Есть в этом что-то неприличное

Совершенно случайно наткнулся на Ютубе на анонс о ролике, в котором Соловьёв как-то там «опозорил» Познера: «Соловьев о МОРАЛЬНОМ УРОДЕ Познере и ампутированной совести Литвиновой на «Минуте славы»». Мне от них обоих тошнит - и от подлости Соловьёва, и от подлости Познера, - но, обычно, деятели СМИ этой национальности безоговорочно поддерживают друг друга, а тут Соловьёв прыгает на Познера? Это оригинально!

Поэтому решил понять, о чём речь, и послушал начало бла-бла-бла того, как Соловьёв на радио учит русский народ «разумному, доброму вечному» (в его, Соловьёва, понимании). Причём, приводя в пример этой своей прогрессивности тот печальный факт, какой же моральный урод этот самый некий Познер https://www.youtube.com/watch?v=4KwcmwASIcs.

Речь, оказалось, вот о чём.

Есть какая-то телевизионная передача с названием «Минута славы», видимо что-то вроде конкурса художественной самодеятельности, и Познер оказался в жюри этого конкурса. И в конкурсной программе выступила танцевальная пара, причём, парень оказался инвалидом без ноги. Нога у него ампутирована почти по пах, и не понятно, имел ли он протез, во всяком случае, в этом конкурсе его физический недостаток явно выпирал. Я не думаю, что танцор был настолько глуп, что не понимал, что он этим показом своей культи требует у жюри фору.

Соловьёв и «еже с ним» были за этого танцора. Толи потому, что искренне были в восторге от этого номера, толи восторгались в пику Познеру, поскольку тот выступил против. А Познер пояснил, что он восхищён инвалидом за упорство, но не может дать ему баллы потому, что тот имеет преимущество пред остальными конкурсантами именно из-за своей инвалидности. Возможно, Познер не смог сформулировать мысль, но по смыслу его слов было понятно, что танцор поступил, как нищие в метро, которые тычут пассажирам свою культю, чтобы те увеличили размер милостыни.

Но у нас же в Рашке сейчас, чем больше ты восхищаешься каким-либо уродством, физическим или моральным, тем более ты передовой человек, и Соловьёв у нас передовой, дальше некуда. Вот и попёр Соловьёв на Познера, невзирая на национальность (она в данном случае требует упоминания), хотя Познер и выступил всего-то против простого инвалида, а не, скажем, против целого педераста.

Вообще-то, даже с интернациональной точки зрения, этот безногий танцор не имел права выступать в конкурсе вместе с физически полноценными людьми. Ему надо было выступать на конкурсе безногих танцоров и там показывать свой класс. Как параолимпийцы выступают в соревнованиях друг с другом, а не с физически нормальными спортсменами. Иначе получилось, что инвалид полез играть в шахматы, потребовав себе фору в виде ферзя и обеих ладей, а все должны делать вид, что они этого не видят, и кричать: «Гроссмейстер, гроссмейстер!». А как же! Надо же проявлять толерантность к инвалиду.

Это понятно, но даже такой конкурс танцев (для безногих) - это будет сильно не по-русски. Для русских физический недостаток это объект сострадания, а не объект развлечения.

Надо понимать, что это танец, а для танца нужны именно ноги - то, чего у конкурсанта не было. Когда ты танцуешь так, чтобы тебя не видели, то это одно. Но когда ты на сцене, то этот танец предназначен не для тебя самого, а для развлечения зрителей, а с русской точки зрения развлекаться чьим-то физическим недостатком - это вообще ни на что не похоже! Со стороны инвалида демонстрировать свою физическую ущербность допустимо только при собирании милостыни - для того, чтобы вызывать состардание, а не развлекать своею ущербностью народ.

А если ты не нищенствуешь, то обязан скрывать свою инвалидность, а если это невозможно, то нельзя выпячивать свой недостаток, поскольку инвалиды и обязаны были быть «как все», и вести себя как все (хотя им уступали места, пропускали, уважительно относились и пр.). Почему? Потому, что самое действенное сострадание это СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ СОСТРАДАТЬ ИНВАЛИДУ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Я застал время, когда инвалидов войны было очень много, но они были «как все», подавляющая их часть жила не только на пенсию (хотя, наверное, были и такие) - она и работала, «как все». Государство им это обеспечивало.

Вот через десяток домов по моей стороне улицы был дом инвалида (и сейчас помню фамилию - Касько), потерявшего на фронте обе ноги по колено, так ему не только пенсию платили, не только обеспечивали протезами, но и регулярно выдавалась инвалидная мотоколяска с мотоциклетным мотором (такая показана в комедии «Операция «ы»»). Тем не менее, этот инвалид ещё и официально работал на дому частным сапожником. Соответственно, имел трёх послевоенных сыновей и, как и полагалось сапожнику, регулярно «заливал за воротник». Развлекать публику своими культями, ему просто не было необходимости. Кстати, моему тестю, инвалиду войны, учителю математики и директору сельской начальной школы, так же выдавалась такая коляска, а когда последняя износилась, был бесплатно выдан автомобиль «Запорожец».

Ещё. В переулке улицы, на которой я жил, была артель инвалидов, там инвалиды без одной или даже обеих ног или без руки изготавливали фурнитуру к мебели на специально для инвалидов приспособленном оборудовании. Где-то в 70-х эти инвалиды или умерли, или ушли на пенсию, и артель реорганизовали уже в государственный фурнитурный завод, поставив на него станки для физически нормальных людей.

Ну не принято у русских инвалидность совать в нос людям, даже такую почётную инвалидность, как полученную на войне. Ну, инвалид он, ну и что тут такого, чтобы тебя его вид развлекал? По-русски, повторю, совершенно немыслимо делать из физических недостатков развлечение.

Опять о своём впечатлении. Ведь в детстве всё видишь в первый раз, и всё интересно - скажем, вот полностью безногий человек едет на низенькой тележке с шарикоподшипниками вместо колёсиков, отталкиваясь от земли чем-то похожим на утюги в руках - это же интересно! Или вот на пляже безрукий - это же интересно посмотреть, как выглядит его культя. Но взрослые тут же одёргивали - нельзя пялиться! Ты своим любопытством смущаешь инвалида, ему становится неудобно, ты ему напоминаешь, что он инвалид! В его физическом недостатке нет ничего такого, чтобы превращать это в зрелище!

Физические недостатки никогда не развлекали русских - русских не забавляло смотреть на физические недостатки. И это же не моё личное впечатление, мы в истории не найдём никаких примеров, чтобы в России инвалиды, говоря шире - люди с физическими недостатками, были объектом развлечения. Силачи в цирке - да! Медведи - да! (Медведей водили и по ярмаркам, развлекая ими народ). Но не развлекались русские люди при виде инвалидов, какими бы затейниками эти инвалиды ни были. Не по-русски это! Ну не по-русски это, когда безногий инвалид пляшет на потеху публике! На гармошке играет? Песни поёт? Ну, так это другое дело, он же не культей это делает. Ему - да, ему можно соревноваться с физически здоровыми музыкантами или певцами. Но безногому плясать??

А вот для Запада это обычная практика - Запад физические недостатки других людей развлекают, для Запада смаковать именно физические недостатки - это нормально (почему я и написал, что национальность в этом случае важна). Вот, к примеру, какими номерами развлекал американцев их цирк ещё и в прошлом веке http://chert-poberi.ru/interestnoe/samyie-znamenityie-artistyi-tsirka-urodtsev-40-foto.html.

У нас этого не было и я, к примеру, как-то по этому поводу и не сильно переживаю.

Помню, ещё ребёнком в цирке (уже советском, а не русском) я с родителями смотрел цирковой номер в исполнении лилипутов. Не помню, в чём этот номер заключался, кажется, какие-то гимнастические трюки, и хотя в этом номере выступали только лилипуты, но, всё равно, они оставили у меня впечатление, что смотреть на их номера было как-то неудобно, вроде как занимаешься чем-то неприличным. Подчеркну, не они, а ты занимаешься чем-то неприличным!

Я нашёл в ютубе вступление в конкурсе этого инвалида (https://www.youtube.com/watch?v=5NwAaCQ7jMohttps://www.youtube.com/watch?v=5NwAaCQ7jMo) и впечатление у меня это выступление оставило, как от выступления лилипутов.

Нынешние русские «уже не те, что тогда», нынешних русских уже и вид физического недостатка других людей развлекает - это для них тоже «ржака».

Ещё раз: неприличность этого действия не в том, что лилипуты или инвалиды выступают на сцене (может, у них нет другого способа обеспечить себе жизнь), а в том, что для тебя это является развлечение.

Не с инвалидами, а с тобой не всё в порядке!

Стремительно приобщается Russia к западным моральным «ценностям». Однако назвать это прогрессом, язык как-то не поворачивается.