Место Навального в оппозиции России

Итак, 12 июня по призыву Алексея Навального прошли акции протеста против коррупции во многих городах России, по крайней мере, они были запланированы в 145 городах. В любом случае, эти акции прошли во всех крупнейших городах: во Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске, Челябинске, Сургуте, Нижневартовске, Тюмени, Магнитогорске, Ростове, Краснодаре, Сыктывкаре, Петербурге. В Москве митинг был отменён и заменён праздничным гулянием. Это не помогло, полиция в начале 7-го вечера отчиталась в задержании 731 человек в Москве, в Питере задержано более 500 человек, десятки задержаных в других городах. Как проходило задержание, я дал пример в предыдущей части, для ленивых повторю https://www.youtube.com/watch?v=7PMO2toTUkY.

А что защитники народа? А что оппозиция?

Где возмущения Зюганова, Жириновского и Миронова расправой над Навальным и его сторонниками? Сам понимаю, что вопрос смешной, поэтому ладно, о них молчу. Но где возмущения «невстроеной» оппозиции?

В лучшем случае от неё констатация факта - типа «мы за всем наблюдаем со стороны» и статьи типа «Ересь Навального». И всё?? Нет. Есть ещё и крики: «Провокация! Провокация!».

Не нравится вам Навальный, ну так чёрт с ним. Примкните к народу, к мужчинам!

Исключено, поскольку в глазах оппозиции это уже испорченный народ - он вышел на протест за Навального, поэтому путин может этот народ хоть убить - оппозиция не против.

Однако продолжить материал о роли Навального в оппозиции, я хочу обсуждением позиции полутора-двух десятков комментаторов, которые как на работу ходят на мой сайт, чтобы как-то облить Навального дерьмом.

И начну со свойства этих комментаторов, с которым я сталкивался с давних времён - во время работы на заводе, - а сейчас это свойство хорошо видно в судьях и прокурорах. Когда эти, с позволения сказать, люди видят, что они не правы (особенно, если они преступно неправы), и не способны свою неправоту признать, то они могут даже сделать вид, что слушают доводы их неправоты, но у них становятся «стеклянные» глаза и они тупо не воспринимают никаких разъяснений. По русской поговорке - ты ему мочишься в глаза, а он: «Божья роса!».

И вот это поведение - «стеклянные» глаза и отказ принимать во внимание доводы - это ведь типичное поведение обабившихся лиц мужского пола в деле с Навальным. К примеру, месяца не прошло, как я повторил своё отношение к Алексею во вновь написанной статье «Чтобы вины Навального не было»:

«Алексей Навальный не может не вызывать симпатии бескомпромиссностью своей борьбы с фашистским режимом и способностью стойко переносить удары фашистов и лай мелких шавок из-за забора. Я писал, что вижу другого кандидата в Президенты - Ю. Болдырева, однако Болдырев молчит о выдвижении своей кандидатуры в президенты, а Навальный себя предлагает, поэтому если бы его победа была хоть на 1% реальна, я бы на эти выборы пошёл и за него бы голосовал.

Но сегодня и этого 1% нет, и моё мнение остаётся прежним - на выборы не ходить! Так, что я сегодня считаю полезным то, что фашисты не допустят Навального к выборам…».

Тем не менее, запутинские интернет-тонтон-макуты у меня на сайте со стеклянными глазами твердят и твердят, что я хочу видеть Навального президентом и поэтому агитирую за него, и вообще я «навальнёнок».

Это удивляет? Нет. Ведь они запутинцы. К примеру, обратите внимание на тот короткий ролик, адрес которого дан выше. Оцените степень подлости противников Навального. Вот полиция без слов скрутила совершенно спокойно стоявшего парня, а эта мразь даже не смогла просто промолчать, он начал утверждать, что этот незаконно задержанный парень «высказывался, что он сейчас всё взорвёт». Какая бессовестная тварь! Вылитый московский судья или прокурор. И ведь вот все такие твари за путина и против Навального.

Мне скажут, что их численно много. Да, их пока больше мужчин, выходящих на протесты. Но кому от них, этих трусливых крикунов из-за забора, толк?

Вот ещё пара роликов. СМИ понесли понос о том, что по призыву Навального народу на Тверскую пришло мало, и, главное, в основном молодые люди и пенсионеры. И Шарий проспал это указание Кремля, а его корреспондент снял два ролика с Тверской, показав, что народ не помещался на огороженной полицией площади и не мог пройти на Тверскую. А в своём составе показанные корреспондентом Шария протестующие практически сплошь состояли из людей среднего возраста. Если есть желание увидеть эти ролики, то https://www.youtube.com/watch?v=549zqrQ4jHQ и https://www.youtube.com/watch?v=rWi30CHZIlw.

Но я к сожалению сразу не скопировал, а теперь не найду откровение одного из запутинцев и противников Навального, которых Шарий собирает у себя в комментариях тысячами. Тот попрекал мужчину, вышедшего на протест на Тверскую, за то, что протестующий пожаловался на отсутствие работы в Москве. И этот запутинец и поклонник Шария похвастался, что сам он из Донбасса, а в Москве устроился на зарплату в 70 тысяч рублей. Ну и есть какая-то польза Донбассу от этого бывшего патриота Донбасса? Вот такая же польза от этих поклонников Шария есть и будет и народу России. Трусливых воплей от них много, и только…

Ну, ладно, вернёмся к «президенту Навальному».

Мне даже трудно представить, насколько нужно затупить себя трусостью, чтобы считать, что Навальный может стать президентом.

Ну, как он это сможет? Вы что - вообще ничего не знаете о порядках в фашистской Раше? Во-первых, как Навальный сможет стать президентом в условиях, когда нет ни малейших условий для выдвижения антифашистских кандидатов??

Да, Навальному остались в наследство от народных возмущений 2011-2012 годов такие возможности по организации людей в интернете, которые не имеет никто в остальной «невстроенной» оппозиции. Но достаточно ли этого? Ведь остальная масса избирателей ещё под СМИ, а, простите, даже скандальнейший суд Навального с Усмановым никак не был освещён в СМИ, - на том же телевидении. Мы имеем опыт выдвижения кандидатов в Президенты О. Шенина и Б. Миронова, так вот, нам даже разрешили провести процедуру их выдвижения (прислали представителей ЦИК на собрание, приняли протоколы и подписи), но после этого просто подло и тупо не зарегистрировали ни Шенина, ни Миронова.

Но ведь Навального не дадут даже выдвинуть!

Во-вторых, власть намертво сплетена с олигархами, а Навальный выступает против олигархов, называть их ворами. Каковы шансы такого кандидата, даже если бы его включили в список кандидатов, а Памфилова не стала бы фальсифицировать итоги выборов? Насколько только интернету под силу обеспечить Навальному хотя бы более четверти голосов, хотя бы в Москве и Питере?

И вот поэтому мне глубоко плевать на то, какая у Навального предвыборная программа. Не потому, что это не мой кандидат - нет. А потому, что какому дураку может потребоваться предвыборная программа человека, которого заведомо не допустят к выборам? Кроме, конечно, тех, кто пытается найти хоть какие-то поводы обгадить Навального.

Вы, запутинские интернет-тонтон-макуты, чего боитесь? Что Навальный станет президентом в ходе пресловутого майдана? А как?

Ведь майдан - майданом, но выборы-то проводить придётся. А разве на Украине президентом стали организаторы майдана Парубий, Турчинов или вожди главной боевой силы майдана - Тягнибок и Ярош? На президентских выборах Тягнибок получил аж 1,16% голосов, а вождь «Правого сектора» Ярош - целых 0,70%.

Украинские нацисты Тягнибока на последовавших парламентских выборах 2014 года набрали всего 4,71% голосов (при рекордно низкой явке) против 10,44% на выборах 2012 года - вдвое меньше, чем до майдана при Януковиче.

И долго ли цеплялся за власть Яценюк?

А ведь у Навальног даже боевиков нет. Даже охраны нет. Просто для справки, радиостанция «Эхо Москвы» опросила более 4,5 тысяч протестующих 12 июня и выяснила, что конкретно за Навального пришло меньше одного из десяти, а 89% протестовали против режима - против коррупции и несменяемости власти.

Кроме того, мне понятно и то, что мало, кому понятно.

Да, мне Навальный нравится своею смелостью и самоотверженностью - для Президента это уже ого-го! Но, всё же, мне этого недостаточно. Руководителю такого уровня требуется много знать. И хотя у меня нет сомнений, что для Навального узнать всё необходимое в конечном итоге не составит труда, но это займёт у него время и увеличит количество его ошибок в должности президента. Лучше бы президентом иметь более знающего человека, почему я и говорю о Болдыреве.

Да, разумеется. Мне не хочется, чтобы это случилось, но есть риск, что и Навальный сам сведёт своё движение на нет. Как ни крути, но в политике без ясной цели и на одной антикоррупционной борьбе долго не протянешь. Аналог Навального, Ли Куан Ю, имел чёткий план, что сделать с народом Сингапура, чтобы этот народ стал много зарабатывать. Да, разумеется, антикоррупционная борьба, конечно, сильна своей законностью, а Навальный этой борьбой раз за разом заставляет режим откровенно демонстрировать свой оголтелый фашизм. Это так, но это (повторю для особо тупых) не исключает и то, что и Навальный сведёт своё движение на нет.

Но пока этого не случилось, я не буду отстраняться от протестующих против фашистов русских мужчин, не буду участвовать в помощи фашистскому режиму по уничтожению движения мужчин, только потому, что это движение инициирует Навальный. Как бы бабы Рашки и ни выли от страха.

И у меня вопрос к патриотам-запутиинцам, оберегающим Россию от страшного Навального и его майдана. Вот вы возвращаетесь домой, не исключено, что у вас есть дети. Вы своим детям говорите, что вы всеми силами добиваетесь, чтобы над вашими детьми властвовали безнаказанно преступники и воры, хранящие на квартирах тонны долларов? Рассказываете, что добиваетесь, чтобы в России не действовали законы из-за отсутствия судов, чтобы менты могли их нагло в хватать ваших детей везде, где менты захотят, и потом фабриковать на ваших детей любое дело? Вы перед детьми хвастаетесь тем, что убиваете их будущее?

Ну, а в том, что от Навального дистанцируются все «вожди оппозиции», удивительного нет ничего. А когда они в России действовали вместе хотя бы против ненавистной им власти? Перефразируя неудачную мысль о театре, более логично сказать, что вожди народа должны ценить Россию (народ) в себе, а не себя в России. А они все (за редким исключением) ценят как раз второе, и если не видят себя в вожделенной роли вождя народа, то будут валить всех конкурентов вокруг, чтобы эта роль не досталась никому другому. А тем более, такому отчаянному вождю, как Навальный.

Вот присмотритесь - Навальный по роду своей работы (борьба с коррупцией) совершено вне политики - он ни правый, ни левый, ни националист - он никто и никому не мешает быть правым или левым. И уместно спросить вождей, а чем он вашей политической работе помешал?

За более чем 20 лет я этих вождей видел всех. Я уж не говорю о их профессиональной пригодности - о способности определить и выделить первоочередный и последующие цели. Но ведь за редко случавшимся исключением не было у этих вождей ни малейшей заботы о России, ни малейшей заботы об общем деле, хотя бы о деле свержения всем ненавистного режима. Вождей заботили и заботят только свои амбиции! Причём, для величины амбиции не имеет значения и то, что этот вождь по критерию количества своих сторонников практически ноль. Ничего - ни страх неудач, ни досада от бессмысленно ушедшего времени - не помогает для хотя бы временного сплочения этих вождей. В Национальной Ассамблее клятву давали в верности друг другу и цели Ассамблеи. Смешно просто. Амбиции вождей развалили этот союз в момент! Причём, первым плюнул на клятву и первым сбежал самый амбициозный - какая там Россия, какое там свержение режима, если остальные в Ассамблее не видят в нём главного вождя??

И не имеет значения политический окрас. Это не только у левых, но и у либералов. Возьмите, к примеру, Ходорковского. Казалось бы, чего ему терять и на кого ещё опереться в России, как не на Навального? Но вот моя жена, после получения от него денежной помощи с удивлением сообщила, что когда она по наивности посчитала в разговоре со сторонниками Ходорковского, что Ходорковский и Навальный действуют совместно, то сторонники Ходорковского даже обозлились - они к Навальному не имеют никакого отношения! Сам Ходорковский, разумеется, публично делает реверансы в адрес Навального, но не способен удержаться, чтобы не подчеркнуть, что он не видит его президентом(?). И вместо того, чтобы действовать совместно, Ходорковский оттягивает от Навального людей, затеяв заведомо слабое собственное движение с лозунгом «Надоел».

Вспомним, как эти «вожди оппозиции» тупо свели на нет протестное движение 2011-2012 годов, а потом ещё и развалили Совет оппозиции. И соответственно, каков поп, таков и приход. Под стать вождям и кучки их сторонников.

И, естественно, Навальный не может не вызвать у этих вождей и их сторонников неудержимую злобу тем, что он до сих пор способен на то, чего никогда не могли остальные вожди, - вывести на улицы не политических маргиналов, а массы, преодолевающие страх. Вот вожди оппозиции и сплачиваются с режимом, делая всё, чтобы убить движение Навального на корню - ещё тогда, когда оно только разгорается. Их понять можно - Навальный - сопливый выскочка, а они старые, испытанные вожди и все до одного талантливые председатели единого колхоза «40 лет без урожая». И если они не способны поднять массы, то и никто не имеет права: «Путин, ату Навального, ату его!! Убивай его сторонников!».

Нет, скажут мне вожди и их прихлебатели, мы ни о чём таком Путина не просим!

Просите! Просите тем, что не протестуете против происходящего произвола и вместо того, чтобы навалиться на режим, навалились на Навального.

Но это сложная мысль и о ней в конце, а сейчас о месте Навального в оппозиции России.

Он единственный на сегодня, за кем идут массы. И не просто массы, а массы оставшихся в России мужчин.

Об особенностях управления

А теперь, в связи с президентскими амбициями Навального (от которых он теперь не имеет права отказываться), рассмотрим две вещи, которые не видны «людям обычного звания». Мало этого, эти вещи не видны даже тем начальникам, которые благодаря бюрократической системе управления умудряются до пенсии никогда не принимать собственных ответственных решений (всегда у вышестоящего начальства спросят, что им делать). Так что потерпите немного академического занудства.

Первая особенность управления людьми легко объясняется логически.

Каждая новая должность вообще, особенно более высокие должности, - это новая работа со многими новыми, ранее неизвестными особенностями, кроме того, количество этих особенностей с ростом в должностях резко растёт. Ты как бы поднимаешься к вершине холма - чем выше, тем большая площадь у холма становится видна. А на очень высоких должностях открываются и секретные особенности дела, которые ранее тоже, понятное дело, не были известны. Мало этого, казалось бы, понятные ранее особенности дела вдруг приобретают совершенно иной вид - то есть то, что ты раньше считал благом, на новой должности может приобрести вид несущественного, а иногда и принять вид явного вреда.

В результате, когда реальный руководитель (а не марионетка) вступает в более высокую должность, то он совершенно по-новому оценивает старые вещи, часто отказываясь от того, в чём был уверен раньше. То есть, пока ты был внизу, то был уверен, что твой начальник должен был поступить вот так! И только так! А когда сам встал на его место (возложив на себя его ответственность и узнал то, что обязан был в этой должности узнать), то понимаешь, почему так, как ты раньше думал, поступать нельзя, - это нанесёт непоправимый ущерб твоему делу.

В случае с руководителями государств - нанесёт ущерб твоему народу.

Разумеется, речь идёт о настоящих руководителях - о тех, кто сам принимает решения, а не о тупых бюрократах, которым решения готовят аппараты, а они только подписывают «свои решения», не понимая, что именно подписали. Вот я, к примеру, начал несколько скептически относиться к Лукашенко из-за его сына Коли, тем не менее, у Батьки не отнимешь то, что он руководит Белоруссией сам, а не подписывает бумаги. И не отнимешь то, что Батька предан народу Белоруссии.

Так вот, помню, ко мне поступали вопросы о двойниках Путина и о том, что с западными руководителями всё понятно, но вот почему Лукашенко не реагирует на то, что в России вместо президента сидят артисты, играющие роль Путина? Упрёк понятен, однако как Лукшенко об этом заявит без ущерба для всего народа Белоруссии? Это я могу говорить о двойниках Путина, любой человек в интернете может об этом говорить, и пока об этом говорить не начнут «все», то наши слова никаких последствий для народа не несут. А расплатимся за эту правду о Путине только лично мы, говорящие. Но слова Лукшенко о двойниках Путина, во-первых, СМИ замолчат, во-вторых, эти слова немедленно отразятся на всём народе Белоруссии, хотя бы ценой на газ и блокадой. Причём, народ и не поймёт, что происходит. И как же упрекать в Лукшенко в том, что он делает вид, что как бы имеет дело с настоящим Путиным? Он же президент, а не блогер.

Или возьмите не такой трудный пример, возьмите пример Трампа. Сравните его предвыборные намерения, скажем, по отношению к России или Сирии, и его реальные действия после вступления в должность. Почему так? Вы правильно поняли - Трамп узнал то, чего не знал, когда был кандидатом в президенты.

Поэтому, когда Навального начинают расспрашивать об его президентской программе, а Навальный начинает что-то говорить, то я уже даже не улыбаюсь. Навальный не имеет вид марионетки и очень не исключено, что он был бы самостоятельным руководителем. Посему то, что Навальный реально делал бы, если бы Бог (он же Аллах и Б-г) смилостивился и сделал его президентом, сегодня и самому Навальному не может быть доподлинно известно.

Принципиальные моменты - преданность интересам народа - да! А подробности достижения принципиальных целей - тот же Крым или Донбасс - это разговор ни о чём. По сути, все подобные разговоры это так - образ мыслей на сегодня, не более того. Сегодня кандидат может обещать национализировать всё и вся, а став президентом и увидев, что предприятиями надо управлять, оставит всё, как есть, разве что заставит капиталы вернуть в Россию. А, может, и не заставит.

Возьмите большевиков - безусловных врагов не только самодержавия, но и слуг самодержавия - царских генералов и офицеров. Они ведь были реальные враги царских слуг. А «клюнул в темечко жаренный петух», и большевики призвали в Красную Армию тех же генералов и офицеров. А куда деваться?

Так, что кандидату в президенты уже на месте президента придётся разбираться со всеми вопросами применительно к обстановке на то время, когда вопрос будет решаться. И тут одна надежда - на ум президента и преданность его народу. Поэтому на Навального надо смотреть именно с этой точки зрения, повторю, как и на любого другого человека, претендующего на выборную должность.

Вторая особенность управления понятна чуть ли без объяснения, тем не менее, её совершенно не понимают массы. Речь вот о чём.

Люди не задумываются о том, что во всех случаях жизни, они перед каждым действием принимают решение, как именно это сделать. И вот то, что и руководители делают это - принимают решение, - обычные люди не видят, им это ни к чему. Но руководители нужны, чтобы действовали подчинённые им коллективы, и у руководителей вся их работа заключена именно в этой невидимой обычной людям работе - В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ. Далее руководитель доводит своё решение до подчинённых и именно это видно всем. И именно это воспринимается, как работа руководителя, хотя доведение решения это не сама работа, а всего лишь следствие работы - следствие принятого решения. И раз работа руководителя это решение, то руководитель всегда работает вне зависимости от того, даёт он команды или не даёт. Если руководитель даёт команду, то это его решение «сделать так и так», если руководитель не даёт команду, то это решение «не делать ни как».

Это сложно понять? Да, поскольку бюрократы этого в упор не понимают, кроме того, это не понимают и армии «учёных», и многочисленные «аналитеги», которые учат руководителей, как тем нужно поступать в тех или иных случаях. Им кажется, что если кто-то предлагает решение проблемы, а они умно так обругали это решение, то они очень умные и ценные для общества.

На самом деле, они интеллектуальный мусор общества, поскольку не понимают, что если они просто обругали чьё-то решение проблемы, и не предлагают никакого лучшего решения, то они тоже приняли и объявили своё решение - НЕ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ! И только! Да, бывают решения такие, что лучше проблему не решать, но тогда об этом объявляют. А в большинстве случаев эти умники, зная, что проблему нужно решить, болтовнёй своей «критики» и сами проблему не решают, и другим не дают решать. Не дают заполнением информационного пространства своим, как правило, тупым бла-бла-бла на тему «я не знаю как, но знаю, что не так».

Ещё на заводе работа и ответственность научили меня ненавидеть таких болтунов. На совещаниях, не зная, как надо решить проблему, они своё незнание маскируют критикой всех предлагаемых решений. Они не только не говорят прямо - «нет», они не говорят и «да». Не имея своего решения, они боятся одобрить найденное кем-то решение из-за всё тех же собственных малограмотности или глупости.

И если этих болтунов не пресекать, то они будут бесконечно критиковать любые решения. А твои подчинённые в это время будут сидеть без твоей команды без дела, а ты, как руководитель, будешь ничтожеством, поскольку ты нужен, чтобы твои подчинённые работали, а не сидели. Поэтому лучше принять сомнительное решение и ошибиться, чем не принимать никакого решения, поскольку, повторю, бездействие руководителя это тоже его действие - это принятие решения «оставить проблему, как она есть». Ошибку в своём решении по ходу работы увидишь и исправишь, а потерянное время не вернёшь.

Вот, скажем, умники говорят, что борются с режимом, но не поддерживают Навального. Нет, умники, вы под видом борьбы с режимом, на самом деле приняли решение поддержать путина в его борьбе с Навальным. Вы приняли решение помогать режиму - вы его союзник, вы запутинец. А о том, что с режимом борется именно Навальный, а не вы, показывают целевые репрессии режима против Навального, а не против вас.

Или возьмём для примера интервью Навального Собчак и прозвучавший в нём вопрос о Крыме. В чём суть этого спора? Не только Навальный, но и Собчак понимают, что надо прекратить международные санкции против России, наносящие ущерб не членам режима (они воровали и будут воровать), а народу России. Понять эту проблему не сложно.

И вот Навальный предлагает решение - предложить мировому сообществу провести повторный референдум, установив за проведением референдума какой угодно контроль мирового сообщества. Что будет в результате? От такого решения мировое сообщество «станет раком» - если оно откажется проводить этот референдум, то получится, что «мировое сообщество» игнорирует демократию и волю народа - оно же не обложило санкциями Пуэрто-Рико за референдум присоединения к США. Ну, а если мировое сообщество согласится на проведение референдума, то результат референдума известен заранее. То есть, это будет мощный довод для снятия санкций с России и ослабления конфронтации между русскими и украинцами.

А что Собчак?

Отвлекусь. Навальный по молодости переоценивает людей - считает их умнее, чем они есть на самом деле. Но особенно он переоценивает работников СМИ, в данном случае он переоценил Собчак. Он ведь ей прямо заявил, что Украина не признает итогов такого референдума, и Собчак сразу сделала умное лицо - а тогда зачем его проводить?

Блин, дура, для мирового сообщества, а не для Украины! Ведь Украина потому и не признает его итоги, что население Крыма никогда не проголосует за присоединение к рагулям. И Навальный (кстати, и покойный Немцов) это прекрасно понимали. У меня в Крыму есть знакомый украинский крутой националист, так вот даже он понимает, что никаких надежд на народ Крыма у Украины нет. И по его (постоянного жителя Крыма) наблюдениям, украинцев в Крыму практически нет - только русские и малороссы.

Да, для Собчак (и того же Шария) идея повторного референдума оказалась очень сложным решением, а патриотам-запутинцам, понятное дело, нужны простые и понятные решения, прямо скажем, примитивные, но об этом ниже. В результате Навальный предлагает проведением референдума погасить напряжённость между русскими и украинцами, а Собчак и иные критики референдума, ничего не предлагая, на самом деле призывают оставить всё, как есть. То есть ПРЕДЛАГАЮТ нерешённостью крымского вопроса продолжать разжигать вражду между русскими и украинцами и держать народ России под санкциями!

А разговор о том, что «мы этого не предлагаем» - в пользу бедных умом, не понимающих, что они творят. Время-то идёт, конфликт всё время ужесточается, и, не принимая решений по его погашению, вы конфликт раздуваете. Понимаю, что это не каждый «аналитег» поймёт, но это так.

Ладно.

Программа для запутинцев

Что тут необходимо посоветовать Алексею.

Когда выйдет из заключения, ему нужно подготовить президентскую программу не только для нормальных людей, но и (и даже в первую очередь) специально для людей, с умственными способностями «аналитегов» СМИ и интернета. Собчак говорила же ему, что народ глуп и понимает только простые решения, и что такие простые решения народу как раз и предлагает путин, вот нужно и собрать простые решения программы Навального для «аналитегов» с умственными способностями Собчак.

Программа

кандидата в президенты А.А. Навального специально для патриотов-запутинцев

Дорогие патриоты-запутинцы! Голосуйте за меня, Путин стар, а я буду лучше Путина делать всё, что вы в нём любите, а именно:

1. Я выловлю щуку не на 21 кг, как Путин, а на 25 кг.

2. Я научусь ездить не только на лошади, как Путин, но и на верблюде.

3. Я провожу в полёт не 4 журавлей, как Путин, а 10 журавлей.

4. Я выловлю в море не две греческие амфоры, как Путин, а 10 греческих амфор.

5. Я покатаюсь не только на реактивном истребителе, пожарном самолёте, подводной лодке, комбайне, как Путин, но и на эвакуаторе неправильно припаркованных автомобилей.

6. Я научусь играть не только в хоккей, как Путин, но и в кёрлинг.

7. Я научусь играть не только на пианино, как Путин, но и на саксофоне.

8. Я сделаю укол не только уссурийскому тигру, как Путин, но всем депутатам Госдумы.

9. Я заведу себе не только собаку, как Путин, но и котика.

10. Я научусь кататься не только на горных лыжах, как Путин, но и на скейтборде.

11. Я разучу не только приёмы дзюдо, как Путин, но и приготовления вкусной и здоровой пищи.

12. На ежегодных встречах с населением я буду давать на 20% больше обещаний, чем их даёт Путин.

13. Я обеспечу, что не половина всех новостей, как про Путина, а все новости на всех каналах ТВ будут только про меня.

14. Я спрячу за границей не только своих детей и жену, как Путин, но и всех своих близких родственников и друзей.

15. Режиссеру Стоуну вы заплатите не за 4 серии, как за фильм о Путине, а за 10 серий за фильм обо мне.

Патиоты-запутинцы!

Голосуйте за меня - я буду лучше, чем Путин! Я моложе его и меня не окружает банда воров во власти!»

Можно было бы добавить и пункт: «Я заведу себе не 3, как Путин, а 10 двойников для участия в официальных мероприятиях и подписания законов и указов», - но для Навального это будет слишком.

И согласитесь, что при условии царящих в Рашке безнаказанной подлости и идиотизма, такая программа уместна. Зачем запутинцам рассказывать про экономику или политику? Для них это просто непонятные слова. Об экономике и политике надо говорить в отдельной программе для граждан России, а для запутинских патриотов такая предлагаемая простая программа в самый раз. Им же надо, как Собчак требует, только простые обещания, ну так пусть Навальный заявит: «Хотите простых решений? Их есть у меня!».

***

Однако я ведь начал писать не о фантастике - не о президентстве Навального, - а о реальной роли Навального в истории России. В чём она?

Тут наши доблестные «аналитеги» раскрыли, что Навальный это «проект». Правда, не установили точно, чей проект, - одни считают, что Кремля, а другие - что сразу США (помните, как Навальный в США полгода учился?!). Не буду с этим спорить - нет доводов.

Действительно, чтобы превратить мужчин России в трусливых баб, таким мужчинам нужно дать оправдание. Сами посудите, ну как трусливым бабам оправдаться в том, что на их глазах режим Кремля грабит Россию, превратив народ в бессловесное быдло? Ну как считать себя мужчиной, когда на твоих глазах такое происходит? А тут радость - Навальный!! И сразу есть отмазка - я потому ничего не делаю для предотвращения лишения будущего своих детей, что за это борется Навальный. А он шпиён, шпиён, шпиён!

Скажите, Навальный, как «отмазка» бабского поведения российских организмов в штанах, выгоден Кремлю и США? Выгоден.

Ещё. Тут «аналитеги» хором орут, что Навальный провокатор. Опять соглашусь. Но что он провоцирует? Вот сейчас в России любой организм в штанах уже мужчина. А Навальный все эти организмы «в штанах» делит на мужчин и баб в штанах. Но это ещё полбеды - мало ли чего американский шпиён наговорит.

Патриотам-запутинцам страшно то, что своим примером и своими действиями он показывает, что в России действительно ещё остались мужчины - люди с чувством собственного достоинства. И своими мероприятиями Навальный даёт этим людям показать остальным «гражданам» РФ, что не все в России превратились в трусливое бабьё. Эти мужчины знают, что фашисты Раши их беззаконно задержат и беззаконно осудят. Но выходят на улицу, поскольку чувство того, что ты человек, а не трусливое быдло, - чувство собственного человеческого достоинства, - не даёт им сидеть дома.

Но Навальны, хочет он этого или нет, своей деятельностью показывает, что остальные «политически активные» «граждане» РФ чувства собственного достоинства лишены. Глупости, трусости, амбиций у этих баб достаточно, а вот чувства собственного достоинства - нет. И от вида чувства собственного достоинства у мужчин, патриотам-запутинцам становится обидно, очень обидно, а из-за этой обиды запутинцы всех сортов хотят, чтобы этого чувства собственного достоинства не было ни у кого! Чтобы все были, как они.

Отсюда и ненависть к Навальному.

Но отсюда же и его выдающаяся роль в истории нашей Родины.