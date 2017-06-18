"Горячая линия" Путина и мастер-класс хуцпы

Кто не в курсе, тому поясняю, что «хуцпа» это еврейское слово, означающее крайне бессовестную наглость. Пример хуцпы: сын убивает родителей, а когда его судят за это убийство, то требует для себя снисхождение, потому что он сирота.

Я вспомнил о хуцпе, когда услышал эпизоды «горчей линии» с путиным и уже начал было писать об этом. Но тут проявилась красава телеканала «Россия-1», В. Соловьёв, со своей хуцпой и, понятное дело, отодвинул путина на второе место. Всё-таки Соловьёв открыто исповедует иудаизм, соревноваться с Соловьёвым в хуцпе даже кукловодам путина не просто.

Вот эта, впечатлившая меня хуцпа Соловьёва, «зацените» - https://www.youtube.com/watch?v=7ONdj-UXyrw.

Как вы поняли, Соловьёв объявил, что все, кто ходил на акции 12 июня, это дети сидящих в тюрьмах коррупционеров, это мажоры. Почему?? А потому, разъяснил Соловьёв, что они все имеют сотовые телефоны. А раз ты такой богатый, что имеешь сотовый телефон, значит ты сын или дочь коррупционера.

Кстати, у Соловьёва от трёх жён аж восемь деток, и все, кроме младшенького, наверняка имеют сотовые телефоны. Минимум семь раз он коррупционер проклятый! Правда, сидит не в тюрьме, а на телеканале «Россия -1», и заставляет граждан России привыкать к хуцпе.

Второе место, безусловно, принадлежит сценаристам и режиссерам «горячей линии» с путиным. В этом четырёхчасовом бла-бла-бла много чего есть, но я возьму только эпизод с детьми-мажорами, раз Соловьёв о них начал.

«В. Путин: Вы знаете, мои дети, дочери, несмотря на всякие слухи, живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть, они тоже живут нормальной жизнью. Дочери у меня занимаются наукой, образованием, никуда не лезут, ни в какую политику, живут нормальной, рядовой жизнью. Что касается внуков - кто-то уже в детский сад ходит.

Понимаете, в чём дело? Я не хочу, чтобы они росли какими-то «принцами крови», я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли. Для этого им нужно обычное общение, рядовое общение в детских коллективах. Стоит только мне сейчас сказать возраст, имя, - они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое, это нанесёт ущерб просто развитию ребёнка. Поэтому всё у меня нормально, я прошу меня понять правильно и отнестись с пониманием к этой позиции».

«Зацените» сказанное: все ищут следы дочерей и зятьёв Путина (настоящего), чтобы узнать, каким объёмом украденных у России денег обеспечил Путин своё семя. А путину кукловоды подготовили текст о том, что он детей скрывает, якобы, для того, чтобы дочери оставались бедными и не имели сотовых телефонов, а то вдруг станут «принцами крови», а под этим путиным подразумевается ленивое и подлое дерьмо. И путин боится именно того, что его дети и внуки превратятся в дерьмо, а не того, что его дети обретут царские честь и достоинство.

Ведь реальные принцы крови не прячутся от людей именно потому, что они принцы, и обязаны открыто жить среди людей, и, кстати, часто и открыто обучатся в тех же учебных заведениях, что и обычные люди. И безусловно показывать всем свою честность - это обязательно! К примеру, будущий германский император Вильгельм II в 1874—1877 годах учился в кассельской гимназии бок о бок с выходцами из бюргерских и крестьянских семей. Когда вспыхнул военный конфликт между Британией и Аргентиной за Фолклендские острова, английский Кабмин не захотел подвергать опасности здоровье и жизнь одного из британских лётчиков - среднего сына королевы Елизаветы II иодного из возможных наследников престола, принца Эндрю. Однако его мать не поменяла ему документы и не спрятала его от общества, а настояла на том, чтобы принц Эндрю участвовал в войне за национальные интересы. Пятый в очереди наследник британского престола - принц Гарри - тоже воевал в Афганистане, поскольку там воевали части британской армии.

С принцам понятно.

Но ведь и дети демократически избранных лидеров ОБЯЗАНЫ открыто демонстрировать людям, что они служат государственным интересам и живут честно и по собственным средствам. И, само собой, во всём мире детям первых лиц никакая известность не мешает стать людьми, а не дерьмом, - «принцами крови» (кроме, разумеется, того, каким примером для них являются их родители).

И что же получается?

Во всём мире только дети Путина станут «принцами крови», то есть дерьмом, как только люди узнают, что их отец Путин? Так что ли? Дети Сталина, о которых все знали, что они дети Сталина, не стали «принцами крови» - ушли на фронт офицерами, старший сын погиб. В наше время даже дети Горбачёва не стали «принцами крови» и не скрываются от людей. А дети Путина станут дерьмом, и поэтому их надо скрывать от людей?? Они что - настолько морально опущены?

Кстати, для того, чтобы дочерей Путина тут в России спрятать, им нужно незаконно поменять все документы на фальшивые. А путину для встречи с детьми и внуками нужно тайно выбираться из резиденций и на конспиративной квартире делать вид типа «приехал дедушка Вова из деревни Кукуево, парного молочка привёз». С зятьёв ещё можно взять клятву, чтобы они никому ни гу-гу, - это понятно, хотя и не понятно, как эту тайну соблюсти, а как с внуками быть? Не подпускать их к телевизору, чтобы они в садике не закричали: «А вон деда опять «бла-бла-бла» по телевизору!»?

Это же тупой бред!

Ещё кстати. А как же быть с бабушкой внуков Путина - с Людмилой Путиной? Бабушка тоже поменяла документы и легенду о своём происхождении? Или ей запрещено общаться с внуками, а тем объясняют, что бабушка умерла?

Оно, конечно, патриот-запутинец имеет столько мозгов, что для него всё это очень сложно, ему проще поверить в то, что путин ему на уши повесил, но всё же…

И наконец, третий преподаватель мастер-класса хуцпы - А. Шарий, который в своих роликах тоже ориентируется исключительно на патриотов-запутинцев с понятными умственными способностями. Вот его ролик «Рабы замочили Путина» https://www.youtube.com/watch?v=l6vks5xeA2Q.

Он начал свой ролик так: «Я-то слегка расстроен. Потому, что я-то хотел замочить Путина его ответами на вопросы, скажу вам честно и откровенно. Почему? Потому, что я смотрел прямой эфир и он там заявил следующее. Там было два момента, которые меня …вау! Были, короче моменты, к которым я думал пристебаться…». Ну и далее обычное ёрничание Шария, как забава для смотрящих его детей и зрителей с детским развитием, а потом бла-бла-бла про то, что Шарию путина мочить не пришлось, поскольку путина замочили «свободные русские граждане» своими дерзкими вопросами.

Оцените, как подло и бессовестно Шарий подменил понятия. Ведь всех нормальных людей интересовали не вопросы людей с улицы (дерзкими они были или не дерзкими), а ответы путина! Без ответов путина никакие вопросы смысла не имеют, поскольку каждый может такие вопросы на своей кухне задавать хоть по сотне в день. Но в почти 12 минутном ролике Шария нет ни слова от самого путина! В самом начале вы просто читаете вопросы путину на экране под лёгкую музычку, а в конце звучат вопросы путину уже от показываемых участников спектакля, но без хотя бы малейшего звука от самого путина!

А те вопросы, которые на экране не звучали, а показывались, действительно крутые, к примеру:

«- Когда отправят Чубайса, Кудрина, Грефа и других в отставку?

- Пенсия 9000 р. Квартплата 7000р. Как жить?

- Когда вы перестанете нарушать положения Конституции о максимальном президентстве в 2 срока?

- Ваши слова «своих не сдаём» относятся к казнокрадам и коррупционерам?

- Вся Россия считает, что вы засиделись на троне».

Ну и естественный вопрос-удивление: «Путин, ты правда считаешь, что народ верит в этот цирк с подставными вопросами?». Путин промолчал, а Шарий угодливо убеждает своих дебилов: «Верую! Верую!». И впаривает своим дебилам, дескать, раз в России граждане могут задавать президенту вот такие крутые вопросы, то в России (вот вам крест!) истинная демократия!

Оцените хуцпу Шария. Ведь ни на один вопрос путину, из показанных на экране в ролике Шария, не был дан ответ, и Шарий об этом знает, раз смотрел прямой эфир. Знает, но, тем не менее, впаривает своим дебилам хуцпу, что «рабы замочили путина» вот этими вопросами, на которые ни путин, ни организующая камарилья не обращали внимание. Вот ведь бессовестный наглец!

Кстати, вот сообщение о том, что ожидало граждан России за вопросы путину даже по местным проблемам: «Жители Томска записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину о коррупции в местных правоохранительных органах. Они провели акцию 15 июня во время «Прямой линии», но их задержали… Сотрудники МВД отвели женщин в полицейскую будку, где продержали пять часов. Одной из них стало плохо, вызвали скорую помощь. Затем задержанных отвезли в Ленинский районный суд Томска. Заседание 15 июня все-таки отложили, на заседании 16 июня авторам обращения к Путину вручили повестки на 19 июня».

Но тогда возникает вопрос, а как же эти крутые вопросы путину попали на экран, если полиция хватала людей даже за вопросы о коррупции на местах?

Оказалось, что среди кукловодов путина окопался враг, и информированные источники сообщают: «Самым интересным в «Прямой линии» с Владимиром Путиным оказались не приглаженные вопросы тех, кому позволили обращаться к Царю-батюшке, а СМС-сообщения, которыми его не стали беспокоить. Однако на экран они попали и сейчас в студии ищут допустившего прокол вредителя».

А Шарий впаривает дебилам хуцпу, что раз на Украине Порошенко подобных вопросов не задают, то в России полная демократия.

(Хотя это и не наше дело, но на Украине Порошенко задают вопросы и покруче, во всяком случае со сцены в Рашке путина, к примеру, не называют «шоколадной жопой», как Порошенко на Украине http://perepostil.ru/blog/43448733371/Ukrayinskaya-devushka-snayper-spela-o-%C2%ABshokoladnoy-dupe%C2%BB-pod-vid?tmd=1, да и от оппозиции в Рашке не слышно ничего подобного этому: «…Порошенко - грязный коррумпированный и авторитарный негодяй, место которому в тюрьме, а не во главе европейской державы». Это так его характеризует с трибуны лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко).

Однако предположим, что на Украине Порошенко такие вопросы, как задали путину, действительно не задают. Ну и что? Ведь и в этом случае Порошенко такие вопросы не задают, а путин их не замечает. В чём разница?

А разница в том, что у Порошенко за такие вопросы не наказывают. А в России за эти же вопросы 12 июня полиция незаконно задержала, частью избила и неправосудно осудила только в Москве 825, а в Питере - 558 человек, причём, в Питере суды уже наложили на демонстрантов суммарно 2 874 400 рублей штрафов, и пир судебного произвола продолжается.

А Шарий впаривает и впаривает своим дебилам - у вас в Рашке демократия!! Толя, не надо так отчаянно лизать Кремлю дупу, да ещё и причмокивать! На Украине фашисты у власти - с этим никто не спорит, но у нас они уже от своей власти сами загнили до нестерпимой вони.

Не демократия у нас - у нас за подачки от Кремля в СМИ и без Шария полно специалистов впаривать народу России любую хуцпу.