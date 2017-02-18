Шансы Москвы в случае политического кризиса в Соединенных Штатах и «трампичмента»

Порассуждав над тем, какие возможности посылает судьба РФ в случае вынужденной самоизоляции Америки при Трампе (http://forum-msk.org/material/fpolitic/12832599.html), мы обязаны рассмотреть и другой вариант. А если Трампа свалят импичментом и президентом станет Пенс?

Что ж, и тут открываются свои шансы. Если подходить к делу с умом, конечно…

УЯЗВИМОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА-45

Трампа валят откровенно, подводя дело к импичменту. Под предлогом связи его администрации с Москвой. Флинна вызывают на парламентские слушания-расследование. На улицах не стихают всяческие акции протеста. Например, против антимигрантских мер новой администрации. Кому они на руку и кто их инспирирует? (Вы можете представить массовые манифестации в Москве за право принимать узбеков и таджиков?) Думаю, что за протестами торчат ушки тех корпораций, которым не хочется переносить производство из дешевых теплых стран в на «ридну Огайщину», лишаясь сверхприбылей. Но за это народные массы не поднимутся. Массы всегда были лоховаты и туповаты, им во все века требовалось найти что-то воспламеняющее чувство. Из-за чего разразилась Гражданская война 1861-1865 гг. в САСШ? За освобождение негров, что ли? Нет, истиной причиной отделения Юга (КЮШ – Конфедерации южных штатов, средоточия сырьевого, хлопкового хозяйства, плантаций с рабским трудом) стало то, что южане хотели продавать хлопок не промышленному Северу, а Британской империи. Ибо промышленники-северяне не хотели платить за «белое золото» столь же полновесно, как британцы, но зато желали дешево покупать импортные английские товары. Северные промышленники предлагали такие же товары дороже (Северу надо было развиваться).

Поскольку поднять народные массы на священную борьбу за такие дела было невозможно, придумали борьбу с рабовладением.

Ну, теперь вот придумали борьбу с Трампом за свободу миграции. А Заодно и борьбу с «марионеткой Кремля».

Каждый шаг администрации дяди Дональда будет наталкиваться на бешеное сопротивление «рассерженных горожан» и на саботаж политикума, на вредительство и палки в колеса от имеющегося госаппарата. Так что импичмент вполне возможен: в воздухе запахло новым 1974-м.

Может ли Трамп этому противостоять. У губернатора-диктатора Луизианы, а заодно и сенатора Хьюи Лонга в распоряжении имелся целый штат, где у него все было схвачено. Народ был за него, местная национальная гвардия ему подчинялась, своя тайная полиция у Лонга действовала. Если бы Лонга не убили в 1935-м и он бы, предположим, выиграл бы президентские выборы-1936, а потом попал бы под импичмент, то он мог бы уйти в Луизиану. А оттуда – призвать народ к борьбе с коррумпированными политиканами и чиновниками, объявив себя единственным законным президентом Соединенных Штатов. В Луизиану потянулись бы приверженцы Лонговой программы справедливого раздела богатств, и страна могла оказаться на пороге второй гражданской.

Однако у Трампа нет своей Луизианы. Он не может уйти в один из штатов голосовавших за него Юга и Среднего Запада. Отступить в случае отрешения от должности он в силах лишь в свою одноименную башню в Вашингтоне. Ну, а там его в два счета возьмет отряд полицейского спецназа.

У Трампа нет армии своих штурмовиков. Для него невозможно опереться на формально свою, Республиканскую партию. Ведь ее истеблишмент оной Трампа ненавидит. Этим положение президента-45 резко отличается от положения такого решительного реформатора США, как президент-26 Теодор Рузвельт (1901-1909 гг.). Рузвельт Первый имел за спиной не Республиканскую и не Демократическую, а Прогрессистскую партию (эмблема – лось). Будучи решительным человеком и добровольцем-участником войны с Испанией, Тедди Рузвельт мог в ответ на импичмент просто разогнать Конгресс вооруженной силой.

Слишком много возомнивший себя парламент могли разогнать и Оливер Кромвель в Англии, и Наполеон Бонапарт во Франции. Но у Трампа нет верных ему воинских частей. Учредительное собрание мог распустить Ленин. Но у Трампа нет под рукой красногвардейцев и матросов Балтфлота. Да и латышских стрелков тоже. Так и не смогли подвергнуть импичменту Рузвельта Второго (1933-1945 гг.). Ибо у него имелись и спецслужбы, и Американский легион, и пудовые кулаки профсоюзов промышленности, и Корпус гражданской консервации. Но в нынешних США профсоюзы слабы, а отряды своих низовых приверженцев Трампу создать не дадут. Одно лишь движение Трампа в оную сторону вызовет быструю и яростную реакцию. Москва помочь Трампу в быстром формировании отрядов гипотетических «стражей национальной революции» не в состоянии.

Да, положение серьезное. Поэтому Максим Калашников рассматривает вариант, когда Путин сталкивается с импичментом Трампа.

АМЕРИКА ВО МГЛЕ

Пенс – политик более прожженный и гибкий, нежели Дональд Трамп. Очертания его курса более-менее очевидны.

- Он не станет настаивать на переносе производства в США, откажется от протекционизма и торговой войны с Китаем. Ибо зачем ему проблемы с банкирами и Большим Бизнесом? А это значит, что экономический кризис в Соединенных Штатах начнет набирать обороты. Хотя общий обвал мировой экономики окажется оттянут, Москва получит отсрочку (падение цен на сырье станет делом более далекого будущего). Однако роста цен на «черное золото» тоже не ожидается. Думаю, и Пенс пойдет на снятие ограничений в добыче энергоносителей в Америке.

- Однако Пенс компенсирует все это ужесточением экономических санкций против «злых русских», показательно антипутинской внешней политикой. Москву будут принуждать (как и при Трампе) к возвращению Крыма, Киеву поддержка обеспечена.

- Поскольку ресурсов на такую же имперскую политику, как при Буше-сыне, у Америки нет (размер госдолга угрожающий), то для давления на Москву будет выбрано минимальное воздействие с наибольшими болевыми ощущениями. То есть – размещение ракет средней дальности (переделанных из противоракет ПРО) в Польше и Румынии. Москву, и так испытывающую экономические трудности, станут вызывать на гонку вооружений. Расчет делается на то, что российская «элита» испугается этой гонки и ракет в Европе так же, как и кремлевские старцы при Брежневе, Андропове и Горбачеве. (Подробнее - http://forum-msk.org/material/fpolitic/12828484.html). И что она восстанет против ВВП.

- Однако никаких войск на Украину Пенс вводить не станет. Прямое военное столкновение с РФ не входит в планы Вашингтона. А вот поддержка всяких террористов для операций внутри РФ – перспектива вполне реальная. Колея-то уже накатана.

- Военно-террористические упражнения будут дополнены экономическими диверсиями. Американские финансисты, выдоив бюджет РФ с помощью «кэрри трейд» и утопив Москву в долгах, дальше поведут дело к дефолту РФ. Американская «пятая колонна» в виде экономического блока правительства и Центробанка в сем деле старшим товарищам поможет. Как и в 1998-м.

- Как и в случае Ирака 2003 г., американские «партнеры» примутся вербовать недовольных во власти РФ. Особенно будут они давить на зарубежные «кубышки» вербуемых. Это – тоже принцип экономии сил.

- Возможно, в качестве тарана и детонатора внутреннего кризиса в Росфедерации Вашингтон использует Украину. Например, в виде разгрома ЛДНР.

Как бы сыграл за Кремль Максим Калашников при таком сценарии?

КОНТРУДАРЫ

В этом случае шансы мои просто великолепны. Не опасаясь никакой ядерной войны (в ее реальность верят лишь полные дебилы, американская верхушка отлично представляет последствия массированного применения ОМП), поступаю так же, как и в случае с сохранением Трампа во власти. То бишь, полностью меняю социально-экономический курс (премьер – Болдырев, глава Госбанка – Глазьев), мобилизуя все валютные поступления от торговли сырьем на дело новой индустриализации страны. Все крупные воры подвергаются конфискации богатств (это я еще в своих книгах 2003 г. описал), ближайшее окружение ВВП идет в утилизацию. Ибо оно само – причина кризиса. Ломаю, естественно, всю схему «кэрри трейд» и угрожаю американским банкирам невыплатой корпоративных долгов РФ (сначала – тайно).

Янки начнут размещение ракет средней дальности в Европе? Нехай. В ответ совершенствую систему автоматизированного начала войны «Периметр», заодно перенося столицу из Москвы в Новосибирск. Этот шаг давно назрел: Москва давно стала подобием бассейна, безнадежно заросшего тиной. Чистить его бесполезно, здесь все проедено коррупцией, клановостью, инерцией. Новой динамике индустриализуемой страны – новую столицу! Надо обрезать груз порочных «традиций».

Перевозя Асада с семьей в Подмосковье, ухожу из Сирии. Во-первых, тем самым экономлю огромные средства на войне, во-вторых, на неизбежных затратах на восстановление безнадежной страны. Мне выгодно, чтобы в Сирии продолжалась война всех против всех. Это даст выгодные и мне потоки беженцев в Европу. Бояться мне нечего – территорию полыхающей Сирии от рубежей бывшего СССР надежно загораживает «санитарный кордон» из курдов, Турции и Ирана. Так что если (после еще нескольких лет войны) в бывшей Сирии победят страшные-бородатые, то они дальше двинутся не на Север, а на Юг. К нефтеносным полям монархий Персидского залива. В кровавой каше никто не сможет протянуть какие-то трубопроводы из Катара в Европу. Это все, вместе взятое, только повысит мировые цены на нефть, а мне того и надо. Мне же нужно налаживать свою систему кредитования национального реального сектора, чтобы не бегать за валютными кредитами в американские банки. Всяких глупостей вроде новых олимпиад и мундиалей в РФ устраивать не стану: мне важнее поднять русскую промышленность и выстроить передовой агропром.

С толком используя используя доступные ресурсы, играю на внутриполитическом поле не Франции (она для меня в данный момент бесполезна), а Болгарии. Если удается привести к власти в Софии нужную мне национал-патриотическую власть, то дело строительства «Южного потока» в обход и остатков Украины, и Турции – в шляпе.

Вне всякого сомнения, РФ при мне порывает со Всемирной торговой организацией и устанавливает нормальный, разумный протекционизм.

При первой возможности (если Киев начнет войну в Донбассе) – устраиваю быстрый разгром сил АТО. Артиллерией и воздушно-ракетными налетами, ударом своего танково-механизированного кулака в тыл силам АТО извне. Запад ставлю перед фактом. Цель – вызвать Майдан-3 в Киеве. Для этого тайно поддержу правосеков. Если бывшую УССР удастся пустить вразнос, то затем дело обособления Юго-Востока (Новороссии) – вопрос чисто технический. Крым и Приднестровье разблокируются с суши.

В РФ массы поддержат мои действия. Аппарат агитпропа уже отработан. Расправа с высокопоставленным ворьем прежних двух президентов даст мне гигантский кредит доверия. На моей стороне окажутся и промышленники с аграриями. И даже нефтегазовики: ведь им будет обеспечены стабильно высокие мировые цены на энергоносители.

Опасность с юга (со стороны Афпака) нейтрализуется созданием рубежа безопасности в Казахстане. На случай развала последнего готовится план ввода войск на Южный Урал, где живут русские и северные казахи. Обстановка реальной схватки за национальный суверенитет и за воссоединение русских в одной стране даст мне массовую поддержку. Это ведь не какая-то Сирия.

Это – главные направления действий. Но можно начать и специальные операции. Причем в самых неожиданных для противника пространствах. Само собой, крайне выгодные для русских.

СПЕЦОПЕРАЦИИ: АМЕРИКА

Например, само собой просится продолжение подрыва США изнутри. Если, скажем, Трампа просто отстранили, но оставили в живых, то у него все равно остались десятки миллионов сторонников. Мне важно обеспечить политический кризис в Штатах.

Потому начинаем информационную поддержку создания Третьей (националистической) партии в Заатлантической республике. Аналог Прогрессистской партии Теодора Рузвельта. Что мне нужно? Надо поджечь тот горючий, «бунташный» материал, что имеется в Соединенных Штатах (где чувствителен тамошний экономический кризис). Это – и представители гражданского ополчения (милиции), ненавидящие ныне правящую в США элиту и ощетинившиеся нарезными стволами. (Это они говорят о «черных вертолетах» «сионистского оккупационного правительства» - ZOG, о тайных концлагерях). Это и «чаепитники»-радикалы из республиканцев. Это разочаровавшиеся в Обаме и правящем истеблишменте «неорузвельтисты» вроде режиссера Стоуна, ныне почти открыто работающего на Москву. Или вроде общественной группы «The Yes Men». Мне известно, что ни низовом уровне в Америке есть ненависть к элите (это написано в книге Самуила Хантингтона «Кто мы?» в 2004 г., причем с цифрами социологических исследований). Есть в США и заметная прослойка сторонников большей автономии штатов при ослаблении полномочий федерального правительства.

Если взбунтовать эти категории граждан США (а их – как минимум несколько миллионов), и еще столкнуть их на улицах друг с другом и со всяческими меньшинствами, то Америка надолго вынуждена будет заняться внутренними проблемами. Более того, мне выгодно, чтобы государство Соединенные Штаты применило силу к своим гражданам, что дает мне шанс добиться волнений и колебаний в полицейских силах Америки и в ее частях Национальной гвардии.

Для этого могу зарегистрировать где-нибудь в королевстве Тувалу информационный портал «Новая американская свобода» - New American Freedom, NAF. Со своим видео- и радиоканалом, а не только текстами.

Итак, в 2015 году, мобилизовав все силы и привлекая к сотрудничеству (втемную) американских радикалов, NAF разворачивает бешеную кампанию в поддержку Трампа.

Здесь мы бичуем зажравшуюся, оторванную от граждан финансовую и политическую элиту Америки. С фактами и пикантными деталями. (Тут мне помогают материалами не только американские сторонники Трампа или критики вроде Хоссудовского, но и своя СВР, свой Институт США и Канады. Само собой, не подписываясь под материалами. Ибо звучат голоса только честных американцев-поборников закона и свободы).

Мы вытаскиваем на свет божий не только 11 сентября 2001 г., не только эпидемию государственного воровства при «восстановлении Ирака» в нулевые годы, но и историю выборов 2000 г. Помните, когда Буш-сын победил Гора с помощью мизерного перевеса в голосах во Флориде? Тут вы во всей красе показываем безобразие выборной системы Америки, разнобой в ее бюллетенях, требуем уничтожения «прокладки» в виде выборщиков от штатов и перехода к прямым выборам президента США гражданами страны, как в Европе или в РФ.

Здесь мы размещаем материалы о махинациях Уолл-Стрит и ФРС, проводим мысль о совместной борьбе американских и русских патриотов с исламистами-садистами, с противниками здоровой семьи и нормальной любви. Благо, американская либеральная профессура мочит такие перлы каждый день, что материала – в изобилии. Американская цензура заткнуть нам рот не может – мы вне ее территории, а потому можем смело писать все, как есть, нарушая все правила политкорректности. Здесь же мы перепечатываем материалы (или даем трибуну) американским профсоюзам, недовольным уничтожением рабочих мест в стране, равно как и предпринимателям, ненавидящим налоговую политику бюрократического Вашингтона. Вытаскиваем сюда примеры этнической преступности, замалчиваемой прессой Америки по политкорректным соображениям. На портал работают и Сонуден, и Стоун, и «Викиликс».

Словом, мы создаем современный вариант революционной «Искры» пополам с «Фелькишер Беобахтер» (Германия 30-х) и «Днем гнева» (голлисты во Франции 1950-х).

Такой мультимедийный портал, раскручиваемый в социальных сетях, становится и коллективным организатором. Он уже может объявлять об акциях протеста в Америке и координировать их. В идеале я еще и подкидываю средства некоторым радикальным группировкам в Америке. Конечно же, через посредников и всячески запутывая следы.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ: ЛУНА

Мне говорят, что на самом деле янки не высаживали людей на Луне в 1969-1972 годах?

Если это так, и коли американцев можно в сем уличить, то это станет сильнейшим ударом по их престижу в мире. Потому наши действия: совместная с Индией, например, посылка на Луну новейшего лунохода на место первой высадки американцев 16 июля 1969 года в море Спокойствия. Пусть луноход, выдвигая отличную камеру высокого разрешения на мачте, покажет нам и первую ступень лунного модуля «Орел», и оставленный экипажем Армстронга флаг, и расставленные на месте высадки приборы, и собственно следы рифленых ботинок астронавтов в серой пыли. Они же в условиях вакуума остались на тысячелетия. Если есть такие свидетельства – операция не получилась, но зато мы показали миру свои космические достижения. А если нет и обман разоблачен – мы наносим еще один удар врагу. В дополнение ко всем прочим. Добиваясь синергетического эффекта.

Чтобы подстраховаться, на орбиту Луны отправляются АМС с фотокамерами высокого разрешения. Коль спутники советской фоторазведки могли прочитать с орбиты даже заголовки газет в руках городских прохожих где-нибудь в Лондоне еще в 1980-е годы, то уж изучить детально места еще пяти заявленных прилунений американцев – дело техники.

Во всяком случае, наши репортажи о таких экспедициях, выложенные в Интернете, наберут миллиарды просмотров. На рекламе одной заработаем.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ: ТЕХНОШТОРМ

Другой спецоперацией может стать выброс на мировой рынок технологий, подрывающих прибыли американских корпораций. По многим направлениям. Например, в фармацевтике. Приведу всего один пример из письма моего читателя.

«Есть такой препарат – «стефаглабрина сульфат водный

раствор 0,25%». Он выделяется из растения стефания гладкая. Он входит в

большую группу подобных препаратов, именуемых ингибиторы холинэстеразы. Он - регулятор обмена в нервных клетках и в целом обычный препарат, если бы не одно "но". У него есть уникальное свойство – способность восстанавливать миелиновые оболочки нервов и таким образом лечить парезы и параличи периферической нервной системы. Чтобы было ясно, очем идет речь, небольшая ссылка

http://www.freepatent.ru/patents/2355413.

Препарат этот известен с 1960-х годов, но вот это его свойство выявили совсем недавно. Но препарата, естественно, нет в аптеках!

…Советские фармакологи еще в1970-х годах выделили из кипрея

узколистного (он же - Иван-чай) ханерол - нетоксичный противораковый

препарат, который за месяц купировал рак лёгких. Естественно, дальше

дело не пошло. До сих пор испытывают. Как и вакцину Моровой-Черешнева.

...А напоследок - одна трагикомичная история, которая,

возможно, Вам пригодится. У меня есть знакомый врач-подводник.

И вот он говорит: как на подлодке быстро подавить эпидемию гриппа и

других ОРВИ? Очень просто: берем иммуноглобулин человеческий нормальный - внутримышечно две ампулы однократно + 1000мг витамина С(его надо разделить на 4, и растворить в воде) – и на следующий день вы почти здоровы. До этого надо сделать у врача аллергическую пробу на белковые препараты. "Почти здоров" - это сегодня 39,5, а завтра под вечер 37,2.

Я сам такое наблюдал. Услышав такое, зашел как-то в аптеку к одному знакомому, а у него целая витрина «Арбидолов-Колдрексов-Фервексов»…

Говорю ему: «Сколько же у тебя здесь дряни всякой!» И слышу сакраментальный ответ:

- Дрянь-не дрянь, а разбирают хорошо…»

Интересное письмо. Таких вот прорех и стыков в «броне» американских корпораций хватает. Причем не только в фармацевтике. В своих книгах я многое описал, позвольте не повторяться. И коли создать русское Агентство передовых разработок (и конкурирующую с РАН Вторую Академию), то можно отделить гениев от шарлатанов – и не только основать свои корпорации с подрывными инновациями, но и нанести большие убытки корпорациям врага. Технофронт еще никогда не был использован русскими в борьбе с Западом. Но это сделаем мы. Ах, вы нам автомобиль «Тесла»? А мы вам – сверхэкономичный двигатель внутреннего сгорания Александра Сергеева. Практически нулевой по ядовитости выхлоп с механическим КПД в 95% и расходом в 3 литра на сотню километров пробега. («Эксперт», № 49, 2016 г.). В вашей «Тесле» литий-ионные батареи деградируют, их надо менять каждый год за 30 тысяч долларов? Вот разработка Андрея Елшина (компания «Графен») – улучшенный свинцовый аккумулятор. Он дает 100 км пробега, а не 400, но зато он долго не деградирует, не требует дорогого и дефицитного лития и стоит не 30 тысяч долларов, а тысячу. («Эксперт», № 48, 2016 г.).

У нас есть ответы на западные перспективные транспортные системы, революционные технологии в ядерной энергетике, отличные идеи в судостроении. И если тратить деньги не на футбол, а на поиск и опытную проверку новаций, можно наткнуться на золотые жилы. Ибо мы – не обыватели на троне с убогими мещанскими запросами и представлениями, а смелые новаторы и технократы. Нам ведь интереснее научно-техническую революцию творить, а не псов на личном (импортном) самолете возить. У нас кругозор поднимается над пивом и футболом ой как высоко!

В общем, есть из чего выбирать. А ежели мы на государственном уровне запустим проект «Россия-2045» (победа над старением и создание сверхчеловека), то не только себе рывок обеспечим, но и новаторов всего мира к себе заманим.

Технореволюция может стать не только могучим ускорителем русского развития, но и оружием для сокрушения извечного нашего врага.

УЯЗВИМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Свергнув Трампа, Америка окажется в опасном межеумочном положении. Ни туда – ни сюда. Важнейшие для ее национального выживания шаги притормозятся. Продолжатся деиндустриализация США, продолжит распухать государственный долг и дефицит в торговле с Китаем (он уже превысил 360 млрд. долларов в год). Америка окажется в положении канатоходца, вдруг выронившего шест-балансир.

Именно это неустойчивое положение и дает русским – даже в их нынешнем нелегком положении – шанс на победу. Ибо здесь и легкие толчки могут свалить соперника. Такой шанс выпадает лишь раз в столетие.

Что ж, один шанс (весны 2014-го в Новороссии) наша власть успешно упустила. Но бог любит нас. В случае «трампичмента» он посылает нам еще одну захватывающую воображение возможность.

Коги-когнитарии ею бы воспользовались. А вот что будут делать граждане с мозгами Собчачьих клерков?