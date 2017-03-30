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Московский листок

Воители с либерализмом

Опубликовано 30.03.2017 автором в разделе комментариев 0

европа запад либерализм
Воители с либерализмом

Россия превращается в один из главных генераторов антилиберализма. Это относится и к российской диаспоре в странах Запада.

С одной стороной, либералы со своими правами человека не дают пытать и убивать террористов на месте. Они даже не позволяют объявить ислам экстремистской идеологией и выслать мусульман из стран Запада (или хотя бы больше не пускать)... Всякие там конвенции, пакты...

С другой стороны, либерализм занимается своим любимым делом - разрушает традиционализм. Поскольку российское общество в своей основе, скажем так, посттрадиционное. Традиционализм уже в руинах, но боль от утраты ещё сильна. И тем более проще и психологически комфортней эту травму перевести в агрессию...

Но меня интересует публика вестернизированная и не свихнувшаяся на ксенофобии и исламофобии.

34 года назад был в ходу внутриеврейский анекдот. Вбегает охваченный паникой Хаим и кричит: всё, Абрам, советская власть за нас взялась - создали какой-то Антисионистский комитет.. - Не боись, Хаим, за нас брались фараон, вавилоняне, греки, римляне, крестоносцы, инквизиция, нацисты, Сталин, Насер - и где они все? А мы - есть! - Я понял, Абрам, мы вышли в финал!

С либерализмом почти тоже самое, только список короче - иезуиты, абсолютизм, фашизм, коммунизм... И все в отвал... Поэтому 26 лет назад Фукуяма сказал, что наступил «конец истории» в том смысле, что все нелиберальные доктрины были перебраны и соперничества с либерализмом не выдержали...

Потом, когда начались кризисы посткоммунистической эпохи, публика обрадовалась - ничего не может ваш либерализм. Но либерализм загасил вооружённый балканский национализм, волна латиноамериканского левого популизма, сменившая неолиберальный вал, опадает...
Организация бин Ладена сокрушена, «Талибан» лишён возможностей для дальнейшей экспансии, а «Халифат» добивают среди руин Ракки и Мосула...

Проблема в том, что выходцы из российской культуры не знают и не понимают ни либерализма, ни социализма.

Сперва о социализме. В СССР был государственный капитализм, с одной стороны, имевший широкую систему соцобеспечения, но, с другой стороны, с вполне монетаристской финансовой политикой (уполовинивание пенсий работающим пенсионерам, например).

Но ни одного из главных признаков социализма - реального полновластного местного самоуправления и реального контроля трудового коллектива над менеджментом - не было и помине. И в Западной Европе и в Израиле российские эмигранты не сталкивались с социализмом, но лишь с «рыночным социализмом», т.е. огромной бюрократической системой соцобеспечения.

При полном отсутствие общественного контроля за принятие макроэкономических решений. Финансовый шторм осени 2008 года и «оккупаи-Уолл-стрита» как ответ на него - лучшее тому доказательства.

Но совсем полное непонимание сути либерализма. Его можно пытаться реконструировать методом аналогий, как, например, чтобы понять еврейских радикалов 1 века, надо экстраполировать на них нынешний политический исламизм.

Либерализм может существовать только в обществе свободных и независимых собственников (это разные понятия: свобода в данном случае - это снятие излишних социальных ограничений, а независимость - от власти и слившегося с ней сверхкрупного бизнеса).

Либерализм культивирует диалог с различных позиций, а не атмосферу перманентной гражданской холодной войны, к отстаиванию позиций в которой мы привыкли. Нас можно понять - если вспомнить оппонентов либерализма, все эти перелицовки фашизма - сталинистские (нео- и пост-), монархо-клерикальные, дилетантско-нацистские...

Вернёмся опять в советское прошлое. Лет 40 назад, когда мы - ровесники нынешних юных «антидимонов» - были также увлечены Солженицыным и президентом Картером, как они сейчас Навальным, нам казалось, что только мы, имеющие опыт реального тоталитаризма, понимаем как надо бороться с коммунистической угрозой.

Мы поражались почему Запад прогибается перед совершенным ничтожеством - Лёльком Брежневым (правда, были монстры - Андропов и Суслов). Для нас любая «левизна» была близоруким предательством идей западной демократии... Но встречать такое «юное» восприятие мира не расплёсканным по сей день виде - очень странно.

В России нет и не может быть либерализма. В России идёт уже третья за полтораста лет битва за либерализм - после «Эпохи Великих реформ» и думской монархии.
Либерализм на победу обречён - его «толкают» закономерности «веберовского» фазового перехода культуры. Речь идёт только о социальной цене.

Известны уроки неудач двух промежуточных попыток - НЭПа и Оттепели. В первом случает экономическое раскрепощение сопровождалось политической тотальностью, а во втором - наоборот.

Но бойцам за российский либерализм так же трудно понять западных либералов, как комсе 20-х комсу 80-х. В России есть сторонники антифеодальных буржуазных реформ в рамках умеренного абсолютизма, и есть сторонники буржуазно-демократической антифеодальной революции. Это - историческая реальность.

Именно революционный контекст происходящего привёл к тому, что российские либеральные оппозиционеры относятся к путинским войнам в Донбассе и Сирии, как их исторические предшественники, а также и революционные социалисты 112 лет назад относились к войне с Японией, а большевики - век назад - к войне с центральными державами, где им тычут в нос не Крымом, но историческом стремлением Руси ко граду Константиновому...

Запад в этой системе координат совсем не либерален (здесь, как и везде, либерализм у меня синоним демократического капитализма, а не обозначение социалистического популизма как в США), он - постлиберален.

В России, где количество считающих себя либералами значительно превосходит число сторонников «республики», т.е. многопартийной демократии с сильным парламентом (ничего удивительного - православных тоже больше, чем христиан), восприятие постлиберального Запада напоминает взгляд племенного китайского или вьетнамского коммуниста на брежневские порядки.

Запад же является постлиберальным, потому что пройдя «веберовскую» реформацию, он постепенно вступает в следующую, которую я условно назвал «маркузианской».

Российские же общественные силы расколоты между пламенными неофитами демократического капитализма (свободно-рыночного общества) и феодальной реакцией... И каждая сторона этого раскола терпеть не может западный либерализм. Коварный, или, напротив, бестолково-уступчивый.

Естественно будет также указать, что то направление либеральной мысли, которое процветало на Западе со времён постнаполеоновских, и которое, перенесённое в наше время, воспринимается как «либерал-фашизм», к огромной досаде его адептов сегодня Западом полностью отвергнуто.

По одной очевидной причине: на Западе помнят как это направление привело к Первой мировой войне, к Великой Депрессии, вынудило даже частично поддерживать Гитлера (как противовес Коминтерну), а потом ещё свалило западные страны в череду многолетних и изнурительных колониальных войн...



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