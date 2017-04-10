Метро в Питере взорвали журналисты?

(Маленькие замечания к новостям)

А почему нет?

Из-за Сирии как-то совсем забылась провокация с акцией протеста на Красной площади 2 апреля, а она, судя по всему, должна была сыграть свою мерзкую роль в каком-то гнусном замысле Кремля. Если вы вспомните, то эта провокация начала было разгораться при поддержке СМИ. А заинтересовавшие меня в данном случае «Аргументы и факты» с готовностью подсуетились со статьёй Сергея Лебедева «Анонимная площадь. Кто стоит за призывами к митингам 2 апреля». В принципе эта статья, опубликованная 31 марта - за два дня до организуемой провокации, - и являлась таким призывом: утверждая, что «никто не точно не знает», кто призвал выйти 2 апреля на Красную площадь, но сообщая об этом, газета сама призывала народ туда выйти.

Но меня, естественно, задело то, что АиФ, всё же, нашли того, «Кто стоит»»: «Ряд исследователей выдвигали предположения о связи канала с группой «За ответственную власть», активными участниками которой являются осуждённые за экстремизм Юрий Мухин, Александр Соколов, Валерий Парфёнов и Кирилл Барабаш. В частности, Мухин известен как экс-главный редактор газеты «Дуэль», известной пропагандой сталинизма».

Я не против, что «АиФ», глухо молчащее о судилище над Инициативной группой по проведению референдума - над правом народа на участие на референдум, - вдруг удосужились вспомнить меня и моих товарищей. Однако спасибо я им не скажу - уж сильно подлое сокращение произвёл этот Лебедев - «Инициативную группу по проведению референдума» сократил до просто «группу».

Так вот, не буду обосновывать тысячу раз уже обоснованное тысячей авторов - нынешние «теракты», которые проводятся не против представителей власти, а против рядового обывателя, возможны только благодаря СМИ - СМИ делают рекламу таким «террористам». Без участия СМИ давно бы не было ни угона самолётов, ни этих взрывов в местах скопления людей, выполненных как открыто, так и анонимно. Вся эта кровь, пролитая в месте теракта, - это радость для тупых журналистов, которые просто не способны написать ни о чём другом, требующим хоть какого-то объёма знаний и, соответственно, мало-мальски развитого ума.

Ну, сравните - в метро Петербурга 3 апреля погибло 15 человек, а ежедневно на дорогах России гибнет от 60 до 80 человек и в 10 раз больше калечится. Кто-то в СМИ спешит об этом сообщить? Кто-то требует объявления траура? А тут сразу куча трупов в метро Петербурга - какой восторг для дебила из СМИ!

Так вот, я как раз тот самый исследователь, который задал себе вопрос: «Cui bono?», - и теперь предполагает, что взрыв в метро Петербурга 3 апреля совершила редакция «Аргументов и фактов», чтобы их дебильными и подлым корреспондентам было, о чём писать.

«Минимальный ущерб» от «Томагавков»

В предыдущей заметке об ударе США по Сирии я пытался намекнуть, что пропаганде США нужно противопоставлять адекватное оружие: США наносит удар лживым утверждение о том, что Асад применил химическое оружие, а им навстречу - юридически точное обвинение в терроризме.

Не знаю, как читатели, но комментаторы меня не поняли…

Мало этого, видя, как беспомощно «ВКС России» пропустили мощнейший удар по аэродрому Шайрат в Сирии, «пацриоты» вместо возмущения, пытаются уверить самих себя в том, что на самом деле ущерб от «Томагавков» «минимален». А с чего такой вывод? А с того, что по подсчётам «пацриотов» две трети «Томагавков» вообще не долетело до цели, и, главное, американцы не попали по взлётно-посадочной полосе базы.

Эта «полоса» меня забавляет - бить по ВВП «Томагавком», это как гвоздь забивать планшетом. А что касается неэффективности «Томагавков», то мне самому очень хотелось бы, чтобы они были не эффективны хотя бы до той степени, которая сегодня так радует «пацриотов».

Боюсь, однако, что это не так.

Ведь что касается эффективности при уничтожении самолётов, то, к примеру, при обороне неба Москвы в 1941-1942 годах в среднем расходовалось 10 тысяч снарядов зенитной артиллерии на один сбитый немецкий самолёт. По массе это примерно в 7-8 раз больше, чем масса тогдашнего немецкого бомбардировщика «Хейнкель-111». Но в данном случае такой подсчёт не годится, поскольку сравнивать нужно не массу с массой или стоимость уничтожения со стоимостью самолёта. В данном случае сравнение нужно вести с тем вредом, который данный бомбардировщик нанесёт твоим войскам и твоей стране, если не будет уничтожен.

Этим старым примером хочу показать, что даже при формальном «перерасходе» «Томагавков» для той цели, которую в каждом случае таких ударов решают американцы, их удар может быть эффективным, даже если бы прорвалась одна ракета из всех стартовавших. Кроме того, «пацриоты» смотрят разрушения в технике, а ведь надо смотреть и разрушения в умах.

Ну ладно, вернёмся на сирийскую авиабазу. По имеющимся в Интернете данным, на базе Шайрат было 40 бетонных капониров, в которых находились истребители Миг-25, Миг-23, Миг-29, истребители-бомбардировщики Су-22. Кроме того, на этой же базе располагался и собственно российский контингент — 25 бомбардировщиков, 8 вертолетов K52 и четыре Ми-17.

Что касается потерь от американского удара, то в данном конкретном случае, я вынужден ориентироваться вот на какие данные. Очень скоро после этого удара на авиабазе оказалась съёмочная группа телеканала «Россия-24», по крайней мере, на базе Шайрат всё ещё рвались горящие боеприпасы и эти взрывы были слышны за кадром репортажа корреспондента Е. Поддубного. Корреспондент сообщил, что они снимают уже полчаса, но на экране в течение 3,5 минут репортажа, четыре раза прокрутили один и тот же ролик, на котором практически не было кадров с разрушениями, но четыре раза показывался капонир с уцелевшим самолётом и уцелевшая ВВП. Даже тот капонир, в котором, по словам Поддубного, продолжали рваться боеприпасы горевшего самолёта, и к которому они опасались приближаться, военные не дали ВГТРК показать.

«Томагавки» в первую очередь должны были ударить по радарам, по центрам управления базы, по местам отдыха пилотов. Но в репортаже не было показано состояние данных объектов и остаётся думать, что эти объекты в таком виде, что показывать их нельзя, особенно, когда из завалов извлекают трупы. Кроме того, из слов корреспондента стало понятно, что на базе горят склады с боеприпасами и ГСМ.

(Представитель Минобороны России генерал-майор Конашенков сообщил, что в цель попали только 23 американские ракеты из 59, но по подсчётам Израиля - попали 44, и кроме попаданий по капонирам, уничтожены 10 складов с оружием, 7 заправочных станций, один, охранявший базу, зенитно-ракетный комплекс «Куб» уничтожен полностью, ещё 4 повреждены).

Это война, правды никто не кажет, поэтому сколько «Томагавков» попало по целям, и по каким именно - сказать трудно. Может часть из «Томагавков» и не долетела до базы, а может от нас скрывают сделанные ими разрушения.

Корреспонденту Поддубному разрешили сообщить о 9 уничтоженных сирийских самолётах, причём самолёты были уничтожены прямо в мощнейших бетонных капонирах - судя по всему, «Томагавки» залетали прямо в их проёмы. И ещё Поддубный сообщил о четырёх убитых мирных жителях. Сколько было убито военнослужащих Сирии и России, на тот момент ещё не придумали.

Ну, вот и давайте по этим, явно неполным данным, сообщённым сирийцами корреспонденту ВГТРК, подсчитаем эффективность «Томагавков».

Из стоящих на вооружении Сирии советских самолётов в современных ценах я нашёл стоимость только МИГ-29 - 22 миллиона долларов. Следовательно, только уже объявленные потери Сирии в самолётах нужно оценить примерно в 200 миллионов долларов, да плюс оружие и боеприпасы, да плюс склады, да плюс потери того, что нам не показали.

Да плюс погибшие люди.

А как оценишь в долларах то, что при мысли о вступлении США в войну против них, у многих сторонников Асада очко сжалось в булавочную головку?

Ну, а стоимость одного «Томагавка» - 1,45 миллиона долларов, стоимость 59 «Томагавков» - 86 миллиона долларов.

И ещё есть сведения, что американцы электронными средствами задавили всю ПВО, как Асада, так и российскую. От Кипра, у которого американские эсминцы произвели пуск «Томагавков», до базы Шайрат по прямой около 300 км, это полётное время «Томагавков» не менее 20 минут. И вопрос остаётся - почему не поднялись в воздух сирийские (да и российские) истребители на перехват «Томагавков»? Или хотя бы просто поднялись в воздух? Что случилось с системами оповещения о воздушном нападении? Есть утверждения, что США предупредили Кремль за несколько часов до удара, но тогда вообще не понятно, почему не были подняты в воздух сирийские и российские самолёты? И это бездействие говорит в пользу версии, что США предварительно парализовали средства ПВО в Сирии.

Так эффективны удары Трампа или нет?

Да, повторю, очень хотелось бы, чтобы «Томагавки» были не эффективны, но страны сильны не своими «пиар-менеджерами», соплями рекламирующими войска ПВО России, не поместьями главных воров России, не офисным планктоном и специалистами по компьютерным играм в «танчики».

Страна сильна своими рабочими и инженерами, а где они в Russia?