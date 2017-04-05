Почему все заговорили о причинах краха СССР? В предчувствии краха России?

Общество, как и отдельный человек, обладает своей «сигнальной системой», обмануть которую нельзя. Грубо говоря, если на коже выступили пятна – значит, под кожей завелась какая-то инфекция. Такими пятнами в нашем общественном пространстве, явно неслучайными, стали участившиеся обсуждение причин развала СССР. Через 26 лет после свершившегося факта!

Самые видные писатели, эксперты – такие как Михаил Хазин, Александр Проханов, Захар Прилепин, Валерий Соловей – пустились, не сговариваясь, в раскопки по данному поводу. Они указывают массу причин былой трагедии – от мистических до исторических и экономических. Но сам их интерес к этой теме, заинтриговавшей и все общество, указывает, что под нашей кожей завелась та же болезнь, которая привела к погибели СССР – и сегодня грозит гибелью России.

Не впадая в мистику и сложные экономические дебри, я бы свел все к трем основным причинным, которые сегодня повторяют один в один то, что было накануне краха СССР.

1. Товарный голод: в конце 1980-х не было, чего купить – сейчас не на что купить. Для потребителя – ноль разницы. На самом деле и в СССР на продуктовых рынках было изобилие, причем по качеству выше текущего, но – за двойную и тройную цену. То же самое – и по импорту, продававшемуся в «Березках» за чеки Внешторга, которые можно было купить с известной переплатой.

Но все это нарушало понятия о социальной справедливости и принцип устойчивости социального развития: «Наши дети должны жить лучше нас».

2. Тотальное партийное вранье, в которое никто уже не верил под конец 1980-х – как не верят и сегодня. Ни те, кто врет – и ни те, кому врут. Особенно это касается молодежи.

Тогда в школе и в ВУЗах заставляли писать сочинения по «Малой Земле» Брежнева – кстати очень хорошая по фактуре книга о событиях Великой Отечественной, но загубленная холуйством исполнителей. Сейчас – казенные уроки патриотики и православия, проводимые из-под той же палки, «Большая земля Путина», угробленная теми же холуями. И как следствие – полное душевное презрение к политике «партии и правительства», к «святому духу» и к институтам власти.

3. Чудовищное торжество правящего класса, который, не справляясь с управлением страной и не желая ни за что отвечать, присвоил себе все райские блага. В гибнущем СССР это были привилегии совноменклатуры: «дачка, дочка, тишь да гладь» – и так называемые «сынки», заполонившие лучшие ВУЗы и служебные места, на которых откровенно били баклуши.

А сейчас – еще и показательное воровство чиновников и те же сынки, уже под новым именем «мажоров». И никогда еще правящая верхушка не жила с таким блаженным размахом как сегодня.

И вся эта плесень, все эти «пятна» на нашей коже – самый дрянной симптом болезни, которую не вылечить рекламными слоганами типа «Пей эспумизан – и все само пройдет!»

Когда в конце 80-х эти критические настроения превысили некую критическую массу, кингстон народного терпения снесло – чем тут же воспользовались прохиндеи, сделавшие контрреволюцию 1991 года. Вся она случилась, на мой взгляд, в силу тех выше названных трех причин, которые вовсю стучатся в наш сегодняшний кингстон.

Да, у нас есть сейчас предохранитель, который не удосужился создать, дыша на ладан, прохваченный сквозным предательством СССР – Росгвардия. Но и этот неоригинальный институт, подобный преторианской гвардии римских императоров – служит спасением лишь до известной черты.

И эту известную черту, сдается мне, мы очень скоро перейдем – если не выведем уроков из тех причин, что угробили СССР, наследником которого стала современная Россия. Причем со всеми свойствами, доставшимися от той огромной, но не сладившей с ее пороками державы.