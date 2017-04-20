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Московский листок

Красный пасечник всех времен и народов

Опубликовано 20.04.2017 автором в разделе комментариев 3

кпрф ленин коммунизм зюганов буржуазия
Красный пасечник всех времен и народов

О чем, как вы полагаете, думает сейчас, в переломный момент российской истории вождь мирового коммунистического движения, лидер крупнейшей компартии, глава Союза коммунистических партий и бессменный кандидат в президенты от КПРФ? О пчелах! Да, на пчелах сосредоточено биение его недюжинной мысли, поиски могучего ума и опыта. А вы о чем подумали?

Геннадий Андреевич Зюганов выпустил эпохальный труд, обогативший мировую марксисткую мысль новыми гранями и не побоюсь этого слова - жужжанием. Пчел.

Тираж целых 5 тысяч экземпляров, что очень солидно по нынешним временам - такими тиражами выходят, скажем, Лимонов или Личутин. Причем книга солидная, не брошюрка какая-нибудь, с очень хорошими иллюстрациями на толстой мелованной бумаге. С претензией на научность - есть и список литературы, правда, коротенький, и даже целых три научных консультанта (один доктор и два кандидата наук), с участием НИИ пчеловодства,ЗАО "Агробиопром" и отраслевого журнала "Пчеловодство".

Чтоб не подумали чего нехорошего, вот и слова самого маститого пчеловода, автора монографии.

Оставим в покое Всевышнего, хотя отсылка к этому авторитету выглядит и как-то непривычно в устах лидера марксистской партии. Но вот лапидарность текста, и особенно расмашистая роспись внизу... Что-то напоминают.

Ну точно! Один в один!

И действительно, почему? Может, из-за верных товарищей по партии?

Или из-за возможности ближе познакомиться с нуждами простого народа?

Порыбачить с близкими друзьями...

Выбраться с близкими соратниками на охоту...

Ну и просто сыграть на бильярде в доме отдыха Администрации президента "Снегири".

Правда, возникает закономерный вопрос - сколько же отпусков в год у Геннадия Андреевича, чтобы все это успевать? В начале лета надо в Кисловодск - по признанию самого Геннадия Андреевича, он только на Эльбрус забирался шесть раз. В августе - в Крым, в санаторий "Море". А ведь между этими важными событиями нужно еще как-то успеть провести отпуск в Спасском-Лутовинове, которое приобрело известность в связи с усадьбой Тургенева, но подлинную славу этим местам принесла, конечно, пасека Геннадия Андреевича Зюганова.

Не бережет себя Геннадий Андреевич, ой, не бережет! Нельзя же столько трудиться на благо человечества, аки пчела...

Думаю, насчет творческого долголетия Геннадия Андреевича коммунисты всех стран могут не беспокоиться. Это вам не Дзержинский, который сгорел на работе, не дотянув до 50-ти. И не Ленин, оставивший "жизнь в этом мире" не дожив и до 54-х. Зюганову 72, а он всё как огурец! Вот насколько превзошел наш великий современник всех прежних гениев.

А все дело, оказывается, в том, что не надо забивать себе голову всякими материализьмами и эмпириокритицизьмами, а надо разводить пчел. И всех остальных...



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Всего комментариев к статье: 3
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Кто о чем, а Баранов - о Зюганове
Александр. написал 20.04.2017 16:06
Был такой анекдот: "О чем Вы думаете, глядя на эту лопату?
- о бабе.
- Почему, какая связь между лопатой и бабой?
- Я всегда думаю о бабе".
Подобно Жирику, которого хлебом не корми - дай полаять на коммуняк, А.Баранову нет большего удовольствия, чем как-нибудь зацепить Зюганова.
Однако, это наводит на определенные размышления...
"Милые бранятся - только тешатся"?
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Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Лис написал 20.04.2017 15:41
Даешь обобществление всех выпускаемых денег!!!
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Между тем
Пчеловод написал 20.04.2017 15:37
Настоящий пчеловод,всякой хней,типа думы и партеек там всяких,не занимается...
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