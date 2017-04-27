В список Магнитского! суд тюрьма мухин бутырка камера Пресса сообщает: «Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена продолжать активную работу по внесению в список Магнитского лиц, нарушающих права человека. Соответствующее письмо глава Белого дома адресовал главам комитетов конгресса. Отчет, составленный госдепом, казначейством и другими соответствующими департаментами и агентствами исполнительных органов власти, подчеркивает поддержку моей администрации этому важному законодательному акту и ясно заявляет о нашей приверженности его твердому и полному исполнению, — цитирует слова Трампа Федеральное агентство новостей. Трамп также заявил, что США продолжают играть ведущую роль в борьбе за права человека во всем мире и пообещал, что его команда примет активное участие в поиске людей и организаций, которые могут быть внесены в список Магнитского. Акт Магнитского был принят властями США в 2012 года. Документ предусматривает персональные санкции в отношении лиц, подозреваемых в нарушении прав человека». Напоминаю, что в России, уже включённому в «список Магнитского» судье Тверского суда А.В. Криворучко поручили вынести обвинительный приговор по делу Инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИПР «ЗОВ»). Против членов этой группы - К.В. Барабаша, Ю.И. Мухина, В.Н. Парфёнова и А.А. Соколова - 22 июля 2015 года было возбуждено уголовное дело за: «создание инициативных групп по проведению референдума; последующее проведение референдума с целью внесения изменений в Конституцию РФ об ответственности высших органов власти перед народом; пропаганда идеи принятия закона «Об оценке деятельности Президента и членов Федерального собрания Российской Федерации народом России»». Этими арестами и судом над организаторами референдума втаптывается в грязь конституционное право граждан России, установленное статьёй 32 Конституции РФ: «2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме». Непосредственно попрали данное право человека в России указанные в уголовном деле лица: Судьи 1. АББАЗОВ И.З. – судья Московского городского суда. 2. АЛЕКСАНДРОВА С.Ю. - судья Московского городского суда. 3. БЛИНОВ С.В. - судья Ленинского районного суда г. Киров. 4. БОРИСОВА Н.В. - судья Московского городского суда. 5. БРЫКАЛОВА Л.М. – судья Московского областного суда. 6. ГАЙДАР О.Ю. - судья Московского городского суда. 7. ГОРШКОВ В.В. - судья Верховного Суда РФ. 8. КАЗАКОВ М.Ю. - судья Московского городского суда. 9. КОЛЫШНИЦЫН А.С. - судья Верховного Суда РФ. 10. КРИВОУСОВА О.В. - судья Московского городского суда. 11. ЛУТОВ А.В. - судья Хамовнического районного суда г. Москвы. 12. МИШИН В.Н. - судья Московского городского суда. 13. МИЩЕНКО Д.И. -судья Хамовнического районного суда г. Москвы. 14. МОМОТОВ В.В. - судья Верховного Суда РФ. 15. МОХОВ А.В. - судья Московского городского суда. 16. МУЗЫЧЕНКО О.А. - судья Московского городского суда. 17. ПОДОПРИГОРОВ С.Г. - судья Московского городского суда. 18. ПОХИЛЬКО К.А. - судья Хамовнического районного суда г. Москвы. 19. ПЧЕЛИНЦЕВА Л.М. - судья Верховного Суда РФ. 20. РОЛЬГЕЙЗЕР О.В. - судья Московского городского суда. 21. САВИНА С.А. - судья Московского городского суда. 22. СЕМЧЕНКО А.В. - судья Московского городского суда. 23. СИТНИКОВ Ю.В. - судья Верховного Суда РФ. 24. СУВОРОВ А.А. - судья Московского городского суда. 25. СЫРОВА М.Л. - судья Хамовнического районного суда г. Москвы. 26. СЫЧЁВ А.А. - судья Московского городского суда. 27. УСТИНОВА О.В. - судья Хамовнического районного суда г. Москвы. 28. ФИЛЬЧЕНКО М.С. - судья Хамовнического районного суда г. Москвы. 29. ЮДИНА А.М. - судья Московского городского суда. Следователи и прокуроры 30. АЗИЗОВА Д.Э., старший следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве. 31. БАСТРЫКИН А.И. - Председатель Следственного комитета РФ. 32. БЕРЕЖНОЙ А.И. - Первый заместитель Начальника Управления ФСБ по г. Москве и Московской области. 33. БЕРЕЗИКОВ С.В. - первый заместитель прокурора ЦАО г. Москвы. 34. БЫЧКОВ А.Н., - следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве. 35. ГАЛИУЛЛИНА Д.Д., - помощник Хамовнического межрайонного прокурора. 36. ДОРОФЕЕВ А. Н. - Начальник Управления ФСБ по г. Москве и Московской области. 37. ДРЫМАНОВ А.А., генерал-майор юстиции - руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве. 38. ЕВМЕНОВА О.А., - и.о. заместителя руководителя первого отдела процессуального контроля ГСУ СК России по г. Москве. 39. ЕРМОШКИН В.В. - заместитель руководителя первого отдела управления процессуального контроля СК РФ. 40. ЕСИН Р.О. - помощник Хамовнического межрайонного прокурора. 41. ИВАНОВ А.В., - помощник Хамовнического межрайонного прокурора. 42. КОРЫСТИН А. заместитель начальника отдела Управления ФСБ РФ. 43. КРАМАРЕНКО А.И. – руководитель следственного управления по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве. 44. ЛАРИОНОВ А.М. – и.о. заместителя руководителя следственного управления по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве, т.1 с. 4 45. ЛОБОДИН И. - помощник начальника Управления ФСБ РФ. 46. МАРКОВ Б.П. - заместитель Прокурора г. Москвы. 47. МАРТЫНЮК М.Е. - старший помощник прокурора ЦАО г. Москвы. 48. НЕСТЕРОВ А.Н. – заместитель прокурора ЦАО г. Москвы, т.1 с.4,5 49. НИКИТИН А.К - заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ. 50. ПАВЛОВСКИЙ Е.В. - и.о. заместителя руководителя первого отдела управления процессуального контроля СК Москвы. 51. ПОДГРУШНЫЙ М.А. - Заместитель Начальника Управления ФСБ по г. Москве и Московской области. 52. СЕМЁНОВ Д.В., подполковник юстиции – заместитель руководителя СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве. 53. СИНЯГОВСКИЙ С.В., полковник юстиции - заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве. 54. СОПОЦИНСКАЯ Н.Г., младший советник юстиции - старший помощник прокурора ЦАО г. Москвы. 55. СТРИЖОВ А.А., полковник юстиции - и.о. заместителя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве. 56. ТАЛАЕВА Н.А., майор юстиции - следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве. 57. ТАРАСОВА С.С., - прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры гор. Москвы. 58. ТРУШКОВА О.В. - и.о. прокурора ЦАО г. Москвы. 59. УСТИНОВСКИЙ М.Ю., старший советник юстиции - Прокурор ЦАО г. Москвы. 60. ХУРЦИЛАВА А.А., подполковник юстиции - заместитель руководителя Следственного управления по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве - руководитель отдела по расследованию особо важных дел. 61. ШИШКИН О.А. - помощник начальника Управления ФСБ РФ. 62. ЩЕРБИНИН Д.Ю., советник юстиции - Первый заместитель прокурора Центрального административного округа города Москвы. Полиция 63. АВАНЕСЯН О.В., подполковник полиции, оперуполномоченный 5 отдела ГУПЭ МВД России, т.1 с. 45. 64. АГЕЕВ Н.А., майор полиции - врио начальника ЦПЭ УВД по ЦАО ГУ МВД по г. Москве. 65. АКСЕНОВ Д.В., подполковник - старший оперуполномоченный ОВД 6 отдела ГУПЭ МВД России 66. АКТИЕВ Р.Р., майор полиции - оперуполномоченный ЦПЭ ГУ МВД России по Пермскому краю. 67. АФОНИКОВ С.В., майор полиции - оперуполномоченный ЦПЭ ГУ МВД России по Калужской области. 68. АШУКИН А.И., старший лейтенант полиции - оперуполномоченный ЦПЭ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве. 69. БАЛАШОВ А.С., старший лейтенант полиции - оперуполномоченный 6 отдела ЦПЭ ГУ МВД России по г. Москве. 70. БАСОВ С.А., подполковник полиции - врио начальника ЦПЭ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве. 71. БЕЛЯЕВ Р.Л., полковник полиции - заместитель начальника Управления «С» ГУПЭ МВД РФ. 72. БОДРОВ О.С., подполковник полиции - старший оперуполномоченный по ОВД ЦПЭ ГУ МВД России по Московской области. 73. БОРИСОВ И.Ю., подполковник полиции - старший оперуполномоченный по ЦПЭ ГУ МВД России по Санкт Петербургу и Ленинградской области. 74. БУРЫКА А.А., полковник полиции - старший оперуполномоченный ЦПЭ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве. 75. БУЯНОВ А.К., капитан полиции - старший оперуполномоченный ЦПЭ ГУ МВД России по Красноярскому краю. 76. ВАЛИУЛИН Т.С., генерал-майор – начальник ГУПЭ МВД России. 77. ВОЛОВИКОВ А.С., младший лейтенант - оперуполномоченный ЦПЭ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. 78. ГАЛКИН С.Н., майор полиции - оперуполномоченный ЦПЭ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. 79. ГОРЛЫЧЕВ А.В., полковник полиции - начальник 6-го отдела ЦПЭ ГУ МВД России по г. Москве. 80. ДАЦЕНКО А.И., полковник полиции - начальник ЦПЭ ГУ МВД России по Московской области. 81. ДЖЕРУК И.О., подполковник полиции - начальник 5 отдела ГУПЭ МВД России. 82. ЕРАХТИН С.В., полковник полиции - заместитель начальника ЦПЭ ГУ МВД России по Калужской области. 83. ЕРЁМИН С.К. - оперуполномоченный ЦПЭ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. 84. КАННАБИХ Д.А., подполковник полиции - начальник ЦПЭ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве. 85. КАРАГОДИН И.И., капитан полиции - старший оперуполномоченный по ОВД ЦПЭ ГУ МВД России по Свердловской области. 86. КАРПОВ С.А., полковник полиции - начальник ЦПЭ ГУ МВД России по г. Москве. 87. КЕЛЬДИБЕКОВ А.А., подполковник полиции - о/у ЦПЭ УВД по ЦАО ГУ МВД по г. Москве. 88. КИРЮХИН С.М., старший лейтенант полиции - оперуполномоченный ЦПЭ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. 89. КИЦЕНКО А.А., подполковник полиции - начальник ЦПЭ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве. 90. КЛИМИШИН В.Г., майор полиции - оперуполномоченный ЦПЭ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве. 91. КЛИМОВ Д.Н., подполковник полиции - начальник ЦПЭ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве. 92. КОЛЫЧЕВСКИЙ А.А., майор полиции - старший оперуполномоченный ЦПЭ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. 93. КОМАРОВ С.Н., майор полиции, старший уполномоченный по ОВД 6 отдела «В» Управления «С» ЦПЭ МВД России. 94. КОНДРАТЬЕВ А.В., лейтенант полиции - о/у ЦПЭ УВД по ЦАО ГУ МВД по г. Москве. 95. КОНДРАТЬЕВ В.С., майор полиции - оперуполномоченный ЦПЭ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве. 96. КОСОРУКОВ Д.В., - заместитель начальника полиции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. 97. КРЫХТИНА И.В., майор полиции - оперуполномоченный ЦПЭ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве. 98. КУЗНЕЦОВ А.А., полковник полиции заместитель начальника ГУПЭ МВД России. 99. ЛАЗАЗРЕВ Н.Н., майор полиции - оперуполномоченный 1 отдела ЦПЭ ГУ МВД России по Московской области. 100. ЛАПШИН Д.А., майор полиции - оперуполномоченный ЦПЭ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве. 101. ЛИТВЯКОВ К.А., подполковник полиции - начальник ЦПЭ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве. 102. МАЛЫШЕВ В.Ю. - зам. начальника отдела ЦПЭ УВД по ЦАО ГУПЭ МВД России. 103. МАРТЫНОВ А.В., полковник полиции - начальник ЦПЭ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. 104. МАСКУНОВ А.Н., подполковник полиции - начальник ЦПЭ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве. 105. МОРОЗОВ И.В., генерал–майор – первый заместитель начальника ГУПЭ МВД России. 106. НОВОСЕЛОВ М.А., полковник полиции – Зам. начальника 6 отдела ГУПЭ России. 107. ПАНТЕЕВ С.А., полковник полиции - начальник ЦПЭ ГУ МВД России Саратовской области. 108. ПОПОВ Р.С., майор полиции - старший оперуполномоченный ОВД 6 отдела ГУПЭ МВД РФ. 109. ПОРФИРЬЕВ П.А., майор полиции - оперуполномоченный 5 отдела Центра «Э» ГУ МВД России по Санкт Петербургу и Ленинградской области. 110. ПОТАПОВ Д.А., лейтенант полиции - оперуполномоченный ЦПЭ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве. 111. РАЖЕВ С.В., полковник полиции - старший оперуполномоченный по ОВД 5 отдела ГУПЭ МВД России. 112. РАЗИНЬКОВ А.С., капитан полиции - старший оперуполномоченный ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 113. САВИНОВ Р.В., майор полиции - заместитель начальник ЦПЭ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. 114. СЕМЯКИН А.Б., - эксперт ЦПЭ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. 115. ТАИРОВ М.Б., капитан полиции - оперуполномоченный ЦПЭ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. 116. ТАТАРНИКОВА К.В., - капитан полиции - оперуполномоченная 5 отдела ГУПЭ МВД России. 117. ТУМАНОВ А.С., подполковник полиции - начальник ЦПЭ ГУ МВД России Свердловской области. 118. ФАДЕЕВ М.И., капитан полиции - оперуполномоченный ЦПЭ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве 119. ФИРСОВ М.А., лейтенант полиции - оперуполномоченный ЦПЭ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. 120. ЦВЕТКОВ В.Г., майор полиции - старший оперуполномоченный ЦПЭ ГУ МВД России по Тверской области. 121. ЧЕРНОЗУБ С.А., полковник полиции - начальник ЦПЭ ГУ МВД России по Санкт Петербургу и Ленинградской области. 122. ЧЕТВЕРТНОВ К.И., майор полиции - старший оперуполномоченный ЦПЭ ГУ МВД России по Волгоградской области. 123. ЧИЖОВ Д.Г., старший лейтенант полиции - оперуполномоченный ЦПЭ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. 124. ШИНГАРОВ Р.Ш., капитан полиции - оперуполномоченный ЦПЭ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. 125. ШИРЯЕВ В.Г., полковник полиции – заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД по Кировской области. Соб. корр.



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