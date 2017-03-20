Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Советская власть и российская государственность

Опубликовано 20.03.2017 автором С.Ильин в разделе комментариев 0

ссср власть россия партия
Советская власть и российская государственность

Октябрь велик не тем, что спас российскую государственность, а тем, что покончил с ней. Не полностью и не навсегда, но на долгие годы. Эти годы стали вершиной отечественной истории. В ту пору Советский Союз в мире часто по старинке называли Россией. Упоминания о победах той России ее главный погромщик и наибольший огрызок – сепаратное государство РФ, - принимает на свой счет без возражений, с плутоватым смирением опускает глазки, не имея в собственном багаже иных побед кроме «побед» на «выборах». Речь о признании роли советской власти в решении задач российской государственности века 19-го в считанные годы 20-го века, конечно, не идет, да оно и не требуется.

Советская форма власти позволяет, но отнюдь не гарантирует содержание иное, нежели российская государственность. Российская государственность уцелела в советской власти, ее злокачественные образования выжили, разрослись в советском организме и убили его. Неотделимо от этого в КПСС разрослось ЕдРо, привело к перерождению партии, ныне воссияв в совершенстве, избавленном от идеи и ответственности.

История российской государственности повторяется как пародия, как фарс, как паразитирование и плагиат. Но для сносного исторического плагиата надо быть хотя бы примерно на уровне оригинала. Отказ от развития тоже имеет свое «развитие» - нынешняя российская государственность перетрясает чертежи прошлого, но из них ей по уму и по силам лишь самые корявые и примитивные. Российская государственность, убив советскую власть, повторно в течение века осрамилась в деле построения буржуазной республики. Теперь ее тянет, как раба на галеры, к истокам - к царю, барину и попу. В путинские времена российская государственность изготовилась воссиять с монархической ослепительностью, взявшись крепчать попутно с ослаблением страны. Форма и содержание российской государственности стремятся к былому соответствию. Православие как главная скрепа, самодержавие как истинная власть от бога, и народность, из кромешных глубин которой всплывают блаженные старцы и блаженненькие молодухи, гришки поклонские, наташки распутины, и прочий союз залдостанского народа. Обозначилось первое сословие, оно избавляемо от налогов как по сословному праву, так и в облегчение его страданий от западных санкций, в том же ряду - повышение податей платону (отчество не знаю) ротенбергу. Долгое время эта публика не могла разобраться в своих чувствах – то ли смеяться, то ли плакать от этих санкций. Теперь есть хотя бы частичная определенность – низшие сословия пусть плачут на здоровье.

Вся эта благодать – хрестоматийный плод соотношения не столько классовых сил, сколько классовых бессилий. Обвальная реставрация капитализма превратила почти бесклассовое советское общество в почти деклассированное. Люмпен пролетариат, люмпен буржуазия (оттого и партии в РФ – это лишь зыбкие и обманчивые тени тех идей, что начертаны на их знаменах), люмпен олигархия, чей олигархизм подарен ей российской государственностью, люмпен-бюрократия, главным образом обслуживающая сама себя в каждой ячейке своего сословия. В путинские времена распил несколько упорядочен, у корыта наведен некоторый порядок, да и тот по мере обмеления корыта начинает трещать.

Любители российской государственности для бодрости предаются воспоминаниям, как ни одна пушка в просвещенной промышленной Европе не могла выстрелить без дозволения феодальной неграмотной России - как раз те времена, когда закладывался фундамент Революции, отраженной в известном зеркале.

Хранителей преданий о советской власти бодрят непогрешимые правильности сталинизма времен закладки фундамента контрреволюции, буржуазной по содержанию, номенклатурно-криминальной по характеру. На этом фланге черносотенный сталинизм великодержавия и сильной руки имеет явный перевес над исторически обусловленным сталинизмом решения конкретных задач экономического и социального развития. Там Ленин и Сталин - как Иисус и Папа римский у католиков. Объяснение гибели СССР там видят сугубо в отступлениях от марксизма - так они называют отступления от сталинизма, который наделяется универсальностью и всесильностью. При этом нет и намека на очерчивание облика их сталинизма применительно к задачам сегодняшнего дня. Стараниями этой публики фигура Сталина избавляется от актуального для коммунистов идейного и политического потенциала, в том числе потенциала критического, и превращается в былинный персонаж, становится идолом, пляски вокруг которого помогают отвлечься от мерзости и убожества дня сегодняшнего, но не этим мерзостям противостоять.

Российская государственность и советская власть связаны не только временнОй последовательностью, но и причинно-следственными связями в обе стороны, как в начале 20-го века, так и в его конце.

В начале 20-го века Российская империя была совершенно не готова к социализму экономически, но оказалась готова социально-политически. К концу 20 века экономика СССР переросла тот капитализм, что могла реставрировать контрреволюция, но социально-политическая готовность к буржуазной контрреволюции созрела. Диктатура пролетариата - переходный период, - смог стать переходным периодом к диктатуре другого класса. Диктатура может быть перехвачена, ее содержание может быть подменено.

Давно известный пример: в свое время госпатриотизм КПРФ перехвачен партией, слегка от КПРФ отличной. Сегодня зюгановская околокоммунистическая партия вполне при деле в российской государственности, ее забота - перехват и нейтрализация левых просоветских настроений на дальних подступах к социализму. Примечательно, например, что нападки на Ленина плохи на взгляд главкома (главного «коммуниста», чья пошлость уже зашкаливает) тем, что «подрывают народное единство» в условиях, когда российская государственность «обложена со всех сторон». Советская власть околокоммунистическим консерваторам мила лишь постольку, поскольку в ней семь десятилетий отсиживалась и ждала своего часа российская государственность.

Уместно заметить, что столетие Февраля российской государственностью отмечено уныло. Дело тут не в печалях оттого, что Октябрь очень быстро все испортил. Февраль для нынешней российской государственности и сам-то по себе – неродной, какой-то сомнительный, какой-то буржуазно-демократический, но самое главное – какой-то подозрительно-народный по движущим силам, хотя и не по главным сиюминутным выгодоприобретателям, и очень уж Октябрем чреватый. Но, похоже, российская государственность сейчас все-же больше боится нового Февраля, чем нового Октября, как вор больше боится бузы в шайке, чем прокурора. Однако может оказаться, что попытки увидеть даже ближайшее будущее, чересчур усердно прижимаясь к почве сегодняшнего дня, - это все равно, что попытки разглядеть 1917-й год глазами года 1916-го.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто из них врал?:
Результаты
Интернет-ТВ
О сексотах и сексвидах: &#171;дело&#187; ИГПР &#171;ЗОВ&#187;
О сексотах и сексвидах: «дело» ИГПР ...
19.03.2017
Сергей Шаргунов выступил в Думе в защиту Мухина и товарищей
Сергей Шаргунов выступил в Думе в защиту Мухина и ...
19.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Рост промпроизводства в РФ оказался блефом (1)
На афганской базе НАТО местный солдат обстрелял американских (0)
Кудрин арестован за мошенничество (5)
Среди игиловцев, уничтоженных с воздуха в Мосуле, был и россиянин (1)
Сирийские (советские) установки ПВО станут для Израиля целью номер один (10)
Промышленное производство в сырьевой империи снизилось за год на 2,7% (4)
Кто из них врал? (57)
У МВФ проснулась если не совесть, то что-то на этом месте... (4)
Ким Чен Ын заявил об успешных испытаниях нового ракетного двигателя (13)
Умер Чак Берри. А рок-н-ролл еще жив... (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Трамп глуховат, только и всего
Максим Калашников Максим Калашников: БЛИЗОСТЬ ТОЧКИ ВЕТВЛЕНИЯ
Максим Калашников Максим Калашников: Сбербанк и другие российские банки кредитуют украинскую оборонку
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: В Петербурге
Дарья Митина Дарья Митина: Иранский фрейлехс. Эксклюзив
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss