Прямой разговор через эфир и с трибуны - пустой разговор

С каждым номером газеты "Правда" удивляюсь политике, которую проводит лидер КПРФ Г.Зюганов. Либо он разговаривает непонятно с кем с высокой трибуны, либо на телеканале "Красная линия". Тоже самое только более ярко пишет в одной книге писатель Владимир Большаков. Но он на то и писатель. А Геннадий Андреевич депутат. Его задача встречаться с избирателями с глазу на глаз и отвечать на их вопросы. Избиратели должны иметь право отзывать своих депутатов если они только занимают места и кроме говорильни ничего не делают. Фракция КПРФ в думе обуржуазилась по полной. Они настолько привыкли к своему бессмысленному нахождению в думе и думают, что так и должно быть. Ведь с них никто и никогда не спросил о том, что они сделали полезного для народа и страны. Разговор был после выборов в 1996 года, но Зюганов в основном молчал, иногда говорил, что его подвёл Лебедь. Получая такие средства, и ни за что не отвечая удаётся далеко не каждому чиновнику. Позволю процитировать один абзац В.Большакова. "На смену "браткам" и олигархам к власти пришёл самый сильный клан в истории постсоветской России - клан силовиков и чиновников, в который органически влились и олигархи, и остепенившиеся воры в законе. И в этом клане своих не сдают, а всячески оберегают и вытаскивают из любого скандала. Первые два срока он вёл себя тихо. Россия держала свою армию на голодном пайке, и Путин смотрел сквозь пальцы на то, как его генералы разворовывают военный бюджет". Вот это для кого написано? Для народа? Да, для народа, но только для ознакомления. Когда лидеры оппозиции призовут граждан выйти на мирный митинг и потребовать отставки правительства, то они будут знать почему они этого потребовали. А вот задача оппозиции организовать митинги. Потому что дальше терпеть разворовывание страны нельзя. Россия исчезнет, а куда деваться людям?

Жириновский с Мироновым на это не пойдут даже под пистолетом. Одна надежда на коммунистов. А их нет, они начали разбегаться к концу девяностых годов, почувствовав приближение "коммунизма". Разбежалось почти двадцать миллионов. Такого мир ещё не знал. Осталось пару сотен. Геннадий Андреевич сумел затормозить окончательное бегство, вспомнив Ленинские лозунги "заводы рабочим, землю крестьянам". Прошло 24 года лозунги так и остались лозунгами, земля и заводы отдаются чиновникам и нужным для власти людям. Хотя законы не запрещают покупать землю крестьянам. Только вот откуда взять денежки народ не знает. Работы такой нет, чтобы человек мог на заработанные деньги покупать землю и инвентарь. Воровать надо и никто не возражает, но нужен опыт, которого у народа нет. Он есть у чиновников и у бывших коммунистов с верхних этажей власти.

Сколько за эти годы Г.Зюганов провёл съездов, пленумов, собраний, совещаний, просто говорилок, однако жизнь народа катится в рабство. С 2015 года коммунисты фракции запустили телеканал "Красная линия", на котором говорит только лидер и его сотоварищи по фракции. Они все уклонились от прямого общения с народом. Я попытался написать Зюганову письмо по электронной почте. Пришёл ответ, что письмо получено. Чтобы получить ответ смотрите телеканал. Смотрю, глаза уже болят, а ответа нет. Написал напоминание. Предлагают идти в комитет работать и не скучать. Ответы анонимные. Фактически ответы идиотов. Другого определения дать невозможно. Значит Зюганов свою почту не смотрит, отдал на откуп шестёркам, а они просто издеваются над людьми, которые к ним обращаются. Я просил Зюганова помочь жителям Томской области восстановить местный телеканал "ТВ-2", который закрыл губернатор Жвачкин. Почему возник такой вопрос. Президент мило беседует с губернатором, который наплёл ему три короба добра и они мирно распрощались. Томск это моя малая родина и там естественно у меня есть близкие, родственники, знакомые, там я окончил институт. Позвонив узнал, что всё это липа. Поэтому чтобы народ ничего не знал о проделках власти губернатор и закрыл канал. Так что по существу ответа нет и этим вопросом никто не занимается, да и вряд ли Зюганов что - то сможет. Однако у коммунистов должен возникнуть интерес. Если бы они восстановили телеканал, то 500 тысяч избирателей голосовали бы за них. После того как канал был закрыт, народ митинговал, писали письма коллективные во все инстанции и даже президенту. Но на письма президент никогда не реагирует, ему о таких делах никто не докладывает. Он реагирует, когда вопрос оглашён на большой пресс-конференции. Президент, премьер и думская оппозиция на письма народа вообще не реагирует. Читаю в газете "Правда" № 22 статью "Прямой разговор с Геннадием Зюгановым". Напомню предисловие. "Разговор касается жизненных проблем, волнующих практически каждого. Над подготовкой программы трудится весь коллектив редакции. Специальные корреспонденты "прочёсывают" регионы в поисках информации, ведётся обширная переписка, к работе привлекают широкий круг экспертов и обычных людей из разных уголков России. В декабре темами прямого разговора были земельные отношения на Кубани и работа волонтёрской организации в г.Владимире". И что сделано? Ничего. Следственный комитет проводит проверку. Но ведь президент проводя итоги работы СК сказал, что из 200 тысяч уголовных дел по экономическим преступлениям 166 тысяч следователи обобрали собственников и выбросили на улицу. То есть отняли собственность. Сказал, а дальше что? И это сказал президент. Ничего не изменилось. Следователи живы и здоровы. По крайней мере народу о принятых мерах не известно. А тут по проверке оппозиции следователи будут решать земельные вопросы. Там уже давно заплачено кому нужно и возврату не подлежит. А сколько было болтовни о задержке зарплаты шахтёрам города Гукова. Премьер давал указание решить проблему задолженности по зарплате. А Росстат говорит, что за 2016 год задолженность возросла. И вопрос по зарплате шахтёрам так и не решён. По зарплате Зюганов говорит, что ситуацию надо держать под контролем и обязательно добиться справедливости. Это он кому говорит? Наверное себе, ведь больше никто этим вопросом не занимается.

Заходит разговор о Пензенском машиностроительном заводе, который собственник прикрыл. Куда только не обращались трудящиеся везде их футболят. Предстоит большая борьба. Исход её пока не ясен- говорит Геннадий Андреевич. Таких предприятий по России за годы бандитски - воровского капитализма более 70 тысяч. Заканчивает эту тему лидер коммунистов так: "Мы обязаны сделать всё для того, чтобы государство и народ снова стали собственниками такого рода предприятий и производств". Смотрите замахнулся на государство. На счёт "сделать всё" это его любимая фраза по любому вопросу. И на этом дело заканчивается.

Далее Г.Зюганов продолжает: "Если мы вернём собственность народу, а такие предприятия - государству, то будет нормальный госзаказ... Но действовать надо энергично". И кто должен действовать энергично? И как конкретно? Далее он вообще отстраняется от народа. " Поэтому ВАМ, рабочим надо активнее участвовать в мероприятиях КПРФ. Уверяю вас, что тогда все вместе мы отстоим ВАШИ права". Он уже не говорит "нам", а говорит вам и ваши права. Свои права Зюганов давно отстоял за счёт ущемления прав народа. Он ведь даже митинги не может организовать, народ не ходит на выборы, что тоже устраивает коммунистов. Разговаривая в одну сторону говорит, что Пензенский завод, как и другие заводы в России надо вернуть под контроль народа и государства. Какая бестолковщина. Сколько же можно обманывать народ? Как вернуть? Пойти к Путину и попросить: "Дядя Вова передай заводы народу, а то жрать им нечего". Геннадий Андреевич, так что ли?

Не забыл упомянуть о ветхом жилье. К чему бы это? Он что может решить проблему переселения? Но ведь денег нет, а воровство продолжается. Олигархи жируют, а народ затягивает ремешки. К чему этот балаган? Заканчивает балаган такими словами. "Ваш опыт крайне нужен стране. Продолжайте его, мы вас поддержим". Читатель, вы поняли Зюганова? "Ваш опыт". Не опыт коммунистов, а народа с г. Саратова. "Мы вас поддержим". Это уже сумасшествие. Коммунисты должны не поддерживать, а организовывать. Они действуют точно как правительство. Всю социальную сферу скинули на регионы, которые в долгах и радуются. Крутитесь как хотите. Значит коммунисты фракции КПРФ окончательно отделились от народа. "Они поддержат". Спасибо, дорогой Геннадий Андреевич.

То что коммунисты Госдумы потеряли всякий интерес работать с народом и отстаивать их интересы показал послед разговор Геннадия Андреевича на канале "Красная линия". Ждать от них организации митингов против политики правительства стало бессмысленным. Более того Г.Зюганов всегда выступает с поддержкой президента. Он хороший, но его не слушают чиновники. Вообще вся линия поведения коммунистов не отражает сути проблем народа. Они не должны заниматься отдельными проблемами. Не выплатили зарплату шахтёрам, обанкротили машиностроительный завод, распродали землю не тем и так далее. Так они никогда и ничего не решат. Это проблема местных властей и оппозиции. Фракция КПРЫ должна заниматься только одной проблемой - смена правительства. Удастся это сделать, остальные вопросы будут решены автоматически. Г.Зюганов специально занимается отдельными проблемами, которые никогда ими никогда не находят решение. Дурят народ, показывая своё беспокойство.

Просматриваю второй раз книгу В.Большакова "Охота за золотом Путина" наткнулся на такую фразу "По самым скромным оценкам экспертов из России с 1991 по 2011 годы вывезено около трёх триллионов долларов. А наши коллеги в России называют сумму в 7 триллионов долларов". Вот над чем должна работать фракция КПРФ. А Зюганов ковыряется лопаткой в песочнице в надежде найти бриллиант.

В последние годы мне пришлось несколько раз обращаться к депутатам в думу. Писал письмо Л.Калашникову, уж очень красиво он говорил на различных тусовках. Письмо обычной почтой, оно мне стало в 70 рублей. Приходит ответ примерно такого содержания. С чем - то я согласен, с чем - то не согласен. Но ваше мнение для нас важно. Ответ идиота. Пришлось походить по комнате успокоится. Как можно написать своему избирателю. Пишу второе письмо и прошу прокомментировать на счёт того с чем не согласен и с чем согласен. Ответа нет. Раньше писал одной женщине коммунистке. Задавал конкретные вопросы и получил ответ. "Надо знать за кого голосовать". Но в письме я указал, что всю жизнь голосую за коммунистов и веду работу с земляками и не только. Ответ тоже похож на идиотский. Они вообще понимают о чём их спрашивают избиратели? Думаю что не понимают. И что теперь мне делать? Действительно я всю жизнь голосовал за коммунистов, но теперь вообще не пойду на выборы. Они бросили народ, а я брошу их. Конечно толку от этого мало. Но другого противостояния мне не представляется возможным.