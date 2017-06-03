Почему Лиза Пескова назвала отца"главным вором страны"?

Какое, вы думаете, событие вызвало вчера бурную реакцию СМИ и соцсетей? Может, сходка акул «бандитского капитализма» в Северной столице, почему-то названная экономическим форумом? Нет, конечно.

Может, сенсацией стало уверение президента Путина о том, что «в экономике началась новая фаза подъема»? Тоже нет. Кроме иронической усмешки, эта сентенция ничего вызывать не может.

Мы уже с вами говорили, что у нас, по меньшей мере, есть три Владимира Путина. Путин, читающий по бумажке. Путин, говорящий правильные слова. И Путин, делающий все с точностью до наоборот.

В прошлом году он и его Кабмин лишили 42 млн. ветеранов 7%-ной компенсации их и без того нищенских пенсий, заменив ее денежной подачкой в начале января. По подсчетам независимых экономистов, каждого «нагрели» на 15-20 тыс. рублей.

А еще вероломно лишили 3,5-4 млн. подмосковных пенсионеров бесплатного проезда по Москве - или в ней работающих по сей день, или работавших всю свою трудовую жизнь. Зато неслуживший министр Шойгу получил новые ракеты для Сирии.

Верните для начала заслуженным людям бесплатный проезд по столице, который вы отобрали незаконно, в нарушение Конституции (ст.55). Тогда мы, может быть, поверим, что у вас в экономике началась «новая фаза подъема». Пока растут лишь аппетиты министров, декларирующих по 500-600 млн. руб. годового «заработка».

Может, журналисты обсасывали судебный иск миллиардера Усманова к простому блогеру Навальному? Но и это сенсация третьего дня. Первый не выиграл, второй не проиграл.

Если бы истец захотел разорить ФБК, то вчинил бы такой многомиллиардный иск, что, мама, не горюй. Описали бы там все имущество до последней флешки и мышки. А мировой богатей не потребовал ни одного рубля в счет компенсации морального вреда «за клевету» в блокбастере «Он вам не Димон».

Пока, на мой взгляд, и этот суд вписывается в сценарий раскрутки знаменитого правдоруба для выборов 2018 г. Такой исход привиделся мне летом 2013 г., когда по волеизъявлению гаранта осужденному по делу «Кировлеса» Леше заменили реальную «пятерочку» на условную. А потом с обвинительным приговором в кармане бросили главным соперником на выборах московского мэра Собянина.

И каков был итог? При 7,2 млн. зарегистрированных избирателей и явке 32% за «оленевода» проголосовали 1,193 млн. москвичей. И об тогда чем речь? С такой, с позволенья сказать, легитимностью надо в трамвайчике на работу ездить, да все бочком-с, бочком-с. А затевать олигархическую «реновацию» - это уж очень большим Гаргантюа надо быть. Чай, не Когалым.

Конечно, «победу» Владимира Владимировича на выборах 18 марта 2018 г. его оруженосец Кириенко уже объявил. Результат – 70х70.

С другой стороны, нужна приличная явка, ибо на «старых мухоморов» вроде Жириновского, Зюганова, Явлинского много не поймаешь. Первый собирается ломать комедию в 6-й раз, второй – в 5-й. Обрыдли до чертиков. И как им только не стыдно за свои седины?

А вот на притесняемого режимом «главного оппозиционера» г-на Навального народ за избирательные участки, я думаю, повалит. Многие из чисто спортивного интереса: дескать, сколько % он наберет? Таково мое мнение.

Так какое событие стало вчера информационным гвоздем дня? Полагаю, сатирический пост в «Instagram» 19-летней Елизаветы Песковой. Невозможно пересказать весь этот фантастический «поток сознания» о ее феерически-сказочной жизни в Париже. Тут тебе и яхты, и дворцы, и лобстеры, и слуги, и бриллианты. Важно другое - как она в этом опусе представилась. А так:

«Я - Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства». Не хило, правда?

Ну, стебалась бы, что называется, во всю ширь и глубь своих девичьих фантазий. Папеньку-то дорогого зачем так зло прикладывать? Никто вразумительного ответа не дал. Тогда давайте попробуем поразмышлять.

Вы, конечно, наслышаны о нашумевшей свадьбе г-на Пескова на разведеной экс-фигуристке Т.Навке, приехавшей с дочкой в Россию из США после 15-летней добровольной эмиграции.

Ради этой оборотистой дамочки Дмитрий Сергеевич бросил вторую жену Екатерину, с которой прожил восемь лет и которая, кроме Лизы, подарила ему еще двух сыновей.

Если бы «сладкая парочка» новобрачных расписалась втихую – никто бы ничего не знал. Но 40-летняя невеста за месяц похвасталась в гламурном журнале, что у нее будет шикарное белое платье от Юдашкина. Да еще бела фата – символ невинности и непорочности.

Подробности этой скандальной женитьбы с подачи все того же правдоруба Леши многократно описаны. Тут тебе и наручные часики за 37 млн. руб., и оплаченное олигархом путешествие на теплоходе, и свадебный подарок в виде двухэтажного теремка на Рублевке ценой 1 млрд. 200 млн. рублей. При этом г-н разоблачитель утверждал, что президентский пресс-секретарь купил его… на подношения. В общем, обвинил в незаконном обогащении.

Но поскольку тот никак не объяснил происхождение дворца и прочих богатств, то начальник ФБК стал в своих заметках на сайте «Эха» называть его без затей: «взяточник Песков».

Всю «малину» тогда брачующимся испортила Елизавета. В интервью «Дождю» она сказала, что свадьба отца была ненастоящая, фиктивная. С ее слов выходило, что и без регистрации в ЗАГСе. («Фиктивная свадьба» Пескова как способ отмыть…», http://forum-msk.org/material/kompromat/12099017.html ).

В общем, отомстила папеньке по-своему, по-девичьи за все обиды матери, за измену и предательства. За собственную изломанную судьбу, потому что пришлось ей перебираться из Москвы к маме в Париж.

И вот теперь написав, что она «дочь главного миллиардера и вора страны», Елизавета, на мой взгляд, еще раз напомнила ему про все то зло, которое он причинил семье, ей лично и братьям.

То ли еще будет…