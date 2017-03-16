"Очень приятно. Царь"

Наступившую 2 (15) марта знаменательную дату "Сто лет без царя" глава Крыма решил отметить столь же знаменательным образом — открыто призвал к восстановлению монархии!

Из новостей: "Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский» заявил о необходимости новой формы правления в стране — монархии. По его словам, от демократии в виде вседозволенности нет пользы, наглядный пример тому Украина. «Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жёсткие меры… Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», — сказал чиновник. При этом Аксенов подчеркнул, что опорой новой формы правления должны стать «традиционные православные ценности»."

Вот интересно, что было бы в благословенной России, Которую Мы Потеряли, с главой губернии, который вздумал бы с перепоя призвать к установлению республики? Полагаю, что лучами следующего рассвета этот губернатор любовался бы через зарешёченное окошко. И даже, скорее, не тюрьмы, а психиатрической лечебницы.

Ну, а у нас действующий государственный строй — республика. Уже сто лет как. Так что же, выходит, любой представитель власти этой самой республики может безнаказанно вытирать об эту республику свою задн... то есть, пардон, свои ноги? Не есть ли это та самая вседозволенность, на которую посетовал высокий госчиновник? Если г-на губернатора не удовлетворяет действующий государственный порядок, не следует ли ему немедленно оставить занимаемое кресло? И разве не прямая обязанность всех вышестоящих лиц — незамедлительно указать ему на это, а если он не поймёт сам — то настоятельно помочь? Как известно, любой государственный строй чего-нибудь стоит, только если он умеет защищаться. Так что, наш государственный строй уже пал так низко, что любому официальному лицу теперь дозволяется прилюдно накласть на него кучу? Чем же мы тогда отличаемся от Украины, где именно это и произошло, и называлось тогда словом "майдан"?

P. S. Это серьёзная сторона дела, поскольку происшедшее — не более и не менее, чем заявка на государственный переворот. Но есть и смешная... Видимо, г-н Аксёнов подхватил эту болезнь от г-жи Поклонской, с её чудодейственным мироточением бюста Николая II. Очевидно, глава Крыма решил приложиться к святыне (ещё до того, как комиссия РПЦ опровергла сам факт мироточения), ну, и подхватил монархическую лихорадку. Что теперь с ним делать? Лечить, конечно, лечить...

А ещё была такая пьеса Михаила Булгакова и снятый по ней популярный фильм режиссёра Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". Все его, конечно, помнят. Суть сюжета сводится к тому, что мелкий советский чиновник неожиданно занимает трон царя, к которому решительно непригоден. Ну, и начинает раздавать направо-налево "Кемские волости", потому что "государство не обеднеет". И совершать иные, мягко говоря, чудачества, за которые в конце концов получает народный бунт. Потому что "царь не настоящий"! Вот интересно — неужели мы все теперь становимся действующими лицами этого самого фильма, только в реальности?