О терактах в Петербурге и Сирии

Начнём с терминов.

Разговоры о том, что в метро Петербурга был совершён теракт, вызывает раздражение грамотных юристов по той простой причине, что у этого инцидента нет необходимых признаков террористического акта. Статья 205 УК РФ «Террористический акт»: «Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, В ЦЕЛЯХ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ или международных организаций либо ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИНЯТИЕ ИМИ РЕШЕНИЙ, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях».

Да, взрывом в метро Петербурга с помощью СМИ действительно проведено устрашение населения, но само по себе это не терроризм. Где необходимая для терроризма дестабилизация органов власти? Где требования к органам власти, выдвинутые террористами?

Это был не теракт, это была часть 2«а» статьи 105 УК РФ «Убийство»: «Убийство а) двух или более лиц…».

Это принципиально, иначе несознательные люди могут подумать, что взорвали вагон метро из-за того, что Кремль в Сирии убивает мусульман. А так думать нельзя! Даже С. Лавров предупреждающе завопил: «Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает подлыми и циничными сообщения СМИ о том, что теракт в метро Санкт-Петербурга был местью за действия России в Сирии».

Но при этом и Лавров считает это массовое убийство, ни как не влияющее на состав власти в Кремле, терактом. Почему??

Это ведь более 100 лет назад эсэры, принуждая царя ввести Конституцию и отменить выкупные платежи за землю, осуществляли теракты, убивая царей, членов царских семьи и правительства, полицейских и чиновников. А в собственно России последний инцидент со взрывом (без объявления, кто его совершил) против власти, был, если я правильно помню, в 90-х, когда группа комсомолок взорвала урну у приёмной ФСБ. ФСБ - это представители власти.

Но с приходом к власти Путина и «петербургских», в собственно России (не на Кавказе) убивают только простых граждан России.

Даже тогда, когда это действительно были теракты, и были известны требования террористов («Норд-Ост», Беслан), всё равно убивали только простых граждан. И ведь дело не в том, что власть типа хорошо охраняется. Это только разговоры про хорошую охрану, вон Немцов поверил этим разговорам и пошёл прогуляться в зоне охраны Кремля, так его похоронили. В России никто даже и не пробует совершить теракт против каких-то членов власти в России. «Мочат в сортире» только безропотное стадо. (Отсюда, конечно, возникает и вопрос, кто мочит, но сейчас не об этом).

Так почему Лавров всё же говорит о теракте?

Сразу после взрыва в метро всплыли две фамилии. Один - Макаревич, который не отменил какой-то концерт еврейской музыки накануне объявления траура, и которого за это начали бичевать все, кому не лень. А второй - это некий сенатор Тюльпанов, который на следующий день возложил венок на месте теракта и пошёл на траурное мероприятие в сауну, а там обслуживающий персонал не уследил, Тюльпанов поскользнулся, упал, потерял сознание… и не очнулся. То, что в сауне было именно траурное мероприятие, нет сомнений, поскольку вторник уж сильно не банный день. Ну, а сам Тюльпанов представитель власти, и его смерть власть действительно дестабилизировала.

Так, может, Лавров называет это убийство терактом из-за смерти Тюльпанова?

Но тогда почему Лавров не называет терактом реальный теракт в Сирии?

Ведь тот самый Трамп, которого в Russia ещё недавно все в зад целовали, и у которого после победы путин едва вымолил разговор по телефону и пока никак не добьётся хотя бы проблеска надежд на личную встречу в обозримом будущем, пригласил на личную встречу Председателя КНР Си Цзиньпина. Высокий китайский гость остановился не в посольстве Китая в США, и это само по себе уникально. Встречи руководителей этих держав прошли дома у Трампа, - в его поместье во Флориде, и жил Си Цзиньпин в гостях у Трампа. Во как!

Ну и в виде любимого китайцами фейерверка в честь высокого гостя, Трамп перед обедом отдал приказ в ночь на 7 апреля ударить полусотней крылатых ракет по авиабазе Асада в Сирии, на которой находились и военнослужащие России. Сколько их убито и сколько разбито техники на этот момент не сообщается, а от Лаврова и Кремля, понятное дело, донеслось обычное «бла-бла-бла» ни о чём («акт агрессии», «испортит отношения»). Кстати, официальный представитель МИД Захарова срочно включилась в делегацию из 100 человек и поехала в Иерусалим за благодатным огнём - без неё этот огонь не довезут.

Тут надо вспомнить и понять, что если некто обманул тебя в первый раз, то виноват он, но если он обманул тебя второй раз, то виноват ты. Кремль как бы от лица очередного путина уже не раз нагло лгал Западу, да ещё и насмехался над Западом - во какие мы крутые, как ловко брешем! Ну, вспомните, что когда «вежливые люди» высадились в Крыму, то путин заявил, что это не армия России, а когда пришла пора хвастаться патриотическими достижениями, то тот же путин заявил, что это российская армия по его приказу вошла в Крым. Нет, Запад тоже брешет, но Запад стоит на своей брехне до конца, а Кремль сбрешет, а потом нагло признается в брехне! Крутой! Вот и поставьте себя на место западного человека и скажите окружающим, что вы верите путину или Лаврову. Окружающие будут смотреть на вас, как на дебила, сколько бы Лавров не шипел на них: «Дебилы, бл…ть!».

И теперь действительно надо быть дебилом, чтобы удивляться тому, что Запад не обращает на болтовню Кремля никакого внимания - Запад не хочет быть дебилом. Поэтому все «официальные заверения» о том, что на Донбассе нет российской армии или что Россия не поставила в Сирию отравляющие вещества, Кремль может сразу же засунуть себе в то самое место…

Но вернёмся к теме.

Официальные лица в США заявили, что Асад применил химическое оружие против поддерживаемой США сирийской оппозиции. Но в данном случае дополнительная пикантность ситуации в том, что все запасы химического оружия, имевшиеся у Асада, были вывезены из Сирии ещё в январе 2016 года, и занимавшаяся вывозом Организация по запрещению химического оружия объявила об этом. А эта организация - это организация ООН. Мало этого, за химическое разоружение Организация по запрещению химического оружия получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

Но если у Асада химоружия официально нет, то у России оно есть. Поэтому и удар американцы нанесли так, чтобы убить и российских военнослужащих в Сирии. Сведения о том, что США предупреждали Кремль заранее об этом ударе - это сказки для детей. Если бы предупреждали, то заместитель Лаврова, Сафронков, не стал бы с раннего утра (через 40 минут после удара) кричать, что этот удар «на совести США». (Надо бы знать, что в английском языке понятие «совесть» отсутствует). Однако (в отличие от Лаврова) сам глава Госдепа США Тиллерсон тут же пояснил причину этого удара: «Россия должна гарантировать, что впредь химоружия в Сирии больше не будет». Короче: «Заткнитесь, кремлёвские лжецы! К ноге, собаки!».

Можно поздравить все СМИ, которые так радовались победе Трампа - «приближали её, как могли». Теперь получите этого Трампа «по самое немогу».

Интересно и то, что Кремль поставил в Сирию самые современные (по российской рекламе) зенитные комплексы С-400 и 96к6 «Панцырь С», которые, согласно рекламе, могут сбивать и любые самолёты, и крылатые ракеты (последние считаются лёгкой целью для этих комплексов). Но почему-то российские средства ПВО в Сирии никак не противодействуют ни самолётам Израиля, бомбящим войска Асада, когда захотят, ни вот теперь крылатым ракетам США. Для примера, дальность действия ракет С-400 считается в 250 км, от Латакии, возле котрой дислоцирован этот комплекс, до Хомса, возле которого находится разбитая американцами авиабаза Шайрат - 120 км. И ни малейшего эффекта от российских средств ПВО, которые, по заверениям людей Шойгу, «были на чеку», как всегда!

Ну, ладно.

Китай, на уровне МИД ранга Захаровой, никак не осудил США, считая это делом Америки, но дипломатично заявил, что поддерживает Асада. Асаду сразу полегчало.

Правда, хорошо то, что за Кремль вступилась Боливия, которая потребовала провести экстренное заседание Совбеза для обсуждения действий США в Сирии. Ура, Боливия с нами!

Однако я пишу об этом к тому, что в данном ракетном ударе США, как видите, наличествуют все признаки терроризма: «Совершение …действий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений».

США не объявляли себя в состоянии войны с Сирией и Россией, следовательно, этот удар нельзя считать законными боевыми действиями, - это чистый теракт с целью принуждения Кремля. К чему-то, нам не ведомому. Потому, что просто смешно считать, что Трампа озаботили какие-то помершие от химического оружия в какой-то там Сирии.

Ну и США, как всегда, делая вид, что принуждается Кремль, на самом деле убивают кремлёвских холопов.

С другой стороны, кому служить - это свободный выбор самих холопов, не так ли?