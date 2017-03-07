Хватит с нас "национальных лидеров"

27 лет назад Съезду народных депутатов России была подкинута замшелая концепция разделения властей - своеобразный «солнечный зайчик», которым преподаватели советского права, оперативно перекрасившиеся в буржуазных юристов, слепили любого, кто пытался критически осмыслить идущие в стране контрреформы.

Наивность тогдашних депутатов-демократов поразительна. Если бы они хоть немного подумали головой и ознакомились с реальным устройством современных буржуазных государств, то узнали бы, что свою прогрессивную функцию концепция разделения властей исчерпала на этапе завершения борьбы гражданского общества с монархией. Ведь и Локк и Монтескье – родоначальники этой концепции – создавали ее как теоретическое обоснование необходимости ограничения власти королей и перераспределения полномочий в пользу парламентов. После того как монархи были либо изгнаны, либо превращены в бесправные «эмблемы нации», доктрина разделения властей стала служить прямо противоположной задаче обоснования целесообразности вывода из под опеки органов народного представительства административной, исполнительной власти – власти правительств и президентов. Доктрина разделения властей была превращена в дубину, при помощи которой парламентам при всяком удобном случае напоминали, что они – «бесплодная говорильня», ограниченная польза от которой заключается лишь в одобрении подготовленных министрами, канцлерами, премьерами и президентами законопроектов. А в противовес «говорильням» набирала мощь «работающая корпорация» исполнительной власти. Сегодня этот тренд прослеживается во всем так любимом либералами «цивилизованном мире». Даже в наидемократичнейшей Великобритании с ее крепкой традицией парламентаризма 90% проектов законодательных актов готовятся в стенах кабинета министров.

В России демонтаж советской политической надстройки с ее принципом коллективности руководства решал утилитарную задачу – упростить процесс массового разграбления общенародной собственности. Для этого требовались не огромные по нынешним меркам Советы народных депутатов, не вечно митингующий Съезд, а административный аппарат, увенчанный фигурой нового Пиночета, правящего указным правом и не стесненного депутатским контролем. Именно поэтому дискредитация представительных органов шла нога в ногу с укреплением президентской вертикали. Решающую роль в этом процессе сыграли сами народные депутаты РСФСР. Именно они вписали в Декларацию о государственном суверенитете России глупость про «разделение властей». Именно они, в развитие идеи о таком «разделении» учредили пост президента как высшего должностного лица и главы исполнительной власти. Именно они обеспечили занятие этого поста капризным властолюбцем Ельциным. Именно они наделили его чрезвычайными полномочиями, придав президентским указам силу законов. Именно они в изумлении, а потом и в ярости от содеянного ими самими кусали локти, когда «всенародно избранный» лишил их любых возможностей влиять на ситуацию, а впоследствии просто закрыл «за ненадобностью» в сентябре 1993 года.

Дальнейшее усиление института президентства в России было, таким образом, запрограммировано. Обретя второе дыхание в ходе фашистского переворота сентября-октября 1993 года и на сфальсифицированном «референдуме» 12 декабря 1993 года, президентская власть не могла складываться в нашей стране иначе, как инструмент всевластия и самодурства отдельно взятого «белого господина», плюющего на любое волеизъявление народа и на глазах у всего мира мочащегося на шасси самолета.

Эта система президентского самодержавия пришлась по вкусу не только пьяному любителю ложиться на рельсы и стрелять по парламентам, но и его преемнику. Именно тогда, в 1993 году, в дыму орудий, палящих по Дому Советов были заложены основы сегодняшнего путинского правления. Именно тогда, а вовсе не в страшном советском КГБ, складывался будущий «национальный лидер» Владимир Путин. Институциональные, правовые, нравственные основания его власти оттуда – из кровавого 1993 года, а если быть еще точнее – из 1991-го, когда в стремлении создать противовес СССР и правовую базу для криминального дерибана, депутаты подарили нам это чудо – бесконтрольную президентскую (честнее сказать – царскую) вертикаль.

Сегодня упразднение этой вертикали есть веление времени. Слишком много бед она принесла российскому народу. Конечно, мне как коммунисту приятнее было бы озвучить иной лозунг – «Вся власть Советам!», но я понимаю, что для этого необходим выход на авансцену крепкого и организованного рабочего класса. Кстати, такой выход станет возможен, вероятнее всего тогда, когда будет ликвидирован современный бонапартизм, юридической подосновой которого является президентская власть. Именно тогда буржуазный класс будет вынужден вести свою политику более открыто, через парламент и подконтрольное ему правительство, не прикрываясь фиговым листком «независимости» президентской власти.

Упразднение этой власти есть политический лозунг момента не только для левых сил. Тут нам вновь предоставляется возможность «проверить на вшивость» господ несистемных либералов и прочих «вольнодумцев». Готовы ли они пойти за радикальным, по настоящему демократическим лозунгом демонтажа президентской псевдореспублики? Или главное для них – возможность порекламировать в отведенном властью коридоре очередного «народного спасителя»?

Сегодня мы должны постараться легальным путем завершить позорную, кровавую, глубоко антидемократическую историю российского президентства. Неважно, как это будет оформлено: через референдум, Конституционное Собрание, на основе гражданского соглашения или как-то иначе. Важно начать широкую общественную кампанию в преддверие «выборов» 2018 года. В этот период мы должны агитировать не за беззубый бойкот, не за «за меньшее зло», а за «перпендикулярное» всему мейнстриму решение: «Нам больше не нужны президенты!». Хватит игр в выборы без выбора. Они слишком дорого обходятся для России. Нужна хотя бы законодательная основа для предотвращения концентрации колоссальной власти в руках одного человека. Хватит с нас «национальных лидеров» и их спарринг-партнеров – навальных, зюгановых, жириновских и явлинских.