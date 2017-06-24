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Московский листок

Непрерывная очередь к мощам Николая Чудотворца в ХХС - миф. Фоторепортаж

Опубликовано 24.06.2017 автором в разделе комментариев 1

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Непрерывная очередь к мощам Николая Чудотворца в ХХС - миф. Фоторепортаж

И вот, не то чтоб уверовав, но как минимум поверив родному ТВ, что во стольном нашем граде непрерывно вершатся чудеса в районе ХХС, пошёл я, значит, собачку говорящчую повидать… Ой, то есть – собственноглазно узреть, как народ православный денно и нощно выстаивает возля Москвы-реки часы непрерывною цепью, в молитвах и покаяниях, коленопреклоненно - дабы приложиться ко стекляшке, Путиным поцелованной, под которою покоятся чудотворные мощи…

Человек я в меру наивный, - всё потому что москвич, наверное, - и зашёл, зарулил, так сказать, со стороны Кремля, через Волхонку. Парочка графити Военно-исторического общества «Мединский и сынъ» на торцах зданий вселили в меня подобающий дух - не какой-то там кратковременнОй патриотической советскости, а тысячелетней русской удали. Дай-ка, думаю, и я туда встану, в очередь, то есть – ведь народное же, всенародное же это дело… А не тут-то было!

При приближении к пешеходному мостику, столь излюбленному новорусским быстрорастворимым кинцом,к мосту ажурному,  что имеется при ХХС – уже заметил я некоторые затруднения в перемещении пространственном. Молодые полицаи всех поворачивали назад к мосту, хотя нигде впереди никакой очереди страждущих чуда я не увидел. Скорее, такая изоляция пространства напоминала проведение некой секретной операции, куда лишние допущены быть не могут.

В глупое положение попали и индусы-туристы, вызвавшие такси по смартфону. Кнопка, видимо, сама всё объяснила шофёру – но дальше-то пришлось индусам ему объяснять по-аглицки, ху из где, а таксист ни бельмеса… И тут, как молодой Никита Мигалков, был я, шагающий по Москве, привлечён в качестве переводчика в разговоре со смартфоном. Джинсовый прикид, видимо, вселил доверие: эти джинсы чаще в Индии и делают, в Джакарте.

- Храм Христа Спасителя, - ору, полагая, что они врубили гугл-мэп…

Но вместо голоса милой гугло-дамы отвечает мне наш, восточный акцент:

- У тэатря я, на свэтофоре!

- Храм проехали?

- Какёй храм, там пэрэкрито всё от Крымского моста! Я под тэатром, мне туда указали!.. – наш таксист уже изрядно там, видимо настоял на счётчике и злился даже на гостей столицы в моём переводе…  

Я даже рассмотрел его, жёлтенького, по ту сторону реки. Ну, как умел, объяснил я по-аглицки индусам, что из-за релиджус пипол им придётся по Большому Каменному перебираться к своему таксисту и… Пошёл следом за ними. Раздолбанная по программе «Моя улица» Пречистенская набережная напоминала не путь паломников, а место боёв, причём уже захваченное неприятелем – чёрные формы и групповые передислокации росгвардейцев (впрочем, ничем от полицаев не отличающихся) не вселяли патриотизма. Пришлось по Ленивке возвращаться на Волхонку и топать, а точнее протискиваться мимо возведения плиточного тротуара. И вот – первое откровение, которое вы видите на первом фото.

Автобус ведомственный, как на былые демонстрации - привозили по разнарядке, столько-то голов, так и сейчас, только с другой целью. 

По идее, там должны стоять православные граждане, уже приложившиеся к мощам, счастливые, просветленные. Но (фото достаточно высокого качества, при необходимости могу увеличить до видимости каждого лица) таковых я не заметил. Скорее лица были суетливы и озабочены. Изобилие синих уличных туалетов свидетельствовало, что я не ошибся, и паломничество – это вот тут… И полицаи на каждом шагу – тоже подтверждали верность локации. Однако что делает здесь ведомственный, а точнее заводской автобус? И почему здесь – ведь тут как раз конец пути паломников, а они из него только высаживаются (что на фото, конечно, не чётко видно, нопросматривается внутриавтобусное наполнение, и тут придётся поверить на слово)? Как же они попадут к мощам, не отстояв часы и сутки в длинной цепи? Вопросы стали прибавляться по мере продвижения к зоне, которая во всех госСМИ называлась как «непрерывная цепь православных»…

Туда, кстати, и не так просто было пробраться. Вот, обратите внимание – такие посты зачем-то были выставлены на каждом перекрёстке. Прямо – как тут не вспомнить нынешний герб двулапый? В левой руке сникерс, в правой руке марс – то есть слева как бы государственная полиция, ну а справа – православная. Все они в таких вот зелёных жилетках и белых платочках, то есть не волонтёры, а вполне такая регулярная служба – и чёрт их там ведает, сколько их у богатейшей в РФ корпорации РПЦ (под 40% акций там у кремлядей, кстати). Это 2-й Обыденский переулок.

Далее всё же, любимыми дворами, меж постов я пробрался к набережной и узрел самое главное.

А нет никакой непрерывной очереди. Вы ведь явственно видите прогал ниже, как и я?

Это пунктир – причём места аккумуляции чётко прикреплены к батареям голубых туалетов (и каково же должно быть мерзко людям стоять рядом с этим зловонием, но высшие помыслы спасают, наверное…) и постам полицаев. На фото присмотритесь – видите, слева двух полицаев, а за ними пустоту?

Вот так и устроена эта «непрерывная цепь». Людей привозят на автобусах, высаживают, потом полицаям дают по рации команду, а местные попы – вот на этой фотографии и их рассмотреть можно, по бородам, - благословляют. И пунктирная очередь проходит до следующего кордона. И уж конечно, при таком избытке заграждений - нет никакой возможности вписаться в массовку извне. Тут всё строго по спискам, как и Поклонной горе в 2012-м. Для этого и попы, и полицаи и прочие кураторы.

Выглядит это всё чудовищно унизительно. В особенности, если бы там были всерьёз верующие люди, которым их господь дал свооду воли.

Ну, вот вы сами посудите: вы ехали в Москву чтобы встретиться с чудом, может быть, попытаться исцелиться или исповедаться у мощей… А вас ставят носом в туалет, прячут за автобусом, а потом ещё и полицаи понукают, решают за вас, когда вам идти к чуду… Нет, всё это, конечно, было уже на Руси, и великими художниками-передвижниками отражено, но… Век-то какой?

Впрочем, для людей истово верующих время всегда одно – и весьма условное, ведь оно лишь путь к царствию небесному, вечному блаженству, путь, на котором нельзя нагрешить и прогневать господа. Вот так и стоят покорно, как…

Присмотритесь – а много ли в очереди в платочках людей?

Да нет, конечно же. И тульский заводской автобус, и эти рейсовые – не могли бы набрать столько православных. Их набирали, как ранее «нашистов» к 12 июня, о чём я своевременно писал, побывав на Красной площади и выяснив, что это просто халявная экскурсия в Москву за гос-счёт.

Жалко только было детишек, которых родители из Тулы и других городов повезли Москву показать – а их за туалеты схоронили. Выглядит это крайне гротексно всё – потому что с другой стороны проезжей части – кафешки, в которых по-летнему расселись буржуа, загорелы и сочувственно взирающие на загнанные эти, за железяками стоящие стада.

Тут  свободы и гламур, а там вера да покаяние… Впрочем, кроме таких же, как полицаи, чёрных по прикиду попов – никто на религиозность, повторюсь, не указывал. Видимо, массовка, свезённая на этот раз, чтобы порадовать православного президента – вне внимания телекамер к ней, и не особо-то старалась…

Мимо проплывали речные трамвайчики, куда более густо населённые гостями столицы и экскурсанты «по православной линии», которых в каждом отсеке-кордоне набиралсь максимум сто, явно завидовали водоплавающим экскурсиям… А оттуда, поднимаясь к Остоженке кварталами новостроя офисного и лакшери – я обнаружил ещё один автобус, вот этот как раз был с иконками и сугубо православный, но он-то прибыл в другой монастырь и явно не в целях создать массовость.

Ну, и как же быть с этим великим православным надувательством насчёт не зарастающей тропы?

А веровать, только веровать! Одним - воровать, другим - веровать. Иначе никакого национального согласия и единства нации не получится.

Ведь политическое православие – очень серьёзная штуковина и последнее прибежище тех, кто привык не только грабить недра, отнятые у граждан, но ещё и духовно помыкать ими.

Что всё это шоу носит важнейший для нынешнего государства характер, было ясно с самого начала. Исаакий, который именно это, давно слившееся в экстае с РПЦ государство передаёт попам и уже смеет выбирать там директоров понабожнее – это так, далёкие отзвуки клерикализации всей жизни общества. Как и с каруселями на выборах, халявные экскурсии с обязательной явкой в храм – это метод формирования общественного мнения через ТВ.

Пугаясь таким «массовкам», обыватель, менее искушённый в вопросах веры – решает, что большинство выглядит именно так. И если верует в чудотворные мощи, то почему бы не веровать в то, что президент зарабатывает лишь 8 миллионов рублей в год?

Их легко выстроить под телекамеру – чтобы цепочка казалась непрерывной, но при пристальном-то внимании, всё это оказывается враньём, очень выгодным правящему классу. Ибо править критически мыслящими трудно и порой опасно, а вот такими, которые в очередь к костям – так вообще лафа. Это и был мессядж власти. Кто не в этой очереди – равняйся на очередь, ибо это – путь президента, а значит и всей России путь, а который неверующий, тот и лишний. Точнее – статистически незаметный.

Прохиндейство с освещением данной «цепи» началось уже с того, что закрыли пешеходный мост к ХХС. Ибо с него-то прекрасно просматривается пунктирность, жидковатость и кордонность «непрерывного потока». Как тут не вспомнить кинофильм «Козерог-1», в котором впервые рассматривалась версия того, что на Луну США никого не посылали, а всё сняли на похожем рельефе? (Однако лунный грунт-то не подделаешь, а вот картинку паломничества – запросто)

Только тут всё осложнилось тем, что локация-то в центре Москвы. Но – нет ничего невозможного при наличии опытных операторов и Росгвардии, способной перекрыть целый район. Главное захотеть и уверовать.

Репин, человек революционных настроений, это всё отобразил давно и прекрасно, включая замах нагайкой конного полицая в белом... Вот сюда, в "которую потеряли", и возвращают...

Илья Репин. Крестный ход в Курской губернии.   

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Всего комментариев к статье: 1
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Димон неграмотный:Джакарта-столица Индонезии
и еще:сьездил бы к себе в Израиль, написал 25.06.2017 01:00
там твои соотечественники в ермолках и с пейсами возле Стены Плача
стоят. Давай над ними постебайся. Че,Черный,боишься?
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