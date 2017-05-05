Что судьи, что депутаты - одним миром мазаны

Судьи достали всех

Федеральное информационное агентство regions.ru/«Новости федерации» опубликовало подборку «Судьи в России - неприкасаемая каста, неподконтрольная обществу: парламентарии о критике судебной системы» http://regions.ru/news/2602616/.

В этой подборке депутаты Думы всех фракций высказались по поводу размещённой в Интернете петиции, «в которой идет речь о дополнении Уголовного кодекса (УК) статьей об ответственности за «совершение судебной ошибки умышленно или в результате профессиональной небрежности». Эксперты указывают на «нужность» подобных инициатив, но также отмечают нехватку проработки», - сообщает корреспондент Regions.ru и авторитетно информирует от себя.- «На сегодняшний день судей можно привлечь разве что к дисциплинарной ответственности, да и то редко. При этом в УК существуют похожие нормы – «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела», «вынесение заведомо неправосудного приговора», однако они скорее декларативные и на практике почти не применяются».

Уже по этой цитате видно, что сам корреспондент не соображает, о чём пишет.

К примеру, как понять его слова о том, что статьи за преступления против правосудия, предусматривающие до 10 лет лишения свободе судьям, прокурорам и следователям, - «декларативны»?? Простите, но то, что судьи, прокуроры и следователи не наказывают сами себя за свои преступления против правосудия, не означает, что статьи УК, запрещающие преступления против правосудия, не предусматривают реального наказания и являются декларацией. Аналогия: то, что лица, устроившиеся судьями, прокурорами и следователями за взятку отпускают убийцу, не означает, что статья 105 УК РФ «Убийство» является декларацией, а всего лишь означает, что эти следователи, прокуроры и судьи являются не людьми, а преступной мразью.

Идёт подмена понятий - вместо вопроса, почему у нас должности следователей, прокуроров и судей в России занимает человеческая мразь, заменяют вопросом о том, что законы о наказании судей, прокуроров и следователей, якобы, не совершенны.

Соответственно корреспондент Regions.ru поинтересовался у парламентариев: «Согласны ли Вы с критикой судебной системы? Должен ли судья (и только ли судья?) отвечать за обвинительный приговор, вынесенный невиновному? Что мешает принять соответствующие реформы?».

«Справедливая Россия»

Отвечал Олег Шеин, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов, фракция «Справедливая Россия».

Этот депутат не спорит с тем, что «сегодня судебная система в стране не нормальна – это абсолютный факт, не являющийся даже предметом для какой-то широкой общественной дискуссии».

Это правильно. Ну, что Шеин увидел в ней ненормального? Депутат видит эту ненормальность так:

«Во-первых, необходимо изменить систему назначения судей. На сегодня в судьи у нас идут бывшие работники правоохранительных органов и судебные секретари. В других же странах, чтобы стать судьей, человек должен иметь не менее 5 лет адвокатской практики, т.е. должен поработать не в обвинении, а в защите. Только в этом случае он может претендовать на то, чтобы стать судьей.

Вещь вторая. Возникает вопрос о самой системе пожизненного назначения судей. Эта система предполагает, что должно произойти нечто сверхординарное для того, чтобы человек утратил данный статус. В результате мы получаем некую самовоспроизводящуюся касту, абсолютно неподконтрольную обществу».

Об этом депутате можно было бы сказать, что он за соснами леса не видит, но говорить надо о том, что Шеин предельно малограмотен. Он ведь не кто попало, он - депутат! Но при этом Шеин и близко не представляет, что установлено Конституцией России. Депутат - законодатель, а все законы должны соответствовать Конституции, и как можно работать законодателем, не представляя, что именно установила Конституция?

А ведь Конституцией РФ установлено, что:

- высшей властью в России является только народ (ч.1, ст.3);

- народ свою власть осуществляет непосредственно - с помощью референдумов (ч.3, ст.3) или через органы государственной власти (ч.2, с.3), которые народ избирает на свободных выборах (ч.3, ст.3) и только поэтому эти органы имеют в своей основе власть народа;

- судьи являются органом государственной власти (ст. 10).

Следовательно, судьи должны быть избраны народом, иначе суды не органы государственной власти, иначе эти судьи не судьи.

Это не всё, чего этот депутат не знает о Конституции РФ.

Депутат Шеин не знает положений статьи 16:

«1. Положения настоящей главы Конституции составляют основы конституционного строя Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией.

2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации».

Так требует Конституция - никакие другие положения Конституции не могут противоречить требованию Основ - требованию выбирать судей народом на свободных выборах. А народ России судей избирает?

Так о каких адвокатах или пожизненном назначении судей может идти речь в объяснениях депутата Думы, если из-за таких «депутатов» судьи в России не избраны народом и посему не судьи?

Но тот же Шеин и остальные заявят, что далее, в статье 128 Конституции РФ вдруг устанавливается:

«1. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации.

2. Судьи других федеральных судов назначаются Президентом Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом».

То есть, статья 128 Конституции РФ (которую вполне могут изменить сами депутаты) втаптывает в грязь статью 3 Основ конституционного строя.

И это никаких депутатов не волнует?!

Повторю, согласно Основ конституционного строя, судьи должны избираться народом, а согласно статье 128 их назначает Президент. Следовательно, задача депутатов - привести в соответствие статьи 128 Конституции статье 3 Основ конституционного строя. Однако депутаты этого не делают уже 24 года, и этим они оставили Россию вообще без судей - без тех, кого хотя бы приблизительно можно было бы назвать судьёй.

Почему надо тизбирать? Потому, что избранный народом судья служит народу - его законам, а назначенный кем-то судья служит тому, кто его назначил.

Мало этого, ведь ясно, что никакой президент судей на самом деле не отбирает, в лучшем случае на документе о назначении судьёй того или иного мерзавца, будет стоять факсимиле президента.

А кто реально отбирает лиц для назначения их судьями? Кому судьи служат? В Москве это делает судебный департамент Москвы - он отбирает кандидатов в судьи. Так вот, руководитель судебного управления судебного департамента при Верховном суде города Москвы Липезин и его заместитель Лопатина, - те, кто и отобрали лиц, назначенных в Москве судьями. Так вот, Липезин и Лопатина не сумели поделиться наворованным и сейчас находятся под домашним арестом за то, что украли с помощью отобранных ими судей Москвы 322 миллиона рублей и списали эти деньги, якобы, на оплату судебных переводчиков в судах. Сами понимаете, что такое воровство было невозможно без соучастия всех судей Москвы, которые подтверждали, что, якобы пользовались услугами переводчиков. Кстати, отобравшие кандидатуры судей Москвы Липезин с Лопатиной нанесли бюджету общий на сегодня подсчитанный ущерб в 1,4 миллиарда рублей.

А депутат Шеин, как видите, что-то вещает про то, что хорошо бы в судьи отбирать адвокатов. Да хоть из кардиналов Ватикана отбирайте судей для России, но в Рашке отбирать-то этих кардиналов будет не народ, а очередные лепезины с лопатиными. А они и из Ватикана отберут только тех, кто будет помогать им обворовывать Россию.

«Единая Россия»

Далее, корреспонденту Regions.ru ответил депутат Александр Сидякин, 1-й зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, фракция «ЕР».

Этот не терял время и начал сходу «бла-бла-бла»: «Не знаю, кто готовил эту петицию, но выглядит она как полная чушь. При принятии решения судья руководствуется только внутренними убеждениями. Если его внутренние убеждения подсказывают ему, что человек виновен, то он его осуждает, и наоборот».

Ему про Фому, а он про Ерему.

Ему о том, что вместо судей у нас человеческая мразь, а он о том, что эта мразь руководствуется собственными убеждениями. Разумеется, руководствуется, как же иначе, - руководствуется убеждениями мрази.

Но Сидякин и смилостивился: «Ну а в принципе, в той критике, которая звучит сегодня в адрес нашей судебной системы, есть определенная доля справедливости. Судейская каста у нас действительно выглядит очень неприкасаемой. И мне кажется, необходимо как-то упростить механизм привлечения судей к ответственности. Сейчас действия судей фактически могут обсуждать только сами судьи. Это представляется мне не совсем правильным, поскольку в данном случае главенствует принцип защиты чести мундира. Соответственно, многие вещи само судейское сообщество не хочет выносить наружу, хотя должно было бы это делать».

И у этого кнопкодава ни слова о том, что судьи должны избираться народом, ни хотя бы о том, почему судьи не привлекаются к ответственности за вынесение заведомо неправосудных приговоров.

Далее, корреспонденту Regions.ru ответил Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, член «ЕР».

И у этого ни слова о том, что судьи должны избираться народом, ни хотя бы о том, почему они не привлекаются к ответственности за вынесение заведомо неправосудных приговоров, а уверенность, что главное - это на любой жизненно важный для России вопрос делать бла-бла-бла:

«Судебную систему надо не столько реформировать, сколько анализировать. Наше правосудие справедливо упрекают в обвинительном уклоне. Но виноваты в этом не судьи, а законодатели. Сегодня судьи не выносят оправдательных приговоров, потому что 90 из 100 процентов подсудимых признают себя виновными. И судьи не столько судят этих людей, сколько фиксируют и утверждают собственный приговор подсудимых, по которому они сами себя осудили. … Что касается предложения сажать осудивших невиновных людей судей на такой же срок, то для начала нужно знать причину, по которой судья осудил невиновного. Если судья по халатности нарушил закон и это привело к тяжким последствиям, его непременно нужно привлекать к ответственности, какой – это уже дело следующего суда. Наказание может быть как уголовным, так и дисциплинарным. Если судья заведомо вынес неправосудное решение, то ответственность должна быть более жесткой и обязательно уголовной. Вообще кадровая политика в правосудии – особенная, очень важная тема. Кто может быть судьей? Не только стать судьей, а именно быть судьей? Вопросы, которые следует обсуждать».

С этим кнопкодаваом всё, как видите, ясно и понятно По их убеждениям преступная мразь имеет право быть судьями, прокурорами и следователями и невинные должны сидеть в тюрьме.

А депутаты должны делать бла-бла-бла про что-то умное.

КПРФ

И, наконец, корреспонденту Regions.ru ответил Вячеслав Мархаев, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Первый секретарь Бурятского рескома КПРФ.

Этот был краток, поэтому дам всё, что он сказал:

«Судебная реформа требуется обязательно. В частности, необходимо ввести внутреннюю специализацию судей по направлениям рассматриваемых дел: мошенничество, коррупция и т.д. Такая же специализация нужна и по гражданским делам. Один и тот же судья не должен заниматься и трудовыми, и семейными, и наследственными, и другими спорами. Одним словом, хороший судья не может быть специалистом по всем направлениям.

Кроме того требуется специализация и внутри самих судов. Так, должны быть отдельные суды, которые рассматривают дела первой инстанции, кассационной и апелляционной инстанций. А то сегодня, например, Верховный суд рассматривает дела и в качестве суда первой инстанции, и в качестве суда кассационной и апелляционной инстанций.

А идею с равноценным наказанием для судей, которые осудили невиновного, я поддерживаю. То есть судья должен нести соразмерное наказание: приговорил невиновного к пяти годам тюрьмы – и сам пусть отсидит пять лет, приговорил к 15 суткам – значит, пусть тоже сидит 15 суток, к штрафу – и судья пусть платит, к общественным работам – и он пусть поработает».

Тут всё в стиле КПРФ - пустые телодвижения и громкие лозунги до момента, когда эти лозунги надо будет внедрять в жизнь - вот тут-то о них и немедленно забудут. Этот Мархаев был и замминистра МВД Бурятии, и основатель бурятского ОМОНа. И у него, как видите, ни слова о том, что судьи должны избираться народом, ни хотя бы о том, почему они не привлекаются к ответственности за вынесение заведомо неправосудных приговоров.

Они прикидываются?

И вот тут вопрос - депутаты действительно не знают, какой именно документ в России разрешает судьям безнаказанно выносить заведомо неправосудные постановления? Они действительно этого не знают или же эти депутаты прикидываются дурачками?

И, знаете, это вопрос не простой - это как в вопросе с судьями, на решения которых смотришь и не поймёшь - они принимают свои неправосудные решения только потому, что подлецы? Или они глупы, и поэтому искренне не понимают, какое решение по делу принять, и посему принимают то решение, которое требует прокурор или представитель государственного органа?

Я склоняюсь к тому, что судьи принимают заведомо неправосудные постановления по обеим причинам сразу, поэтому, вполне возможно, и депутаты не просто обманывают народ, а ещё и до предела малограмотны и действительно не представляют, что происходит в судебной системе России, и за что они в Думе кнопки нажимают.

Ведь понимаете, сложно себе представить, что лица, что-то вещающие на судебные темы России, не знают, что распоряжениями Бастрыкина и Чайки не то, что не возбуждаются дела против лиц, совершающих преступления против правосудия - против следователей, прокуроров и судей, - но и заявления о совершении ими преступления не рассматриваются. И что Верховный и Конституционный суды давно подтвердили, что это правильно и полезно - что правильно и полезно, чтобы судьи России были безнаказанными преступниками.

Вот абзац второй пункта 20 «Инструкции об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации»:

«В связи с этим не подлежат регистрации в книге заявления и обращения, в которых заявители выражают несогласие с решениями, принятыми судьями, прокурорами, руководителями следственных органов, следователями или иными сотрудниками следственных органов, высказывают предположение о совершении обжалуемыми действиями указанных лиц должностного преступления и ставят вопрос о привлечении этих лиц к уголовной ответственности, не сообщая конкретных данных о признаках преступления».

И к этому пункту приписка: «Решением Верховного Суда РФ от 10 февраля 2014 г. № АКПИ13-1285, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 22 апреля 2014 г. № АПЛ14-151, абзац второй пункта 20 настоящей Инструкции признан не противоречащим действующему законодательств». Понимаете, что происходит? Судьи, прокуроры и следователи могут совершать любые преступления против правосудия, но они не то, что будут оправданы в этих преступлениях, а и заявления о совершении ими преступлений против правосудия не будут приняты. Не то, что расследовать, а и проверять их преступления никто не будет!

На всех остальных граждан заявления о совершении ими должностных преступлений будут приняты и расследованы, а на судей, прокуроров и следователей - нет! А Верховный суд принял решение, что подобное выделение судей, прокуроров и следователей в особую безнаказанную касту никак не противоречит части 1 статьи 19 Конституции РФ: «Все равны перед законом и судом».

А теперь вопрос: вот некая человеческая мразь, склонная к совершению преступлений, получила диплом юриста, так эта мразь куда будет стремиться устроится - юристом в коммерческую фирму или в прокуратуру и в суд?

Вот то-то и оно!

Но я в данном случае говорю о том, что безнаказанность приводит не только к тому, что на безнаказанные должности лезут подлецы, на эти должности лезут ещё и малограмотные тупицы.

И вот тут второй вопрос, а депутаты за свою деятельность как-то отвечают?

Вот эти четверо кнопкодавов сделали бла-бла-бла на тему суда, не соображая, о чём они говорят. Как они за это ответят? Никак? Так чем они отличаются от нынешних следователей, судей и прокуроров России, от которых воет вся Россия?

Россия воет, а «пердизент» и кнопкодавы увердно работают: «Президент России подписал закон о запрете регистрировать в органах ЗАГС имена, состоящие из цифр, символов и ненормативной лексики, а также содержащие указания на ранги и титулы. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации».

Забыли, придурки, про имена, состоящие их химических формул, скажем, Цедваашпятьоаш Ашдваошевич или Гидроксил Ангидридович. Наверное, через пару месяцев примут дополнение к этому закону.

Присмотритесь, ведь из Думы не следует никакого созидания, эти примитивные кнопкодавы нажимают на кнопки за всё, что им предлагает Администрация президента, а в Администрации ничего, кроме «запретить», выдумать не могут.

А мы удивляемся, что в России судей нет, у России, прежде всего, нет головы - нет законодателя.