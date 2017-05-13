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Московский листок

Путины, Шойгу, хоккей и фото

Опубликовано 13.05.2017 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

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Путины, Шойгу, хоккей и фото

10 мая 2017 путин был занят своими обычными государственными делами, о которых сообщили все СМИ Russia, - создавал повод для «новости о президенте» - участвовал в шоу «Пердизент путин играет в хоккей». В Сочи, якобы в матче так называемой Ночной хоккейной лиги «Сборная Ночной хоккейной лиги» дала путину забросить себе в ворота аж семь шайб, а всего команда «Легенды хоккея», в которой, якобы, играл путин, выиграла со счетом 17:6.

Это было главной радостной для Russia новостью 10 и 11 мая, поскольку все грамотные и умные патриоты знают, что если путин не будет забивать шайбы в хоккее, то придёт страшный Навальный и по команде из США устроит страшный майдан. А патриоты будут сидеть у жён под юбками (и даже глубже), и предотвратить страшный майдан не смогут. Поэтому путин с его полицией с тонтон-макутами с зелёнкой это наш «папа Док», это «наше всё», посему нет, и не может быть путину замены, как не было замены Дювалье на Гаити!

Путин - величайший хоккеист всех времен

И если судить по такого рода «новостям», создаваемым исключительно для дебилов, то кукловоды уже 18 лет никак не могут придумать путину занятие, из которого было бы видно, что путин реальный президент, а реальный президент он потому, что занят не развлечениями, а исполнением своих президентских обязанностей. Эта неспособность кукловодов естественна, ведь кукловоды, имея дело с артистами, только играющими роль президента, никогда не видели настоящего президента, посему не представляют, чем может быть занят настоящий президент. Вот и выдумывают бедному путину, то ныряние за амфорами, то игру в хоккей, то бла-бла-бла ни о чём…

Кстати, СМИ сообщили, что в этом хоккейном матче и Шойгу, якобы игравший в той же команде, что и путин, забросил 4 шайбы. То есть, вдвоём с путиным они забросили 11 шайб (и путин сделал ещё и 5 голевых передач), а остальные профессиональные хоккеисты команды (Буре, Якушев, Фетисов, Касатонов) - всего 6 шайб. Тут интересно не только то, что упомянут Шойгу, а и то, что он забил четыре шайбы, и даже есть репортажи с рассказом, как он это сделал.

Однако Шойгу, судя по всему, на этот спектакль в Сочи вообще не поехал, поскольку в Интернете нет ни единой его фотографии с этого шоу.

Надо думать, что с Шойгу вышло, как с полётами американцев на Луну, когда НАСА радостно сообщила, что астронавт Армстронг высадился на Луну и установил там два флага - флаг США и флаг ООН. А ничего не подозреваюший о том, что будет сделано именно такое сообщение, кинорежиссер Стэнли Кубрик уже снял в Голливуде «высадку Армстронга на Луну» и установку им «на Луне» только американского флага, и переснимать «высадку» было уже некогда. Поэтому и по сей день на всех «фото с Луны» развевается только один американский флаг. Но ничего, лохам и так сошло, как сойдёт лохам и Шойгу, «забивший 4 шайбы» силой своей стратегической мысли.

И СМИ, как обычно, снова постеснялись сообщить, что в этом шоу путиных было не менее двух голов.

Привычного нам «путина», делавшего приветственное бла-бла-бла перед матчем и даже давшего интервью американскому телевидению в переводе Пескова, фотографировали без шлема, и посему он узнаваем.

Вот он как бы на скамейке запасных, хотя и без клюшки. Причём, видно, что он явно не в своей тарелке. http://static.kremlin.ru/media/events/photos/big2x/Irh6JdtMkpZgRc6iuoNkMoh3yLETY725.jpg

Оцените и выражения лиц ветеранов хоккея из команды путина, которые тоже сидят без клюшек, - они воспринимают этого путина, как пустое место, а себя - как не понятно чего тут делающих.

А вот уже второй путин на льду, но в шлеме.

https://img2.dp.ru/images/article/2017/05/10/bfe410d9-2a4e-4474-b813-ab9e222c4586.jpg

 

Причём, и в шоу с хоккеем предыдущих лет (а это уже шестое), путин на льду всегда был в шлеме с полумаской, что скрывало его лицо, но, тем не менее, на некоторых фото лицо этого путина хорошо видно, к примеру:

http://images.performgroup.com/di/library/omnisport/f2/4/vladimir-putin_bhodym6j8gv111bht40r1058k.jpg?t=1126141752

 

Для дебилов Russia «много путиных хороших и разных» стало обычным делом, а вот упрямый Трамп всё ещё никак не соглашается играть роль клоуна в этих спектаклях. Как вы помните, и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, приехав 12 апреля в Москву, отказался встречаться с путиным, и, судя по отсутствию совместного с путиным комментария и совместных фото с места этой встречи, так и не встретился, хотя о такой встрече было объявлено.

И в эти «хоккейные дни» в Вашингтоне Трамп принял Лаврова - Лавров в Russia пока настоящий. Ну, а с путиным Трамп опять только пообещал встретиться потом. Может быть.

Вот ведь какой сукин сын! Путин уже 7 шайб забросил и 5 голевых передач сделал, а Трамп всё носом вертит! Ничего, сильные мира сего заставят и Трампа артистам из Russia руки пожимать и делать вид, что типа он с ними переговоры ведёт.



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