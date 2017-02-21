Если президент наказывал губернатора, то как он может благодарить за хорошую работу

До выборов почти два года, но кремлёвская власть не дремлет, как некоторые оппозиционные партии. Конечно официально никто предвыборную компанию не объявлял. Будет специальное постановление власти и тогда СМИ нам расскажет кто из чиновников страны попытает счастья баллотироваться в президенты. При этом надо учитывать положение страны. А оно плачевное. Почитаешь газеты, послушаешь разговор на телевидении и мурашки побегут по телу. Мне становится страшно не за себя, за детей и внуков.

Трамп намерился увеличивать численность сухопутных и морских сил. Огромные средства будут брошены на модернизацию кораблей, создания новых. Но самое главное будет модернизировано ядерное оружие и создано более совершенное. Я сужу исходя не из своих умственных способностей или без таковых, а от того, что представляет СМИ. Фактически нам предлагают гонку вооружений. Но эта гонка будет в корне отличаться от гонки шестидесятых - семидесятых годов. Тогда Союз клепал танки, стрелковое вооружение и конечно собирал баллистические ракеты. Но ставка делалась всё равно на наземные войска. Теперь всё изменилось. Судьбу страны будет решать ракетное и высокоточное оружие. Танк подбили, ремонтные службы оттащили в лесок и восстановили. Если сорвало башню, то отправят на завод. Всё оружие можно было восстанавливать. Ракета улетела стоимостью в сотни миллионов и тю - тю. Надо новую собирать. А это дело затратное и требует высокой квалификации и время. На войне, как правило, времени нет. Страна должна обладать сильной экономикой и специальными кадрами. Ни того, ни другого пока в стране нет. И к этому власть не стремится. Начнётся война придётся переводить на военные рельсы гражданские предприятия. А где кадры? Есть только кастрюли делать.

Обстановка в мире действительно не предсказуема. Что выкинет завтра Трамп не знает никто, даже ближайшие помощники. Нам надо готовиться. Возможно поэтому власть сменила 5 губернаторов. Песков говорит, что это обычная ротация кадров. Но если они были успешными, то может надо было подождать. Пока молодой освоится пройдёт год, а может и два. А время не ждёт. И почему именно их? Надо было чтобы они отчитались перед народом. Счётная палата проверила финансы региона, прокуратура материальное положение. Нет нарушений гуляйте на все четыре стороны. Когда телевидение обнародовало такую информацию подумалось, что всё таки проверки будут. И вдруг президент собирает пятерых отставников, садит их в рядок на своей даче и с улыбочкой говорит, что они не будут забыты, им скоро предоставят новые рабочие места с учётом их опыта. Но и это ещё не всё. Оказывается все они будут награждены. Награждают обычно за выдающиеся достижения хотя бы в одной области. Скажем губернатор решил проблему занятости населения. Все работают, своевременно получают достойную зарплату и счастливы. Однако счастливы только сами губернаторы, их родственники и шестёрки, которые их обслуживали. Так за какие заслуги они будут награждены? Главное достижение в их должностях - это улучшение жизни народа. Но о таком улучшении страна не знает.

Если власть награждает лучших, то должна "награждать" и худших. Вот, например, губернатор Челябинской области, владеет несколькими предприятиями, в которых по году не выплачивают зарплату. При этом он не забывает о банкетах на сотни тысяч рублей. И он не одинок. Почему таких не меняют? Каков принцип замены губернаторов? А почему только губернаторов? Можно и премьера заменить. Роста экономики нет. А время не ждёт.

Власть создала для народа стрессовую жизнь. Человек живёт как на вулкане. Он не знает, что будет завтра и будет ли оно. Цены за прошедший год выросли более чем на 17 процентов, а инфляция признана властью 5,6 процентов. На нищенскую зарплату и пенсию это практически не влияет. Возьмём пенсию в 10 тысяч рублей, хотя такую получают далеко не все пенсионеры. Значит доплата будет 560 рублей. Но такой пенсии нет ни в одной стране мира. А мы же живём в великой стране и претендуем чтобы с Россией считались.

Как же случилось, что за один присест президент отстранил 5 губернаторов и мило улыбался на встрече, обещая новые должности. Но отставники не блещут порядочностью и никакого развития губерний они не принесли. Например, Наговицын заботился о своей жизни и нанял естественно охрану за 20 тысяч рублей в день. Не плохо, правда? А денежки бюджетные. Не потерял связь с чиновниками Томска, где работал ранее и даже заключал договора, которые ничего хорошего не принесли республике. Под его руководством промышленность упала на 43 процента. Это самый значительный показатель по России. Народ о нём говорил как о двуличном и нечистоплотным руководителе.

А.Худилайнен - руководитель Карелии вообще не хотел уходить и даже просил некоторых высоких товарищей из окружения президента оставить в должности. Но не получилось. Долг республики за последние 3 года вырос в два раза и достиг 19 миллиардов рублей. Год назад получил выговори от президента за провал переселения из ветхого жилья.

В.Басаргин - губернатор Пермского края из колоды российских губернаторов не выпал. Все они на одну колодку. Сынок у него занимался строительством под прикрытием отца. А там недоделки и мошенничество сопровождалось при строительстве. Отравленный воздух в домах превышал допустимые пределы в 25 раз.

Всё странно в нашей стране. И президент об этом знает. Но почему же он так мило разговаривал с ними и обещал новые должности. Их судить надо. Милая беседа думаю, что послужила силовым структурам забыть о нарушениях допущенных бывшими губернаторами.

С.Митин. Этот отставник настоящий герой. Упражняясь в стрельбе, подстрелил в спину рыбака А.Васильева. К счастью остался жив, а дело замяли. Для губернаторов это обычное дело. Рейдерские захваты предприятий , воровство миллионов чиновниками администрации. Наверное он не знал. Какая досада. А то бы поделились.

О.Ковалёв. По специальности монтажник - строитель. А вот будучи депутатом защитил кандидатскую как юрист. Вот это голова. Да его надо на правительство рекомендовать. Бизнесом занималась его семья. Доход за 2008 год составил 186,4 миллионов рублей. Имел в Подмосковье особняк в три этажа из которого унесли два сейфа с деньгами и ценностями на 8,5 миллионов рублей. В кабинете был третий сейф, который воры не тронули. Наверное он был засекречен и что в нём находилось народу не известно. Вот такие у нас губернаторы. А народ трясётся получая 10 - 15 тысяч рублей. И ведь в Рязанской области не лучше.

Давайте вспомним как один из первых губернаторов Пермского края уходил на отдых. Сказал, что уезжает на постоянное место жительства туда где нет русских. И через некоторое время газета "АиФ" публикует снимки дворца этого губернатора во Франции. Вот это домик, не каждый самодержавец имел такие палаты. И тишина. А на какое средства приобретено такое поместье? На зарплату?

Нынешние "господа" похоже пока не собираются покинуть страну. Очевидно ещё не добрали. Каждый из пятерых прежде всего занимался проблемами обогащения. Неужели их зарплата не позволяет жить в достатке. Раз уж Россию вернули в дореволюционный период, то и порядки царские. Очевидно поэтому и назвали руководителей областей губернаторами. Они направлялись в регионы на кормление. И все они действуют по одной схеме. Разница в том, что у них разные аппетиты.

Начинается суд над бывшим губернатором Сахалина Хорошавиным. Оказывается он со своими подельниками украл 520 миллионов рублей. Но ведь квартиры в Москве и на Сахалине, дорога к дачному "домику", автомобили, драгоценности, подарки обслуживающим женщинам и всё это тянет на значительно большую сумму. Значит всё кончится как с Васильевой. Не виновен Хорошавин, ущерб незначительный. 520 миллионов на четверых. Ведь с ним идут три подельника. На каждого приходиться по 130 миллионов рублей. Это же по российским меркам мелочёвка. Неужели осудят? Действующие в месяц получают больше и их не увольняют.

Если президент наказывал губернатора, то как он может благодарить за хорошую работу. И где эта работа? Большинство населения имеют интернет. Естественно идёт информация о "подвигах" губернаторов, министров и вообще чиновников. Наверное президенту некогда заниматься компьютером. Лучше побывать на музыкальном фестивале, послушать Башмета. Мероприятие знаковое, но есть проблемы гораздо важнее. С президентской стороны в стране мир и порядок, можно сходить и на концерт.