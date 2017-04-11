АВН и ИГПР ЗОВ - кто это?

В связи с бессовестным «предположением» «Аргументов и фактов» о том, что провокацию 2 апреля на Красной площади устроила «группа»: ««За ответственную власть», активными участниками которой являются осуждённые за экстремизм Юрий Мухин, Александр Соколов, Валерий Парфёнов и Кирилл Барабаш», - вынуждена напомнить, что Мухин, Соколов, Парфёнов и Барабаш ещё не осуждены, кроме того, надо видимо дать для подобных СМИ хотя бы краткую справку об АВН и ИГПР ЗОВ. Чтобы подобные СМИ, когда получат заказ оболгать этих героев России, сражающихся с фашистами за право народа на референдум, то лгали бы и осмысленно, а не вываливали читателям собственную глупость.

Напоминаю, что Межрегиональное общественное движение Армия воли народа (МОД АВН) была создана в 1997 году по правилам закона об общественных объединениях без регистрации юридического лица, поскольку имела единственную цель - организовать референдум и распуститься. Поскольку согласно закону «О референдуме в РФ» собственно Инициативную группу по проведению референдума можно было зарегистрировать и начать организовывать референдум непосредственно только при достижении её численности в 20 тысяч человек, то АВН занималась набором в свои ряды людей, которые и должна были организовать Инициативную группу по проведению референдума. А это можно было сделать только при достижении численности самой АВН в 20 тысяч человек. Кстати, АВН названа была «армией», чтобы показать, что организация не претендует на участие в политическом процессе (выборах) и не имеет политической программы.

Итак, МОД АВН это одна организация, которая создавала инициативную группу по проведению референдума - сокращённо ИГПР.

Но к 2008 году ряд членов АВН, не довольных медленным ростом инициативной группы и в связи с эти далёкими перспективами проведения референдума, создали политическую организацию Межрегиональное общественное движение «За ответственную власть» (МОД ЗОВ). В отличие от АВН, МОД ЗОВ могла и должна была участвовать в политическом процессе (выборах) и таким путём получить возможность принять закон об ответственности власти не только путём организации референдума, но и посредством выбора своих депутатов в Госдуму. Но поскольку МОД ЗОВ предполагала набрать свои ряды в первую очередь из числа сторонников АВН, то, даже имея очень похожую цель, МОД ЗОВ и МОД АВН стали конкурентами за участников.

Не достигнув больших успехов в численности членов, МОД ЗОВ с 20 июля 2009 году, то есть задолго до возникновения вопроса о прекращении деятельности АВН, также начало работу по организации референдума - МОД ЗОВ тоже объявило на своём сайте о начале создания инициативной группы по проведению референдума. Таким образом, с 2009 года создавалось уже две отдельные группы (ИГПР) по организации референдума по принятию закона об ответственности власти. А когда в конце 2010 года начался процесс по запрещению деятельности АВН, то МОД ЗОВ начала открыто и широко публиковать объявления о создании ИГПР ЗОВ уже в газете, и публиковало эти объявления до конца следующего 2011 года.

Предполагаемые вопросы референдума ИГПР у АВН и МОД ЗОВ отличались - предполагались внесение разных изменений в Конституцию и приятие иных текстов законов.

Мало этого, в решении Мосгорсуда от 19.10.2010 года по делу о запрете деятельности АВН, установлено: «При таких обстоятельствах, суд приходит к убеждению, что заявленная АВН цель - проведение общероссийского референдума, носит лишь декларативный характер, не приводящий к ее реализации, что позволяет данному объединению проводить свою экстремистскую деятельность с конспиративных позиций, под прикрытием, в том числе, и заявленной цели», - и сделан вывод: «Таким образом, суд приходит к выводу, что АВН под видом достижения своей уставной цели, осуществляет экстремистскую деятельность, которая выражена в массовом распространении и изготовлении, с целью массового распространения, экстремистских материалов».

То есть, суд совершенно неправосудно запретил деятельность МОД АВН, но даже при этом, суд запретил её деятельность не за организацию референдума, а за распространение одной единственной листовки, признанной судом экстремисткой.

После запрещения деятельности АВН, часть людей, перепуганных произволом кремлёвского режима, прекратила любую деятельность, а часть перешла в инициативную группу по проведению референдума, создаваемую МОД ЗОВ, - в ИГПР ЗОВ. Таким образом, создание той ИГПР, которую создавала МОД АВН, прекратилось в связи с запретом АВН, а создание ИГПР МОД ЗОВ активизировалось.

После вступления в силу решения о запрете деятельности МОД АВН, общим голосованием бойцов АВН её деятельность была прекращена и история этой организации и создаваемой ею ИГПР на этом закончилась. И никогда больше не возобновлялась ввиду отсутствия необходимости - похожий референдум продолжила организовывать ИГПР ЗОВ - Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть», которую начала создавать МОД ЗОФ - Межрегиональное общественное движение «За ответственную власть», и все активисты просто перешли в ИГПР ЗОВ.

Деятельность ни МОД ЗОВ, ни ИГПР ЗОВ никаким судом никогда не прекращалась.

Ни один документ ИГПР ЗОВ никогда не признавался экстремистским.

Общим голосование всех членов, как это требует уговор, ИГПР ЗОВ никогда никому не поручала выступать от своего имени или единолично представлять не себя, а всю ИГПР ЗОВ.

Вот теперь сами посудите, как можно было людей, организовывающих референдум в полном соответствии с конституционным законом «О референдуме в РФ», арестовать по обвинению по части 1 статьи 282.2 УК РФ: «Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности»??

Для преступников, устроившихся в следственные органы и прокуратуру благо в том, что в России нет судей, а лица, устроившиеся получать доходы судей, выносят только обвинительные приговоры по команде прокуратуры.

Вот и в этом деле, подсудимые настаивают, чтобы им разъяснили, как называется организация, в организации деятельности которой их обвиняют - АВН или ИГПР ЗОВ? Какую экстремистскую деятельность инкриминируют этой организации? Две гособвинительницы уже полгода тупо молчат, а судья Криворучко совершенно бессовестно выносит постановление - «конкретная сущность обвинения подсудимым разъяснена».

Если разъяснена, то тогда в организации деятельности какой организации вы обвиняете Барабаша, Мухина, Парфёнова и Соколова?

Что экстремистского они совершили?

Настоящий судья без знания ответов на эти вопросы и дело не стал бы рассматривать, но Криворучко «рассматривает», и на эти вопросы не отвечает точно так же, как и его особвинительницы.

Соб. корр.