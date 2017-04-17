Прорвавшаяся брезгливость Трампа

Я хочу обратить внимание (тех, кто сможет это сделать) на очень незаметные моменты прилёта госсекретаря США Р. Тиллерсона в Москву 11-12 апреля. Ну, казалось бы, приезжал и приезжал - что в этом примечательного?

Сначала обратим внимание, что даже по сообщениям прокремлёвских СМИ, произошёл какой-то явный поворот в мозгах у Трампа. Ведь начало правления Трампа было как бы прекрасным для Кремля - Трамп имел явный вид пророссийского кандидата, мало этого, имел вид защитника Путина на мировой арене. Помните?

Совсем недавно (в феврале) Трамп заявил ведущему Fox News О’Рейли: «Я уважаю Путина». «Но Путин — убийца», — поразился О’Рейли. «Есть много убийц. У нас много убийц. Вы что, думаете, наша страна такая уж невинная?» — парировал Трамп. То есть, ещё недавно Трамп защищал Путина даже ценой престижа США. Кстати, и на Асада Трамп смотрел, как на законного руководителя Сирии.

А если говорить о чуть более ранних событиях, то нынешний Госсекретарь США Тиллерсон был лучшим другом Путина, настолько близким, что в 2013 году Путин лично прицепил на грудь Тиллерсона цацку ордена «Дружбы народов», - не жалко!

И вдруг!

И вдруг 7 апреля этот «лучший друг Кремля» даёт приказ ударить «томагавками» по Асаду и кремлёвским войскам в Сирии. Что произошло?

Мы не знаем, но я предложу очевидную версию - во, первых, произошёл какой-то сдвиг в мозгах Трампа.

Во-вторых, что-то произошло и в мозгах Тиллерсона. Он не стал отменять свою поездку в Москву, как отменил её министр иностранных дел Великобритании Б. Джонсон, но в ходе его визита случилось незаметное-невероятное.

Дело в том, что в Москве Тиллерсона ждал именно путин, а не Лавров. Ещё 30 марта 2017: «Президент России Владимир Путин подтвердил, что намерен встретиться с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, когда он приедет Москву, передает корреспондент «Газеты.Ru»». И вдруг 9 апреля 2017: «Встреча с президентом России Владимиром Путиным исчезла из расписания государственного секретаря США Рекса Тиллерсона…». Да, понятно, 7 апреля американцы ударили по Асаду, но, заметьте, встреча исчезла не из расписания путина, а из расписания Тиллерсона! И накануне, 10 апреля 2017: «Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в Москву 11-12 апреля встретится только с главой МИД Сергеем Лавровым», - сообщило посольство США в Москве.

Если бы путин сам отказался встречаться с американским Госсекретарём, то это было бы демонстративное унижение США, и Тиллерсон не поехал бы в Москву. Но раз Тиллерсон всё же поехал, то тогда не собирался встречаться с путиным сам Тиллерсон.

Да, по легенде об этой встрече, Тиллерсон, якобы, с путиным всё же встретился 12 апреля, но интересно сообщение Пескова об этой «встрече» (выделено мною): «По его (Пескова) словам, каких-либо инициатив на встрече российская сторона не выдвигала, ограничившись анализом отношений. Он также сообщил, что ни фотографии, ни видеозаписи встречи опубликованы не будут». Тиллерсон откровенно брезговал запечатлеться рядом с путиным!

А почему, собственно? Ведь раньше путин с Тиллерсоном охотно фотографировался, вот, к примеру, как русский барин встречал Тиллерсона в 2012 году https://pbs.twimg.com/media/CzaH1S9XgAAxLGw.jpg

Так, что происходит сегодня?

Те, кто может это увидеть, могут увидеть со стороны Трампа и его Госекретаря откровенное брезгливое нежелание встречаться именно с путиным. И, соответственно, со стороны Кремля очевидно противоположное стремление показать российскому обывателю, что в США ещё считают путина за лидера Russia.

И ведь дело не в каком-то американском неприятии Russia вообще - с Лавровым госсекретарь США встретиться не брезговал. Тиллерсон брезговал встретиться с путиным.

И остаётся вопрос - почему?

У меня ответ - Трамп и его ближайшее окружение не так давно узнали о путине что-то такое, что заставило их относиться к нему с брезгливостью и по-иному взглянуть на Россию.

Но сначала не о том, что именно они узнали, а о том, как они это узнали? То есть, почему они не знали этого раньше? Ведь Трамп и Тиллерсон и без государственных должностей это не простые люди, они элита США, мало этого, получается, что даже первое время в должности президента, Трамп не знал того, что знает о путине сейчас.

Вот теперь я верну вас к тому, как руководители «узнают», и приведу в пример СССР.

Дело в том, что люди, не сталкивающиеся с каким-либо делом, даже если и слышат что-то об этом деле, и даже если это «что-то» сенсационно, всё равно не поймут значение услышанного, и это услышанное так и останется забытым.

Так и с современными историками и даже политиками, которые по жизни знают все слова из области государственного управления, но не участвовали в этом управлении и посему не понимают сути этого управления. Соответственно, они не понимают и значения тех или иных сведений из этой области. А ведь я периодически в разных статьях и книгах возвращаюсь и возвращаюсь к сведениям, которые по своей сути являются сенсацией номер 1 в истории СССР, и величайшей тайной «сильных мира» сегодняшнего дня.

Тем не менее, значения этой тайны не понимают, посему и последствий от знания этой тайны никаких нет.

Итак, снова вернусь к рассказу бывшего заведующего Общим отделом ЦК и последнего Председателя Президиума Верховного Совета СССР А.И. Лукьянова на «круглом столе», который 19 апреля 2010 г. провела в Госдуме фракция КПРФ. Но сначала немного о карьере самого Лукьянова.

Для карьеры государственного деятеля в СССР нужно было иметь опыт руководства, и совершенно естественно смотрятся карьеры первого секретаря компартий союзных республик, а потом и председателя Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнева, секретаря ЦК, председателя КГБ Ю.В. Андропова или секретаря обкома и секретаря ЦК Горбачева. С ними всё ясно. Но не ясна карьера других деятелей.

Напомню, что всю КПСС возглавлял Центральный комитет КПСС, а ЦК КПСС возглавляли секретари ЦК, а у секретарей в помощниках был аппарат, состоявший из 27 отделов ЦК. Даже заведующие этими отделами были руководителями десятого плана, скорее, конторскими бюрократами, нежели руководителями. Интересно, что среди отделов ЦК были даже на слух «авторитетные отделы», скажем, «Военный отдел», «Оборонный отдел» или «Международный отдел». Так вот, уже само по себе удивительно, что и не имеющие управленческого опыта бюрократы десятого плана - заведующие отделами ЦК - тоже делали карьеру государственного деятеля, но что вообще невероятно, так это то, что это были не заведующие «авторитетных отделов», а заведующие очень незаметного отдела – «Общего» - канцелярии ЦК. Смотрите, многолетний заведующий Общим отделом ЦК К.У. Черненко стал даже Генсеком, а заведующий Общим отделом при Горбачеве А.И. Лукьянов, как видите, стал последним Председателем Президиума Верховного Совета СССР. (Вы можете себе представить, чтобы секретаршу директора фирмы назначили директором?).

Так вот, на этом «круглом столе, посвященном, надо сказать, «Катынскому делу», Лукьянов рассказал следующее. Помянутый выше Общий отдел ЦК, по своей сути, является канцелярией ЦК, и только. В этом отделе находился архив документов ЦК разной степени секретности, о существовании которого знали все члены и работники ЦК (большинство этих документов теперь переданы в Архив Президента РФ). Но ни секретари ЦК, ни члены Политбюро, ни премьер министр, ни министры СССР не знали, что в кабинете заведующего Общим отделом стоял большой сейф. О его предназначении и о том, что надлежит делать с хранящимися в этом сейфе документам, полагалось знать только заведующему отделом и всего одному особо доверенному работнику архива. Лукьянов поведал, что в сейфе хранились пронумерованные закрытые пакеты желтого цвета (из той бумаги, в которую тогда запечатывали фотобумагу, - изнутри чёрной, не пропускающей свет, а снаружи жёлтой или цветной). Количество этих пакетов я не уточнил, поскольку Лукьянов, закончив свое выступление на круглом столе, куда-то быстро исчез. Однако из неофициальных источников у «закрытых пакетов» известен № 34.

Так вот, когда умирал Генеральный секретарь ЦК КПСС, и в должность вступал новый Генсек, то заведующий Общим отделом обязан был ознакомить нового Генсека с содержимым этих закрытых пакетов. Лукьянов о механизме этого ознакомления рассказал на собственном примере. Когда по прошествии какого-то времени Горбачёв немного освоился в новой роли Генерального секретаря ЦК КПСС, скромный канцелярский служака Лукьянов договаривался с ним о времени, брал из сейфа очередной пакет, нес его Горбачеву и клал перед ним на стол, а сам отходил в другой конец кабинета и садился там на стул, чтобы не видеть, что находится в этом пакете. Горбачев вскрывал пакет, читал находящиеся в нем документы, после чего вновь заклеивал пакет и расписывался на нем - запечатывал конверт своей подписью. После чего Лукьянов относил пакет в уже запечатанном виде в сейф и приносил Горбачёву новый.

Таким образом, никто, кроме Генсеков не знал содержания этих пакетов, и никто, кроме Генсека, заведующего Общим отделом и еще одного работника, не знал, что эти пакеты (а с ними и какие-то секретные проблемы) вообще существуют. Еще Лукьянов сказал, что ни на одном из «закрытых пакетов» не было росписи Сталина, то есть, Сталин ни одного из таких пакетов не запечатал - при Сталине этих пакетов вообще не существовало. Сверхтайные проблемы, о которых не могли знать даже члены Политбюро, появились после Сталина, скорее всего при передаче дел от Хрущёва Брежневу.

То есть, в послесталинском СССР существовали такие тайны, о которых знали только Генеральные секретари ЦК КПСС, и те люди, которым Генсеки доверяли. Это значит, что было что-то, что нельзя было показать даже официальному главе страны - Председателю Совета Министров, что нельзя было показать членам Политбюро, тем более, нельзя было показать народу. Это понятно. Но ведь кто-то в эти пакеты документы и сведения посылал! И это был не свой, сведения от которого поступают обычным путём и с этими сведениями знакомы и министры, и члены Политбюро. Это могли быть только США, причём, США поставляли эти сведения, чтобы шантажировать Генсека, а не из любви к нему. Разумеется, шантажировался не лично Генсек, а вся партия, или вся партноменклатура.

Ведь понимаете, когда возникает, к примеру, вопрос: «А почему, зная, что «высадка американцев на Луну» происходила в Голливуде, в СССР все органы пропаганды молчали??», - то должен следовать ответ: «А для ответа на этот вопрос, нужно знать содержание документов соответствующего жёлтого пакета из сейфа заведующего Общим отделом ЦК КПСС». И зная содержание этого документа, мы сможем понять, почему Брежнев дал команду не пропускать из США в СССР никакой критики луной программы США. Есть же воспоминания, скажем, заместителя главного редактора журнала «Техника - молодежи» Г. Смирнова о том, что в ЦК КПСС им прямо запретили печатать в журнале статью с критикой американской космонавтики даже тогда, когда в США стали писать, что полёта Ю. Гагарина не было! ЦК КПСС даже на клевету не давал отвечать, откуда же нам было знать, что в самих США издаются книги и снимают фильмы с разоблачением пресловутых полётов янки на Луну?

Но о СССР достаточно, вернёмся в США.

Так насколько невероятно то, что и в США у кого-то хранятся «жёлтые пакеты», о содержании которых знают только американские президенты, и от президентов - только их доверенные лица?

И насколько невероятно, что Трамп не знал и не подозревал, что реального Путина в роли президента уже давно нет, что Россией руководит старающаяся не быть на виду группировка неких лиц, а роль Путина играют артисты, которые сами по себе никакого значения не имеют?

Все эти буши, обамки - это политики, и по большому счёту они сами марионетки тех сил, которые их вознесли в кресла президентов. Посему, когда они узнали из пакетов, что на артистов из Russia нужно смотреть, как на настоящего президента Путина, то они дисциплинированно и смотрели.

А Трамп «сделал себя сам», и даже президентом сделал себя сам. Для него унизится перед артистом тяжело (в дальнейшем унизится, конечно, никуда не денется - «жизнь и не таких ломала»). Отсюда, думаю, поначалу и следуют такие выверты внешней политики, проявившиеся и в деталях приезда Госсекретаря США в Москву - Тиллерсон без проблем встретился с Лавровым (он настоящий, а, возможно, и сам кукловод), но отказался встречаться с путиным. Думаю, что вместо объявленной встречи с путиным, Тиллерсон в Кремле встретился с кем-то из его кукловодов - тех, кто имеет в Russia реальную власть.