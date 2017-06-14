Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Роль Навального в истории России

Опубликовано 14.06.2017 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 1

суд навальный
Роль Навального в истории России

Юридическая сторона дела

Сел писать эти строки, узнав, что Навальный арестован при выходе из дома! Арестован за призыв своим сторонникам выйти в места гуляния с флагами РФ…

С другой стороны - а что тут такого? Фашизм, батенька, в чистом виде фашизм!

Что касается Навального, то ничего не могу сказать - политик отчаянный! Даже не так - настоящий мужчина!

Вообще-то, от причин ареста Навального нормальный человек охренеет. Навальному вменяют ч. 8 ст. 20.2. и 19.3 КоАП РФ, это «повторное …нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Как он мог совершить эти правонарушения?? Ведь его взяли при выходе из подъезда, а накануне он дал объявление ОБ ОТМЕНЕ МИТИНГА, вот оно: «мы отменяем митинг на Сахарова и призываем всех приходить на Тверскую улицу с нашим мирным и совершенно законным шествием. Тем более что 12 числа Тверская будет закрыта для автомобилей и открыта для пешеходного движения». Навальный митинг или шествие на Тверской не организовывал - там организовывала митинг мэрия Москвы - Собянин. Он плохо организовал, а Навальный виноват? Что нарушил Навальный? Не стал организовывать митинг на Сахарова? Но его арестовали при выходе из дома - он ничего организовывать просто не мог, да и на Сахарова ничего не случилось…

К сожалению, Навальный уже давно малодоступен и даже не из-за арестов, а потому, что окружён помощниками, которые фильтруют идущую к нему информацию, а его помощники молоды и ещё не способны понять важности той или иной информации. К примеру, тут уже и доброжелатели Навального отметили, что он провёл суд с Усмановым гораздо хуже, чем имел возможности для этого. Полагаю, что он считает себя опытным юристом, а помощники юридическую помощь со стороны к нему просто не пропустили, а от этого и очевидные юридические ляпы. А теперь вот Навальный опять сел, а я ни от журналистов, ни от его адвокатов не слышу того, что в данном деле ожидаешь услышать. А именно.

Думаю, что не многие видели тексты постановлений Страсбургского суда по правам человека. Так вот, в разделе «суд установил», помимо общемировых норм и прецедентов, рассматриваются и законодательные положения той страны, жалобу против которой суд рассматривает. И если обжалуемые решения как-то соответствуют внутренним законам страны, то это одно, а если они нарушают и собственные законы страны-нарушителя прав человека, то это совсем другое. В любом случае знать, какие законы нарушила полиция и власть Рашки в деле 12 июня (да и 26 марта), очень полезно, поскольку можно указать на это суду в Страсбурге и показать мурло фашистской власти Рашки во всей его красе.

Соответственно, это повлияет на денежную компенсацию пострадавшим, а дело ведь идёт не только о компенсации Навальному, но и о компенсации всем пострадавшим 12 июня от фашистов Кремля.

Итак, о чём необходимо говорить.

Начнём с того, что полиция просто хватала людей на улице и тащила в автозаки. Кстати, обратите внимание на этот короткий и замечательный ролик, в котором хорошо видна и подлость пропутинцев, и преступность полиции https://www.youtube.com/watch?v=7PMO2toTUkY.

Все наверняка понимают, что в Рашке с вот с этим полицейским произволом происходит что-то совершенно ненормальное, и возникает вопрос - неужели в Рашке нагло приняты законы, по которым и действуют менты? Нет, Дума настолько ещё не оборзела. Просто за соблюдением законов следит суд, а в Рашке нет суда, посему полиция и плюёт на все законы.

А именно. Что касается порядка задержания гражданина в России, то его установила статья 14 ФЗ №3 «О полиции» (я даю её всю, чтобы вы поняли, что в ней нет оправдания полиции, а нужное нам выделю):

«2. Полиция имеет право задерживать:

1) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

2) лиц, совершивших побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания либо не прибывших к месту отбывания наказания в установленный в указанном предписании срок, - до передачи их соответствующим органам, учреждениям или должностным лицам этих органов и учреждений;

3) лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания в виде административного ареста, - до передачи их в места отбывания административного ареста;

4) лиц, находящихся в розыске, - до передачи их соответствующим органам, учреждениям или должностным лицам этих органов и учреждений;

5) лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях, - по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены законодательством об административных правонарушениях;

6) военнослужащих и граждан Российской Федерации, призванных на военные сборы, подозреваемых в совершении преступления, - до передачи их военным патрулям, военному коменданту, командирам воинских частей или военным комиссарам;

7) лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинского характера или принудительных мер воспитательного воздействия, - до передачи их в учреждения, обеспечивающие исполнение таких мер;

8) лиц, уклоняющихся от следования в специализированные лечебные учреждения для исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинского характера, - по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены федеральным законом;

9) лиц, допустивших нарушение правил комендантского часа, - по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены федеральным конституционным законом;

10) лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на охраняемые объекты, - до выяснения личности, но на срок не более трех часов;

11) лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки выраженного психического расстройства и создающих своими действиями опасность для себя и окружающих, - до передачи их в лечебные учреждения либо по месту жительства;

12) лиц, совершивших побег из психиатрического лечебного учреждения или скрывающихся от назначенной судом недобровольной госпитализации в такое учреждение, - до передачи их в психиатрическое лечебное учреждение;

13) лиц, в отношении которых поступило требование о выдаче, - до передачи их иностранному государству по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или международным договором Российской Федерации.

3. В каждом случае задержания сотрудник полиции обязан выполнить действия, предусмотренные частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона, а также разъяснить лицу, подвергнутому задержанию (далее - задержанное лицо), его право на юридическую помощь, право на услуги переводчика, право на уведомление близких родственников или близких лиц о факте его задержания, право на отказ от дачи объяснения».

И чтобы уже показать законный процесс задержания во всей его полноте, дам помянутую в статье 14 часть 4 статьи 5 этого закона:

«При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан:

1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения;

2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина».

То есть, по закону сотрудник полиции обязан подойти к гражданину, назвать себя, сообщить, какое именно административное правонарушение нарушитель совершает и начать составлять акт об этом правонарушении, пригласив прохожих быть свидетелями. После того, как он напишет в акте первую букву, возникнет то, о чём говорит часть 5 статьи 14 закона «О полиции», - это будет началом «производства по административному правонарушению». Вот только после этого полицейский вправе задержать нарушителя. А разве так оно заведено в Рашке?

Нет, в фашистской Рашке полиция хватает, кого хочет, везёт к себе в полицию, и только там начинает составлять протокол. Почему полиция поступает так, а не по закону, понятно - она фальсифицирует административное дело, возбудив его против заведомо невиновных. А таким незаконным задержанием она избавляется от настоящих свидетелей и привлекает к делу в качестве свидетелей самих преступников-полицейских. (Я могу, разумеется, ошибиться, но полагаю, что и Навального сначала задержали, а уже потом начали стряпать против него дело).

Является ли со стороны полиции незаконность задержания преступлением? А как же!!

Статья 301 УК РФ: «1. Заведомо незаконное задержание - наказывается …лишением свободы на срок до двух лет…».

И, главное, ведь и это не всё.

Наше право на любые митинги и шествия установила статья 31 Конституции РФ: «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».

А эту статью Конституции защищает статья 149 Уголовного кодекса РФ: «Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них …если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с применением насилия или с угрозой его применения, - наказываются …лишением свободы на срок до трех лет…».

Заметьте, в этой статье Уголовного кодекса совершенно нет условий «законности» мирного собрания. Скажем, нет того, что митинг должен быть, к примеру, разрешенным Правительством Москвы или что граждане обязаны пройти сквозь металлоискатель, или что митингующих должно быть определенное количество, или что собираться граждане должны только в указанное время. Не сказано потому, что единственные конституционные требования «незаконности» к митингующим, это исчерпывающий список требований статьи 31 Конституции России – «собираться мирно, без оружия». Все, больше никаких условий незаконности в Конституции нет, и ни в одном законе этих условий не может быть, раз их нет в Конституции.

Ещё раз об этом. Если бы в статье 31 Конституции было указание (оговорка) «в порядке предусмотренном законодательством», то положение этой статьи действовали бы не непосредственно, а только через механизм издания специального закона. Если же таковой или аналогичной оговорки нет, а есть общее правило статьи 18 Конституции («Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием»), то это и означает то, что все понимают, - можно собираться без всяких предварительных разрешений и или санкций. И не смотря на чьи-то антиконституционные представления о «разрешительном» или «уведомительном» порядке для такого собрания.

Что из этих требований статьи 31 Конституции не выполнили граждане 12 июня 2017 года? Собравшиеся на митинг имели оружие? Или угрожали ещё чем-то другим гражданам?

Фашисты-запутинцы скажут, что среди митингующих были и те, кто сопротивлялся полиции, Какой полиции? Этим преступникам, совершающим деяния, предусмотренные помянутыми статьями 149 и 301 УК РФ?? Но граждане обязаны сопротивляться преступлениям! Вот статья 39 Уголовного кодекса:

«Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, …если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости».

Кто-то докажет, что сопротивляясь вооруженным бандитам в полицейской форме безоружные демонстранты, устраняя опасность, угрожающую их правам на мирное собрание, превысили пределы крайней необходимости? Докажет?

Вот об этом надо говорить в тех судах, в которые привозят задержанных. В Рашке это не будет иметь эффекта, но это останется в материалах дел и даст Страсбургу основания увеличивать денежные компенсации.

Но, повторю, ни со стороны Навального, ни со стороны ФБК, ни со стороны адвокатов я ничего подобного не слышу. Почему жертвы преступления ограничивают свою защиту лишь доказательствами своей невиновности?

Это вопрос.

Как и вопрос, почему оппозиция молчит. Но об этом дальше.

(продолжение следует)



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Мухин приплыл
Гражданин Андреев написал 14.06.2017 00:21
Мухин, я понимаю, что на свете нет темы важнее Анального. А вас не волнует, что светлые демократические идеалы Ельцына народ и власть не блюдут, блин?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
В регионах полицаи и казаки уже "вяжут" и нагайками свистят, столица сырьевой империи пока отстаёт
В регионах полицаи и казаки уже "вяжут" и нагайкам...
12.06.2017
На кладбище нет митингов, и даже инфляции
На кладбище нет митингов, и даже инфляции
14.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
На кладбище нет митингов, и даже инфляции (1)
Вас не коробит, что полицию называют "волками позорными"? (5)
Америка не поздравила нас с днем национального позора (2)
Тиллерсон: отношения США и России находятся на "беспрецедентно низком уровне" (1)
Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня (4)
Собянин назвал митинг 12 июня "подлой и опасной провокацией" (10)
Россельхознадзор рапортовал об уничтожении 14 тысяч тонн санкционной еды (7)
Почти 90% россиян не устраивают качество и цена услуг ЖКХ (3)
Экс-командир киевского "Беркута" "засветился" на разгоне митинга в Москве (27)
"Мегафон" снова дал сбой (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: И что таки дальше?
Максим Калашников Максим Калашников: На кладбище нет митингов, и даже инфляции (П.Грудинин, В.Боглаев, М.Калашников)
Максим Калашников Максим Калашников: Дочь Путина не занимается бизнесом - она собирает деньги с "Роснефти" и "Росатома"
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Предаются несчастьям с удовольствием
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Загадочная безнаказанность Навального
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss