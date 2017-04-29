Радуйтесь, борцы с курением!

Не знаю, замечают ли это читатели, но чистым «профессионалам» СМИ глубоко плевать на то, какой результат будет в обществе от их публикаций - они прокукарекали, деньги получили, а там хоть рассвет не вставай! Эти «профессионалы» всего лишь развлекают публику, и читающее быдло действительно такими публикациями развлекается.

Пишущие политики - иное дело, они пытаются достичь результата от своих статей, поэтому возвращаются и возвращаются к важным для них темам. И я, если уверен в важности темы, тоже буду писать и писать на поднятую тему, чтобы не уподобляться петуху от публицистики, и чтобы добиться хоть чего-то в важных для общества делах.

Поэтому я и реагирую на очередной повод вернуться к онкологии и борьбе с курением.

Итак, напоминаю, курение является старинным и общедоступным (являлось общедоступным до появления придурков в парламентах) лекарством - общедоступным психостимулятором, проверенным веками и помогающим психике человека устоять от расстройств в стрессовых ситуациях. А масса заболеваний, в том числе и заболевания раком, без сомнений являются психосоматическими - то есть, болезнями тела, вызванными не микробами или ядами, а ударами по психике человека. Вот люди с уязвимой психикой и нуждаются в курении, и заболевают раком чаще. Для них курение - лекарство. А раз вы забираете у людей лекарство, то, соответственно, и смертность от рака должна расти. Вот она и растёт. Что тут удивительного?

Напоминаю, что 23 февраля 2013 года российские кнопкодавы приняли закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и сразу же по числу смертей от рака лёгкого Россия перебралась с жалкого 43-го места в мире в 2011 году – 25,0 умерших в расчёте на 100 тысяч жителей, на 29 место с 28,91 умерших в расчёте на 100 тысяч жителей уже в 2014 году. А в 2015 году смертность от рака ещё увеличилась на 4,1%.

Борцы с курением убивают и убивают граждан России гораздо эффективнее, нежели ИГИЛ (запрещённая, блин, в России организация).

Но рак - это вторичное онкологическое заболевание, вызванное борьбой с курением, и сам рак вызывается не курением, а ростом и обострением психических расстройств вне зависимости от того, куришь ты или нет.

Ну, а с этим видом болезней как обстоят дела?

Для начала возьмём старых борцунов с курением - Соединённые Штаты Америки - страну, в которой Президент и Конгресс уже почти победили курение по заданию:

- наркомафии, наживающейся на росте продаж наркотиков в связи с отказом людей от курения;

- фармацевтической мафии, наживающейся на продаже лекарств для лечения уже заболевших раком;

- табачных компаний, наживающихся на росте цен на табачные изделия и на их максимальной фальсификации.

Вот свежее сообщение, которое и побудило меня вернуться к теме:

«Количество американцев, у которых есть психологические проблемы, достигло рекордного уровня… Число американцев, страдающих от серьезного психологического дистресса сейчас больше, чем когда-либо ранее, сообщает New Scientist. У более 8 млн. взрослых людей в возрасте 18–64 лет в США есть проблемы с психическим здоровьем (это около 3,4 процента населения страны). …Для решения проблемы необходимо пересмотреть политику в этой области и расширить покрытие здравоохранения в области психиатрии, приводит New Scientist мнение эпидемиолога Джудит Вайссман. Она также отмечает, что такой рост числа людей с психическими проблемами объясняет рост уровня самоубийств в США до максимального за последние 30 лет».

Теперь вернёмся от повесившихся и застрелившихся американцев, как говорится, к родным пенатам. Вот сообщение от 06.11.2015 о ситуации с психическими заболеваниями, как видите, через два года после вступления в силу закона о борьбе с курением.

«В России наблюдается резкий всплеск заболеваний, связанных с психическими расстройствами. Об этом заявили психиатры и психологи на недавних слушаниях в Общественной палате РФ. …По подсчетам психиатров, на сегодняшний день до четырех пятых (!) населения России перенесли депрессии различной тяжести. Иными словами, 80 процентов россиян пережили психические травмы, что не могло не отразиться на состоянии их здоровья в форме частичной потери адекватности, а то и в виде хронических душевных заболеваний. Это значит, что , по крайней мере, половину населения державы можно считать если не полностью умалишенными, то и не совсем полноценными с точки зрения психиатрии. …Ученые подсчитали, что от 45 до 60 процентов всех самоубийств совершают люди, больные депрессией. Человек в состоянии депрессии имеет в 35 раз больше шансов покончить жизнь самоубийством. Еще не так давно пик заболевания депрессией приходился на возраст между 30 и 40 годами, но на сегодняшний день депрессия резко помолодела и поражает людей до 25 лет.

…Доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела профилактики психических расстройств и реабилитации пострадавших в техногенных авариях Федерального центра психиатрии и наркомании имени В.П. Сербского Галина Румянцева считает, что заболевания психики стали настолько распространенными, что уже представляют угрозу для национальной безопасности. «Душевные расстройства — это не только «неправильные» мысли, поступки, действия. Они источник, первопричина многих «обычных» тяжелых заболеваний. Психосоматических, как говорят специалисты. В народе давно поняли — все болезни от нервов. Правы эксперты, утверждающие, что депрессия — самый разорительный недуг, лидер среди болезней-убийц. Психические заболевания стали одной из главных угроз национальной безопасности», — считает Румянцева».

Зато курение побеждаем! Побеждаем лекарство от депрессий. Во, какие мы умные!

Правомерный вопрос - а, может, психиатры сгущают краски, чтобы иметь заработок? Может, на самом деле с психическим здоровьем всё в порядке?

Если с ним всё в порядке, то почему растет заболеваемость раком на фоне борьбы с курением - на фоне борьбы с лекарством от стрессов и на фоне борьбы с пресловутыми «канцерогенами»?

Однако для масс это не доказательства, поскольку массы и своим глазам не верят, поэтому надо хоть что-то показать в доказательство того, что количество больных идиотов всё время растёт. Да, сами психические больные обычно не замечают психическую ненормальность и у себя, и у других больных, но здоровые люди могут её увидеть, если присмотрятся, причём, особенно хорошо виден больной идиотизм на фоне всё той же борьбы с курением.

Поскольку старые времена уже мало, кто помнит, то посмотрите хотя бы в старых фильмах, как относились к курящим окружающие их люди в прошлом веке. Я помню вторую половину этого века, но и тогда ещё курили всегда и везде. Однако и тогда были люди, которые плохо переносили табачный дым или которым он не нравился. Ну и какие проблемы? Тогда же были нормальные люди, а не больные идиоты. И эти нормальные люди просили при них не курить - вот это и было всё решение проблемы с курением. Ну, в самом деле, это же смешно - что бы мы были за люди, если бы не могли решить подобные «проблемы», возникающие в обществе?

А сегодня уже не можем! Вы посмотрите сегодня на бесноватых «борцунов» с курением, которые с пеной на губах добиваются запрета курения всех и везде. Они не ходят в рестораны, но требуют запретить там курение, они сидят дома, но требуют запрета курения на улицах, им нечего делать в комнатах для курения, но они лезут туда и требуют убрать эти комнаты из всех общественных зданий, они стоят на остановке в атмосфере автомобильных выхлопов, но требуют, чтобы и на открытом воздухе остановок никто не курил даже вдалеке.

Это нормальные люди?

В 60-х прошлого века, на таких уродов, не способных жить в обществе, смотрели, как на сбежавших из дурдома. И положа руку на сердце - они ведь сегодня такие и есть.

Так правы психиатры, уверяющие, что количество психически ненормальных растёт, по мере борьбы с лекарством - с табакокурением?

Правы…