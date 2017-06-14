Роль Навального в истории России

Юридическая сторона дела

Сел писать эти строки, узнав, что Навальный арестован при выходе из дома! Арестован за призыв своим сторонникам выйти в места гуляния с флагами РФ…

С другой стороны - а что тут такого? Фашизм, батенька, в чистом виде фашизм!

Что касается Навального, то ничего не могу сказать - политик отчаянный! Даже не так - настоящий мужчина!

Вообще-то, от причин ареста Навального нормальный человек охренеет. Навальному вменяют ч. 8 ст. 20.2. и 19.3 КоАП РФ, это «повторное …нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Как он мог совершить эти правонарушения?? Ведь его взяли при выходе из подъезда, а накануне он дал объявление ОБ ОТМЕНЕ МИТИНГА, вот оно: «мы отменяем митинг на Сахарова и призываем всех приходить на Тверскую улицу с нашим мирным и совершенно законным шествием. Тем более что 12 числа Тверская будет закрыта для автомобилей и открыта для пешеходного движения». Навальный митинг или шествие на Тверской не организовывал - там организовывала митинг мэрия Москвы - Собянин. Он плохо организовал, а Навальный виноват? Что нарушил Навальный? Не стал организовывать митинг на Сахарова? Но его арестовали при выходе из дома - он ничего организовывать просто не мог, да и на Сахарова ничего не случилось…

К сожалению, Навальный уже давно малодоступен и даже не из-за арестов, а потому, что окружён помощниками, которые фильтруют идущую к нему информацию, а его помощники молоды и ещё не способны понять важности той или иной информации. К примеру, тут уже и доброжелатели Навального отметили, что он провёл суд с Усмановым гораздо хуже, чем имел возможности для этого. Полагаю, что он считает себя опытным юристом, а помощники юридическую помощь со стороны к нему просто не пропустили, а от этого и очевидные юридические ляпы. А теперь вот Навальный опять сел, а я ни от журналистов, ни от его адвокатов не слышу того, что в данном деле ожидаешь услышать. А именно.

Думаю, что не многие видели тексты постановлений Страсбургского суда по правам человека. Так вот, в разделе «суд установил», помимо общемировых норм и прецедентов, рассматриваются и законодательные положения той страны, жалобу против которой суд рассматривает. И если обжалуемые решения как-то соответствуют внутренним законам страны, то это одно, а если они нарушают и собственные законы страны-нарушителя прав человека, то это совсем другое. В любом случае знать, какие законы нарушила полиция и власть Рашки в деле 12 июня (да и 26 марта), очень полезно, поскольку можно указать на это суду в Страсбурге и показать мурло фашистской власти Рашки во всей его красе.

Соответственно, это повлияет на денежную компенсацию пострадавшим, а дело ведь идёт не только о компенсации Навальному, но и о компенсации всем пострадавшим 12 июня от фашистов Кремля.

Итак, о чём необходимо говорить.

Начнём с того, что полиция просто хватала людей на улице и тащила в автозаки. Кстати, обратите внимание на этот короткий и замечательный ролик, в котором хорошо видна и подлость пропутинцев, и преступность полиции https://www.youtube.com/watch?v=7PMO2toTUkY.

Все наверняка понимают, что в Рашке с вот с этим полицейским произволом происходит что-то совершенно ненормальное, и возникает вопрос - неужели в Рашке нагло приняты законы, по которым и действуют менты? Нет, Дума настолько ещё не оборзела. Просто за соблюдением законов следит суд, а в Рашке нет суда, посему полиция и плюёт на все законы.

А именно. Что касается порядка задержания гражданина в России, то его установила статья 14 ФЗ №3 «О полиции» (я даю её всю, чтобы вы поняли, что в ней нет оправдания полиции, а нужное нам выделю):

«2. Полиция имеет право задерживать:

1) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

2) лиц, совершивших побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания либо не прибывших к месту отбывания наказания в установленный в указанном предписании срок, - до передачи их соответствующим органам, учреждениям или должностным лицам этих органов и учреждений;

3) лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания в виде административного ареста, - до передачи их в места отбывания административного ареста;

4) лиц, находящихся в розыске, - до передачи их соответствующим органам, учреждениям или должностным лицам этих органов и учреждений;

5) лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях, - по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены законодательством об административных правонарушениях;

6) военнослужащих и граждан Российской Федерации, призванных на военные сборы, подозреваемых в совершении преступления, - до передачи их военным патрулям, военному коменданту, командирам воинских частей или военным комиссарам;

7) лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинского характера или принудительных мер воспитательного воздействия, - до передачи их в учреждения, обеспечивающие исполнение таких мер;

8) лиц, уклоняющихся от следования в специализированные лечебные учреждения для исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинского характера, - по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены федеральным законом;

9) лиц, допустивших нарушение правил комендантского часа, - по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены федеральным конституционным законом;

10) лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на охраняемые объекты, - до выяснения личности, но на срок не более трех часов;

11) лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки выраженного психического расстройства и создающих своими действиями опасность для себя и окружающих, - до передачи их в лечебные учреждения либо по месту жительства;

12) лиц, совершивших побег из психиатрического лечебного учреждения или скрывающихся от назначенной судом недобровольной госпитализации в такое учреждение, - до передачи их в психиатрическое лечебное учреждение;

13) лиц, в отношении которых поступило требование о выдаче, - до передачи их иностранному государству по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или международным договором Российской Федерации.

3. В каждом случае задержания сотрудник полиции обязан выполнить действия, предусмотренные частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона, а также разъяснить лицу, подвергнутому задержанию (далее - задержанное лицо), его право на юридическую помощь, право на услуги переводчика, право на уведомление близких родственников или близких лиц о факте его задержания, право на отказ от дачи объяснения».

И чтобы уже показать законный процесс задержания во всей его полноте, дам помянутую в статье 14 часть 4 статьи 5 этого закона:

«При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан:

1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения;

2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина».

То есть, по закону сотрудник полиции обязан подойти к гражданину, назвать себя, сообщить, какое именно административное правонарушение нарушитель совершает и начать составлять акт об этом правонарушении, пригласив прохожих быть свидетелями. После того, как он напишет в акте первую букву, возникнет то, о чём говорит часть 5 статьи 14 закона «О полиции», - это будет началом «производства по административному правонарушению». Вот только после этого полицейский вправе задержать нарушителя. А разве так оно заведено в Рашке?

Нет, в фашистской Рашке полиция хватает, кого хочет, везёт к себе в полицию, и только там начинает составлять протокол. Почему полиция поступает так, а не по закону, понятно - она фальсифицирует административное дело, возбудив его против заведомо невиновных. А таким незаконным задержанием она избавляется от настоящих свидетелей и привлекает к делу в качестве свидетелей самих преступников-полицейских. (Я могу, разумеется, ошибиться, но полагаю, что и Навального сначала задержали, а уже потом начали стряпать против него дело).

Является ли со стороны полиции незаконность задержания преступлением? А как же!!

Статья 301 УК РФ: «1. Заведомо незаконное задержание - наказывается …лишением свободы на срок до двух лет…».

И, главное, ведь и это не всё.

Наше право на любые митинги и шествия установила статья 31 Конституции РФ: «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».

А эту статью Конституции защищает статья 149 Уголовного кодекса РФ: «Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них …если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с применением насилия или с угрозой его применения, - наказываются …лишением свободы на срок до трех лет…».

Заметьте, в этой статье Уголовного кодекса совершенно нет условий «законности» мирного собрания. Скажем, нет того, что митинг должен быть, к примеру, разрешенным Правительством Москвы или что граждане обязаны пройти сквозь металлоискатель, или что митингующих должно быть определенное количество, или что собираться граждане должны только в указанное время. Не сказано потому, что единственные конституционные требования «незаконности» к митингующим, это исчерпывающий список требований статьи 31 Конституции России – «собираться мирно, без оружия». Все, больше никаких условий незаконности в Конституции нет, и ни в одном законе этих условий не может быть, раз их нет в Конституции.

Ещё раз об этом. Если бы в статье 31 Конституции было указание (оговорка) «в порядке предусмотренном законодательством», то положение этой статьи действовали бы не непосредственно, а только через механизм издания специального закона. Если же таковой или аналогичной оговорки нет, а есть общее правило статьи 18 Конституции («Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием»), то это и означает то, что все понимают, - можно собираться без всяких предварительных разрешений и или санкций. И не смотря на чьи-то антиконституционные представления о «разрешительном» или «уведомительном» порядке для такого собрания.

Что из этих требований статьи 31 Конституции не выполнили граждане 12 июня 2017 года? Собравшиеся на митинг имели оружие? Или угрожали ещё чем-то другим гражданам?

Фашисты-запутинцы скажут, что среди митингующих были и те, кто сопротивлялся полиции, Какой полиции? Этим преступникам, совершающим деяния, предусмотренные помянутыми статьями 149 и 301 УК РФ?? Но граждане обязаны сопротивляться преступлениям! Вот статья 39 Уголовного кодекса:

«Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, …если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости».

Кто-то докажет, что сопротивляясь вооруженным бандитам в полицейской форме безоружные демонстранты, устраняя опасность, угрожающую их правам на мирное собрание, превысили пределы крайней необходимости? Докажет?

Вот об этом надо говорить в тех судах, в которые привозят задержанных. В Рашке это не будет иметь эффекта, но это останется в материалах дел и даст Страсбургу основания увеличивать денежные компенсации.

Но, повторю, ни со стороны Навального, ни со стороны ФБК, ни со стороны адвокатов я ничего подобного не слышу. Почему жертвы преступления ограничивают свою защиту лишь доказательствами своей невиновности?

Это вопрос.

Как и вопрос, почему оппозиция молчит. Но об этом дальше.

(продолжение следует)