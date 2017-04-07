59 "томагавков" в... спину

Ну, и что Кремль делает в Сирии? В мире появился мачо прокруче. Может, все-таки заняться экономикой РФ?

Кремль «опустили» массированным ударом по авиабазе Шайрат – иного слова просто не подобрать. По одной цели Трамп закатал крылатых ракет вдвое больше, чем РФ – «калибров» за всю кампанию. Трамп показал, кто в доме хозяин и как он крут. Никаких хваленых российских комплексов ПВО применено для отражения атаки самолето-снарядов типа «Томагавк» не было.

Рождается законный вопрос к Кремлю: «А чего ты вообще делаешь в Сирии? Смысл-то присутствия там полностью утрачен. Чего бы там ни несли ни растерянная рашен-Псаки из МИДа, ни Песков…»

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С Трампом все ясно. Ему удар нужен именно в пропагандистских целях, чтобы ублажить ястребов в американском бомонде и получить свободу рук в проведении новой американской индустриализации. У Трампа внешняя политика служит целям развития Соединенных Штатов, а не помыкает всем, как в случае с Москвой. Трампу нужно проводить в жизнь важнейшие для экономического подъема своей страны законы и указы, на Сирию ему наплевать. А вот Кремль-то что в Сирии делает? Каким образом сжигание бешеных денег в Сирии – да еще на фоне экономических невзгод в Российской Федерации – помогает русским выйти из кризиса?

Случилось то, что Максим Калашников давно предсказывал: в мире появился мачо покруче Путина. Взявший на вооружение пропагандистские приемы ВВП. Легко было изображать мужика со стальными ядрами на фоне обам или олландов, но попробуй-ка изобрази крутейшего на фоне Трампа. У того ведь и крылатых ракет в десятки раз больше, и по авианосцам (считая «Кузнецова» за половину полноценного АВН) – двадцатикратное преимущество. И экономика Соединенных Штатов – в 12 раз крупнее расейской. Да, попутно заметим: теперь даже у самых конченых дебилов, глядящих сутки наполет «Кисель-ТВ» и всякие «рены» (где на картинке американские дауны панически боятся даже захудалого сторожевого катера ВМФ РФ) возникает понимание того, что Трамп – «не наш». И что по телеящику показывают, конечно, самое грозное в мире российское оружие, наводящее, де, смятение и ужас на пиндосов. Но почему ЗРК С-400 так и не сбили ни единого «томагавка»?

Теперь вся околесица охранительных пропагандистов насчет гениального геополитического хода в Сирии, насчет какой-то «косвенной войны» в ней, якобы приведшей Запад в ужас, летит кубарем с лестницы.

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А вопросов все больше. Ну, и какого рожна нужна война в Сирии, коль в ее ходе подрывники-смертники из Киргизии свободно приезжают в расейские столицы? Какого черта страна, испытывая нехватку средств во всем (бюджет безбожно режет расходы на поддержку реального сектора), при этом тратит миллиарды долларов в год на Сирийскую кампанию и содержание режима Асада? Это что, помогает сдержать поток потенциальных боевиков из Узбекистана и Таджикистана? И поток наркотиков оттуда заодно? От этого в РФ промышленность, что ли, поднимается? Кредиты становятся доступнее? РФ прекращает быть дойной коровой для спекулянтов-«кэрри-трейдеров»? Крым получает пресную воду? Участь русских Донбасса облегчается?

Вся пропагандистская бутафория, воздвигнутая Кремлем за последние годы, рассыпается. Репортажи «про Сирию» на телевидении уже не вызывают ничего, кроме рвоты. Как и положено картонно-фанерной бутафории, образ «российской великодержавности» под ударами реального шторма повалился к чертовой матери. Внутри страны ситуация опасно заколебалась.

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Максим Калашников долго и терпеливо объяснял Кремлю: выеживаться и строить из себя великую державу можно лишь тогда, когда у тебя дома работают архисовременные промышленные предприятия и твоя страна не зависит от уровня цен на сырье. Вы попробовали выпендриваться, имея худосочную нефтегазовую экономику. И получили закономерный провал.

Видите ли, государственнички вы мои, лучше всего было бы показать державность, в рекордные сроки подавив с воздуха тяжелое вооружение, центры управления и снабжения группировки АТО в Донбассе. Причем одновременно надо было не в Сирии деньги хоронить, а строить в самой РФ очаги новой индустриальной цивилизации. Например, Станкостроительную Оптомехатроническую долину. Или Роботград. Или Агромашград. (Список можно продолжить). Тысячекратно более эффективный в соперничестве с Западом шаг – это построить опытные трассы скоростного транспорта Будущего, отобрать наилучший вариант на испытаниях и в результате сорвать банк. Имею в виду не гарантированно провальный проект «Гипепетли» Маска, а такие варианты, как СТЮ Юницкого или аэроэстакадную систему Серьезнова.

Вы понимаете, что, создав транспорт грядущего, дешевый и быстрый, годный для покорения огромных просторов, вы могли бы сделать для Русской победы в тысячу раз больше, чем бултыхание в сирийском болоте? Что создание, например, аэромобилей – замены автомобилям – было бы в миллион раз полезней, чем все бесполезно-картинные авиарейды на Ближнем Востоке и ваши чертовы олимпиады с мундиалями? Вы вообще понимаете, какие огромные преимущества (и доходы) получает нация, которая совершает научно-технический прорыв, сравнимый с тем, что когда-то обеспечили появление железных дорог, телефона или радио?

Видите ли, пациенты, если б вы за эти годы построили, например, ряд опытных гражданских самолетов типа «утка-триплан» или «летающее крыло», то могли бы нащупать прорыв в гражданской авиации, сулящий новое дыхание русскому авиастроению. Каковое вы успешно угробили с 2000 года. И это ведь только один пример. Могу привести и другие: хоть из роботики, хоть из фармацевтики, хоть из биотеха.

Чтобы это понять (и грамотно распорядиться имеющимися ресурсами), надобно быть ркусско-советскими Знайками. А никак не охреневшими обывателями, по иронии судьбы получившими в руки и нефтегазовые триллионы, и контроль над ядерным потенциалом. Да, не пошло на пользу корове седло арабского скакуна. Обыватель проигрывает, даже имея такие деньги, которые даже не снились ни Сталину, ни Брежневу. Профукали вы и триллионы, и годы, и выпадавшие возможности. Действовать-то надо было, пока у власти в США пребывали и страдающий легким дебилизмом Буш Второй, и безвольный Обама. Вы-то чем тогда занимались. Ах, да – сплачивали народ и поднимали его дух с помощью Сочинских игрищ.

Попросите помощи у лыжных трамплинов, что ли… У футбольных стадионов. Может, они дадут вам и средства, и передовую электронику, и мало-мальски грамотных управленцев вместо шуваловых и орешкиных?

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Теперь пеняйте на себя. Теперь вы получили 59 новых ножичков в спину и обиженно скулите. Духу на то, чтобы устроить бой российской ПВО и американскими средствами воздушного нападения в Сирии, у вас не хватит. И Порошенко будет методично долбить Донбасс и душить его экономически, совершенно Москвы не боясь. Что толку (как мне сообщают из ДНР), что туда усиленным потоком пошли советники из РФ? Наступать-то на укрепленные позиции ВСУ изнутри «котла» вы не сможете.

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Может, все-таки вы займетесь, наконец, такими скучными делами, как промышленность и агропром РФ? Как налоги и кредиты? Как качество государственного аппарата управления? Как строительство дорог, мостов, жилья, оптово-распределительных центров, элеваторов, энергосетей, гаваней и аэродромов? Как подготовка кадров инженеров и инженеро-рабочих? Может, вы хотя бы подумаете, что делать с миллионами мигрантов в РФ и с демографической политикой в стране?

Может, вы, наконец, уразумеете, что внешняя политика не может существовать отдельно от экономики? Что она должна не истощать национальные силы, а их приращивать? И что прорыв в поставках комбайнов, тракторов и станков на новые рынки намного важнее, чем разрушение глинобитных халуп с помощью крылатых ракет? Кстати, парк крылатых ракет в РФ очень мал. То, что было, вы в Сирии угробили. Это так, к слову.

С чем вы сейчас остались? С разбитым корытом и утыканной ножами спиной. С безнадежной войной в Сирии и с системным кризисом у себя дома. Где, кстати, социальный котел опасно закипает. От чего закупка массы новых автозаков для Росгвардии ну никак не спасает.

Как вы намерены выходить из положения? Максиму Калашникову на это глубоко наплевать. Вы делали вид, будто мы для вас – глупые тараканы, а вы – мудрейшие из мудрых, высшая раса. Но на поверку оная раса мудрейших магацитлов оказалась теми же тараканами, пускай и в статусе миллиардеров. И триллионы, и будущее утекло у вас между пальцев.

Вы хотели все свести к балагану, к показухе. Теперь судьба вашей «гоп-со-смыком» нас не волнует. Вам и так предстоит идти на болезненную девальвацию рубля. Даже до выборов Кремль тут не дотянет. А там и новые ножики в спину подоспеют…