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Московский листок

В Алматы мать и семеро детей живут на улице

Опубликовано 27.06.2017 автором Айнур Курманов в разделе комментариев 0

казахстан дети
В Алматы мать и семеро детей живут на улице

В Алматы мать с семью детьми третьи сутки живет на улице. Из времянки, которую снимала Шынар Сарсембаева, их выгнали. Женщина уверяет: она бы и рада арендовать другое жилье, но никто не хочет сдавать жилплощадь матери-одиночке с таким количеством детей, передает КТК.

Шынар Сарсембаева с горечью признает: она и ее дети – теперь бомжи. Вот уже третьи сутки семья скитается по улицам Алматы. Из съемного жилья их выселили, а другую квартиру найти не получилось.

«Мы три дня ходим по улицам. В первый день вообще не спали, были возле мечети, на следующий день пошли к соседке, но в 5 утра ушли оттуда, чтобы хозяйка ее квартиры не увидела нас», — говорит дочь Толкын Сарсембаева.

Женщина жалуется: никто не сдает ей жилплощадь из-за детей. Всех арендодателей пугает их количество. Хотя Шынар уверяет: она всегда платит вовремя, а дети у нее воспитанные.

«Мы бы хотя бы не платили бы за квартиру, мы поняли бы, что не платим за квартиру. А постоянно платим, хоть дети голодные, я обязательно старалась за квартиру отдавать», — рассказала многодетная мама Шынар.

За знак «Кумис алка» женщина получает четырнадцать с половиной тысяч тенге. Еще около 20 удается заработать мытьем посуды. Помогает старшая дочь – подрабатывает няней. Но денег катастрофически не хватает.

Шынар рассказывает: муж бросил ее беременную седьмым ребенком и ушел к другой. С тех пор знать о бывшей жене и детях ничего не хочет. А родственники якобы даже на порог не пускают.

«Я сказала: мне некуда идти, на улице я оказалась. Мне некуда идти. Ищи квартиру, говорят. Мне сказали: не надо было столько рожать», — говорит Шынар.

В местном акимате, как оказалось, о проблеме Шынар в курсе. Пояснили: прописана она в Алматинской области. Все вопросы нужно решать там. Но заверили: уже ищут спонсоров, которые могут помочь.

«Если кто-то, имея человеческий фактор, окажет помощь, конечно, будем «за». Потому что им тяжело, семеро детей. Их на квартиру отказываются брать. Если вдруг хотя бы временно кто-то поможет, там, комнаткой, конечно, окажем содействие», — пояснила руководитель отдела соцсферы аппарата акима Наурызбайского района Алматы Жанна Кужамбердиева.

К слову, в поселке Шынар выделили землю под ИЖС. Но на строительство дома денег нет. А еще «Жилстройсбербанк» через три года обещал квартиру. Но за нее каждый месяц необходимо вносить на депозит по 14 тысяч тенге. Многодетная мать таких денег тоже найти не смогла.

Телефон: 8 702 137 67 34 — Шынар Сарсембаева.



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