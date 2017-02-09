Нас бьют, а мы крепчаем!

После избиения приставами в Тверском суде адвоката А. Суханова и правозащитника Е. Рохлиной 25 января, ожидалось, что зрители перепугаются и не придут на очередное заседание 7 февраля. Но наоборот, пришло рекордное количество, в результате в душный зал внесли ещё лавочки, и всего там поместилось около 60 человек, оставив припозднившихся в коридоре. Кстати, приставов было поменьше, собачки не было…

А что касается собственно слушания дела ИГПР ЗОВ, то прокуроры, наконец-то, подтянули своих «коренных» свидетелей - «Власова» («Штирлиц» из «эстапо»), «Илью Пономарёва» и Нехорошева. Дело в том, что кроме «Власова», «Пономарёва» и Нехорошева, все остальные свидетели и на допросах у в «эстапо» показали, что ИГПР «ЗОВ» и АВН это разные организации. И только «Власов», «Пономарёв» и Нехорошев утверждают, что ИГПР «ЗОВ» это просто «формально» переименованная АВН.

Неизвестно, получили ли указанные лица ящик печенья и бочку варенья, но обвинение, возбудив уголовное дело против всех членов ИГПР ЗОВ по части 2 статьи 2822 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), выделила дела этих трёх предателей будущего России в отдельное производство, а потом отказала в возбуждении уголовного дела только против «Власова», «Пономарёва» и Нехорошева.

Итак, 7 февраля суд слушал Нехорошева, однако до этого Барабаш сразу же заявил отвод судье Криворучко за фальсификацию протокола подготовительного заседания, все подсудимые и защитники отвод поддержали, а Мухин со своей стороны сделал своё заявление, копию которого я предлагаю:

«1. В полученном мною протоколе подготовительного заседания 10 ноября 2016 года не был отражён факт моего ходатайства к суду потребовать от прокурора разъяснить существо предъявляемого обвинения, а именно: в организации деятельности какой организации нас обвиняют, и какой экстремисткой деятельностью занималась та организация, в деятельности которой нас обвиняют. На подготовительном заседании 10 ноября судья за это ходатайство пригрозил удалить меня из зала до конца слушания дела, отказался потребовать от прокурора разъяснить существо обвинения, то есть сформулировать ответ на эти конкретные вопросы, и даже указал секретарю Мигачёвой О.В. записать это в протокол. Это был яркий момент заседания, который запомнили все присутствующие. Но в протоколе ничего об этом нет.

В протоколе скрыто, что судья Криворучко ведёт дело без разъяснения подсудимым существа обвинения, тем самым не давая им защищаться, поскольку, скажем, невозможно защититься от обвинения в убийстве, если тебе не разъясняют в убийстве кого тебя обвиняют. А как мы можем защититься от обвинения в организации деятельности экстремисткой организации, если нам не разъясняют, в организации деятельности какой организации нас обвиняют?

Я подал замечания на протокол, и теперь уже судья Криворучко своим постановлением от 19 января 2017 года отказался исправлять протокол, тем самым подтвердив, что протокол фальсифицирован по его указанию.

2. В обвинительном заключении несколько раз навязчиво и без каких-либо доказательств утверждается, что две организации - АВН и ИГПР ЗОВ - это одна и та же организация. Но при допросе стороной защиты свидетеля Пыжьяновой, судья Криворучко не дал задать ей вопросы об этом, заявив, что «вопрос о том, что АВН и ИГПР ЗОВ одна и та же организация, не имеет значения для дела».

Посему ввиду личной заинтересованности, выразившейся в фальсификации судьёй протокола подготовительного заседания и препятствовании защите собирать доказательства невиновности, в силу части 2 статьи 64 и части 2 статьи 61 УПК РФ, заявляю отвод федеральному судье А.В. Криворучко. Мухин Ю.И».

Но судьёй Криворучко была продемонстрирована пара новинок.

Во-первых, Криворучко не просто отклонил заявления, как того требует закон, - он вообще не стал их принимать на том основании, что он эти доводы «уже рассматривал». Можно было бы написать, что этот отказ - это исключительная бессовестность Криворучко, поскольку фальшивость протокола и первый допрос свидетелей были только на прошлом заседании 25 января и судья просто не мог рассмотреть эти доводы. Но исключительная бессовестность Криворучко была, всё же, впереди.

Дело в том, что второй обвинитель Тарасова вдруг заявила, что она хочет разъяснить подсудимым существо обвинения. После этого снова зачитала несколько укороченное обвинительное заключение, и снова ни слова не сказала о том, в организации деятельности какой организации обвиняют подсудимых, и какой экстремисткой деятельностью занималась та организация, в деятельности которой их обвиняют. Это уже выглядело не судом, а чем-то каким-то анекдотом. После чего Криворучко начал опрашивать подсудимых, поняли ли они существо обвинения. И все подсудимые заявили, что им не нужно это бла-бла-бла, которое они уже слышали в полном варианте и которое у них имеется, а пусть обвинитель скажет, в организации какой именно организации их обвиняют - АВН или ИГПР «ЗОВ» - и пусть сообщит, какое именно экстремистское преступление инкриминируют этой организации.

Выслушав это, Криворучко заявил, что из ответов подсудимых «суду стало понятно, что они поняли существо обвинения и просто затягивают дело». Возмущённый Мухин потребовал от Криворучко, что бы тот объяснил подсудимым, в организации деятельности какой организации обвиняют подсудимых, и какой экстремисткой деятельностью занималась та организация, в деятельности которой их обвиняют?! На что Криворучко совершенно бессовестно ответил, что он НЕ ОБЯЗАН ничего объяснять.

Это прекрасный пример того, люди каких моральных свойств были набраны в судьи.

Но ладно, 7 февраля 2017 года приглашён был свидетель Нехорошев. Его сначала опрашивали прокуроры, потом опросили подсудимые и защита, и он на вопросы и тех, и тех показал суду, что АВН и ИГПР ЗОВ это разные организации, поскольку создавались по разным законам, занимались они только референдумом, никаких противозаконных задач перед собой не ставили, и руководителей не имели, поскольку управлялись самими участниками. И тогда прокуроры потребовали зачитать протоколы его допросов.

Надо сказать, что Ю.Н. Нехорошев, явно сломленный следствием на допросах, был основным организатором АВН и заместителем главного редактора газеты «Дуэль» до 2009 года, и фактическим главным редактором газет «Своими именами» и «Слово и дело».

Так вот, на допросах у следователя Нехорошев пояснил: «Таким образом в настоящее время я не являюсь участником ИГПР «ЗОВ», поскольку уже давно фактически вышел из неё, и лишь из уважения к Мухину Ю.И. присутствовал ранее на собраниях, проходивших еженедельно в офисе редакции газеты «Слово и Дело». Так же хочу заметить, что на публичных митингах, пикетах и собраниях я, как представитель ИГПР «ЗОВ», никогда не участвовал».

И Нехорошев показал:

«Участники ИГПР «ЗОВ», в том числе Барабаш К,В,, Парфёнов В.Н., Мухин Ю.И., Соколов А.А. с момента переименования АВН в ИГПР «ЗОВ» по настоящее время осуществляли распространение информационных материалов, содержащих в себе призывы к осуществлению действий направленных на реализацию задач ИГПР «ЗОВ», организовывают проведение мероприятий организационного толка (митинги, пикеты) осуществляют контроль за работой участников».

«Состав участников ИГПР «ЗОВ» на тот момент времени оставался практически тем же, что и АВН. Некоторые члены не пожелали участвовать в дальнейшей деятельности ИГПР «ЗОВ». В ходе беседы с оставшимися участниками мне стало известно, что участники не пожелавшие остаться в ИГПР «ЗОВ», испугались возможного преследования со стороны правоохранительных органов, поскольку понимали, что ИГПР «ЗОВ» является запрещённой организацией АВН»). И Нехорошев, надо думать, сам «понимал» это в первую очередь.

Оцените: ведь это показывает человек, который получал деньги за то, что размещал в газете материалы, и лично в 25 номерах газеты «Своими именами» поставил объявление МОД «ЗОВ», подписанное В.В. Шарлаем о том, что МОД «ЗОВ» организовывает ИГПР «ЗОВ»! Двадцать пять раз Нехорошев поставил в номера газет это объявление, но на допросе ни слова об этом не сказал! Зато услужливо сообщил следователю, «что ИГПР «ЗОВ» является запрещённой организацией АВН»!

А ведь перед этим Нехорошев сообщил следствию вот такие подробности организации ИГПР «ЗОВ»:

«По результатам указанного совещания Мухиным Ю.И. и иными участниками совещания было принято решение о продолжении деятельности по реализации (пропаганде) идеи принятия «закона об оценке работы Президента РФ и членов федерального собрания перед народом России» и внесении поправок в статьи Конституции РФ об ответственности высших органов власти перед народом в рамках организации - Инициативной группы по проведению референдума». Заметьте, не в рамках АВН, а в рамках совершенно иной организации, созданной по совершенно иным принципам и в рамках иного закона. И дальше Нехорошев сообщает: «После указанного совещания, точную дату не помню, Парфёновым формально было проведено посвящение каждого члена АВН в ряды участников ИГПР «ЗОВ»». Здесь умничание следователя, не понимающего, когда можно использовать, как ему кажется, «умное» слово «формально». Ведь получается, что никто участником ИГПР «ЗОВ» так и не стал, поскольку посвящение было формальным, соответственно, в ИГПР ЗОВ нет, и никогда не было никаких членов, а все участники так и остались членами АВН и участвовали в деятельности АВН. Нехорошев продолжает сообщать подробности: «Вступление в ИГПР «ЗОВ» было обусловлено необходимостью ознакомления с новыми основополагающими документами данной организации (оказывается эта организация основана на совершенно иных основополагающих принципах, надо же!)«Соглашении», ФКЗ «О референдуме», их анализом, а также проверке знаний главных принципов деятельности и механизмов реализации идеи привлечения к ответственности и механизмов реализации идеи привлечения к ответственности власти народом»). И в последующих допросах: «В 2011 году, точную дату не помню, на одном из совещаний ИГПР «ЗОВ» коллегиальным решением участников движения была образована следующая структура ИГПР «ЗОВ» (далее-движение)» То есть, участники не сохраняли структуру АВН, а создали новую структуру.

Итак, устно Нехорошев показал правду, но когда его спросили, подтверждает ли он показания данные на допросах, то он и их подтвердил.

Далее обвинители заявили, что очередной свидетель, А.Ю. Нечитайло, не приезжает в Москву из Краснодара, поэтому нужно ограничиться зачитыванием его показаний. Сторона защиты запротестовала (со стороны прокуратуры это крайняя наглость и наплевательство на закон) и первый раз за весь суд Криворучко не удовлетворил ходатайство прокуратуры - не разрешил ограничиться зачитыванием показаний.

На следующем заседании 16 февраля, которое будет проведено в Мосгорсуде (Богородский вал д.8) в 12-00 основном корпусе, зал 338, будет заслушан «тайный свидетель», который на самом деле является бывшим участником и АВН, И ИГПР «ЗОВ» С.В. Кротовым.

Соб.корр