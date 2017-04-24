Ни лидера, ни пастуха...

Отчётный доклад премьера от 19-го апреля текущего года в думе вызвал недоумение о профессионализме Дмитрия Анатольевича. Премьер такого большого государства должен обладать хотя бы элементарными знаниями экономики. Вот он в докладе говорит, что они организовывают переподготовку врачей, пытаются консультировать по средствам современной связи. Намерение благое. А как это будет выглядеть на практике? Хирург делает операцию и спрашивает профессора из Москвы, что отрезать, а что оставить или просто только посмотреть? В стране нынешние врачи не могут поставить правильные диагносты. И таких ошибок масса. Не каждый врач будет консультироваться по своей профессии. Гордость не позволяет. А почему бы премьеру не поучиться у реальных экономистов. Мне понравились выступления депутатов Госдумы и учёных на пятом Московском экономическом форуме проведённым в марте на базе МГУ. Почему же организаторы не пригласили Д.Медведева. Если он сознательно отказался, то надо сделать замечание и растиражировать на всю страну. Нищий народ должен знать своих героев по причине которых рабочего человека превратили в раба. О.Голодец, отвечающая в правительстве за социальную сферу, на другом форуме сказала, что в России рабочий человек живёт в нищете, так как его заработок ниже прожиточного минимума. Это и есть рабство. Рабочий не может купить необходимые продукты для восстановления физического состояния, как он может повышать производительность труда. А его семья? Дети не доедая и от некачественной пищи вырастают дистрофиками.

На бесполезные гайдаровские форумы премьер приезжает за сотни километров и даже делает доклады, а здесь под боком, не соизволил по - присутствовать. Стесняется наверное. Организаторы должны были пригласить официально, пусть послушал бы, а может и ответил на некоторые вопросы.

Организаторы жалуются, что форум не нашёл отклика в телепрограммах. А.Мешков пишет, что нашёл отклик у широкой общественности нашей страны. Александр, а где наша общественность? Покажите или напишите. В Росси на данном этапе нет никакой общественности, как нет и общества. В телепрограммах не нашёл отражения, потому что на форуме не было знаковых персон. Привели бы даже "под конвоем" премьера о нём писали бы десятки дней. И польза была бы. Газета "Правда" осветила выступления и выступления очень даже полезные и профессиональные и что? Тираж то дворовый, до простого человека, рабочего газета не доходит. И при этом рабочий не может выписать по причине цены.

Коммунисты хорошо пишут о нищете народа, о низкой зарплате, о росте цен и тарифов, о безработице, о задержки даже нищенской зарплаты. Пишут и о роскоши чиновников, о их миллионных доходах, а толку нет. Распространяйте газету за символическую плату с миллионными тиражами, чтобы народ мог выписать, тогда толк будет. Неужели во фракции и среди коммунистов в регионах нет миллионеров? Вороненков смотрите какими деньгами ворочал. В газете надо писать не только о проблемах, о которых народ чувствует на собственном горбу, а главное писать о том, как выйти из этого положения. Скоро выборы, но ни в одной статье нет призыва, указаний, смысла в предстоящих выборах. После выборов в 1996 году коммунисты проигрывают последующие выборы и даже с позором не набирают даже тех мандатов, которые были ранее. И об этом надо писать и объяснять правдиво причину провала. Только тогда нас поймут и можно ожидать, что на выборы последующие придёт большее количество избирателей.

А.Мешков в статье "Основа системы - абсолютная безответственность" пишет: "Сопредседатель МЭФ, президент промышленного союза "Новое содружество" К.Бабкин обозначил одну из основных задач форума - разработку новой стратегии развития России". Кстати разве К.Бабкин не может помочь в финансировании газеты, чтобы понизить выписную цену? В стране не перевелись порядочные люди, но как эту стратегию претворить в жизнь остаётся за кадром. Любая стратегия развития может иметь недостатки, никто богом не рождается, но главное что в стране ещё есть люди способные написать стратегию, а проще план экономического развития страны. Но никто не пишет, как это сделать. Нужна революция, но народ на это не пойдёт, он напуган и готов жить в нищете лишь бы не было войны. Многие уже начали прозревать и меня соседи спрашивают, а зачем в России власть создала "Росгвардию"? Да ещё будет оснащать не только ручным стрелковым оружием, но и пушками. Вот это не укладывается в голове у нищего народа. С народом будет воевать? А почему бы и нет. Кто ему запретит? Мы сидим дома и не высовываем носы на улицу, кроме похода на работу и по нужде. В стране нет общества и сейчас трудно будет его восстановить. Читатель, в Египте армия навела порядок, а в Турции проиграла. Значит плохо была подготовлена. Мы не можем повторить опыт Египта? А что нам мешает? Оказывается в стране нет народного лидера. Дожили, народ живёт как стадо... Однако стадо имеет пастуха, а у народа нет ни лидера, ни пастуха. Тогда зачем проводить форумы? Выходит, что просто для галочки коммунистов фракции. И что дальше? А ничего. Можно передохнуть до следующего форума.

Никто на народ не анализирует девяностые годы. Три придурка развалили Союз. Почему говорю придурка. Да потому что они в силу скудности ума не могли предположить последствия. США воспользовались развалом Союза у них давно существовал план развала и воспользовавшись военным преимуществом заявили о своей гегемонии, иначе поставили себя в качестве международного жандарма. Возражений не последовало. Запад сразу поднял лапки и лёг кверху пузом перед долларом США. Последствия не заставили себя ждать. Нет Югославии. Сколько лет после развала республики бывшей Югославии будут убивать друг друга никто не знает, даже Ванга не могла предсказать. А там не просто убивают, там режут невинных людей. Младенцев режут на запчасти. Наступила эра варварства, но все довольны. И мы ничего сделать не можем. Не хватает долларов. Более 300 миллиардов долларов ворьё вывезло за бугор и в основном именно в США - к нашим врагам. Видите какая политика теперь в России. С Югославией закончили. Там мира не будет ещё лет сто. Это устраивает американцев.

Принялись за Ирак. Порядок навели, он тоже лет сто не восстановит государственность. А нефть идёт в нужном направлении. Повесили президента. Всё по плану. Разгромили Ливию и растерзали лидера. Это самое настоящее средневековье. Голыми руками растерзали Муаммара Каддафи.

Принялись за Сирию. Но тут наш президент помешал американцам. Но сил то нет. Думали, что побомбим немного и всё закончится установлением мира. На сухопутные операции нет ни подготовленного личного состава, нет этих проклятых долларов. Помните президент говорил, что наших лётчиков чем обучать нанесению ударов на полигоне, так лучше в реальной боевой обстановке и друзей приобретём. И операция не выйдет за рамки бюджета, утверждённого на военные учения. На счёт друзей не знаю, а вот бюджет военный трещит вместе с резервным фондом, который, наверное хранится в США. И не известно будет ли конец этой тренировке. При этом теряем людей. Уже более 30 военнослужащих. Точными сведениями я не располагаю. А в мире спокойнее не становится. Международный жандарм, президентом которого стал неуравновешенный капиталист, нацелился на Иран и Северную Корею. А это коснётся и нашего Дальнего Востока. Потеряли Украину. В принципе она нам и не нужна, но теперь она грозит войной. Конечно армия Украины больших хлопот нам не принесёт, а вот её сторонники могут. Они даже не сторонники, а просто люто ненавидящие Россию и готовы оказать Украине военную помощь.

Кто нибудь от руководства России задался вопросом, почему Украина оскалилась на Россию? Многие подумают, что из - за Крыма и Донбасса. Нет не в них дело. Просто недобитым бандеровцам Россия поперёк горла. Почему политики большинства стран мира восстали против России? У нас ведь не осталось друзей. Ответ есть, но об этом никто не говорит и не пишет. Представьте, что Союз сохранили. Стала бы Америка международным жандармом? Никогда. Никто бы не бомбил Югославию, Ирак, не вмешивались бы в Ливию и так далее. Союз сдерживал США. Мир был бы совершенно другим. И не взрывали бы Францию. Не было бы такого разгула террористов. Ведь их воспитала и дала оружие Америка. А теперь они вышли из под контроля американцев, сами захотели организовать своё государство. И почти его создали. И дело не в том, что террористы хотят убивать и не дорожат своей жизнью. Саудовская Аравия, Катар и некоторые другие страны финансируют террористов и финансируют очень даже хорошо. Поэтому из России убежало более 4 - х тысяч добровольцев. Некоторые уже говорят, что наших в ИГил более 7 тысяч. А почему они перебежали на их сторону? Доллары и пропаганда других причин нет. Россия не может платить такие деньги и пропаганда у нас на нуле. Мы не можем пропагандировать наш строй, который определяется бытом с зарплатой в 10 - 15 тысяч рублей. При этом чиновники и просто воры не знают куда девать деньги. Набивают квартиры, машины и ближайших родственников. До чего дошли чиновники. Даже разводятся с жёнами, чтобы удержать награбленное. И это не единицы, а система. Одних депутатов развелось более ста человек, хотя живут вместе и руководство об этом знает. Так кого мы обманываем? Только закон. Остальные в курсе.

Наш народ ещё не осознал предательства власти, начиная с конца восьмидесятых годов. Не осознали и в Западных странах. Практически об этом никто не говорит. Был бы сохранён Союз, были бы живы сотни французов, которых подорвали террористы. Не издевались бы над народом Германии. Их давят автомашинами, насилуют на виду у людей и создают анклавы, куда полиции вход запрещён. А ведь это всё только потому, что некому усмирить американцев. Пройдёт время и народы Западных стран поймут, что только Союз мог сдерживать хотя бы хрупкий, но всё таки мир. И предатели будут прокляты их потомками. Не думаю, что уцелеет Ельцин центр. Справедливо пишет С.Кремлёв в книге "10 заповедей спасения России". "Разного рода говорухины - михалковы в купе с В.Путиным и сегодня боятся подлинных дискуссий, то есть - дискуссий по существу и без дураков. Поколение пятидесятых и шестидесятых к 1991 году "детей оттепели", оказались почти поголовно поколением предателей. Горбачёв, Ельцин", ... "Даже в 1991 году - в грозный час уже очевидно близкой гибели Державы, ни десятки высших военачальников и руководителей специальных служб, ни сотни академиков, ни добрая тысяча высших руководителей экономики, ни несколько тысяч только московских крупных деятелей советской культуры не встали стеной на защиту того строя, который их вырастил и поднял на общественные высоты". К этому надо добавить, что вся эта интеллигенция предателей, которые носили в нагрудном кармане партийные билеты, при нынешней власти не бедствуют. Все без исключения при деле. Кто в депутаты подался в партию власти, кто приобрёл заводы, дороги, аэропорты и всю инфраструктуру, отданную им на кормление. И кормятся от пуза.

В народе есть такая пословица "Дураков не сеют и не пашут они сами родятся". Утром в воскресенье на канале "Царьград" идёт передача, на которой перемалывают кости И.Сталина. Какой - то Смолин с козлиной бородкой (не тот, что в думе), прилично одет, наверное, не нищий, лепечет о тоталитарном режиме Сталина, основываясь на том, что сами коммунисты его критиковали. Критиковать надо, все допускают ошибки. Но Сталин за 17 лет ликвидировал поголовную неграмотность, убрал с улиц бездомных детей, строил сотни заводов, за счёт которых выиграли войну. Сейчас нынешняя власть приняла страну с развитой экономикой и за 27 лет не может развалить окончательно. Появилось новое сословие - безграмотных и тысячи бездомных.

Другой бородач, только с рыжей говорит, что надо вернуться назад идти в монархию через сталинский режим. Значит надо создать сильную экономику и отдать буржуям, а народ снова поставить в рабские условия. И ведь никто ему рот не затыкает, а главное он не одинок.

А вот Петросян, которого не воспринимают как политика, иногда говорит очень даже правильные вещи. "Сейчас не встретишь продукты с вкусом еды". Ведь как точно дал характеристику пищи, которую народ кушает. Не думаю, что без Сталина Союз мог победить в Великой Отечественной войне. Думать надо, уважаемые граждане России, скоро выборы.