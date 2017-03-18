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Московский листок

Аксёнов прав!

Опубликовано 18.03.2017 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

крым царь аксенов
Аксёнов прав!

На мой взгляд, российские комментаторы неправильно реагируют на крымскую действительность. Чисто российские комментаторы совершено не учитывают, что в Крыму граждане стремились в Россию с представлениями, что в России минимум такие порядки, как на Украине Януковича. Ну, а получили они в Russia те порядки, которые получили. Вот у крымчан и происходит сдвиг в мозгах. Причём, сдвиг в мозгах происходит не у людей с улицы, а у людей вполне знающих и компетентных.

Недавно депутат Крыма Наталья Поклонская заставила поставить себе диагноз даже людей далёких от медицины. Вынудила своей нежданной любовью к Николаю II. Но почему-то все увидели в этом только паранойю, и никто не стал искать причины, откуда эта болезнь?

А вы просто поставьте себя на её место, - она ведь активнейший деятель по присоединению Крыма к России. Присоединила. Увидела действительность. Увидела, кем являются депутаты Думы. И у Поклонской не портрет путина замироточил, а стала бедная женщина смотреть, как на святого, на царя, который в свою бытность три Думы из 4-х просто разогнал.

Можно объяснить причину паранойи Поклонской несовместимостью её надежд с реальной действительностью Russia? Можно!

Или вот передают: «Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский» заявил о необходимости новой формы правления в стране — монархии. По его словам, от демократии в виде вседозволенности нет пользы, наглядный пример тому Украина. «Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жёсткие меры… Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», — сказал чиновник. При этом Аксенов подчеркнул, что опорой новой формы правления должны стать «традиционные православные ценности»».

И местные обозреватели комментируют, что это «не более и не менее, чем заявка на государственный переворот». При чём тут переворот? Вы с этой борьбой с экстремизмом уже сами умом тронулись?

Аксёнов же не предлагает учредить монархию силой, монархию можно учредить вполне конституционным путём. Первый русский царь именно так и стал царём. Другое дело, что Аксёнов как бы в пример приводит Украину, но монархию предлагает учредить не на Украине, а в Russia, что, собственно, означает, что по его компетентному мнению в Russia дела значительно хуже, чем на Украине.

Причём, и намёка нет на то, что Аксёнов предлагает царём назначить кого-то из путиных. Нет, он о реальном царе говорит, и о принципиальном недостатке демократических институтов - о необходимости некоего единоначалия (хотя он и понятия не имеет, что это такое, но ему, как видите, хочется некоего единоначалия). Понять Аксёнова можно?

Можно, если поставить себя на его место.

Ведь не только путины и депутаты попали во власть путём, который Аксёнов по глупости считает демократическим. Аксёнов ведь и сам попал в свою должность точно таким же путём. Он компетентный человек относительно того, кто именно попадает таким путём во власть, и себя он знает, посему к его словам нужно прислушиваться. И, как видите, по его компетентному мнению, если такие люди, как нынешние депутаты Думы, как путины, как губернаторы и как он сам попадают на свои должности путём демократии… то нужна монархия!

И Аксёнов ведь прав!

Ведь никакой русский царь, даже тупой и подлый, не назначит на эти должности такую мразь, какую мы сегодня имеем у власти Russia. Как ещё можно понять Аксёнова по-другому?

Вывод однозначен: если представителям Крыма всего через три года захотелось монархии, то действительность Russia, с её путиными, депутатами, партиями, элитой и прессой, просто ужасна.


Главный майдан СНГ

Читаю: «Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал себя сторонником целостности Европейского союза «любой ценой». Об этом он заявил на встрече с министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом, передает БЕЛТА.

«Европейский союз — это мощная опора для планеты, если она исчезнет — быть беде. Поэтому все ваши «брекситы» и националистические движения я не воспринимаю. Чего бы ни стоило, Европейский союз надо сохранить. Это не моя личная позиция, хотя и личная, эта позиция исходит из международных государственных интересов... Я сторонник Европейского союза», — подчеркнул белорусский президент.

При этом он заверил, что Беларусь будет работать на стабильность в Европе. «Я могу вам гарантировать: вы всегда в нашем лице будете видеть страну, которая будет работать на объединение, на стабильность в Европе. Мы и в трудные времена вам проблем не создавали, и в будущем никогда этих проблем вам создавать не будем... Мы тоже не без недостатков, как и вы... Надо, если у вас есть опыт, предлагать и передавать его. Мы готовы учиться. Но прошу, имейте в виду одно: для нас святы суверенитет и независимость», — подчеркнул глава Беларуси».

На первый взгляд, у батьки крыша поехала - мелет такое, что на голову не налезает. Это что за «международные государственные интересы», и с каких пор президент Белоруссии видит своей целью их защиту? Его уже назначили главой ООН?

Каким «международным государственным интересам» соответствовал, к примеру, тот союз, который создал в Европе Гитлер?

Ладно, Лукашенко повторяет подвиг Украины - лезет из СНГ в ЕС. И хрен бы с ними, с дифирамбами ЕС, но Лукашенко этим совершенно игнорирует тот союз, в котором Белоруссия действительно дома, - СССР. А ведь за всю историю СНГ не было человека, более преданного строму союзу, более преданного СССР, нежели Лукашенко. Что случилось?

То, что и должно было - «укатали Савраску крутые горки». И майдан в Минске с требованием вступить в ЕС не потребовался потому, что Кремль сыграл роль майдана лучше, чем дебильная толпа в Киеве. И Лукашенко под давлением кремлёвского майдана вынужден отказаться от многовекового союза и пытаться включиться в западноевропейский союз.

Тут «пацриотические» умники завопят, что Белоруссия хочет паразитировать на ценах российской нефти. Запомните, дебилы, при общем хозяйстве паразитирует тот, кто работает меньше. А в СНГ никто больше не работает, нежели белорусы, и поэтому не вам их судить.

Кремль судите! Это главный враг и СССР, и СНГ - главный их майдан.



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