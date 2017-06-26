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Московский листок

Бессмертие человека. Цели природы

Опубликовано 26.06.2017 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 1

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Вот читаю топ новостей науки на 25 июня. По идее это должны быть самые нужные людям результаты научных поисков на эту дату, ведь собраны они со всего мира. Но это по идее. А на самом деле:

«- Телескоп «Хаббл» зафиксировал зарождающиеся звезды в новой галактике;

Внеземную жизнь на других планетах нашли ученые NASA;

Вечные дожди прогнозирует NASA для Земли будущего;

SpaceX вновь посадила использованную ступень Falcon;

В поиск Google добавили возможность поиска вакансии;

Осенью планета Нибиру может уничтожить жизнь на Земле;

Ученые: Под поверхностью спутника Сатурна обнаружен океан;

Известный ученый призывает людей как можно скорее покинуть Землю;

Первый латвийский космический спутник вышел на орбиту;

Microsoft подтвердила утечку исходных кодов Windows 10;

Ученые: В созвездии Печи найдена «галактика-пожиратель»;

Роскомнадзор рассказал о причинах блокировки Google;

Ученые: В вымирании динозавров виновата темная материя;

Искусственный интеллект научил iPhone мгновенно распознавать предметы».

Вот, что из этих новостей «науки» может быть полезно для нас, живущих на Земле, причём, живущих очень короткую жизнь?

Поскольку с моей судьбой на ближайшие годы (а может и до конца жизни) всё понятно, то я решил помимо того, что я уже написал на тему бессмертия человека, записать и нечто вроде аудио лекции. Мне самому такой вид общения не нравится, а для читателей моих книг в этих лекциях вряд ли будет что-то новое, но есть люди, которым лучше услышать, чем прочитать. Вот для них и эти лекции.

В целом получилось почти два часа. Я считаю, что для сегодняшнего человека, да ещё и по такой теме, - это очень много. Запутаются люди. Поэтому я разбил тему на пять лекций и хочу их давать, начиная с сегодняшнего дня, чтобы самому успеть увидеть комментарии.

В первой лекции я говорю о том, что мало до кого доходит, - о целях. Причём, предлагаю начать обдумывать этот вопрос даже не с цели жизни человека, а с цели Природы, с цели Мироздания.

Это сложно. Но надеюсь, что понять всё же можно.



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Всего комментариев к статье: 1
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ProfiTmnRU
ProfiTmnRU написал 26.06.2017 02:49

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