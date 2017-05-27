Свидетели по делу ИГПР ЗОВ

Когда доказательства начала предоставлять защита, то судья Криворучко объявил, что собирается закончить дело побыстрее, посему график судебных заседаний на май предусматривал по 2-3 заседания в неделю. Но в конце апреля адвокат К. Барабаша Алексей Суханов предупредил суд, что больше не способен защищать Кирилла, и вынужден уехать из Москвы домой в Иркутск. Помимо личной необходимости и отсутствия денег для жизни в Москве, Алексей назвал причиной то, что приставы суда безнаказанно его избили практически при одобрении судьи Криворучко.

Барабаш заявил, что заключит соглашение с другим адвокатом (заключил соглашение с Н. Курьяновичем), поэтому дело можно было слушать. Однако Криворучко без объяснения причин отменил практически все заседания, и в мае было проведено всего одно - 24 мая.

Напомню, что по делу идёт представление доказательств подсудимым Мухиным. Сначала допрашивают явившихся свидетелей, затем Мухин представляет письменные доказательства. Итак.

24 апреля 2017 года

Суд предсказуемо отказался выслушивать свидетелей Я.Е. Джугашвили и А.П. Асоеву на том основании, что они могли присутствовать на предыдущих слушаниях дела. Я уже писала об этом - если даже считать, что это основание для нарушения статьи 271 УПК РФ: «4. Суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве свидетеля или специалиста, явившегося в суд по инициативе сторон», - то виноват-то в этом судья…

В этот день первым был допрошен Максим Калашников, который показал то, что и все, - ИГПР ЗОВ знает по своей профессии журналиста, Мухина и Барабаша видел и выступающими на митингах, и брал у них интервью, ни о каких иных целях ИГПР ЗОВ, кроме организации референдума, никогда не слыхал. Сам участвовал в организации митингов, в том числе и с участием ИГПР ЗОВ, но никогда ни от каких правоохранительных органов не получал предупреждений относительно экстремизма этой организации, посему арест подсудимых был для него полной неожиданностью.

Затем выступил Константин Михайлович Шибакин из Екатеринбурга. Показал, что:

- вступил в 2009 году в АВН;

- решения в АВН принимались всеобщим голосованием; - в 2009 году уже была ИГПР ЗОВ;

- начальников ни в АВН, нив ИГПР ЗОВ не было, в АВН были связные, которые суммировали результаты голосования;

- сам он участвовал в голосовании по прекращению деятельности АВН в феврале 2011 года;

- после прекращения деятельности АВН их екатеринбургская организация АВН вступила не в ИГПР ЗОВ, а в партию Рот-Фронт, поскольку в программе этой партии было принятие закона об ответственности власти;

- в 2012 году, после того, как партия Рот-Фронт проиграла выборы, перешли в ИГПР ЗОВ.

Затем дал показания свидетель Мартынов Андрей Львович, который не был ни членом АВН, ни членом ИГПР ЗОВ, но будучи поклонником творчества Мухина постоянно следит за его деятельностью и уверяет, что ничего кроме организации референдума по принятию закона об суде народа на Президентом и Депутатами в деятельности Мухина и ИГПР ЗОВ не замечал.

Далее Мухин зачитывал доказательства невиновности (вернее, виновности следователя, прокуратуры и судей) из материалов дела (я об этом напишу отдельно, когда Мухин закончит).

26 апреля 2017

Первым дал показания Борис Сергеевич Миронов, который, надо подчеркнуть, обладал завидной выдержкой, хотя и начал довольно резко с того, что заявил возражение судье, и когда Криворучко начал учить его, что дескать, свидетели не имеют права возражать судье, то Миронов тут же процитировал УПК и доказал, что свидетель является участником процесса и посему имеет все права участника, в том числе заявлять ходатайства и возражать на действия судьи. И, надо сказать, Криворучко в дальнейшем терпел возражения Миронова и даже поставил его Парфёнову в пример в вопросе, как нужно заявлять возражения.

И всё равно, Криворучко пытался не дать Миронову показать то, зачем его и вызвали, тем не менее, путём двухчасового допроса и постановкой самых разных вопросов, которые Криворучко не догадывался снять, всё же выяснилось следующее. Весной 2011 года Миронова выдвинула в президенты инициативная группа в 750 человек (вместо положенных по закону 500), в том числе с большим количеством участников ИГПР ЗОВ. И ИГПР ЗОВ участвовали в выборной компании Миронова потому, что Миронов шёл с программой, став президентом, принять закон об ответственности власти, который на референдуме хотела принять ИГПР ЗОВ.

И никто, включая ЦИК и прокуратуру, не делали Миронову никаких замечаний ни по поводу включения указанного закона в свою программу, ни по поводу участия ИГПР ЗОВ в его выборной компании.

После Миронова дал показания генерал-майор в отставке Петров Борис Васильевич, которому накануне исполнилось 84 года. Сказал, что был бойцом АВН, что закон, которому АВН хотела дать жизнь референдумом, является практическим применением науки управления людьми и его внедрение приведёт к замене в России бюрократической системы управления делократической. Это, скорее всего, мало, кто понял, более понятно было то, что он заявил, что пошёл бы в разведку со всеми подсудимыми. На вопрос, какую он, генерал, занимал должность в АВН, ответил: «Просто боец». И пояснил, что в АВН не было начальников и командиров. Естественно, пояснил, что никаких иных целей, кроме цели организации референдума, АВН никогда не имела.

Затем Криворучко отказался выслушивать свидетелей Василия Васильевича Лаврухина и Константина Владимировича Илюхина на том основании, что они могли присутствовать на предыдущих слушаниях дела.

После этого дал показания Андрей Александрович Трибунский, организатор ИГПР ЗОВ по Волжскому региону, в очередной раз пояснив, что:

- с 2008 года АВН и ИГПР ЗОВ действовали одновременно и конкурировали;

- после вступления в силу решения Мосгорсуда в феврале 2011 года всеобщим голосованием бойцов АВН её деятельность была прекращена;

- бойцы или перешли в ИГПР ЗОВ или просто выбыли;

- после ареста подсудимых он собирал деньги на оплату их адвокатов, но у него сделали обыск и он сбор денег прекратил.

Затем был допрошен Павел Викторович Бочарин из Калуги, он показал то же, что и Трибунский, добавив, что в момент прекращения деятельности АВН был в Москве и подтверждает, что никаких разговоров о переименовании АВН не было - её деятельность просто прекратили. Заявил, что было видно, что хотя суд и писал, что запрещает АВН за одну листовку, но это же смешно, и было понятно, что правоохранители душат АВН именно за референдум, и не отстанут, пока полностью не задушат, поэтому он и его товарищи по Калуге деятельность по организации референдума прекратили.

Последним был допрошен Александр Сергеевич Миронов, которого больше знают под псевдонимом «Батов» - первый секретарь Московской организации партии Рот-Фронт. Показал, что члены ИГПР ЗОВ были активными участниками этой партии, а Мухин и одним из её организаторов, а Оренбургская организация этой партии, к примеру, полностью состояла из членов ИГПР ЗОВ потому, что в своей программе партия предполагала принятие закона об ответственности власти. Он организовывал множество митингов, в том числе и с участием ИГПР ЗОВ, но никогда его не предупреждали правоохранительные органы о том, что ИГПР ЗОВ это АВН и участие этой организации или её символики в митинге не допустимо. Для него несомненно, что ИГПР ЗОВ и АВН это разные организации, потому, что помнит случаи, когда членов этой организации называли АВН, а они поправляли и подчёркивали, что АВН уже нет, а они являются создаваемой инициативной группой.

24 мая 2017 года

Судом бы допрошен Сергей Николаевич Бабурин. Показал, что о деятельности Мухина и АВН, считает закон очень нужным, но текст проекта этого закона имеет недостатки. Отметил, что взявшись за организацию референдума, подсудимые взялись за нерешаемое дело - организацию референдума, который по сути может организовать только президент. Хотя Армия спасения известнейшая в мире благотворительная организация, но название «армия» для России считает очень неудачным, поскольку в России армия вызывает ассоциации не с благотворительностью, а с насилием. После запрета АВН никогда об АВН ничего не слышал.

Допрошенный Геннадий Иванович Спаськов, как и другие участники референдума, показал, что никаких иных целей, кроме организации референдума, ни АВН, ни ИГПР ЗОВ, не имели, а АВН должна была после проведения референдума прекратить свою деятельность. Цели АВН и ИГПР ЗОВ настолько разные, что ряд участников АВН не стали переходить в ИГПР ЗОВ потому, что считали, что по закону ИГПР ЗОВ власть может избежать ответственности. Руководителей в ИГПР ЗОВ не было потому, что по закону они появляются только при проведении учредительных собраний, когда ИГПР уже наберёт необходимую численность, поэтому никто от имени ИГПР ЗОВ не выступал, в ИГПР ЗОВ решения принимались голосованием всех участников. Он был десятником Подмосковья, и в его задачу входила постановка вопросов на голосование и подсчёт итогов голосовании своей десятки. Участвовал в голосовании по прекращению деятельности АВН, по его мнению, за прекращение деятельности проголосовало не менее 90% участников.

Александр Александрович Фроленков показал, что вступил в ИГПР ЗОВ в 2012 году, никаких целей, кроме организации референдума ИНПР ЗОВ не имела, экзамен при приёме в ИГПР ЗОВ сдал со второго раза. Закон об ответственности власти использовал в своей программе кандидата в губернаторы Пензенской области, при этом все правоохранительные органы относились к этому закону с одобрением.

Александр Васильевич Самойленко, участник и АВН, и ИГПР ЗОВ практически повторил показания Спаськова.

Далее в этот день, начал зачитывать ходатайства адвокат Мухина и Соколова (сейчас на 4 подсудимых в деле всего два адвоката) Алексей Чернышёв. Его ходатайства были длинными и обстоятельными, чтобы не утяжелять репортаж, я для примера дам одно в приложении. А всего он успел до 18-30 заявить семь ходатайств, причём, как я поняла, по определённому плану.

Он сначала просил вызвать экспертов, дававших экспертные заключения для их допроса в суде. Причин была масса, я дам только пару процессуальных из-за их большей понятности. К примеру, вопреки закону об экспертной деятельности, подписи экспертов не заверены печатями учреждения, то есть не понятно, имело ли само учреждение вообще какое-либо отношение к этим экспертизам? Второе, не следователь, не руководитель экспертного учреждения предупреждали экспертов об ответственности за дачу ложных заключений, а эксперты сами себя предупредили. Это вообще маразм! Мало этого, эксперты предупредили себя об ответственности не по статье 307 Уголовного кодекса («Заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо заключение или показание эксперта…»), предусматривающей ответственность в виде лишения свободы до 5 лет, а по статье 57 Уголовно-процессуального кодекса, которая никакой ответственности за дачу ложного заключения не вводит, поскольку этот кодекс о процессе, а не об ответственности.

Суд отказал, тогда Чернышёв ходатайствовал о назначении дополнительной лингвистической экспертизы. Криворучко отказал. Тогда Чернышёв ходатайствовал о предоставлении судом тех материалов, по которым делалась экспертиза указанными экспертами, чтобы защита могла сама заказать надлежащую экспертизу. Криворучко отказал. Тогда Чернышёв ходатайствовал о признании заключений экспертов недопустимыми доказательствами. Криворучко отказал.

Что было смешно и тошнотворно. Чернышёв зачитывал доводы минут по 10, после чего все подсудимые и адвокат Курьянович давали дополнительные доводы к удовлетворению ходатайств. После чего вставала прокурорша и объявляла мантру: «Защита не представил доводы в обоснование ходатайств», - и Криворучко отказывал. Ни на один довод защиты не было ни малейшей реакции ни помощников прокурора, ни судьи - они не обращали на них внимания.

Следующее заседание назначено на 5 июня.

Соб. корр.

Приложение:

В Тверской районный суд г. Москвы

Федеральному судье Криворучко А.В.

От адвоката Чернышева А.С. - защитника

Мухина Ю.И. и Соколова А.А.,

по уголовному делу № 01-0018/2017

по их обвинению по ч.1 ст.282.2 УК РФ

ХОДАТАЙСТВО

об исключении недопустимого доказательства

Тверским райсудом города Москвы проводится судебное следствие по вышеуказанному уголовному делу.

В качестве вещественного доказательства обвинения по настоящему делу было представлено заключение лингвистической судебной экспертизы №390э/2 от 26.09.2014г., проведенной по уголовному делу №791024, в котором производится сравнение целей и задач Инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть», указанных в Соглашении «За ответственную власть» с целями и задачами организации «Армия Воли Народа» в трактовке решения Московского городского суда от 19.10.2010г., а также символики ИГПР «ЗОВ» и АВН (т.1, л.д. 144-192).

В силу ч.1 ст. 74 УПК РФ, доказательства должны быть получены в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РФ, а доказательства, полученные с нарушениями требований УПК РФ являются недопустимыми, не имеют юридической силу и не могут быть положены в основу обвинения.

Из указанных положений уголовно-процессуального закона прямо следует, что данная экспертиза, для признания её допустимым доказательством, должна быть назначена и проведена в соответствии с требованиями ст.ст. 195, 197-199, 204 УПК РФ и ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ».

Защита считает указанную экспертизу недопустимым доказательством ввиду её явного несоответствия требованиям уголовно-процессуального закона, по следующим основаниям.

1. Эксперт в установленном законом порядке не был предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, а также ему не были надлежащим образом разъяснены права и обязанности, предусмотренные законом.

Постановление о назначении данной экспертизы от 04.08.2014г. не содержит указания на конкретных экспертов, которых следователь предупредил об ответственности по ст.307 УК РФ, а также разъяснил права и обязанности по ст. 57 УПК РФ. В заключении экспертизы №390э/2 от 26.09.2014г. содержится подписка эксперта о разъяснении ему прав и ответственности по ст.57 УПК РФ. Очевидная разница в трактовке ст. 57 УПК РФ указывает на то, что следователем права, обязанности и ответственность эксперту не разъяснялись. При этом и поручение руководителю экспертного учреждения о назначении эксперта на проведение экспертизы и разъяснения им прав, обязанностей и ответственности в соответствии с нормами УК РФ и УПК РФ следователем не давалось. Из подписки эксперта не следует, что кто-либо из уполномоченных на это лиц его предупреждал, разъяснял права, обязанности или ответственность и отбирал об этом подписку. Напротив, из заключения экспертизы следует, что эксперт самостоятельно предупредил себя об уголовной ответственности, разъяснили себе права и ответственность, что не предусмотрено законодательством РФ. Таким образом, следователем были нарушены нормы предусмотренные ч.4 ст.199 УПК РФ, п.3 ППВС РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», не выполнены требования ч.2 ст.199 УПК РФ и ст.14 ФЗ РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» руководителем экспертного учреждения, а также проигнорированы требования ст.ст.16, 25 ФЗ РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» самим экспертом, который был обязан отразить факт принятия к производству порученной им экспертизы со стороны руководителя экспертного учреждения и предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством РФ.

2. В нарушение требований ст. 25 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», подпись эксперта, выполнившего заключение №390э/2 от 26.09.2014г., не заверена печатью экспертного учреждения.

3. При назначении указанной экспертизы следователем нарушены требования ч.1 ст. 57, ч.2 ст.195 УПК РФ, поскольку эксперт-лингвист и специальными познаниями в области сравнительных исследований графических изображений не обладает. Однако экспертом-лингвистом было дано заключение по вопросу, не входящему в его компетенцию.

При необходимости сравнения символики следователем могла бы быть назначена социогуманитарная, геральдическая (наука о флагах, эмблемах и специальных обозначениях) экспертиза, либо экспертиза в области оценки визуальной информации - инфографики. При этом очевидно, что данная область не входит в предмет исследования лингвистики.

Поэтому отвечая поставленный вопрос о символике, эксперт вышел за пределы своих специальных познаний, оценивая визуальные объекты, которые по своей сути не являются частью вербальной информации. Из материалов экспертизы следует, что эксперт не обладает специальными познаниями в области оценки визуальных объектов. Таким образом, следователем и экспертом были нарушены требования ч.1 ст.195, п.п.2, 6, 7, 9, 10 ч.1 ст.204 УПК РФ и ст.ст.16, 25 ФЗ РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ».

Данные обстоятельства подтверждаются также и ответом Главного библиотекаря ФГБУ «РГБ», доктора филологических наук Мироновой Т.Л., которая на запрос защиты с вопросом, аналогичным тому, что был поставлен на разрешение экспертов в №390э/2 от 26.09.2014г., указала, что «ответ на данный вопрос не входит в компетенцию лингвиста-эксперта. Лингвист-эксперт специализируется на исследовании и толковании смыслов слов, высказываний, текстов. Символы и рисунки не принадлежат к этой сфере культуры, они не верифицируются лингвистическими методами»:

4. Выводы эксперта являются противоречивыми и явно не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Перед экспертом был поставлен вопрос:

- совпадают ли цели и задачи инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ»), указанные в соглашении целям и задачам общественного объединения «Армия Воли Народа» (АВН), указанные в решении Московского городского суда от 19.10.2010, и указанные в уговоре АВН?

В исследовании эксперт указал, что в Решении Московского городского суда от 19 октября 2010 года цель организации АВН определяется как «организация референдума для принятия поправки к Конституции Российской Федерации (статьи 138) и закона «О суде народа над Президентом и членами Федерального собрания Российской Федерации»(лист 14 Заключения №390э/2 от 26.09.2014г.)

Однако, в соответствии с текстом решения Мосгорсуда от 19.10.2010г.,«суд приходит к выводу, что АВН под видом достижения своей уставной цели, осуществляет экстремистскую деятельность, которая выражена в массовом распространении и изготовлении, с целью массового распространения, экстремистских материалов» (лист 9 Решения абз.3 снизу).

Аналогичные выводы о цели АВН содержатся и в Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22.02.2011г., в соответствии с которым решение Мосгорсуда от 19.10.2010 было оставлено без изменения. Судебная коллегия указала, что «суд пришел к обоснованному выводу о том, что общественное движение «Армия Воли Народа» под видом достижения своей уставной цели осуществляло экстремистскую деятельность, которая выражена в массовом распространении и изготовлении с целью массового распространения экстремистских материалов»(указ.Определение ВС РФ, лист 8 абз.3), «суд пришел к правильному выводу, что заявленная «Армией Воли Народа» цель – проведение общероссийского референдума – носит лишь декларативный характер, не приводящий к её реализации»(указ. Определение, лист 9, абз.1 снизу).

Таким образом, вывод эксперта о том, что цель организации АВН в трактовке Решения Московского городского суда определялась как организация референдума, тексту данного решения явно не соответствует, поскольку в этом Решении прямо указано, что истинной целью является АВН массовое распространение экстремистских материалов.

Более того, в исследовательской части и в выводах заключения эксперт ссылается также на некое Решение Московского городского суда от 19.10.2012, которое не предоставлялось на экспертизу в качестве объекта исследования, гражданское дело, его предмет, лица участвующие в деле, по которому было вынесено данное решение, защите не известны. В материалах настоящего уголовного дела этого решения также нет.

Таким образом, выводы эксперта являются противоречивыми, очевидно не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на исследовании объектов, которые на экспертизу не представлялись и в материалах уголовного дела отсутствуют, то есть при производстве экспертизы были грубо нарушены требования ст.ст. 199, 204 УПК РФ, ст.ст. 8, 10, 16, 19, 25 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ».

Все указанные нарушения в совокупности позволяют утверждать, что выводы экспертизы незаконны и необоснованны, эксперт вышел за пределы своей компетенции, а его выводы не основаны на специальных познаниях и объективно проверяемых методиках.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст.ст. 53, 75 УПК РФ,

прошу:

Заключение лингвистической судебной экспертизы №390э/2 от 26.09.2014г., проведенной по уголовному делу №791024, в котором производится сравнение целей и задач Инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть», указанных в Соглашении «За ответственную власть» с целями и задачами организации «Армия Воли Народа» в трактовке решения Московского городского суда от 19.10.2010г., а также символики ИГПР «ЗОВ» и АВН (т.1, л.д. 144-192) признать недопустимым доказательством и исключить из числа доказательств по вышеуказанному уголовному делу. А.С. Чернышев.