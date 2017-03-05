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Московский листок

Поклонская с ума сошла, вещая о мироточении бюста царя? Или ее с ума сошли?

Опубликовано 05.03.2017 автором Александр Росляков в разделе комментариев 0

царь поклонская
Поклонская с ума сошла, вещая о мироточении бюста царя? Или ее с ума сошли?

Бюст последнего российского императора Николая II, установленный возле здания прокуратуры Крыма в Симферополе, замироточил. Об этом в интервью телеканалу «Царьград» рассказала депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Она, политик самого патриотического, «путинского» призыва, ранее успела поразить народ своей экзальтированной любовью к последнему российскому царю, и впрямь красавцу с лица хоть куда. И вот решила, видимо, продолжить эту линию на поражение сограждан:

«Бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил!.. Люди приходят с детьми, чтобы приложить их, чтобы исцелились дети, которые приболели… Это чудо, которое не объяснят ученые. Видите, как государь нам помогает…»

Еще в 2015 году портреты императорской четы, выполненные по заказу Поклонской, были выставлены в каминном зале Ливадийского дворца. 9 мая 2016 года она явилась на марше «Бессмертного полка» с иконой Николая II, чем вызвала, мягко говоря, большой вопрос со стороны участников акции, посвященной воевавшим против Гитлера героям. И заигрывая бесконечно с известной «лже-царицей» княгиней Марией Гогенцоллерн, показала себя ярой сторонницей восстановления монархии в России.

 

Ну да, у нас, как говорится, демократия – и каждый волен относится к царизму и к царю Николаю, еще при жизни прозванному кровавым, как ему заблагорассудится. При этом разве несколько смущает принадлежность Поклонской к ЕР – в уставе которой нет никакого пункта о возврате Гогенцоллернов или иных царских отпрысков на российский трон.

Впрочем фракция ЕР в Госдуме, похоже, объединена не какими-то принципиальными закорючками – а неким общим планом «служения России». Так, например, служа ее, другой ЕРовский фракционер Вороненков недавно смазал лыжи в Украину, где предал нас лютой анафеме. Ну, а Поклонская – всего-то – мажет этим поразительным елеем «фракцию Романовых». «Святое дело, братцы!» – как говаривал во времена далекой смуты начала 17 века царь Василий Шуйский, продавая из-под полы наш престол польскому королевичу Владиславу.

То есть когда границы этого «служения» размыты донельзя – любую сделку по продаже чего угодно кому угодно, хоть нашего трона лже-царице Маше, можно назвать спасительной. И в таком плане это мироточение Николаева бюста – уже явление не только наступающего нам на пятки мракобесия, но и некой политической волны.

И РПЦ, весьма смышленая во всяких мирских и политических делах, поспешила откреститься от высокопоставленной мирянки с ее якобы благочестивым лепетом. «Можете сказать, что мы отказались от комментариев», – заявил радио «Говорит Москва» зампредседателя Синодального отдела по связям Церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе по поводу «мироточивого» выступления Поклонской.

 

Была б она, влюбленная до чертиков в красивого царя, частным лицом, героиней Дома-2, даже какой-нибудь медицинской шишкой, над ней можно было б только посмеяться. Как это уже и делают в сети:

«А что из этого целебного мироточения следует? Что статью «здравоохранение» из крымского бюджета можно вовсе убрать! Серьезно прихватило – дуй к бюсту Николая, приложись к нему, перекрестясь – и все как рукой снимет! Ну, а по мелочам – кашель одолел или спину прострелило – пошли внука собрать в баночку «слезы императора». И никакие врачи больше не нужны!»

«Если бы бюст Николая замироточил еще и пенсиями для обобранных пенсионеров – вот счастье было бы! Сноси по всей стране эти безбожно дорогие офисы пенсионного фонда, ставь вместо них кассовые аппараты в виде того крымского бюста, освященного Поклонской – и будет всем назнамо как хорошо!»

Однако барышня, затеявшая этот культпоход к «волшебнику изумрудного города» – серьезное политическое лицо в нашей текущей иерархии. Пусть даже она лично – святая простота, обработанная каким-то монархически-религиозным дустом, заставляющим ее вещать такую чушь о дивных исцелениях, что не позволяет себе даже РПЦ. Но те, кто включали ее в звездный состав Госдумы, должны были знать все ее психофизические данные. Как и то, что выйдя на большую дорогу российской политики, она замироточит этой ересью, от которой хоть стой, хоть падай.

И все-таки ее включили! Для чего? Вконец смешать умы и без того заблудшего электората? Цинично поиздеваться над ним путем этой блаженной царистки, забывшей такой канон православия, что мироточить могут только иконы – а все скульптуры в нем запрещены?

 

Кстати сказать, наша весьма емкая история знала издавна такие выкрутасы – и тут на ум приходит аналогичный случай из еще петровских времен. Петр Первый после потери в боях под Нарвой почти всей своей артиллерии решился на известный нетривиальный ход: переплавить церковные колокола на пушки для дальнейших битв. Тогда подобные Поклонской благоверные кликуши давай оплакивать свое имущество – плевав на государственный почин. И дабы настроить против мобилизационного решения Петра темный народ, сразу во многих храмах устроили аттракцион со слезами из икон по потере ритуального оборудования.

Но Петр в ответ не растерялся – и разослал по городам и весям свой указ: «Если впредь где иконы заплачут маслом, зады у монахов заплачут кровью». И все мироточение тотчас прекратилось.

С тех пор прошло три века – за которые иконы постепенно вновь вернулись к своему мироточению, спускающему нас с высот образования к дикарской темноте.

И нет у нас сейчас, увы, такого дерзкого Петра, который бы дал по мозгам всем политическим и религиозным спекулянтам – и с опорой на пошедший все-таки за ним народ поднял страну из грязи в князи.



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