Доказательства Усманова: хоть Шарием покати суд навальный усманов Часто бывает, что напишешь заметку, чтобы обратить внимание на находящееся в тени обстоятельство, а последующие события требуют продолжить тему. Так получилось и с выступлением Усманова. Я уже давно смотрю ролики Анатолия Шария, который специализируется на разоблачении глупости украинских СМИ. Раньше это было интересно, но потом поднадоело. И сейчас я ролики Шария специально искать перестал, но Гугл выбрасывает мне его новые выступления просто при заходе на Ютуб. («До чего дошёл прогресс»). В результате я время от времени запускаю монолог Шария на отдельной странице, а сам читаю или просматриваю другие материалы. Шарий эмигрант из Украины, живёт в Европе, разумеется, на чужбине ему страшно, разумеется, ему нужна опора и совершенно очевидно, что он такую опору ищет. И уже не сильно и удивляет, что критикуя режим в Киеве, Шарий всё более и более явственно опирается на ещё более гнусный фашистский режим в Кремле. Так чем Шарий мне поднадоел? Да дело в том, что с УкрСМИ уже всё понятно (как и с РосСМИ) - в основном «дебилы, бл…ть!» (с). Но что Шарий предлагает взамен тому, что он критикует? А ничего! Так, что - вот так всю жизнь мы и должны слушать и слушать, как Шарий ржет над братьями по разуму из УкрСМИ? В этом плане американский шпион Навальный, не смотря на сложность тем, которые он разбирает, сильно выигрывает перед такими критиками, как Шарий, - Навальный, по меньшей мере, предлагает себя президентом, а постоянное гы-гы-гы, да гы-гы-гы Шария просто утомляют. Да и в плане ёрничания Шарий сильно перебирает. У мужика уже седина в бороде, а ведёт себя как клоун, причём, не как, скажем, Ю. Никулин, а как конферансье концерта третьесортных артистов на захолустном курорте (сейчас уже вряд ли кто таких помнит). Шарий уже не критикует оппонентов - он цепляется к каждому их слову, он чуть ли не кукиши им крутит, он всё время натужно шутит, шутит и шутит, а поскольку его шутки чаще всего являются шутками только для него, то он тут же сам и ржёт. Ржёт, ржёт и ржёт. И, кроме того, очень много бла-бла-бла о себе любимом - о нём самом. Короче, на тему, на которую достаточно 5 минут, он тратит 15, поэтому на просмотре его роликов просто теряешь время, вот я и стал их прослушивать параллельно знакомству с другими материалами и до момента, когда уже понимаешь, о чём это Шарий ржёт, и отключаешь его. Понятно, что у каждого блогера формируется своя аудитория, к примеру, тот же Навальный появляется перед своими сторонниками только в строгой светлой рубашке, ну, а вечно косматый Шарий в детской футболке перед своей пацанской аудиторией постоянно исполняет украинский народный танец гопак под песню «Сам пью, сам гуляю, сам стелюсь и сам лягаю». Нет, это, конечно, интересно. Один-два раза. Ну, три. Ладно, собственно о Шарие достаточно, я и так о нём написал много. В средине мая Шарий выдал два ролика, в которых грудью встал за патриота России Алишера Усманова и уже который раз полил дерьмом американского шпиона Навального. И я хочу вот эту работу Шария прокомментировать. Первый ролик имеет название «Почему Усманов выиграет у Навального» https://www.youtube.com/watch?v=7j2d98gzTME, а второй «Я хочу помочь Навальному» https://www.youtube.com/watch?v=lB48NiMBQQQ от 18 и 19 мая соответственно. Возможно, есть и ещё ролики, но мне хватит и этих. Надо, пожалуй, начать с того, что когда Шария упрекают в том, что он не критикует преступную государственную власть в России, то Шарий оправдывается тем, что он, дескать, украинский журналист и дела в России его не касаются. Однако, когда речь заходит об оппозиции России, то у Шария тут же возникает неудержимая потребность полить оппозицию России дерьмом на том основании, что Шарий, дескать, не хочет повторения майдана в дружественной ему России. А что такое майдан? Это ситуация, когда власть в твоей стране силой и вопреки Конституции захватили ставленники иных государств. Ведь номинально именно с такой властью в Киеве Шарий как бы и борется. Но всё это только звучит умно, а на самом деле такая «отмазка» годится только для зрителей Шария, скажем так, умственно развитых, как и сам Шарий. Ведь майдан в России был раньше, чем на Украине, российский майдан был в 1993 году, и сегодня в России у власти уже 24 года те самые силы, с которыми Шарий, как бы, борется в Киеве. Вот и получается, что в одном случае Шарий как бы борется, в другом, безо всяких «как бы», - защищает тех же самых, с которыми, якобы, борется. Так вот, Усманов подал к Навальному иск в московский суд, и первый ролик Шарий посвятил тому, что Навальный, де, зная, что проиграет дело, заранее пытается дискредитировать честнейшие российские суды инсинуациями, что в России, дескать, судов нет. А боится Навальный честнейшего российского суда только потому, что в этом честнейшем суде Навальный не сможет доказать своё обвинение в том, что Усманов преступник. И Шарий поучает посетителей своего блога, что поскольку за своё преступление Усманов уже отсидел срок, то, соответственно, не является преступником. Это так. Однако Шарий в своём ролике ни одну мысль не даёт Навальному высказать до конца, и поэтому мы просто не знаем, что на самом деле имел в виду Навальный, когда называл Усманова преступником, - старое дело 1980 года с изнасилованием или новые дела? Ведь у Усманова Навальный не единственный враг, и остальные враги Усманова тоже не молчат, особенно, раз появился случай. Вот, к примеру, статья «Будем говорить прямо: Алишер Усманов это уголовник» http://kompromat1.info/articles/60610-budem_govoritj_prjamo_alisher_usmanov__eto_ugolovnik. В ней можно прочесть и о старых делах Усманова, к примеру: «Работая под началом генерала Хохолькова, Литвиненко сделал для себя и другое неприятное открытие. Помимо того, что наркобарона Гафура крышевали его начальники из ФСБ, Гафур имел выход на Кремль – на правительство и администрацию президента Ельцина. В Москве у Гафура был доверенный человек – Алишер Усманов по кличке «Узбек». В 90-е Узбек был зампредом «МАПО-банка» (совместный банк солнцевской ОПГ и СВР), а с 1997 — зам. директора «Газпроминвестхолдинга» (контора для прокрутки денег «Газпрома»). Усманов был выходец из советской элиты, сын прокурора Ташкента. В 1976 г. окончил МГИМО в Москве. Золотая молодежь того времени. В 1980 г. сын прокурора умудрился сесть на 8 лет за изнасилование и разбой, а папу за это сняли с работы. Из 8 лет Усманов-младший отсидел шесть и вышел досрочно в 1986. «Страшно — это когда в камеру заводят, а всех в ней твой отец посадил!» (из воспоминаний Узбека о бурной молодости). Выйдя из колонии в 1986, Усманов занялся бизнесом и вскоре снова опять приехал в Москву». Но сама статья, из которой дана эта цитата, посвящена участию «Узбека» в доставке в Россию афганского героина. Поэтому из ролика Шария совершенно не понятно, о каких преступлениях говорит Навальный - о давнишних, за которые Усманов отсидел, или за более поздние? Что именно, по мнению Шария, Навальному нужно доказать? Но главное, повторю, не эта подробность, а то, что Шарий отсылает Навального искать справедливости в московский «суд». Шарий что - не знает, что в отличие от Украины, в которой судей хоть и не народом, но сяк-так избирают, в России «судей» подбирают малоизвестные обществу лица, и эти «судьи» служат только этим лицам, а не закону или справедливости? Скажем, в Москве «судей» подобрал Судебный департамент, глава и замглавы которого украли из бюджета почти полтора миллиарда рублей. Украли с помощью тех судей, которых сами и подобрали на эти должности, поскольку 600 миллионов руководители судебного департамента украли на оплате липовых судебных переводчиков. Но Шарию на это плевать - Навального должны судить именно эти судьи! А можно я не поверю, что Шарий не понимает, какого именно суда он требует для Навального и сколько этот энтузиазм может стоить самому Шарию в виде благодарности Кремля и самого Усманова? Но тут интересно другое. Второй ролик Шарий начинает с жалоб, что из-за отсутствия справедливых судей на Украине, сам Шарий на Украине против своих клеветников не способен выиграть дела, поэтому ищет в Европе хоть какую-то собственность тех, кто его оклеветал, чтобы иметь возможность подать на них в суд в Европе. В Европе, а не на Украине. Иди ты! А Навального посылаешь даже не в украинский, а сразу в российский «суд»?! Вообще-то, такой выверт характеризует умственные способности этого «пацанского аналитега» - никто не требовал от Шария начинать второй ролик именно так. Просто в это время на Украине кто-то упомянул о Шарие обидно, вот Шарий не удержался от очередной ржаки, вот и отреагировал. Так и не поняв, что этой реакцией он обгадил свой «анализ» в предыдущем ролике. За этот перл подписчики Шария должны встать и дружно зааплодировать этому массовику-затейнику. В начале статьи я уже написал о клоунадах Шария, но всё же напишу ещё пара слов, поскольку во втором ролике Шарий просто утомляет своим ёрничанием и даже передразниванием Навального, которого он как бы цитирует, но просто не даёт выразить никакую мысль. Скажем, Наваальный отхлебнул воды, чтобы промочить горло, и Шарий его передразнивает, как настоящий клоун. Вот на такое передразнивание Шарий время находит, а на то, чтобы дать высказаться Навальному, - нет. Отвлекусь на ещё один попутный момент, касаемо второго ролика. Шарий с видом «профессионала» умничает и указывает своей пацанской аудитории, что Навальный, дескать, в своём выступлении переводит внимание с себя на своих сторонников. А почему нет, если эти сторонники у Навального есть? Это у Шария в посетителях только зеваки, а у Навального, среди миллионов, следящих за его деятельностью (ролик «Он вам не Димон» просмотрело уже свыше 21 миллиона), достаточно и активных сторонников. Так вот, это хороший пример для показа «профессионализма» и честности самого Шария, поскольку Шарий весь свой второй ролик нагло переводит внимание своей аудитории с Усманова на Ходорковского, который никаким боком в этих делах не засвечен. Положим, Шарий не знает, что у Навального с Ходорковским плохие отношения (их просто нет). Но при чём тут Ходорковский?? Почему, грудью встав на защиту Усманова, Шарий навязчиво даёт своему подростковому зрителю понять, что Навальный типа защищает Ходорковского? Тем более, если ты не только показал, как Навальный пьёт воду, но и пропустил в эфир слова Навального, который прямо говорит, что все олигархи преступники. ВСЕ! Шарий, все - это все! И Ходорковский тоже. Это Шарий бесплатно идёт на такие выверты и ложь? И, наконец, о том юридическом моменте, который многим кажется убедительным. Шарий как бы резонно говорит, что раз Навальный утверждает, что Усманов сидел за изнасилование, то Навальный в суде должен документально это доказать, поскольку бремя доказательства лежит на клеветнике. Это действительно так. И в данном случае, если бы оклеветанный Усманов на суде заявил, что его никто не судил за изнасилование, то Усманов мог бы молчать и требовать, чтобы Навальный своё утверждение об изнасиловании доказал. Скажем, документами. Повторю, это так, но только в указанном случае - если бы события суда за изнасилование в 1980 году вообще не было. Но Усманова-то судили! Шарий не знает, что в гражданском процессе доказательствами являются показания сторон, а Усманов, как видите, уже подтвердил, что его действительно судили. Однако, после этого признания Усманов без каких либо доказательств голословно утверждает, что его судили не за изнасилование. То, что Усманова судили не за изнасилование это ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, оправдывающее Усманова по «петушиной» статье.. А согласно гражданскому праву, обстоятельства, на которые ссылается сторона, подлежат доказыванию самой стороной. Понимаете тонкость? Если Усманов признает сам факт суда над ним в 1980 году, то обязан и доказать, что этот суд был не за изнасилование, а за то, за что он и утверждает, - за кражу социалистической собственности. В предыдущей статье я написал, что Усманову надо было бы заплатить денежек и убрать из Википедии то, что делает его осуждение за изнасилование общеизвестным фактом, а именно: «В 1980 году Усманов вместе со своим приятелем Насымовым, оперуполномоченным особого отдела КГБ, сыном заместителя председателя КГБ Узбекской ССР, были осуждены на 8 лет лишения свободы по трём статьям Уголовного кодекса: изнасилование, вымогательство и мошенничество[9][10]». И Усманов действительно подсуетился. После своего выступления, где-то после 19 мая этого года, статья о нём в Википедии была изменена на: «В 1980 году Усманов вместе со своим приятелем Насымовым, оперуполномоченным особого отдела КГБ, сыном заместителя председателя КГБ Узбекской ССР, был осуждён на 8 лет лишения свободы по обвинению в совершении вымогательства взятки и хищение социалистической собственности[1][12]. Ряд СМИ упоминали и об изнасиловании, хотя английская The Guardian утверждала, что у её журналистов нет никаких внятных подтверждений этим обвинениям, а немецкая Süddeutsche Zeitung, также писавшая об этом, позднее опубликовала опровержение, признав, что Усманов никогда не обвинялся в изнасиловании[13][14][15][16]. Крейг Мюррей[en], экс-посол Великобритании в Узбекистане[en] (2002–2004), писал в своём блоге, что Алишер Усманов заслуженно отбывал наказание за мошенничество и вымогательство, а кроме того утверждал, что его реабилитировали только благодаря устоявшимся мафиозным связям и, более того, в Узбекистане про Усманова широко распространено мнение о его участии в зверском изнасиловании[17][18]. В свою очередь, лондонская юридическая фирма Schillings[en], ссылаясь на английский закон о клевете, приняла меры, чтобы интернет-провайдер деактивировал сайт Крейга Мюррея[19][20]. Сам Усманов категорически отрицал, что ему было предъявлено обвинение в изнасиловании и называл себя «политическим заключённым», который был помилован указом Михаила Горбачева, хотя как указывают журналисты The Guardian[21] в действительности он был реабилитирован лишь в 2000 году Верховным судом Узбекистана, признавшим дело полностью сфабрикованным[1]». Причём, как выясняется, Википедия правится Усмановым не первый раз. Вот заметка об этом от 26 марта 2016 года, она небольшая, поэтому я дам её полностью: «Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов попытался стереть из Wikipedia информацию о своей судимости в Узбекистане, но безуспешно. Алишер Усманов, российский олигарх, состояние которого оценивается в более 18,1 млрд. доллларов США, нанял британскую PR-компанию, чтобы подчистить свою биографию. Коррекции подверглась информация о нем, размещенная на сайте Wikipedia, открытой онлайновой энциклопедии, которую составляют сами пользователи, сообщает журнал The Times. По данным издания, известная в Великобритании PR-компания RLM Finsbury отредактировала биографию Усманова, где говорилось, что он угрожал блоггеру, утверждавшему, что он является «бандитом и рэкетиром». Временно из Wikipediа исчезла и другая важная часть его жизни - арест и осуждение в Узбекистане в 1980 году. В 2000 году решением Верховного суда страны он был реабилитирован, а его судимость аннулирована. Взамен этому была размещена информация о филантропической деятельности Усманова, о собранной им коллекции произведений культуры и искусства. Журналисты The Times обратились в PR-компания RLM Finsbury с вопросом о причинах редактирования биографии Усманова, и в ответ получили извинения. В заявлении компании говорилось: «Это было сделано не в лучшей форме, и это не было заказом господина Усманова. Мы приносим свои извинения, такое больше не повторится», - цитирует The Times. Основатель Wikipediа Джимми Уэйлс (Jimmy Wales) сказал, что разочарован тем, что PR-компании или лоббисты думают, что они могут вытворять такое, несмотря на принципы открытости и свободы его портала». http://kompromat1.info/articles/31856-a То есть, Усманов в 2016 году уже менял факты в Википедии, но Википедия тогда же восстановила факт осуждения его за изнасилование. Теперь Усманов на наших глазах снова поменял статью в Википедии. Что будет делать Википедия, это её дело, а мы вернёмся к гражданскому праву. Шарий уверен, что у Навального нет доказательств, но Навальный в суде докажет, что Усманов в 1980 году был осуждён за изнасилование, поскольку: - до исправления им Википедии это было общеизвестным фактом; - Усманова СУДИЛИ. На первое доказательство адвокаты Усманова махнут рукой, типа Википедия раньше лгала, а теперь исправила, - московскому «суду» такое «разъяснение» сойдёт. Но на факт судимости адвокаты обязаны дать разъяснения, то есть СОСЛАТЬСЯ, что в 1980 году судили Усманова по другим статьям УК, а не изнасилование. Но раз адвокаты Усманова на это будут ссылаться, то обязаны будут и доказать это. Технически это не сложно - нужно представить суду заверенные копии приговора Усманову и его подельнику и, кстати, постановление Верховного Суда Узбекистана о реабилитации Усманова. Навальному эти документы никто не даст, а вот у Усманова они уже есть - осуждённому копии этих документов выдаются. И мы же понимаем, что если бы такие документы у Усманова были, то Усманов уже давно бы обнародовал их, мало этого, за прошедшие годы он мог бы свой приговор сфальсифицировать и подкинуть в судебные архивы. Но что-то у него не срослось - он до сих пор устно говорит своём приговоре, но сам приговор не публикует. Мало этого, Усманов нанимает пиар-компании, чтобы они нахально правили Википедию, опять таки, без доказательств того, что Усманов осуждён только за вымогательство взятки и хищение социалистической собственности. Без доказательств того, что он не осуждался за изнасилование, как это сообщалось в Википедии ранее. Да, понятно, что адвокаты Усманова откажутся предоставлять суду копию приговора. Тогда адвокатам Навального нужно будет просить суд затребовать в Узбекистане копию приговора по делу Усманова и Насымова, осуждённых в 1980 году, и копию постановления ВС Узбекистана от 2000 года о реабилитации Усманова. Да, это же московский суд, он откажет адвокатам Навального запрашивать эти документы в Узбекистане. Но отказ суда их запрашивать уже будет доказательством. Не для суда, нет, а для людей. Так что это у Усманова нет доказательств для такого суда, какой он затеял, а у Навального доказательства есть. Да вот только в России, повторю, судов нет. А что касается потуг Шария выслужиться перед Кремлём и Усмановым, то в данном деле его «гы-гы-гы» не убедительны. Нет, не убедительны.



