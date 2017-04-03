Власть далека от проблем народа

Бюджет страны принятый в прошлом году на три года не даёт возможности развиваться экономики. Правительство не может найти денег, поэтому сокращает финансирование социальных программ. Конечно народ всё стерпит, на этом и строится внутренняя политика в стране. Народ нищает, чиновники, олигархи богатеют. Хотя бы раз провели референдум по теме отношения народа к правительству, тем более, что Конституция РФ позволяет это сделать.

На днях президент, прихватив с собой премьера, побывал на северной точке России. Погода не радует, морозы почти круглый год. Однако небольшая группа людей работает, проводит научные исследования. Поблизости есть и военные. Предполагается разработка природных ресурсов и освоение морского пути. Неужели имеющиеся истощились? Трубы протянули во все концы страны на запад, юг, восток, а бюджет всё равно дефицитный. Куда же уходят миллиарды?

Ознакомившись с условиями проводит совещание в городе Архангельске. Для освоения приглашает Данию, Норвегию, Исландию, Швейцарию, Финляндию, США, Канаду, Китай, Корею, Японию, Сингапур. Серьёзная команда. В последствии Россию могут потеснить. Китайцы уже атакуют восточную Сибирь. Добрались до Томска. На каждом шагу китаец. Сколько же средств потребуется на разработку природных ресурсов? За 10 тысяч никто из наших работать не будет. Придётся снова сокращать социалку. Народ в стране терпеливый, всё вынесет. А тут проводят митинги против коррупции. Естественно президент не остался в стороне и упомянул о борьбе на совещании, хотя там повестка куда важнее.

"Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией, были постоянно в центре внимания общественности и позитивно всегда воспринимаю внимание со стороны людей к этим проблемам". А как общественность может обозначить проблему коррупции? Попыталась провести митинги, но полиция не даёт. И сейчас СМИ говорит не о коррупции, а о том, что митинги были не согласованы с местной властью и разогнаны полицией с применением дубинок. В таких условиях как нищий народ может озвучить борьбу с коррупцией если ему слова никто не даёт. Как может президент обратить внимание если народу не дают раскрыть рта? Или для президента народ - это те кто сидит в Кремле и правительстве? Они меньше 115 тысяч не получают. Это основной оклад, а есть ещё и премиальные. А тот кто горбатится на заводе, улице в поле довольствуется 10 - 15 тысячами.

Вообще чиновники в России странно себя ведут. Они не понимают элементарных вещей и их совесть не гложет. О.Голодец выступает на форуме и говорит , что в стране 4,9 миллионов человек живут ниже прожиточного минимума. Она это кому сказала? Хотя сама ответственна за социальную сферу в правительстве. Более того говорит, что труд рабочего обесценен. Говорит правду, но сама ничего не делает. Какой - то дурдом. Недавно В.Матвиенко удивилась такой зарплате. Она вообще не знала, что в России есть зарплата в 7 500 рублей. И это говорит руководитель верхней палаты Парламента.

После разгона митинга в столице В.Матвиенко озвучила своё видение этих мероприятий. "Власть не должна просто констатировать либо делать вид, что ничего не происходит. Все представители власти - депутаты, сенаторы, органы исполнительной власти в регионах - безусловно, должны встречаться с людьми, понимать почему они выходят на протесты, что их волнует, обсуждать способы решения этих вопросов". Она узнала, что в стране есть минимальная зарплата в 7500 рублей. Вот поэтому люди и выходят на улицу, что нельзя прожить на такую зарплату. Люди думают, что зарплата потому нищенская, что бюджет разворовывается. Вот вам две причины по которым люди митингуют. Теперь вы узнали значит примете меры. Или это вас не касается? Несколько лет назад я писал письмо, вложил ответы некоторых чиновников и отправил на имя сенатора А.Беляков, но ответа не получил. На улицу нам хором выходить нельзя, на письма вы не реагируете, проведение митингов разрешаете на задворках. И что остаётся делать народу? Громить как в США или во Франции магазины, поджигать полицейский транспорт? Неужели чиновники не знают почему люди выходят на улицу? В стране митинги многих предприятий происходят почти каждый день. Но на них никто не обращает внимание. Посмотрите газету "Правда". Выходят единицы, основная масса предприятий боится выходит, так как их сразу уволят. Вот такую обстановку создала в стране нынешняя власть. А В.Матвиенко ничего об этом не знает.

Депутат от КПРФ В.Рашкин направил запрос по возможным фактам коррупции премьер - министра Д.Медведева, изложенных в расследовании "Фонда борьбы с коррупцией" А.Бастрыкину, А.Бортникову, В.Колокольцеву, Ю.Чайке. Будет толк? Не будет. А. Навальный может ещё раз попасть в суд за клевету. Читатель, давайте вспомним как депутаты направляют запросы президенту. В своё время депутат В.Илюхин направлял депутатский запрос Путину и Устинову по поводу воровства миллиардов долларов из займов семьёй Ельцина. Запросы остались без ответа. Все эти господа, которым Рашкин направил запрос ничего делать не будут без разрешения В.Путина. И думаю, что такое разрешение он не даст, да его и не будут спрашивать, потому что они ответ знают.

В нынешней России при бандитски-воровском капитализме с чиновниками лучше не связываться. Ничего не добьёшься только нервы потратишь. Только всеобщие митинги и выборы могут решить проблемы народа. Но для этого надо всем либо выйти на митинг, либо проголосовать.

Кремль в лице Пескова отреагировал на публикацию А.Навального. "Он назвал популистскими содержащиеся в публикациях ФБК А.Навального обвинения в коррупции в адрес Д.Медведева. Подаваемые декларации проверяются ежегодно". В сотый раз убеждаюсь, что чиновники народ считают за быдло. А разве Хорошавин, Гайзер, Улюкаев, Захарченко и ещё тысяча чиновников не подавали декларации. Конечно подавали. Есть господа которые не подавали декларации, но они за это не понесли никаких наказаний. Например, Якунин, Греф. Их закон не касается? Более того С. Иванов говорил, что проверяются всего 10 % деклараций. Значит сама проверка может быть коррупционной. У кого декларация туфтовая, то её можно переложить в непроверенные. Конечно за вознаграждение. Может быть такое? Вполне, в стране всё продаётся и покупается. Рынок куда деваться. Разве об этом Песков не знает? Конечно знает. В данном случае он является громоотводом для Кремля. Прокукарекал, а там хоть трава не расти.

Слушаю радио, читаю газеты, смотрю телевизор и делаю вывод о том, что чиновники, политики и просто ворьё допущено до средств массовой информации. И главное у них почти точь в точь совпадают мнения если надо говорить о народе. Говорит на канале "Царьград" политолог Л Решетников. По его мнению молодёжь, которая вышла на митинг говорит, что будет революция, что это у молодёжи наследственное. Они знают о революции 1917 года и якобы другого способа изменить политику в стране не представляется возможным. Но ни он ни другие, допущенные к СМИ не говорят о причинах, которые заставляют идти на не популярные меры. Нищета. Старшее поколение привыкло жить в нищете и кроме как под одеялом об этом не говорят. А молодые могут думать, сравнивать им надо заботиться о своём будущем. А оно без просвета. Напомню ещё раз. Чиновники правительства говорят, что почти 5 миллионов человек живут на доходы ниже прожиточного минимума. Значит они голодают.

Чиновники знают как живёт народ если его зарплата равна прожиточному минимуму? И что делать? Выход один - всем на баррикады. Почему говорю и пишу такое? Выхода нет. Если бы чиновники, депутаты, воровская элита жила бы по скромнее то глядишь и народу что - то останется. Вся эта рать жирует на нищете народа. Вот это и будет поводом для митингов и протестов. Нет перспективы для народа.

Недавно президент приглашал губернатора Томской области. Жвачкин заливал ему о жизни народа в Томской области, а президент с полуулыбкой мирно воспринимал говоруна. Томск моя малая родина и я сразу позвонил родственникам и друзьям и попросил прокомментировать губернатора. Отозвались примерно так. Жвачкин пришёл и привёл свою команду, которая далека от проблем области. Прикупил вертолёт и возит друзей на охоту. Тайга в Сибири богата есть ещё чему удивляться. Но губернатору помешал местный телеканал "ТВ- 2" и он его закрыл. Теперь о делах области люди узнают только по сарафанному радио. Народ митинговал, писал письма чиновникам в том числе и президенту. Никого это не волнует. Это ответ В.Матвиенко на то, что надо встречаться с людьми. Власть не реагирует даже на письма. Я по наивности написал письмо Геннадию Андреевичу и просил помочь восстановить канал. Ведь это минимум 500 тысяч избирателей проголосуют за коммунистов. В области живёт чуть больше миллиона граждан. Отфутболили на сайт "КПРФ". А там кроме докладов ничего нет. Вот так футболят нашего брата. Есть возражения? Тогда ещё один случай. Пишу письмо депутату Л. Калашникову. Уж очень он хорошо выступал на различных тусовках. Спрашиваю его о предательстве руководства КПСС Советского Союза. Как могло такое случиться и почему нынешние коммунисты не дадут оценку предательства? Будет справедливый ответ, люди пойдут на выборы. Приходит ответ в котором несколько слов. "В чём - то я с вами согласен, в чём - то не согласен, но ваше мнение нам очень важно". Ответ махрового чиновника. Не утерпел и написал второе письмо и попросил прокомментировать на счёт "согласен и не согласен". Ответа нет. Буду я после этого голосовать за коммунистов? Не буду, хотя всю жизнь голосовал именно за коммунистов. Конечно изменить себе я уже не могу. Просто не пойду на выборы. И так думают многие.

Власть далека от проблем народа и в этом она не одинока. Её поддерживают депутаты, в том числе и коммунисты. Почему так ведут себя коммунисты? Ведь те кто им пишет - это их сторонники. Потому что Геннадий Андреевич достиг пенсионного возраста, материально обеспечен на две жизни и зачем ему ломать голову на какие - то просьбы стариков. Его в этом поддерживает вся фракция в думе. Между прочим среди них нет нищих.

Случилась трагедия с Д.Вороненковым. Меня спрашивают земляки об этом убийстве. Мне известно то, что говорит СМИ. Однако есть вопросы к Г.Андреевичу. Как мошенник попал в думу и в КПРФ? Очевидно в думу он попал по списку. И чем же он покорил Г.Зюганова? Гаражом навороченных автомашин или инвестициями в КПРФ? Действительно деньги в России решают всё. Геннадий Андреевич, а он не предлагал себя баллотироваться в Кремль. Как раз туда ему и была дорога. Он мог закрыть все дела, которые возбуждались против него. В этом опыт Кремлёвских долгожителей есть. Так кто же защитит нищий и униженный народ? Таковых на сегодня нет. Только сам народ может позаботься о себе. И об этом говорят в правительстве. Снова власть не удовлетворила новая по счёту, наверное, четвёртая пенсионная реформа. Разрабатывают следующую и говорят, что сам человек должен заботиться о своей пенсии. Отчислять проценты от зарплаты. А зарплата на которую нельзя прожить. Откуда отчислять? На днях телевидение попробовало спросить о жизни встречного и поперечного прямо на улице. Женщина прилично одетая наверное остатки роскоши от Советского Союза говорит с потухшими глазами, что питается картошкой и макаронами. На мясо и другие "деликатесы" денег нет. То что человек должен есть уже называют деликатесами. Дожили. А что будет дальше? Могу предположить. Если снова 57 миллионов не пойдут на выборы то будет то, что есть.