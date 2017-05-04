Обратный отсчет перед "Перестройкой - 2"

О том, что правление ВВП закончится новой перестройкой, автор сих строк говорил еще в 2013-2014 годах. Теперь это уже не гипотеза: явно начался отсчет перед перед финалом «картонного великодержавия», причем именно экономический кризис играет ему похоронный марш. Теперь ясно, что никаких «президентских выборов» в 2018 году не ожидается. Наоборот, все ближе «Я устал и ухожу-2».

Давайте просто сложим все известные нам факты, послав к черту тележвачку «Мосул, ИГИЛ, Украина».

ДЕНЕГ ОТЧАЯННО НЕ ХВАТАЕТ

Итак, факт первый: денег власти отчаянно не хватает. Именно этим объясняется то, что 31 октября ВВП двадцать минут у себя в автомобиле убеждал руководителя «Лукойла» Алекперова купить 19,5% акций «Роснефти» за 11 миллиардов долларов. Причем этих денег у «Лукойла» нет, а предлагаемая сделка крайне нерентабельна. Но важно другое – бюджет РФ трещит по швам, отчаянно нужны средства.

Факт второй. В стране, вопреки недавним верховным словесам, падает производство в несырьевом, действительно реальном секторе. А значит, падают и доходы казны. Экономика по факту «сырьевеет» еще больше. Подробнее –

http://m-kalashnikov.livejournal.com/2832291.html

Факт третий. Из-за нехватки средств Минфин приступает к политике внушительных внешних и внутренних заимствований, причем доходность ОФЗ (облигаций) – 8,5% годовых. Это достаточно тяжелые проценты. Вот что пишет «НГ»:

«….В следующем году Минфин планирует занять на внешнем рынке около 7 млрд долл. А в 2018 и 2019 годах – уже по 3 млрд долл. На внутреннем рынке власти рассчитывают в течение трехлетки занимать по 1 трлн руб. ежегодно. От подушки безопасности при этом почти ничего не останется. Так, в 2017 году из Резервного фонда планируется забрать около 1,15 трлн руб. на финансирование бюджетного дефицита, что фактически будет означать его исчерпание. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в следующем году на покрытие дефицита используют 660 млрд руб…»

http://www.ng.ru/economics/2016-11-02/1_6850_minfin.html

Бюджет 2016 года покажет реальный дефицит в 3,9% ВВП (3,2 трлн.). В 2017-м планируется дефицит в 3,16% ВВП (2,7 трлн.). Потому понятно стремление президента заставить Алекперова купить акции «РН».

И дураку ясно, что внушительные займы внутри и вне РФ очень быстро приведут к тому, что казна страны будет работать:

- на обслуживание долга (выплату процентов);

- на ненужную войну в Сирии;

- на вооружения;

- на финансирование чемпионата мира по футболу-2018 и ликвидацию его последствий;

- на выплату пенсий.

Остальное (поддержка национального производителя, наука, образование, культура, строительство важной инфраструктуры) подвергнется урезанию. Что предопределят переход экономического кризиса в политический. Нет, не так называемый народ возмутится, а сама «элита», что лишается подрядов, госзаказов, кормушек. Сырьевые «бароны», столкнувшись с увеличением налогов, тоже камень за пазухой затаят.

Факт четвертый. Заявление Минэкономики о застое в экономике на 20 лет вперед. То есть, о консервации нужды и отсталости.

В общем, по чисто экономическим причинам режим терпит крах. ВВП действительно напоминает Брежнева, не умершего в 1982-м, а дожившего до второй половины 80-х и до поры падения мировых цен на «черное золото». Превратить РФ в один воюющий концлагерь по образу и подобию «1984-го» Оруэлла не выходит – страшно, да и кадры не те. Не получится всех на пайки посадить и в одинаковые робы обмундировать. Хотя наметки движения к такому уже есть. Но не хватит духу, как не хватило его наследникам Брежнева после роскошно-расслабляющих 70-х. Даже победа Трампа в США ничего не изменит: Трамп спасать экономику РФ не собирается. Крым, конечно, признает, но не более того.

Вот поэтому и появляются смелые прогнозы нацдема из МГИМО Соловья о скорой политической перетряске. Потому и либерально-творческая интеллигенция учиняет протест. Сейчас Райкин-младший потребовал «Давайте нам деньги – и не мешайте нам делать все, что мы захотим». Чуть пригас скандал – вот уже Поклонская (мадама недалекая) собирается загнобить режиссера Учителя (еще того либераста) загнобить за кино о Николашке Втором и «постельной балерине» Кшесинской. Учитель – можно биться об заклад – приобретет статус «жертвы мракобесия» и кино покажет на Западе. Однако весь этот либерально-интеллигентский бунт говорит лишь об одном: о близости конца показной «державности».

ПЕРЕСТРОЙКА-2

Качественный рубеж был пересечен еще летом 2016-го. Когда Кремль осознал свою полную неспособность совладать с проблемами в экономике.

Что нас ждет впереди? ВВП, очевидно, уйдет на некую символическую должность «национального лидера». Бежать, как Горбачеву, ему некуда. Надо оставаться здесь, причем перевалить ответственность за экономический крах на какого-то «технического президента», «кириента». Скорее всего, в 2017-м будет разыгран спектакль с передачей кормила некоему преемнику, одному из ординарцев. (Скажем, Дюмину). Пусть он принимает на себя ответственность за экономический завал. Грубо, но в РФ такой приемчик не раз срабатывал. Ничего нового власть придумать не может. По предположению Максима Калашникова, «кириент» должен заняться и грязной работой по репрессированию патриотических граждан. Потом преемника-кириента показательно уберут.

Но процесс явно на том не остановится. Начнется передача власти в руки системных либералов. (Не зря они как при Ельцине заправляли Центробанком и экономблоком правительства, так и при ВВП). Да президент уже сейчас мягко сдает им власть. Почему? Он и сам верит в то, что они грамотны по части экономики, и надеется на то, что с формальной сменой главы государства сислибам удастся как-то договориться с Западом. Устроить новую перестройку пополам с разрядкой напряженности (вспомним лексикон 1970-х). В общем, сислибы должны «урегулировать проблемы» (еще одно брежневское выражение), бархатно сдавая позиции РФ. Как-то надо выходить из непосильных для коррупционно-расхлябанной системы РФ гонки вооружений и авантюрной войны в Сирии. Украина? Берите? Донбасс? Возвращайте «в Украину». Новое мЫшление, понимаешь.

ЛЕГКО НАЧАТЬ, ТРУДНО ЗАТОРМОЗИТЬ

Но, поскольку при всем этом экономика продолжит разваливаться (дешевая нефть – это надолго), а «элита» продолжит самозабвенно воровать, пируя во время чумы, то перестройка-2 грозит перейти в неконтролируемый процесс крушения. Как и первая перестройка, в сущности.

Продолжится процесс оскудения бюджетов регионов, их страшного обнищания. Как пойдет и драка в «элите» за оскудевающие «кормушки», коих теперь на всех не хватает. И болезненные сокращения персонала и финансирования силовых структур.

А дальше может начаться малопредсказуемый процесс обвала по всем фронтам. Естественно, с «дружеской помощью» Запада. Причем Путина отдадут, наплевав на все данные ему гарантии безопасности. Ибо у нынешней «элиты» один интерес: самой сохраниться. Ради этого чем не пожертвуешь?

Вот именно к такому повороту событий нам и надо готовиться, друзья мои. Чтобы страна опять не развалилась. Мы в Комитете 25 января именно об этом и думаем. Чтобы все завершилось концом проворовавшейся косорукой «элиты».И все-таки правительством национального возрождения, а не второй Беловежской пущей. Где-нибудь на Валдае..