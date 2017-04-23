Казачок из спецподразделения "Союз писателей духовной литературы"

Даже самые нерадивые школьники, сдающие сегодня изобретенный американскими «советниками» уродливый ЕГЭ, знают какую роль сыграло в истории нашего Отечества российское казачество.

Да, оно прошло большой и довольно тернистый путь. От первых вольных поселенцев, едва-едва сводивших концы с концами, работавших от зари и до зари. И при этом еще успевавших нести службу по охране государственных рубежей Великой Российской Империи.

Со временем казачество крепчало, становилось на ноги, обзаводилось прочным хозяйством. Но, дух свой боевой от этого не утрачивало. Поэтому именно казачество, а не продажная полиция и не рекрутированная из деклассированных элементов армия было главной опорой российского самодержавия. И поэтому именно оно в первую очередь было уничтожено вместе с уничтожением самодержавной монархии в России.

Затем начался период, так называемого, «советского казачества». Он очень хорошо описан в бессмертных произведениях Михаила Шолохова.

Были ли те люди, о которых с такой яркой силой написал Шолохов в романе «Тихий Дон», настоящими казаками? Да. Безусловно были. Только они теперь стояли на службе у другого государства! И опять делали это искренне, бескорыстно и бесстрашно.

Ну, а как же по поводу тех, кто вынужден был покинуть Россию и бежать за кордон? Они что? Перестали быть русскими казаками?

Нет. И они продолжали любить и отстаивать интересы своей Родины.

Только вот Родины у этих казаков на страшном переломе двух исторических эпох оказались разными!

Парадоксально, но факт! Территория та же - а Родины разные! Потому что на этой территории установился другой политический режим и другой уклад жизни. В котором защитникам старого уклада места уже не нашлось.

Так произошло деление русского казачества на внутреннее - российское советского образца и внешнее - зарубежное, основанное на принципах дореволюционного монархизма.

Но, вот наступили «лихие» 90-е годы прошлого столетия! Рухнули (как кричали тогда многие новоявленные «демократы» во главе с господином Чубайсом) «оковы коммунизма», рухнул Советский Союз. Двери страны оказались настежь распахнуты - и сюда сразу хлынули всякого рода западные «эмиссары». В том числе, и представители «русского зарубежного казачества».

Часть настоящих российских казаков в это время была занята в «горячих точках» спасением ситуации на бывшем постсоветском пространстве: Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Северный Кавказ. И им было не до дележа мест под Солнцем. Зато в это время весьма активизировались, с одной стороны, всякого рода проходимцы, понявшие, что на «казачестве» можно очень быстро сделать себе славу и заработать политические и реальные финансовые дивиденды. А, с другой стороны, - сотрудники спецслужб, которые начали активную работу по внедрению своих агентов в разнообразные казачьи сообщества и «братства», возникающие ежедневно, как грибы после дождя.

Первые нацепили на себя казачьи генеральские мундиры, всевозможные придуманные награды и начали дефилировать в них по улицам российских городов и устраивать театрализованные шоу с участием российских политиков и шоуменов.

А вот некоторые сотрудники спецслужб решили, что на этом можно состряпать для себя неплохой бизнес. Потому что простые казаки готовы были, как говорится, «за идею» сделать все, что прикажет Родина. И новоявленные руководители этих «казачьих объединений» могли под этот самый «казачий энтузиазм» и «казачий патриотизм» на гребне происходящих в стране событий запросить у руководства государства или через него у некоторых воротил нарождающегося полукриминального бизнеса немалые деньги. Для того, чтобы «спасти Россию от внутренних и внешних врагов»! А потом эти деньги спокойненько перекачать в какой-нибудь «оффшорчик» за рубежом.

Говорю об этом со знанием дела. Ибо, сам лично видел документы и схемы проведения подобного рода «финансовых операций», разработанных в одном из «казачьих войск» России.

Короче говоря, желающих заработать на «казачестве» оказалось весьма немало. И не только среди простых мошенников и проходимцев, но и среди оказавшихся не у дел бывших сотрудников российских спецслужб.

А уж если попадался экземпляр, располагавший хоть каким-то компроматом на того или иного «руководителя» казачьего войска или казачьей организации, - этот человек мог в один момент стать главной персоной в этой соответствующей «казачьей организации».

Видимо, так и произошло с бывшим сотрудником военной контрразведки ФСБ России Алексеем Зборовским, который во второй половине 90-х по целому ряду обстоятельств оказался в своей «конторе» не у дел. Он очень быстро смекнул, что казачество √ это золотое дно! Из которого можно черпать не ведрами, а целыми цистернами!

И наш отставной подполковник начал «черпать».

Он начал активно вступать в контакты с руководителями наиболее крупных казачьих организаций и объединений. В первую очередь, сошелся с Верховным атаманом Центрального Казачьего войска Валерием Налимовым.

О деятельности этой «казачьей организации» по «осваиванию бюджетных средств», думаю, в будущем будет написано еще немало. С одним из «заместителей Верховного атамана» Центрального Казачьего войска, неким «отцом Антонием» (а в быту √ просто Антоном Мищенко) мне пришлось столкнуться лично. Он представился мне «полковником Центрального Казачьего войска» и даже предъявил Удостоверение казачьего офицера, в котором действительно значился офицерский казачий чин «полковник». И стояла личная подпись Верховного Атамана ЦКВ Валерия Налимова. Я, честно говоря, поначалу усомнился и решил эту информацию перепроверить. Заглянул на официальный сайт ЦКВ, где в разделе «Руководство» действительно нашел «заместителя Верховного Атамана Антона Мищенко». И Приказ о его назначении на эту высокую должность (?!).

Так вот, этот самый «отец Антоний» предложил нам провести в Чешской Республике схему по отмыванию и обналичиванию бюджетных государственных российских денег, которые будут выделяться на развитие казачества через ЦКВ.

Пришлось, конечно, дать этому «отцу Антонию» пинка под зад и предложить больше никогда с подобного рода предложениями к нам не обращаться. Но, схема, предложенная им, осталась в архиве и может заинтересовать следственные органы. Когда настанет время.

Ну а, что же наш подполковник Зборовский? Который теперь уже стал «казачьим полковником»?

А «казачий полковник» Зборовский, уволившись в середине 90-х со службы, развернул бурную предпринимательскую деятельность и начал процесс активного создания многочисленных фирм-однодневок. Типа «Рога и копыта», как в знаменитом романе писателей-сатириков Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Только Остап Бендер по сравнению с нашим бравым «казачьим полковником» выглядит в этом деле полным профаном! Потому что господину Зборовскому сотоварищи удалось создать, аж, целый десяток подобного рода фирм.

Для полноты впечатлений, все-таки, стоит их перечислить: ООО «ВНЕШТОРГТРАНССОЮЗ», ООО «АРГУС ИНТ», ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНЖИНИРЕНГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ», ООО «ПАРТНЕРСКИЙ ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР», РОО «СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», НО МБ РОМАНОВСКИЙ ФОНД «СВЯТОЙ ГОРЫ АФОН», ООО «ВНЕШТОРГСОЮЗ», ПК ОВО «КАЗАЧЬЯ ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ», АНО «КАЗАК-ИНФОРМ», ВПО «РА-СВЕТ», «МПО ПРОЕКТА ДЕТИ-СИРОТЫ», ООО «ГОСИНВЕСТ».

Кроме того, наш «казачий полковник» был зарегистрирован в качестве «Индивидуального Предпринимателя» (ОГРНИП 307507419000027).

Но, больше всего меня умилил «Союз писателей духовной литературы», в котором мы не нашли НИ ОДНОГО писателя! В связи с чем возникает вполне закономерный вопрос: «У нас что? Теперь любой дворник может объявить себя писателем? И создать свой «Союз писателей»?

А почему тогда не проделать точно такой же фокус с казачеством? В чем тут принципиальная разница? Почему тогда любой гражданин не вправе объявить себя казаком? Казачьим атаманом? Почему он не вправе создать «казачье общество» и присваивать себе и своим дружкам офицерские казачьи чины и вешать себе на грудь всевозможные самодельные «ордена» и «медали»? И не в этом ли феномене «зарыта собака» всех бед современного казачества в России?

Как говорят в подобных случаях, комментарии здесь излишни!

Ну а, если возвратиться к нашему «герою» - «казачьему полковнику» Зборовскому, то можно констатировать лишь одно: так, дорогой мой читатель, умеют устраиваться в жизни только бывшие сотрудники военной контрразведки!

Но, всего этого, видимо, господину Зборовскому показалось мало. Тогда он решил активно заняться сбором информации и на основе этого - шантажом. А самым лучшим инструментом в подобном деле может быть лишь какое-то средство массовой информации.

И вот при созданном самим же нашим героем «Информационном Агентстве «Казак-Информ» возникает интернет-сайт со звучным названием «Казачий Информационно-Аналитический Центр».

При этом, работа с сайтом строится так, что все пытающиеся участвовать в его форумной части должны выложить о себе всю подноготную информацию. При этом сами организаторы и кураторы сайта о себе ничего вообще никому не сообщают. На сайте нет никаких выходных данных этого интернет-издания. Нет его регистрационных данных. Нет адреса местонахождения редакции сайта. Есть только некая форма «обратной связи», по которой вам могут ответить, а могут и не ответить. Есть, правда, телефон КИАЦ. По которому вас могут соединить с администратором сайта. Но, как удалось выяснить в результате проверки, телефон этот установлен на частной квартире в обычном жилом доме по адресу: город Москва, Ташкентский переулок, дом 1, квартира 49. И принадлежит этот номер телефона (а, соответственно, - и квартира) некой гражданке А.В.Герасимовой.

Вот как ловко замаскировался наш контрразведчик! По всем правилам военного искусства!

Но, при этом господин Зборовский продолжает промывать мозги посетителям своего сайта, пытаясь представить себя в качестве официального руководителя Информационной Службы «Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья» (СКВРиЗ). Хотя, само руководство СКВРиЗ и руками, и ногами открещивается от этого назойливого «казачьего информатора и осведомителя»!

И, видимо, открещивается не случайно. Потому что «казачий полковник» Зборовский одновременно со службой в СКВРиЗ занимает «важный административный пост» и в другой казачьей организации √ в «Великом Братстве Казачьих Войск», где он является большим начальником - заместителем Верховного Атамана!

В этом же «Великом Братстве Казачьих Войск», кстати, одним из заместителей Верховного Атамана является также некий «ученый секретарь» весьма интересной организации - филиала «Международного университета фундаментального обучения» в Москве» (для справки: весь «филиал» этого «университета» располагается в одной комнате, а сам «университет» учрежден гражданином Республики Шри-Ланка).

Поэтому совершенно понятно, почему в руководстве данного «Великого Братства» нет ни одного представителя руководства СКВРиЗ! Они, видимо, решили не связываться с очередным бутафорским казачьим балаганом.

А, может быть, я не прав? И «казачий полковник» Зборовский со своим сайтом «КИАЦ» действительно делает большое дело по сплочению рядов российского казачества? И приобщения его к своим традициям, истории, культуре? Может быть, он способствует сплочению казачьего мира и казачьего сообщества? Консолидации сил вокруг решения задач по установлению контактов между казачеством внутри России и его представителями за рубежом?

Но, не надо быть большим экспертом для того, чтобы все понять с первого же взгляда. Для этого достаточно познакомиться всего лишь с публикациями этого сайта и дискуссиями, происходящими на его форуме.

Сам «казачий полковник» Зборовский систематически выступает на своем сайте и размещает там разнообразные скандальные материалы под псевдонимом «Сталкер». Для тех, кто не очень разбирается в этимологии подобного рода имен, объясняю его смысл. Если говорить кратко, «сталкер» - это по сути, такой человек, который должен осуществлять тайное, скрытное проникновение на какой-либо объект (стратегический, промышленный, частный) с различными целями: от обычных наблюдений до ограблений и даже до убийств.

Кого и зачем постоянно преследует на своем сайте наш казачий «сталкер» предсказать весьма трудно. Ясно лишь одно. Делается это отнюдь не в интересах казачьего единства и созидания единого казачьего общества. И, уж тем более, не в интересах Государства Российского! Делается это либо за определенное вознаграждение от определенных лиц, заказывающих ему тот или иной «материал», либо в целях провокации по политическому заказу.

В связи с этим совершенно очевидно возникает вопрос: а кто же тот самый заказчик? Уж не тот ли самый «Союз писателей духовной литературы», в котором нет ни одного российского писателя? Тогда какую «духовную литературу» пытается внедрить нам в России «казачий полковник» и «заместитель Верховного Атамана «Великого Братства Казачьих Войск» Алексей Зборовский? Кто являются главными лидерами этого самого «Союза писателей духовной литературы»?

И чем это в конечном итоге обернется для многострадального российского казачьего люда?

И, наконец, последнее. Не пора ли нам кончать с порочной практикой отдавать судьбы наших людей на откуп заштатным провокаторам из всевозможных спецслужб?