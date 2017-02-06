По следам наших публикаций: О говноедах, коммунизме и юбилейном вечере

Источник: Alex Dragon Поскольку нас попросили дать анонс мероприятия, считаем себя обязанными дать и отчет о нем, причем от одного из организаторов или активных участников. Вот что ребятки, видео с вечера, посвящённого 60-летию «Туманности Андромеды» я удаляю. Не потому что мне так хочется, а потому что пришла такая цедулка от AK:

«Тут такая фигня вышла. Виктор Долгий с этого самого канала Наука-ТВ очень огорчился выкладыванию "своего" материала на ютьюб без спроса и очень просил убрать. Мол, я плачу за оборудование, я плачу сотрудникам и хочу, чтобы трафик шёл мне».



Я-то наивный думал, что видео на Лайвстриме было выложено по каким-то своим техническим причинам и только. Но зрителям это неудобно тем, что там можно смотреть только в онлайне. При том двумя кусками, с дерьмовым звуком, который пришлось вытягивать. Оказалось, это неспроста, за этим стоит банальный шкурный интерес — ребята просто делали бизнес. Знаете, меня здесь даже не это удивляет — это-то как раз понятно, но меня возмущает, то что такие шлюхи имели наглость явиться на Ефремовский вечер и представитель этой шарашкиной конторы там в кадре даже чё-то подвякивал. И ведь, поди, считают себя великими деятелями, содействующими просвещению и прогрессу, и даже сочувствующими происходящему. Знаете, Иван Антонович считал величайшим преступлением запрет на знания, посягательство на свободу распространения информации, на истину. И Инет в значительной степени её распространению содействует. Негласный закон сети: если что-то выложено в сеть — оно будет у всех и принадлежит всем. Кто не согласен — лучше не работайте с сетью.



А так — это предельный цинизм: прийти на вечер памяти великого гуманиста и коммуниста, просветительское мероприятие и требовать гешефт. С чем бы это сравнить, что б был понятнее масштаб сего говноедства? Представьте такую хуцпу: взять с Христа, изгоняющего торгашей из храма, плату за вход.



Ну что сказать? Это не составило бы проблемы, если бы материалы были доступны для скачки, а не только в онлайне, и если бы была сделана хоть минимальная обработка. А так — и рыбку съесть, и на хуй сесть, положили голый стрим на сервак, как есть, и типа с этого ещё что-то иметь хотят. Коммерческий, блин, продукт. Так вы хоть заверните красиво, коммерсанты хреновы.



Выступавшим ребятам: вы выступали зря, это была частная вечеринка. Вечера НЕ БЫЛО. Забыли. Вычеркнули.



А на следующие разы просто надо заранее решать проблемы со съёмкой и не участвовать в мероприятиях, где присутствуют бизнес-пропагандоны. Во всяком случае, если не будет оговорено право безвозмездного пользования аудиовидеоматериалами. Вы не для того выступаете, чтобы на вас посмотрело полтора человека из тех что дошли, а кто-то ещё на этом чего-то там срубить пытался, а для того, чтобы донести определённые идеи и знания людям.



Что ещё добавить? Конечно, по хорошему, из принципа, надо бы положить на это всё болт и материал распространять независимо от хотелок изволивших камеру подержать. Это НЕ ЧЬЁ-ТО СОБСТВЕННОЕ, что бы кто бы себе там не думал, это вообще не собственность, а кто так считает — конченое чмо, пусть «купит копирайт на русский язык». Думаешь иначе — вообще не приходи, тебе не рады. Тебя никто не заставлял камерой орудовать, трансляцию организовывать. Колхоз — дело добровольное. Каждый вкладывается чем может. Не можешь — так не напргайся сам и не напрягай людей. Это было бы честно. А так — двойная бухгалтерия получается, лицемерие: в кадре готовы порассуждать о высоком, а за кадром другая жизнь начинается, никак не связанная с этим высоким, типа это уже риел лайф, это уже серьёзно, это уже бизнес. Что это есть и как называется? Пиздобольство и беспринципность.



Однако, если капнут, ютуб всё равно блокировать может, а из-под полы распространять, типа тайком, как порнографические открытки — как-то вот не впечатляет, унизительно это, да и толку мало — просвещение масс имеет смысл при массовом же доступе, а не для клуба своих.



Так что остаётся наивно, подобно философу Крату, повесить табличку «Это сделал Никодромос». И, увы, бестолку, герой другой легенды, некто Герострат некогда таки обрёл славу, весьма долгую, не только вопреки всем стараниям сограждан, но даже благодаря им. Поэтому я-то напишу, что порядочный человек с этой тванукой срать рядом на одном километре не сядет, но толку от этого будет ноль — и сядут, и ещё не один гешефтик обтяпают. Подавитесь своим трафиком, чтоб к вам весь Интернет разом пришёл.



Посещение импровизированного театра в пустыне близ звездолета Земли, к которому запрещено было даже приближаться, составляло, с точки зрения владык Ян-Ях, государственное преступление и должно было наказываться.

— Я запретил показывать кому бы то ни было!

— На это не имеет право ни одно государство, ни одна планета во вселенной. Священный долг каждого из нас — нарушать такое беспримерное угнетение. Кто смеет закрывать мыслящему существу путь к познанию мира? Фашистские диктатуры прошлого Земли и других миров совершали подобные преступления, причиняя неимоверные бедствия. Поэтому когда в Великом Кольце обнаруживают государство, закрывающее своим людям путь к знанию, то такое государство разрушают. Это единственный случай, дающий право на прямое вмешательство в дела чужой планеты.

— Может ли судить какое-то там Кольцо о конкретном вреде или пользе в чужой жизни! — в бешенстве крикнул Чойо Чагас.

— Не может. Но запрет познавать искусство, науки, жизнь других планет недопустим.



Кто-то скажет: ну что ж вы так пафосно, да и сравним ли масштаб вашего случая с тем, о чём речь в отрывке? Яйца ведь выеденного не стоит. Да, не стоит. Но поток инферно начинается не с массовых бедствий, он завершается ими, а начинается вот с такого маленького, копеечного, почти незаметного даже в масштабах одного города, дерьма. Кто-то скажет: ну что ж вы так пафосно, да и сравним ли масштаб вашего случая с тем, о чём речь в отрывке? Яйца ведь выеденного не стоит. Да, не стоит. Но поток инферно начинается не с массовых бедствий, он завершается ими, а начинается вот с такого маленького, копеечного, почти незаметного даже в масштабах одного города, дерьма.



Рейтинг: 1.00, Голосов: 1 Поделиться