"Облико морале" Усманова

Недавно я давал советы американскому шпиону А. Навальному , http://www.ymuhin.ru/node/1563/chtoby-viny-navalnogo-ne-bylo соответственно, появился у меня долг дать совет и борцам с этим американским шпионом.

А тут как раз Кремль не дал Алишеру Усманову спокойно смаковать в Лондоне свои миллиарды, нажитые непосильным трудом. И толкнул Кремль Усманова судиться с Навальным за честь и достоинство, по сути, за честь и достоинство Кремля, - за честь и достоинство Медведева.

Суд по рассмотрению иска Усманова к Навальному назначен на 30 мая, а пока суд да дело, Усманов, к всеобщему удивлению, сам выступил в Интернете с обличением Навального https://navalny.com/p/5380/ . И если СМИ Russia о фильме Навального «Он вам не Димон» глухо молчали, то о выступлении Усманова начали немедленно трубить во все трубы.

И это беспокоит, потому что в выступлении Алишера Бурхановича есть весьма неприятные моменты, дискредитирующие цель этого его появления перед публикой.

Был старый анекдот. Сидят два новых русских на унитазах и один другого спрашивает: «А вот ср…ть - это как? Удовольствие или работа?» «Конечно удовольствие, - отвечает второй, - если бы была работа, мы бы кого-нибудь наняли». Так вот, мне кажется, что Алишер Бурханович нанял подготовить себе это обращение не того, кого следовало бы.

Ведь цель своего обращения Алишер Бурханович сообщил открытым текстом, сказав, что Навальный «вообще выбрал неудачный объект, для дискредитации ОБЛИКА российского бизнесмена».

Начну с того, что советники Алишера Бурхановича не учли, что раз уж речь пошла об облике, то важен не только моральный облик, так сказать, «облико морале» (о чём ниже), но и облик физический.

А в ролике с этим обращением Алишер Бурханович сидит за пустым круглым столом, простите, как артист Леонов сидит в камере на столе в известном фильме «Джентльмены удачи», только что пальцами в глаза не тычет. Мало этого, справа от Алишера Бурхановича отчётливо видна на столе белая полоска, в которой специалисты тут же опознали полоску кокаина, из которой уже нюхнули пару сантиметров.

Нет, это неудачное сценарное решение.

Неужели трудно было найти настоящий письменный стол, разложить на нём какие-нибудь бумаги, книги, ноут, ручки, чтобы создался вид типа «Алишер Бурханович работает над тем, как сделать Россию богатой», а тут его неожиданно отвлекли на 10 минут сказать пару слов об этом негодяе Навальном? Ведь наверняка это обращение задумывалось, как явление олигарха народу, а получилось, как прибытие пахана на зону.

Тем более, что Алишер Бурханович и жаловаться на Навального начал со своего срока:

«Ты врешь, что я преступник и пытаюсь скрыть, что сидел в тюрьме. Я шесть лет просидел в тюрьме – в отличие от тебя – по реально сфабрикованному делу о краже социалистической собственности, которую я не крал, о взятке, которую я никому не давал в очередной раз. Ты сказал, что я сидел за изнасилование. То есть, вот этой манипуляцией статьями и словами ты тут же хотел стереть грань между человеком и нелюдью. Ты на всех углах кричишь, что тебя сильно преследуют - жестокая власть. Ой, какая она жестокая - аж целые сутки просидел в тюрьме! Одну ночь, насколько я слышал. То есть, ты при такой жестокой власти провёл в тюрьме одну ночь, а я при мягкой власти ни за что 6 лет отсидел вообще по несуществующему делу… Ты бы знал, что человек, которого полностью реабилитировали, причём, не по его заявлению, а по решению Верховного суда страны, не преступник».

Во-первых, не надо было с американским шпионом Навальным «меряться пиписьками», а то получилось, что для Усманова главное, кто сколько в тюрьме просидел - у кого сколько «куполов» на груди. Для таких российских коммерсантов, как сам Алишер Бурханович, это может и главное, но ведь Усманов обращается не к сообщникам, а к честным людям, а для них срок в тюрьме СССР - это не заслуга.

Нет, не надо было вообще об этом говорить.

Но ещё хуже другое. Вот Алишер Бурханович утверждает: «…к Интернету я имею более глубокое отношение, чем ты. Я его не пользую, я его развиваю». А надо бы и «пользовать», может, тогда бы советники сообщили Алишеру Бурхановичу, что в Интернете есть своя энциклопедия, называется - «Википедия», а в ней вот такая информация об Алишере Бурхановиче.

«В 1971 году поступил[9], а в 1976 году окончил МГИМО по специальности «международное право». Его сокурсником был Сергей Ястржембский. Работал научным сотрудником Академии наук СССР, старшим референтом ЦК ЛКСМ Узбекистана, генеральным директором Внешнеэкономической ассоциации Советского комитета защиты мира[9]. В 1966—1981 годах Усманов являлся членом ВЛКСМ, позднее вступил в КПСС.». Поясню, что внешнеэкономические организации при СКЗМ появились только при Горбачёве в конце 80-х, а Усманов осуждён еще при Брежневе, то есть, он был осуждён на должности старшего референта ЦК ЛКСМ Узбекистана.

Далее: «В 1980 году Усманов вместе со своим приятелем Насымовым, оперуполномоченным особого отдела КГБ, сыном заместителя председателя КГБ Узбекской ССР, были осуждены на 8 лет лишения свободы по трём статьям Уголовного кодекса: изнасилование, вымогательство и мошенничество[9][10]. Усманов был освобождён условно-досрочно в 1986 году[9] «ввиду искреннего раскаяния» и «за примерное поведение»».

Но если факты о том, что Усманов сидел по позорной статье за изнасилование, находятся в энциклопедии, а Усманов, который Интернет «развивает», эти факты не оспаривает, то тогда закон называет эти сведения о том, что Усманов сидел за изнасилование, «общеизвестными фактами», и не требует их в суде доказывать.

Надо бы, очень надо было бы помощникам Алишера Бурхановича перед выступлением Усманова убрать эти сведения из Википедии. А то ведь что получается? Усманов был преданным членом КПСС и работал в ЦК ЛКСМ Узбекистана, то есть Алишер Бурханович и был членом той самой власти, которая его посадила по «сфабрикованному делу». А насиловал он женщин вместе со своим подельником из КГБ, то есть, ещё одним представителем той самой власти. И если эта власть отдала этих своих членов под суд, то их преступление, безусловно, наглое и дерзкое настолько, что власть не смогла его скрыть. (Даже интересно, кого же это они сумели изнасиловать, что потом не могли свой подвиг замять?)

Кроме того, Усманов не писал из тюрьмы жалобы о том, что он невиновен, как это, к примеру, делал в молодости осуждённый Янукович, которого, в конце концов, реабилитировал 27 декабря 1978 года президиум Донецкого областного суда после вмешательства космонавта Г. Берегового, прореагировавшего на жалобу Януковича. (Кстати, надо было бы всё же сообщить, по решению Верховного суда какой страны и когда, Усманова реабилитировали? Оно, конечно, мелочь, мы же знаем, что теперь за судьи и сколько они стоят, но всё же всем интересно, Верховный суд какого Гондураса в этом отличился?).

Нет, не жаловался Усманов из тюрьмы на приговор себе и, как видим из Википедии, по прошествии «двух третей» срока Усманов искренне раскаялся в том, что насиловал женщин, мошенничал и вымогал. Ну, что уж тут после таких сведений Википедии говорить про «сфабрикованное дело», да ещё и сфабрикованное о том, в чем Алишера Бурхановича и не обвиняли?

Поэтому мой совет - уж если взялись организовать Усманову «облико морале», то надо для создания этого облика найти умных людей, а не только тех, кто очень деньги любит.

Хотя те, кто любит деньги, умных людей к мешку с деньгами (а таким мешком является сам Алишер Бурханович) не подпустят. Да умные люди и сами не захотят…

Это понятно. Это проблема.