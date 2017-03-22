Фальсификация в эпистолярном жанре

Сегодня ко мне почему-то вернулось письмо, отправленное от моего имени председателю «Российского военно-исторического общества» тов. Мединскому В.Р.

В письме содержалась жалоба на кумовство и коррупцию в означенном обществе, имевших место при подведении итогов конкурса на лучший сценарий фильма про Зою Космодемьянскую. Будто бы председатель жюри Мягков и его супруга являются друзьями одной из участниц конкурса, некоей Трусевич, каковая благодаря именно этому приятному обстоятельству и стала одной из победительниц.

Далее приводятся кое-какие интимные факты и даже компрометирующие фотографии, затем следует моя фамилия, число, в общем, все чести по чести, фельетонисту на заметку и все такое. Коррупции бой, покой нам только снится!..

Смущает только одно обстоятельство – отправлена означенная жалоба не на Кутузовский проспект, где располагается возглавляемое тов. Мединским общество, а почему-то в агентство каких-то городских новостей на улице Правды. Улицу Правды я знаю очень хорошо, там располагался "Крокодил", в котором я когда-то работал и многие другие редакции, а вот про какое-то агентство слышу впервые.

И еще одна уже совершенная мелочь – я эту кляузу отродясь не писал и впервые увидел только сегодня, достав из ящика. А конкурс на вышеупомянутый сценарий мне абсолютно до лампочки. Кстати, и причину возврата якобы моего письма объяснить на почте не смогли. Еще одна загадка?

Что тут можно предположить? Вариантов два – либо это кто-то из неудачливых конкурсантов решил свести счеты с жюри и воспользовался моим именем, либо это очередная провокация православных активистов. Надо же ребятам как-то напомнить о себе и оживить ситуацию, вот они и строчат всякую отсебятину во все инстанции, авось, где надо и обратят на автора пристальное внимание. Мало ли какие еще писульки с интересными призывами они отправили в разные интересные места от чужого имени?! Инновация на стукаческом фронте.

Хотя подделка, конечно, получилась на троечку – написано коряво и убого, да и зачем мне, журналисту, отдавать какому-то неведомому агентству якобы жареные факты!? Прокол, ребятки, прокол. И расписаться за меня на фальсификации почему-то забыли. Неужели так трудно? Или статьи 327 УК РФ испугались? Так она и без того у вас на лбу написана! А может хотите прикинуться литературными неграми, писателями-призраками? Не выйдет, способностями не вышли.

Однако есть в подделке и интересные детали, придающие ей видимость достоверности. Потому что про ту самую Трусевич, когда-то снявшую убогий фильм про композитора Гречанинова, я уже писал. Статья называлась «Распил по-культурному» и повествовала тоже о бездарности, кумовстве и коррупции. Так что работают, ребятки, над источниками, работают… Потому что стимул – кто в депутаты нацелился, кому звездочек на погонах не хватает…

В другом случае обязательно написал бы что-то типа «спасибо за внимание к моему творчеству», однако тут скажу проще – а пошли бы вы куда подальше!.. И заявление в полицию я на всякий случай отнесу, вдруг сыщут моего анонимного двойника, вот тогда и поговорим с ним о литературе, искусстве и вообще эпистолярном жанре.