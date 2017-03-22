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Московский листок

Фальсификация в эпистолярном жанре

Опубликовано 22.03.2017 автором в разделе комментариев 0

Фальсификация в эпистолярном жанре

Сегодня ко мне почему-то вернулось письмо, отправленное от моего имени председателю «Российского военно-исторического общества» тов. Мединскому В.Р.   

В письме содержалась жалоба на кумовство и коррупцию  в означенном обществе, имевших место  при подведении итогов конкурса на  лучший сценарий фильма про Зою Космодемьянскую. Будто бы председатель жюри Мягков и его супруга являются друзьями одной из участниц конкурса, некоей Трусевич, каковая  благодаря именно  этому приятному обстоятельству и стала  одной из победительниц. 

Далее приводятся кое-какие интимные  факты и даже компрометирующие фотографии, затем следует моя фамилия, число, в общем, все чести по чести, фельетонисту на заметку  и все такое. Коррупции бой, покой нам только снится!..

Смущает только  одно обстоятельство – отправлена означенная жалоба  не на Кутузовский проспект, где  располагается  возглавляемое тов. Мединским общество, а почему-то в агентство каких-то городских новостей  на улице Правды.  Улицу Правды я знаю очень хорошо, там располагался "Крокодил", в котором я когда-то работал и многие другие редакции,  а вот про какое-то агентство  слышу впервые.

И еще одна уже совершенная  мелочь –  я эту кляузу отродясь не писал и  впервые увидел только сегодня,  достав из ящика. А конкурс на вышеупомянутый сценарий мне абсолютно  до лампочки. Кстати, и причину возврата якобы моего письма объяснить на почте не смогли. Еще одна загадка?

Что тут можно предположить? Вариантов  два – либо это кто-то из неудачливых конкурсантов решил свести счеты с жюри и воспользовался  моим именем,  либо это очередная  провокация  православных активистов.  Надо же ребятам как-то напомнить о себе и оживить ситуацию,  вот они и строчат всякую отсебятину во все инстанции, авось,  где надо и обратят  на автора пристальное внимание.  Мало ли какие еще писульки с интересными призывами они отправили в разные интересные места  от чужого имени?! Инновация на стукаческом фронте.

Хотя подделка, конечно, получилась на троечку – написано коряво  и убого, да и зачем мне,  журналисту,  отдавать  какому-то неведомому агентству якобы жареные факты!? Прокол, ребятки, прокол.  И расписаться за меня на фальсификации почему-то забыли. Неужели так трудно? Или статьи  327 УК РФ испугались?  Так она и без того у вас на лбу написана!  А может хотите прикинуться литературными неграми,  писателями-призраками?  Не выйдет, способностями не вышли.

Однако есть в подделке и интересные детали, придающие ей видимость достоверности.  Потому что про ту самую Трусевич,  когда-то снявшую убогий фильм про композитора Гречанинова,  я уже писал. Статья называлась  «Распил по-культурному» и повествовала тоже о бездарности,  кумовстве и коррупции.  Так что работают,  ребятки, над источниками,   работают…   Потому что стимул  – кто в депутаты нацелился,   кому  звездочек на погонах не хватает…  

В другом случае обязательно написал  бы что-то  типа  «спасибо за внимание к моему творчеству», однако тут  скажу проще – а пошли бы вы  куда подальше!..  И  заявление в полицию я  на всякий случай отнесу, вдруг  сыщут моего анонимного двойника, вот тогда и  поговорим  с ним о литературе, искусстве и вообще эпистолярном жанре.



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