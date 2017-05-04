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Московский листок

Обратный отсчет перед "Перестройкой - 2"

Опубликовано 04.05.2017 автором в разделе комментариев 10

путин перестройка калашников
Обратный отсчет перед "Перестройкой - 2"

О том, что правление ВВП закончится новой перестройкой, автор сих строк говорил еще в 2013-2014 годах. Теперь это уже не гипотеза: явно начался отсчет перед перед финалом «картонного великодержавия», причем именно экономический кризис играет ему похоронный марш. Теперь ясно, что никаких «президентских выборов» в 2018 году не ожидается. Наоборот, все ближе «Я устал и ухожу-2».

Давайте просто сложим все известные нам факты, послав к черту тележвачку «Мосул, ИГИЛ, Украина».

 

ДЕНЕГ ОТЧАЯННО НЕ ХВАТАЕТ

Итак, факт первый: денег власти отчаянно не хватает. Именно этим объясняется то, что 31 октября ВВП двадцать минут у себя в автомобиле убеждал руководителя «Лукойла» Алекперова купить 19,5% акций «Роснефти» за 11 миллиардов долларов. Причем этих денег у «Лукойла» нет, а предлагаемая сделка крайне нерентабельна. Но важно другое – бюджет РФ трещит по швам, отчаянно нужны средства.

Факт второй. В стране, вопреки недавним верховным словесам, падает производство в несырьевом, действительно реальном секторе. А значит, падают и доходы казны. Экономика по факту «сырьевеет» еще больше. Подробнее –

http://m-kalashnikov.livejournal.com/2832291.html

Факт третий. Из-за нехватки средств Минфин приступает к политике внушительных внешних и внутренних заимствований, причем доходность ОФЗ (облигаций) – 8,5% годовых. Это достаточно тяжелые проценты. Вот что пишет «НГ»:

«….В следующем году Минфин планирует занять на внешнем рынке около 7 млрд долл. А в 2018 и 2019 годах – уже по 3 млрд долл. На внутреннем рынке власти рассчитывают в течение трехлетки занимать по 1 трлн руб. ежегодно. От подушки безопасности при этом почти ничего не останется. Так, в 2017 году из Резервного фонда планируется забрать около 1,15 трлн руб. на финансирование бюджетного дефицита, что фактически будет означать его исчерпание. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в следующем году на покрытие дефицита используют 660 млрд руб…»

http://www.ng.ru/economics/2016-11-02/1_6850_minfin.html

Бюджет 2016 года покажет реальный дефицит в 3,9% ВВП (3,2 трлн.). В 2017-м планируется дефицит в 3,16% ВВП (2,7 трлн.). Потому понятно стремление президента заставить Алекперова купить акции «РН».

И дураку ясно, что внушительные займы внутри и вне РФ очень быстро приведут к тому, что казна страны будет работать:

- на обслуживание долга (выплату процентов);

- на ненужную войну в Сирии;

- на вооружения;

- на финансирование чемпионата мира по футболу-2018 и ликвидацию его последствий;

- на выплату пенсий.

Остальное (поддержка национального производителя, наука, образование, культура, строительство важной инфраструктуры) подвергнется урезанию. Что предопределят переход экономического кризиса в политический. Нет, не так называемый народ возмутится, а сама «элита», что лишается подрядов, госзаказов, кормушек. Сырьевые «бароны», столкнувшись с увеличением налогов, тоже камень за пазухой затаят.

Факт четвертый. Заявление Минэкономики о застое в экономике на 20 лет вперед. То есть, о консервации нужды и отсталости.

В общем, по чисто экономическим причинам режим терпит крах. ВВП действительно напоминает Брежнева, не умершего в 1982-м, а дожившего до второй половины 80-х и до поры падения мировых цен на «черное золото». Превратить РФ в один воюющий концлагерь по образу и подобию «1984-го» Оруэлла не выходит – страшно, да и кадры не те. Не получится всех на пайки посадить и в одинаковые робы обмундировать. Хотя наметки движения к такому уже есть. Но не хватит духу, как не хватило его наследникам Брежнева после роскошно-расслабляющих 70-х. Даже победа Трампа в США ничего не изменит: Трамп спасать экономику РФ не собирается. Крым, конечно, признает, но не более того.

Вот поэтому и появляются смелые прогнозы нацдема из МГИМО Соловья о скорой политической перетряске. Потому и либерально-творческая интеллигенция учиняет протест. Сейчас Райкин-младший потребовал «Давайте нам деньги – и не мешайте нам делать все, что мы захотим». Чуть пригас скандал – вот уже Поклонская (мадама недалекая) собирается загнобить режиссера Учителя (еще того либераста) загнобить за кино о Николашке Втором и «постельной балерине» Кшесинской. Учитель – можно биться об заклад – приобретет статус «жертвы мракобесия» и кино покажет на Западе. Однако весь этот либерально-интеллигентский бунт говорит лишь об одном: о близости конца показной «державности».

 

ПЕРЕСТРОЙКА-2

Качественный рубеж был пересечен еще летом 2016-го. Когда Кремль осознал свою полную неспособность совладать с проблемами в экономике.

Что нас ждет впереди? ВВП, очевидно, уйдет на некую символическую должность «национального лидера». Бежать, как Горбачеву, ему некуда. Надо оставаться здесь, причем перевалить ответственность за экономический крах на какого-то «технического президента», «кириента». Скорее всего, в 2017-м будет разыгран спектакль с передачей кормила некоему преемнику, одному из ординарцев. (Скажем, Дюмину). Пусть он принимает на себя ответственность за экономический завал. Грубо, но в РФ такой приемчик не раз срабатывал. Ничего нового власть придумать не может. По предположению Максима Калашникова, «кириент» должен заняться и грязной работой по репрессированию патриотических граждан. Потом преемника-кириента показательно уберут.

Но процесс явно на том не остановится. Начнется передача власти в руки системных либералов. (Не зря они как при Ельцине заправляли Центробанком и экономблоком правительства, так и при ВВП). Да президент уже сейчас мягко сдает им власть. Почему? Он и сам верит в то, что они грамотны по части экономики, и надеется на то, что с формальной сменой главы государства сислибам удастся как-то договориться с Западом. Устроить новую перестройку пополам с разрядкой напряженности (вспомним лексикон 1970-х). В общем, сислибы должны «урегулировать проблемы» (еще одно брежневское выражение), бархатно сдавая позиции РФ. Как-то надо выходить из непосильных для коррупционно-расхлябанной системы РФ гонки вооружений и авантюрной войны в Сирии. Украина? Берите? Донбасс? Возвращайте «в Украину». Новое мЫшление, понимаешь.

 

ЛЕГКО НАЧАТЬ, ТРУДНО ЗАТОРМОЗИТЬ

Но, поскольку при всем этом экономика продолжит разваливаться (дешевая нефть – это надолго), а «элита» продолжит самозабвенно воровать, пируя во время чумы, то перестройка-2 грозит перейти в неконтролируемый процесс крушения. Как и первая перестройка, в сущности.

Продолжится процесс оскудения бюджетов регионов, их страшного обнищания. Как пойдет и драка в «элите» за оскудевающие «кормушки», коих теперь на всех не хватает. И болезненные сокращения персонала и финансирования силовых структур.

А дальше может начаться малопредсказуемый процесс обвала по всем фронтам. Естественно, с «дружеской помощью» Запада. Причем Путина отдадут, наплевав на все данные ему гарантии безопасности. Ибо у нынешней «элиты» один интерес: самой сохраниться. Ради этого чем не пожертвуешь?

Вот именно к такому повороту событий нам и надо готовиться, друзья мои. Чтобы страна опять не развалилась. Мы в Комитете 25 января именно об этом и думаем. Чтобы все завершилось концом проворовавшейся косорукой «элиты».И все-таки правительством национального возрождения, а не второй Беловежской пущей. Где-нибудь на Валдае..



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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
А украинцам что делать? написал 04.05.2017 01:25
Говорил кто то , что двух рабов давать будут. И участок в Крыму. Когда все случится не опоздать бы. Китайцы хлопцы шустрые. Границу могут устроить у самой Украины.
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"Близкий к Кремлю фонд пришел к выводу о безальтернативности Путина"
уже начался дежурный вой перед выборами написал 04.05.2017 01:10
.
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Re:
NORD+++MAN написал 04.05.2017 00:59
Он просто умрет. Вы как-то не заметили, но уже сейчас он старик. А старики, случается, умирают. Кто там у вас еще шибко знаменит и что с ним будет. Медведев. Первая жертва начавшегося каннибализма от голодомора. Матвиенко. Вторая жертва. Шойгу. Так кажется назовут фронтовые консервы. Наверное по причине, что в них будет не свинина.
================
1 - у чекистов нет имен и фамилий. Не имеет значения, какие у них фамилии вообще.
2 - свиньям тоже нужно что-то есть. Чтобы сало нагуливать.
...
================
Пишите, что интересует. Отвечу. Вон... Макс Кучеренко-Калашников. Основатель общины хранителей огня.
================
Община хранителей огня - это будущее Газпрома - все-мОсЬкавитская сеть по заправке зажигалок.
Если им газ кто-то из Северян продаст. Своего-то газа в мАсЬкве нет - только из выгребных ям на фермах.
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(без названия)
гость из будущего написал 04.05.2017 00:54
Для вас всех как-то очень актуально что будет с этим... как его уродца... Ах да путин. В будущем историю отменят как псевдонауку, оправдывающую мерзость и цинизм властьимущих. Оставят только факультатив по хронологии. Как раз сейчас пишу реферат по вашему идиотскому времени. Так что могу сообщить подробности судьбы этого прохвоста. Он просто умрет. Вы как-то не заметили, но уже сейчас он старик. А старики, случается, умирают. Кто там у вас еще шибко знаменит и что с ним будет. Медведев. Первая жертва начавшегося каннибализма от голодомора. Матвиенко. Вторая жертва. Шойгу. Так кажется назовут фронтовые консервы. Наверное по причине, что в них будет не свинина. Пишите, что интересует. Отвечу. Вон... Макс Кучеренко-Калашников. Основатель общины хранителей огня.
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И почему-то никто не требует направления УЖЕ выпускаемых денег в бюджет
Фи и Фу написал 04.05.2017 00:54
В том числе и Максим Калашников. Бюджет РФ сразу бы вырос неинфляционно на порядок.
Евгений Волобуев
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Re:
NORD+++MAN написал 04.05.2017 00:53
РАссказать как все будет на самом деле? Ждет вас, наши убогие предки, Эпоха Великого Раскола. Жуткая эпоха. Самая страшная за всю историю цивилизации. Вы уже не застанете, конечно, то время когда начнете переходить от лошадей к ремейку ДВС. Ваш удел тот, который вы, дегенераты и заслуживаете - примитивное собирательство и кустарщина. Еще не знаете какова кошатина на вкус? Ничего. Скоро она станет для вас деликатессом.
================
Зашибись.
Т.е. - вывозить с моего Севера нашу рыбу моськавиты уже не смогут технически. Зашибись.
У нас ее по 1-2 тонны в год на человека, включая грудных и стариков - нормалек.
И это не считая семги. Которую легко можно обменять на зерно.
А моськавитам за все, что пожелаем - будем отправлять ГУАНО - отходы от потрошения рыбки. Чтобы картофан у них лучше рос. А кто совсем крутой ништяк привезет - на границе обменяем на сушеные на ветру рыбьи бошки - чтобы в Африку не возить голодающим.
Как-то так.
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(без названия)
гость из будущего написал 04.05.2017 00:53
Для вас всех как-то очень актуально что будет с этим... как его уродца... Ах да путин. В будущем историю отменят как псевдонауку, оправдывающую мерзость и цинизм властьимущих. Оставят только факультатив по хронологии. Как раз сейчас пишу реферат по вашему идиотскому времени. Так что могу сообщить подробности судьбы этого прохвоста. Он просто умрет. Вы как-то не заметили, но уже сейчас он старик. А старики, случается, умирают. Кто там у вас еще шибко знаменит и что с ним будет. Медведев. Первая жертва начавшегося каннибализма от голодомора. Матвиенко. Вторая жертва. Шойгу. Так кажется назовут фронтовые консервы. Наверное по причине, что в них будет не свинина. Пишите, что интересует. Отвечу. Вон... Макс Кучеренко-Калашников. Основатель общины хранителей огня.
Ответить
RE
NORD+++MAN написал 04.05.2017 00:45
Но, поскольку при всем этом экономика продолжит разваливаться (дешевая нефть &#8211; это надолго), а &#171;элита&#187; продолжит самозабвенно воровать, пируя во время чумы, то перестройка-2 грозит перейти в неконтролируемый процесс крушения. Как и первая перестройка, в сущности.
================
Горбачевская Перестройка была искусственно закрыта чекистней - путем имитационного "развала СССР".
Благодаря этому они а) пока избежали Люстрации, и б) украли еще времени у "страны".
Никакой "перестройки-2" не будет. Даже тупо потому, что страна сгнила.
Маст дай.
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(без названия)
забавненько написал 04.05.2017 00:38
"Трамп .... Крым, конечно, признает, но не более того."
---
Глупая фантазия воровитого недоросля о том, что ему простят его воровство
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(без названия)
гость из будущего написал 04.05.2017 00:37
РАссказать как все будет на самом деле? Ждет вас, наши убогие предки, Эпоха Великого Раскола. Жуткая эпоха. Самая страшная за всю историю цивилизации. Вы уже не застанете, конечно, то время когда начнете переходить от лошадей к ремейку ДВС. Ваш удел тот, который вы, дегенераты и заслуживаете - примитивное собирательство и кустарщина. Еще не знаете какова кошатина на вкус? Ничего. Скоро она станет для вас деликатессом.
Ответить
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