Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Почему все заговорили о причинах краха СССР? В предчувствии краха России?

Опубликовано 05.04.2017 автором Александр Росляков в разделе комментариев 0

ссср бюрократия буржуазия
Почему все заговорили о причинах краха СССР? В предчувствии краха России?

Общество, как и отдельный человек, обладает своей «сигнальной системой», обмануть которую нельзя. Грубо говоря, если на коже выступили пятна – значит, под кожей завелась какая-то инфекция. Такими пятнами в нашем общественном пространстве, явно неслучайными, стали участившиеся обсуждение причин развала СССР. Через 26 лет после свершившегося факта!

Самые видные писатели, эксперты – такие как Михаил Хазин, Александр Проханов, Захар Прилепин, Валерий Соловей – пустились, не сговариваясь, в раскопки по данному поводу. Они указывают массу причин былой трагедии – от мистических до исторических и экономических. Но сам их интерес к этой теме, заинтриговавшей и все общество, указывает, что под нашей кожей завелась та же болезнь, которая привела к погибели СССР – и сегодня грозит гибелью России.

Не впадая в мистику и сложные экономические дебри, я бы свел все к трем основным причинным, которые сегодня повторяют один в один то, что было накануне краха СССР.

1. Товарный голод: в конце 1980-х не было, чего купить – сейчас не на что купить. Для потребителя – ноль разницы. На самом деле и в СССР на продуктовых рынках было изобилие, причем по качеству выше текущего, но – за двойную и тройную цену. То же самое – и по импорту, продававшемуся в «Березках» за чеки Внешторга, которые можно было купить с известной переплатой.

Но все это нарушало понятия о социальной справедливости и принцип устойчивости социального развития: «Наши дети должны жить лучше нас».

2. Тотальное партийное вранье, в которое никто уже не верил под конец 1980-х – как не верят и сегодня. Ни те, кто врет – и ни те, кому врут. Особенно это касается молодежи.

Тогда в школе и в ВУЗах заставляли писать сочинения по «Малой Земле» Брежнева – кстати очень хорошая по фактуре книга о событиях Великой Отечественной, но загубленная холуйством исполнителей. Сейчас – казенные уроки патриотики и православия, проводимые из-под той же палки, «Большая земля Путина», угробленная теми же холуями. И как следствие – полное душевное презрение к политике «партии и правительства», к «святому духу» и к институтам власти.

3. Чудовищное торжество правящего класса, который, не справляясь с управлением страной и не желая ни за что отвечать, присвоил себе все райские блага. В гибнущем СССР это были привилегии совноменклатуры: «дачка, дочка, тишь да гладь» – и так называемые «сынки», заполонившие лучшие ВУЗы и служебные места, на которых откровенно били баклуши.

А сейчас – еще и показательное воровство чиновников и те же сынки, уже под новым именем «мажоров». И никогда еще правящая верхушка не жила с таким блаженным размахом как сегодня.

И вся эта плесень, все эти «пятна» на нашей коже – самый дрянной симптом болезни, которую не вылечить рекламными слоганами типа «Пей эспумизан – и все само пройдет!»

 

Когда в конце 80-х эти критические настроения превысили некую критическую массу, кингстон народного терпения снесло – чем тут же воспользовались прохиндеи, сделавшие контрреволюцию 1991 года. Вся она случилась, на мой взгляд, в силу тех выше названных трех причин, которые вовсю стучатся в наш сегодняшний кингстон.

Да, у нас есть сейчас предохранитель, который не удосужился создать, дыша на ладан, прохваченный сквозным предательством СССР – Росгвардия. Но и этот неоригинальный институт, подобный преторианской гвардии римских императоров – служит спасением лишь до известной черты.

И эту известную черту, сдается мне, мы очень скоро перейдем – если не выведем уроков из тех причин, что угробили СССР, наследником которого стала современная Россия. Причем со всеми свойствами, доставшимися от той огромной, но не сладившей с ее пороками державы.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто несет ответственность за теракт в питерском метро?:
Результаты
Интернет-ТВ
Поет Ленин!
Поет Ленин!
03.04.2017
Анатомия чуда. Сергей Глазьев
Анатомия чуда. Сергей Глазьев
05.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Медведев снизошел до объяснений: "Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду..." (1)
Кремль сгонит бюджетников на митинги против террора (7)
Журналисты дозвонились до "террориста-смертника" Джалилова (2)
Сенатор Вадим Тюльпанов погиб в питерской бане (5)
В Тюмени полицейские пригрозили разогнать стачку дальнобойщиков (0)
В Московскую область въехало около 200 тыс. мигрантов за год (10)
Медведев назвал Навального "судимым персонажем", а собранный на него компромат "чушью" и "какими-то бумажками" (28)
Мусульманина, изначально заподозренного в теракте, не пустили в самолет во Внуково (6)
Газпром намерен поднять цены на газ для населения (8)
Питерский террорист-смертник оказался автослесарем (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Денёк выдался, oднакo ж:)
Максим Калашников Максим Калашников: Анатомия чуда. Сергей Глазьев на МЭФ
Максим Калашников Максим Калашников: Питерский террорист - легальный мигрант
Дарья Митина Дарья Митина: Заявление Московского городского комитета ОКП
Дарья Митина Дарья Митина: Евровидение - 1
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss