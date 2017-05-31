Антимайдан майдана 1993 года

«Ребят, а какое зло совершил Навальный? Этот вопрос задавал многим из своих знакомых. Почти все таращат глаза и поливают грязью. А чё натворил-то? Вот что натворил проект «путин» можно по пунктам перечислить и что будет дальше к «бабке не ходи».

Если можно по Навальному по пунктам без деталей».

Комментатор

Но что ни говори, а от Навального большая польза уже потому, что являясь американским шпионом, он своей деятельностью вскрывает коварные замыслы США против России гораздо лучше, чем те же депутат Фёдоров, или Кургинян, или даже Стариков.

Или все они вместе взятые.

Главное, что теперь стало всё просто - раз этого хочет Навальный, значит, этого хотят проклятые США.

А как иначе, если Навальный ихний шпион?

И вся эта простота возможно благодаря умным людям, которых всегда было в России очень много, и которые видят Навального насквозь. (А некоторые видят ещё и метров на 10 дальше). Эти умные люди видят то, чего не видят другие, а именно: «пока еще только идет подготовка к майдану, причем в самом поганом смысле этого слова, - идёт оглупление масс». И чтобы не дать массам погрязнуть в глупости, умные люди предлагают массам не слушать то, что говорит и пишет Навальный, потому что Навальный американский шпион, и поэтому пишет и говорит только то, от чего люди глупеют. Это же понятно! Разве станешь умным от сведений о том, сколько члены власти в Russia украли?

Причём, среди этих умных людей, борющихся с американским шпионом Навальным, есть и те, которых умными делают денежные вливания из Кремля, но таких не очень много, поскольку Кремль не любит тратиться, а на всех этих Шариев денег не напасешься. Поэтому остальные умные - это умные от рождения.

Так вот, эти умные люди России (которые видят Навального насквозь), как вы видите, вскрыли, что американский шпион Навальный хочет организовать майдан, следовательно, это США хотят организовать майдан.

Вообще-то, у дураков это вызывает удивление, поскольку майдан в России был ещё в 1993 году, когда Ельцин разогнал законный Верховный Совет РСФСР по заданию США, убив при этом тысячи защитников Конституции. И заметьте, именно Путин освободил Ельцина от уголовного преследования за это и все остальные преступления, то есть, все эти путины являются выкормышами майдана 1993 года.

Но умные люди утверждают, что сегодня США, намереваясь убрать всех путиных от власти, хотят ликвидировать последствия майдана в 1993 году. Надо же!

Конечно, эта цель США несколько удивляет, но как этому не поверить, если это утверждают умные люди России, пытающиеся сохранить завоевания майдана 1993 года?

Правда, Навальный выдвигает себя кандидатом в президенты, а это значит, что он хочет достичь своих целей не майданом, а законным, конституционным путём, но умные люди-то видят Навального насквозь и знают, что это обман, что на самом деле Навальный хочет майдан! Почему они так видят? А потому, что они умные. А ведь они не все умные за деньги, среди них много и умных от рождения.

Дураки думают, что сидельцы в Кремля, против которых воюет Навальный, на самом деле находятся на побегушках у США. Почему дураки так думают? Потому, что кремлёвские сидельцы украденное в России, хранят на Западе, вот дураки и утверждают, что Кремль разворовывает и уничтожает Россию. Но сколько их - дураков-то? А умные много, и умные видят, что США и Навальный хотят майдана! Майдана! Майдана! Майдана! Кто с Навальным - тот майдан!

И хотя я уже писал о том, чем страшен майдан, но напомню, что ответ простой - в страхах умных людей России, майдан в России страшен повторением украинского майдана.

Вспомните!

На Украине президентом был не человек, а подлое и вороватое дерьмо, бессовестно обворовывающее украинцев, и настолько трусливое, что вместо того, чтобы с автоматом в руках защитить права тех украинцев, кто избрал его президентом, наложило в штаны и удрало с Украины.

И получается, что на примере Украины умные люди в Russia и США уверены, что начнись майдан в России, и из России удерут и путины, и Медведев, и остальные обитатели Кремля и Охотного ряда! Всем же понятно, что они никак не отличаются от Януковича.

Чем можно доказать, что США хотят именно этого? Да всем! Вот, к примеру, свежее доказательство.

Когда Янукович сбежал с Украины, его поместье и поместье правящих воров Украины стали доступны для обозрения народом. Но так ведь и после майдана в России, поместья Медведева, Шувалова, Миллера, Пескова и прочих любимцев умных людей России, само собой, станут доступны для обозрения и использования их народом.

И вот смотрите, как только умные люди России, с целью сохранить завоевания майдана 1993 года, начали сплачиваться под знамёнами патриотического кремлёвского движения «Антимайдан», так в США сразу поняли угрозу себе - поняли, что в кремлёвском «Антимайдане» собираются только умные люди России. Поэтому американский шпион Навальный тут как тут:

«Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, выпустил видеоролик, в котором оказал особняк на Рублевке депутата Госдумы, основателя патриотического движения «Антимайдан» Дмитрия Саблина. …В ролике говорится, что особняк расположен в деревне Жуковка. Площадь земельного участка составляет 8 тыс. 825 квадратных метров, площадь самого дома — 2 тыс. 626 квадратных метров. На участке имеется дом для гостей, хозяйственные постройки, бассейн и пруд».

А ведь эта инсинуация Навального - это же доказательство того, что США и Навальный хотят лишить правителей России собственности, заработанной непосильным трудом!

Но разве это главное? У правителей России полно поместий и в Лондоне, и в США, и для США поместья в России - это не главное.

Для США главное то, что нынешние сидельцы в Кремле продолжают отнимать и отнимать у экономики России деньги и отдавать их США: «Россия увеличивает вложения в американские гособлигации (US Treasuries). Как следует из данных, опубликованных минфином США, вложения России в американские государственные облигации за март увеличились на $13,5 млрд, достигнув объема в $99,8 млрд, - сообщает gazeta.ru. - Несмотря на то, что эти бумаги пока что дают не очень высокий доход, они позволяют защитить вложения, говорят эксперты». Как видите, эти вложения в практически бездоходные облигации США (под всего 2%) не дают доход народу России, то есть они просто украдены у России - это понятно. (Но, правда, эти деньги не могут не давать откат тому, кто так невыгодно их вкладывает, не так ли?)

Если хотите об этом подробнее, поищите в Интернете, а я дам несколько цитат:

«Министр финансов РФ Антон Силуанов, который увёл деньги в США, выступая в Пекине на форуме «Шёлковый путь» обратился к китайцам с призывом: Международные финансовые институты, в том числе азиатские банки, должны активнее инвестировать в реальный сектор экономики России.

По его словам, в первую очередь в России ждут азиатских инвесторов в проекты развития инфраструктуры, больше 50% которой, по данным Счетной палаты, достигло критической стадии износа.

…По итогам 2016 года объем инвестиций в реальный сектор экономики РФ упал на 8,5%, до 12,9 млрд долларов. При этом почти всю сумму обеспечила сделка по продаже госпакета «Роснефти». Без нее прямые инвестиции рухнули в 5,5 раз – до 2,6 млрд долларов.

Напомним, в американские государственные облигации только за март 2017 года Россия вложила $13,5 млрд – больше, чем весь реальный сектор экономики РФ. Другими словами, своровано через США больше, чем весь бюджет РФ!

«Естественной реакцией стал отказ от инвестиций в Россию – сперва в долгосрочные, а потом и в любые проекты, и отъезд местных предпринимателей и инвесторов», – констатирует директор программы «Экономическая политика» Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан.

…Получается, что российское правительство одной рукой уводит российские деньги под 2 процента в США, а другой рукой попрошайничает у китайцев под 10 – 20 процентов».

Поэтому, раз Навальный хочет убрать от власти тех, кто направляет деньги России не в экономику России, а в экономику США, то значит это США, с помощью своего шпиона Навального, хотят сделать России такую гадость - прекратить грабёж России в пользу США.

Дураку это не понять, а умный понимает, что США заинтересованы в том, чтобы не грабить Россию! Чтобы не получать из России дань в виде покупки путиными облигаций США на деньги народа России!

Ещё раз - это США не хотят получать эти деньги и упираются, а путины им эти деньги насильно вталкивают, вталкивают! Вот США за это и захотели путина убрать, разве не понятно?

И как на это гнусность смотреть иначе?

Или вот читаем, до оскомины понятное:

«В своих выводах по результатам аналитической проверки эффективности поддержки малого бизнеса в 2016 году Счётная палата отмечает, что формально этот сектор в России растет. С 2010 по 2016 год количество субъектов МСП выросло с 4,6 млн до 5,8 млн (на 28%). При этом число работающих в секторе сократилось на 3,2 млн (16,9%), до 15,8 млн… Аудиторы подсчитали, что только за 2015-2016 годы на поддержку предпринимателей было направлено в целом 152,8 млрд руб. Больше всего потрачено по линии Корпорации МСП (78,8 млрд руб.) и входящего в нее МСП-банка (12,3 млрд руб.). Выводов об эффективности работы этих структур пока нет…

Госаудиторы обнаружили признаки возможных коррупционных проявлений при предоставлении помощи. Например, в Калужской области финансовая поддержка оказывалась четырем ООО, соучредителем которых является одно физическое лицо. В Брянской области из 60 юрлиц, получивших поддержку, 22 организации были зарегистрированы непосредственно перед получением помощи…».

Короче, всё, как всегда, - под «крышей» путиных разворовываются и те бюджетные деньги, которые, всё же, направляются в сторону народного хозяйства. Разворовываются под соусом липовых предприятий «малого и среднего бизнеса» - под создание контор «Рога и копыта». Число таких «предприятий» растёт для осуществления коррупционных схем, а число реальных работников в этом бизнесе, как вы видите, падает, так как оставшиеся предприятия разоряет свора алчных животных, устроившихся судьями, прокурорами и следователями.

Но если США хотят майданом изгнать из России кремлёвских сидельцев, то, значит, это США хотят, чтобы в России развивался бизнес. Как же иначе? Вот гады эти США! И какие умные те, кто обличает Навального!!

На этом закончу примеры - иначе не остановишься их перечислять. Думаю, и так уже можно оценить гнусное коварство США по отношению к России даже навскидку.

Итак, США хотят с помощью Навального:

- ликвидировать последствия майдана, организованного США в России в 1993 году;

- выгнать кремлёвских сидельцев из России, а наворованное этими сидельцами вернуть народу;

- прекратить коррупцию в России;

- прекратить обессиливать экономику России передачей денег России в США;

- развить в России малый и средний бизнес;

- и т.д.

И умные люди России (те, которые борются с Навальным) настолько умные, что даже называют себя патриотами! Но этого мало.

Полагаю, что эти умные люди должны отобрать у американского шпиона Навального монополию на митинги, то есть заявить и провести под руководством депутата Саблина митинг против Навального с лозунгами:

«Сохраним завоевания майдана 1993 года!».

«Не дадим Навальному и США победить в России коррупцию!»

«Не дадим Навальному и США отобрать дворцы российских чиновников и всё остальное, наворованное ими у России!»

«Не дадим Навальному и США прекратить вывоз денег России в США!»

«Не дадим Навальному и США прекратить разворовывать деньги для среднего и малого бизнеса!»

«Патриоты - все на защиту правительственных воров России!»

А то ведь умные люди, а ведут себя пассивно, как сами понимаете кто… Или как Зюганов.

Активнее надо быть, активнее! Пора выходить из-под бабьих юбок на улицы и защитить Кремль!

Надо не дать Навальному осуществить страшный антимайдан майдана 1993 года.

Надо не дать США осуществить коварные замыслы по отношению к России.