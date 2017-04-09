А если КПРФ выдвинет единого патриотического кандидата?

Меня часто спрашивают: «А если КПРФ решится выдвинуть на выборы президента в 2018 г. не битую молью плюшевую игрушку-Зюганова, а некоего объединенного кандидата национально-патриотической оппозиции, то К2501 Игоря Стрелкова в этом участвовать будет?».

Теоретически такое возможно. Но будет ли? Пока руководство КПРФ выступало послушной марионеткой Старой площади.

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Теоретически такое возможно. Можно сломать политтехнологию Кремля, когда придется «выбирать» между чумой и холерой, между Поклонной и Болотной, между Путиным и Навальным. Такой выход предложил на МЭФ уважаемый Юрий Болдырев. То есть, КПРФ, как парламентская партия, имеет право, проведя съезд, выдвинуть единого, сильного национально-патриотического кандидата. Даже не члена КПРФ. В чем выигрыш? Для такого кандидата не придется в течение полутора месяцев собирать 2 миллиона подписей в 50-ти регионах РФ. Ведь на подписях власть валит неугодных кандидатов на раз-два. Максим Калашников это видел сам. Просто объявят часть подписей неправильными – и выкинут с выборов. Никакой суд не поможет. Тем более, что суды в РФ – марионетки власти.

Итак, если КПРФ выдвигает такого Народного Кандидата (может, Юрия Болдырева, может – Игоря Стрелкова), то вся игра Старой площади ломается. Моментально находится поддержка и низов общества, и промышленников с аграриями, и даже региональных верхушек. Пускай сперва и негласная. Даже если и не будет победы на выборах, то все равно по итогам кампании возникает сильнейшая национально-патриотическая партия, причем с программами индустриализации, социальной справедливости и разумного протекционизма. Каковая в условиях крушения прежней клептократии-пиарократии отнюдь не станет лишней. Тем паче, что на ее стороне окажутся промышленники и аграрии, смертельно ненавидящие сырьевиков, торговые сети и банкиров-ростовщиков.

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Но это – именно в теории. На деле Зюганов и его присные – всего лишь «монетизаторы» народного протеста и послушные исполнители воли Администрации президента (Старой площади). Как там прикажут – так головка КПРФ и поступит. Ну, не Зю выдвинут, а Локтя, скажем. Или еще кого-то из функционеров. Да и не станет Зюганов, вполне устроившийся при этой власти, самого себя отодвигать.

Таково личное мнение Максима Калашникова. Если я неправ, то состоится съезд КПРФ, который выдвинет сильного народного кандидата, не являющегося ставленником ни Кремля, ни прозападных сил. То КПРФ взбунтуется против воли Старой площади. Тогда принесу свои публичные извинения товарищу Зюганову.

Ждать осталось недолго. Хотя, по мне, обстановка в РФ повалилась так стремительно, что никаких выборов может и не быть…

От редакции: Максим Калашников пишет: "Теоретически такое возможно". Интересно только знать, что это за теория такая?

По мне, так это не теория, а чистая фантастика. Причем даже не научная, а фэнтези. Ну, например, возьмет старый, трусливый и недалекий папа Зю и обернется прекрасным эльфом.

Нет, я понимаю, если б КПРФ и ее вождь Зюганов были чем-то новым, неизвестным. А то ведь уж знаем их всех как облупленных. Ну какие от них могут быть полезности?

Если честно, то скорей в "Единой России" произойдет бунт и раскол, чем КПРФ сделает что-то, не согласованное со Старой площадью. Скорей Путин возьмет, да и назначит себе преемником порядочного человека, чем Зюганов, скажем, выдвинет вместо себя освободившегося из тюрьмы Удальцова... А ведь Удальцов и сел во многом именно из-за того, что доверился Зюганову и пошел к нему в "доверенные лица". Наверно, надеялся хоть на минимальную какую-то поддержку новых союзников. Теперь тюремная койка освобождается скоро, можно новых заселять?

И насчет "своей игры" между Старой и Болотной площадями. Так ведь Зюганов всегда так играет, но на один карман со Старой площадью. Скажем, против Навального выдвинул Мельникова, чтоб подрастащить немного голоса на столичных выборах. Интересно, у кого отбирал голоса Мельников? Неужто у Собянина? Или может у него был хоть какой-то шанс выиграть?

Нет уж, если партия Зюганова выдвинет даже святого, то пойду голосовать за последнего засранца - он все равно порядочней окажется...

Анатолий Баранов