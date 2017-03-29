Похоже, депутат Поклонская скрывает и мужа, и его доходы?

Как-то попросила меня «Вечерка» сделать интервью с академиком меднаук профессором Сергеем Терновым, который установил первый в СССР компьютерный томограф.

Едва вошел в его кабинет, он (одессит) произнес довольно смешное приветствие: «Меня предупредили, что придет настоящий монстр журналистики, а вы еще ничего смотритесь…».

- Это почему же монстр? Обижаете...

- По старинке работаете. Сами на интервью едете. Сейчас все по интернету да по телефону. Всем надо быстро – «еще вчера».

- Так я же должен испытать вашу штуковину на себе, чтобы передать ощущения…

Не знаю, как сейчас учат на журфаке, а у нас было железное правило: прежде всего, посмотреть герою публикации в глаза – хоть положительному, хоть отрицательному. Хоть ткачихе - ударнице пятилетки, хоть проворовавшемуся хапуге. И перепроверять каждый услышанный от них факт.

Тогда-то я и узнал про важнейший для нашей профессии девиз Маркса: «Подвергай все сомнениям». Для фельетониста, сами понимаете, первейшее дело. От каких меня неприятностей это уберегло – не передать. И теперь перепроверяю фактуру, что называется, на автомате.

В общем, после возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань готовил я один материалец о «пятой колонне», которой оно пришлось не по душе. И очень мне не хватало мнения любимицы публики и СМИ прокурора республики Натальи Поклонской. Как без нее? Задал ей несколько вопросов по электронке, да только ответов не получил. Отфутболили мое обращение по инстанциям, чье мнение нашей газете было неинтересно.

Написал тогда от еженедельника «Патриот» госпоже прокурорше Открытое письмо – журналистский запрос. По закону о СМИ он имеет особый статус: обязывает первых лиц, их замов или пресс-службы давать редакциям ответы по существу.

И снова никто нам не ответил по существу. Опять спихнули. Тогда и взял я бывшую украинскую подданную на заметку. Как новоиспеченного прокурора Крыма, которому его судьба... безразлична. Как была безразлична все 12 лет ее верной службы в органах «незалэжной» генпрокуратуры.

Вы можете спросить: не привираю ли? Не привираю, ибо мое Открытое письмо этой барышне было опубликовано на сайте «Патриота» и на дружественных нам порталах.

А с некоторых пор и вовсе начал отмечать за кремлевской фавориткой некоторые хлестаковские черточки. Она не только, мягко говоря, привирала, но и самозабвенно своей выдумке верила.

Конечно, женщина создана для любви и лукавства. Но когда она занимает высокий государственный пост – тут что-либо одно.

Ну, вы помните этот вдохновенный ее рассказ в телеинтервью о «мироточении» бронзовой башки бюста экс-царя, к которому спешили «прикладываться» симферопольцы с больными детками.

Все бы ничего, да только рассказ своей высокопоставленной прихожанки моментально опровергла комиссия РПЦ из пяти священников. Не было мироточения - хоть тресни! А это уже не шутки. Соврала, выходит, государственная девушка, не моргнув глазом.

Увлекаясь, она то и дело противоречит сама себе. А у фельетонистов и шахматистов «все ходы записаны».

Вот, скажем, рассказывает наша подзащитная в марте 2015 года журналистке НТВ для фильма «Путь на родину», какая счастливая у нее семья. И дочь послушная, и муж замечательный. Правда, не называет его имени и места работы. Не называет - и ладно, какое наше дело? (https://www.youtube.com/watch?v=Q7NhBLAOBgk).

Однако в интервью 7 февраля с.г. телеканалу «RT На русском» открывает восхищенной публике другое. Когда ее как зампреда комитета ГД по безопасности и главу комиссии по депутатским доходам спрашивают, кого она внесет в свою декларацию за 2016 г. и что в ней укажет, она отвечает: «Будет задекларировано то, что касается меня лично и моего несовершеннолетнего ребёнка - дочери Анастасии» (https://russian.rt.com/russia/article/356705-natalya-poklonskaya-intervyu).

Простите, а муж где? Разве его не нужно вносить сведения о своих заработках и имуществе? Вы скажете: по закону обязательно нужно. Но заработков таинственного супруга Наталья Владимировна почему-то не вписала в декларацию за 2015 г. еще в бытность главным законником полуострова.

Может, она про него забыла? Все может быть. Вот почему вчера я отправил на Охотный ряд такое послание.

Председателю Государственной Думы СФ РФ

В.В.Володину

Уважаемый Вячеслав Викторович!

Обращаюсь к Вам по просьбе наших читателей. Они интересуются: обязаны ли женщины - депутаты Государственной Думы ФС РФ в своих декларациях о доходах указывать также и доходы своих супругов?

Их, в частности, интересует зампред комитета Госдумы по безопасности и преодолению коррупции Н.В.Поклонская, занимающая также должность председателя комиссии по доходам и расходам депутатов.

Интерес общественности к неординарной личности Натальи Владимировны понятен. Она возглавляла прокуратуру Крыма и сегодня постоянно выступает в СМИ с интервью и заявлениями, так что ее имя на слуху у всей страны.

Вот почему общественность надеется, что именно депутат Н.В. Поклонская как председатель комиссии по доходам и расходам депутатов Госдумы подаст пример правильного заполнения декларации о доходах своей семьи за 2016 год.

Разумеется, читателей не интересуют место работы, должность ее супруга и другие сведения, которые охраняются законом о персональных данных.

Просто у людей возникли вопросы: обязаны ли женщины - депутаты Госдумы указывать в своих декларациях о доходах также и доходы своих супругов.

С уважением,

А.М.Головенко,

член Союза журналистов России.

И снова о журналистике. Нас учили: ты герою своего фельетона всегда должен «дать возможность исправиться». То есть подсказать какой-то выход из того дерьма, в которое он залез.

Вот и подумалось: до окончания срока подачи декларации 1 апреля еще три дня. Так что Наталья Владимировна вполне может внести коррективы в свою декларацию и указать там мужа и его заработок за 2016 г, если она про него опять забыла…