Зюганов должен позвать Путина на митинг в защиту Мавзолея

Когда к концу года Геннадий Андреич подаст Кремлю прошение об отставке с поста «генсека», мы должны будем хором попросить его остаться.

Во-первых, Владимир Владимирович его любит. Любовью брата, конечно. Так же, как «главэховца» Лешу, а, может быть, еще сильней.

Тому на 60 лет ничего не дал. А «главному коммунисту» подарил на 70-летие орден Александра Невского. Чем приравнял 20-летнее протирание штанов в Думе к битвам со псами-рыцарями фрау Меркель.., то есть Тевтонского ордена. Правда, не вижу разницы.

Во-вторых, его обожают Эрнст-ТВ, Кисель-ТВ и Соловей-ТВ. А уж «Россия-24», можно сказать, домашний канал.

За что же такая нежность телебоссов? За что, что всегда говорит то, что в данный момент ждут от него «за зубцами» и в «семье». Надо было Ельцину – он агитировал в Думе за отделение Крыма в пользу «незалэжной».

Дескать, мой папа в боях под Севастополем ногу потерял. Так что ссориться нам нельзя. Надо нынешнему цезарю – одобряет возвращение полуострова взад, опять же папиной ногой размахивая. Не шибко, конечно, красиво, зато надежно.

В-третьих, – и уже это признано мировым сообществом и новой администрацией Трампа – КПРФ просто некого выставлять на президентских выборах 2018-го. С изгнанием из нее «неотроцкистской тройки» Селезнева-Горячевой-Губенко со всяким вольтерьянством в структуре покончено. Поляна вокруг зачищена до блеска.

Можно, конечно, двинуть Юрочку Афонина, которого «коммунист №1» пестует, как дитя малое. А партийный сайт почти ежедневно выдает из его жизни что-нибудь судьбоносное.

Но согласитесь: гаранту для убедительной победы нужен политический тяжеловес, а не упитанный мальчик с сытеньким личиком Мальчиша-плохиша.

Хотя результаты предстоящей битвы за главное кресло Кремля уже известны: «70х70» в пользу основного кандидата», тем не более, как говорится. Конституцию мы должны чтить.

В-четвертых, старый аппаратчик горазд на всякие выдумки и придумки. Сколачивает, допустим, его сюзерен ОНФ как игрушечный противовес «Партии жуликов и воров». А у вассала уже своя задумка готова – «Народное ополчение». С казанской иконой Божьей Матери, сами понимаете, наперевес. А еще был широковещательный анонс о создании при обкомах народного контроля.

Идея, кстати, очень хорошая. Намереваюсь на днях попросить народных контролеров подразузнать, на какие шиши в Крыму, где «денег нет, но вы держитесь», г-н Аксенов и Ко поставили уже три бронзовых бюста бывшему царю. Миллионы рублей, небось, угрохали, да сколько распилили.

Причем, один из истуканов, как известно, мироточит целебными жидкостями. И к ним, как радостно оповестила Вселенную Наталья Владимировна, мамаши с больными детьми с утра до ночи приезжают «прикладываться». Замечательная, прямо-таки божественная альтернатива все дорожающей скворцовско-голодецкой медицине.

Судя по всему, кремлевские кураторы сказали «предводителю униженных и оскорбленных»: мы, мол, насчет вашего выдвижения еще не решили, но вы пока поактивничайте.

Тот и активничает… на словах. Заявил, к примеру, что не даст «единороссам» развалить Мавзолей и вынести тело Ленина, как бы они ни пыхтели. А еще через своего спичрайтера пообещал не допустить нынче драпировки усыпальницы вождя на 9 Мая.

Тут есть одна тонкость, не всеми замечаемая. С 1-го по 10 мая вообще же вход на Красную площадь закрыт по указанию сами знаете кого.

Так что уходят, несолоно хлебавши, все те, кто хотел бы в эти майские дни возложить цветы не только к подножью Мавзолея, но и к памятнику генералиссимусу И.В.Сталину, могилам выдающихся советских военачальников – организаторов великой Победы.

Уловили? То есть на все победные дни по воле одного неслужившего полковника миллионам граждан запрещен доступ к захоронениям полководцев и героев Великой Отечественной…

И этот запрет, как и портрет «Николая-Кровавого» на шествии «Бессмертного полка», - явления одного порядка. Цель одна: принизить героический подвиг советского народа над фашистской Германией. Люди это понимают именно так.

Но что может сделать шеф КПРФ, чтобы поломать гнусную традицию? Вывести несогласных на Васильевский спуск? Если у вас есть телефон экс-депутата «расстрелянного Верховного Совета РСФСР» Ивана Шашвиашвили – позвоните ему.

И он расскажет, что вышел из ЦК этой партии только потому, что «трусливый Гена» запрещал ему проводить уличные акции протеста.

- Когда на 17 марта 1994 года мы наметили манифестацию в честь 3-й годовщины Всенародного референдума о сохранении Союза, - вспоминал Иван Арчилович, - Зюганов призвал людей не выходить на улицу ввиду… празднования Пасхи.

Пасха – это, конечно, для настоящего коммуниста святое. В общем, порвал «расстрелянный депутат» с зюгановщиной. Хлопнул дверью со словами: «Зачем мне такая партия, которая боится заступаться за народ?»

Кстати, в феврале 1996 г. вышло мое ироническое эссе «Коварство и любовь. Геннадий Зюганов как зеркало политической проституции». Там это блиц-интервью есть.

И вспомнил я его для того, чтобы вы поняли: ни на какие решительные действия гендиректор ООО «КПРФ» никогда не пойдет.

Что ему тогда делать? Ведь к Красной площади уже подвозят стройматериалы. Думаю, надо срочно созвать митинг и позвать на него своего кремлевского патрона.

Не знаю, как вы, а я так и слышу проникновенные слова Владимира Владимировича:

- Мы должны сделать все, чтобы не позволить на день Победы заколотить фанерой Мавзолей Ленина…