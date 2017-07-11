Откуда в России эти моральные уроды?

В деле с газовыми турбинами «Сименс» разгорается скандал и уже понятно, что немцы не будут сопровождать работу этих турбин гарантией и запчастями, следовательно, и монтировать их бессмысленно.

Но я хочу продолжить заметку «Была Россия, стала папуассия» не этим скандалом, а темой о воплях «вечно голодных идиотов, страдавших в СССР без колбасы из кенгурятины и сои». А так же без высококачественной (в их мечтах) бытовой техники, квартир и одежды. Этим дебилам советская власть всех этих «ништяков» не давала!! Вот немцам и американцам ихняя власть «ништяки» давала, а им, бедным, нет!

Начну с нескольких чисел за 1981-1982 годы из статистического ежегодника «Внешняя торговля СССР» (они чуть позже пригодятся).

О советских станках, шедших на экспорт, при их разнообразии и поставках практически во все страны мира, и говорить не буду, мне, кстати, самому было интересно то, что станки и промышленное оборудование поставляли не только в страны третьего мира или своим союзникам - в страны СЭВ, а и в капиталистические страны. Причём (что даже меня удивило), не только в какие-то там мелкие Дании, Норвегии или Исландии, но и во все промышленно-развитые страны - от стоящей в начала алфавита Австрии, до стоящей в конце алфавита Японии. А потом вспомнил из программы новостей тех лет, что во Францию поставили из СССР тогда самый мощный в мире пресс с усилием в 100 тысяч тонн для изготовления уникальных деталей самолётов.

Но всех же интересует «ширпотреб», и главный ширпотреб - легковые автомобили. Совсем недавно о них писал, но ещё раз напомню (числа сокращаю до первого знака после запятой, чтобы не перегружать цифрами текст). В 1981-1982 годах из СССР поставлялось в год 252-253 тысячи легковых автомобилей в 35 стран мира, из них наиболее крупные поставки в капиталистические страны были такими (тыс. машин в год): в Великобританию - 17,8, Канада - 16,4, Голландия - 7,2, Финляндия - 11,3, ФРГ - 7,6 и Францию - 26,6. Кто сам не подсчитает, тому сообщу, что только в эти 6 стран поставлялось почти 87 тысяч легковых автомобилей из СССР.

А в 2013 году по всей Европе продали аж 5,5 тысяч российских легковых автомобилей! Причём, и через 21 год после гибели СССР в Европе покупают в основном всё ту же советскую «Ниву».

Помнится, Ли Якокка чуть ли не материл США за то, что американцы вывели свою ткацкую промышленность начисто, а СССР поставлял на экспорт только хлопчатобумажных и вискозных тканей 122-132 миллиона метров.

Но особенно интересно просматривать числа советских поставок за рубеж товаров, о которых совсем бы не подумал, что эти страны могли эти наши товары покупать. К примеру, в 1982 году Великобритания и Франция купили практически одинаковое количество бытовых советских холодильников - по 20,7 тысяч штук. А Финляндия купила 39,9 тысяч велосипедов. И вот снова у Великобритании и Франции числа покупок практически совпали - в 1982 году они купили по 3,1 миллиона пар советских часов. Причём, если в предшествовавшем 1981 году Великобритания купила всего 1,8 миллиона пар, то Франция и в 1981 купила их 3,2 миллиона. Замечу, что в это время население Великобритании было 56,6 миллиона человек, а Франции - 54,0 миллиона. Представляете, сколько народа в этих странах ходило не с «Роллексом», а с советскими часами? Между прочим, по всему миру в те годы продавались по 22-23 миллиона пар советских часов в год. Это я ещё, кстати, лично увидел в конце 80-х: в «дьюти фри шопе» аэропорта Белграда за «Командирские» просили 100 долларов. А вот, скажем, в 1981 году англичане купили 143 тысячи советских фотоаппаратов из тех 1,3 миллиона, проданных в том году в мире. Радиоприёмники и телевизоры в Великобритании и Франции шли заметно хуже - из суммы проданных в мире 1,8 миллиона аппаратов, англичане купили всего 18,0 тысяч, а французы - 32,1.

Но вернёмся к нашим вечно голодным уродам с их проклятиями в адрес моей Родины - СССР.

Им говорят, да посмотрите же на числа! Скажем, того же мяса на душу населения в СССР производили чуть ли не вдвое больше, чем сейчас потребляется в Раше, товаров производили столько, что уже и весь мир ими заваливали. Но уродам это говорить бесполезно - для них эти числа сверх их понимания, кроме того, они лично приняли участие в уничтожении СССР, посему они вам со стеклянными глазами будут талдычить про «пустые полки магазинов».

Вот и думаю, что отвечать им надо не числами, а примерно так.

Вот вы, тупые и ленивые дебилы, вопите, что в СССР у вас не было столько колбасы по той, советской цене, чтобы вы могли эту колбасу одним концом в рот засовывать, а другим концом она из вас уже вылезала бы. Так почему вы, уроды, не поступили на работу в колхоз и не вырастили столько мяса, чтобы его хватило на такое количество колбасы? Почему вы, уроды, не поступили на работу на завод «Москвич» или ВАЗ и не построили автомобили на зависть немцам? И не надо ваше бла-бла-бла про то, что вы где-то там в СССР «устроились» и паразитировали. Раз вы вопите, что вам чего-то не хватало, то почему вы этого не изготовили? Почему вы считаете, что не вы себя, а «дядя» вас должен был обеспечить?

Поясню, потому вы требуете всё от «дяди», что вы тупые и ленивые животные и единственное ваше отличие от людей, что у вас пасть, как у бегемота, и если вы этой пастью не жрёте, то орёте, что вас, скотов, кто-то плохо обеспечивал. Кто вам мешал самих себя обеспечить, кроме вашей лени и тупости? Коммунисты не пускали вас стать колхозниками или рабочими и самим изготовить то, о чём вы измечтались?

Ведь вы всех русских людей позорите собою, твари! Придумали бы себе уж какую-нибудь иную национальность! Русские (как я показал выше) производили товары, которые с руками отрывали и за границей, а вы, твари, только выли и выли, что вам кто-то чего-то мало даёт.

И есть один момент, который в пароксизме «рюсской национальной гордости» игнорируется. Вот комментатор на ФОРУМмск мне пишет: «Тов. Мухин! Что значит «стали мы вровень с папуасами - была Россия, стала Папуассия»? Сами, что ли, стали? Дык, САМО ПО СЕБЕ НИЧТО НЕ ДЕЛАЕТСЯ, и не «стали мы», а нас долго, целенаправленно, вполне системно СТАВИЛИ, и здесь нужно ПОИМЕННО называть тех, кто это делал, то есть СТАВИЛ в рамках реализации проекта УТИЛИЗАЦИЯ РОССИИ. А это прежде всего Вова Плешивый - засланный казачок, обслуживающий интересы забугорного капитала. Ну, а дальше уже вниз по вертикали - все эти мордашовы, сечины/шуваловы и прочие подельники Вовы Плешивого».

Опять?! «Не виноватая я, он сам ко мне пришёл!»? ©

Те, на кого вы всё валите, от вас отличаются только наглостью.

Да, лица, вами перечисленные, холуйской породы, но откуда эта холуйская порода у русских взялась? Откуда, к примеру, вот это - «советская власть мне, бездельнику, была должна»?

И ведь при этом попрекающие советскую власть понимают, что власть сама ничего не производит, что производят те русские, кто работали в промышленности и сельском хозяйстве. И когда эти уроды ругают советскую власть, они фактически осуждают её за то, что советская власть не заставила реальных работников обслуживать этих паразитов ещё лучше.

Хватает этим дебилам ума, чтобы понять вот это или нет, но они попрекают советскую власть тем, что советская власть не заставляла тружеников по 12 часов работать без отпусков и выходных, как в Южной Корее. И работать во имя того, чтобы эти ленивые и тупые твари колбасой нажрались??

Ладно.

Откуда в России эти моральные уроды?

А вы вспомните или прочтите сказку Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». И сравните - разве поведение тех генералов, уверенных, что труженик-мужик обязан их всем обеспечить, отличается от поведения наших уродов, которые вопят, что советская власть им чего-то не давала и поэтому надо её надо было заменить властью воров?

Вы мне скажете, что в указанной сказке Салтыкова паразитами выступают дворяне. Вот именно! Это ведь русские дворяне изначально являлись слугами (холуями) при царе, и в массе русских дворян в крови было, во-первых, не работать, не служить, а «устроится» при царе на хлебное место. К примеру, поступить в армию, но служить так, чтобы никогда не воевать. Чтобы «50 лет в строю и ни разу в бою».

Вот Иван Посошков описывает русских дворян ещё допетровской армии: «Попечение о том не имеют, чтоб неприятеля убить, а о том лишь печется. как бы домой быть, а о том еще молятся Богу, чтоб и рану нажить легкую, чтоб не гораздо от нее поболеть, а от великого государя пожаловану б за нее быть, а на службе того и смотреть, чтоб где во время бою за кустом притулиться... А то я у многих дворян слышал: «Дай, де, Бог великому государю служить и сабли из ножен не вынимать»».

Во-вторых, уже крепостное право вбило в мировоззрение русских дворян, что народ (их крепостные) им должен всё, а после Петра III - после вольности дворянства - русские дворяне вообще обнаглели - им народ должен, а они никому ничего не должны. Даже царю. Вот эти две черты мировоззрения «элиты России» - холуйство, с желанием холуя не служить, а «устроится», и наглая уверенность, что народ ему, холую, должен. Что работать и по-настоящему служить должен только «чёрный» народ.

От дворян это вошло и в интеллигенцию, а «чистые» всегда были примером для глуповатой части «чёрного» народа России. Дело в том, что глуповатым страшно жить своим умом, и от этого страха у них появляется желание устроится холуем при хозяине. Ведь при хозяине глуповатому не надо ни о чём думать - хозяин всё продумает и на себя ответственность возьмёт. А уже холую надо только как-то изловчиться и при барине устроится так, чтобы вроде и служить, и ничего не делать. У Энгельгардта в его «Письмах из деревни» об этом специально сказано, и на денежных примерах объяснено, почему было так. Почему прилично крестьян во всех деревнях мечтали избавиться даже не столько от тяжелого, сколько от ответственного за ошибки крестьянского труда. А для этого пойти к кому-угодно в услужение и в холуях стараться жить, как главные холуи, - как дворяне.

Ну, а СССР с его массой государственных должностей, на которых можно было «устроиться», начиная от партийных органов, кончая армией и наукой, был раем для тупиц, «добывших» дипломы. А вместе с дипломами и право устроиться на должности, на которой ни за что не надо отвечать, и только требовать и требовать халявы. Да ещё и свысока смотреть на реальных тружеников.

Вот так и надо отвечать тупым «двигателям перестройки» - если тебе не хватало в СССР мяса, то какого чёрта ты не пошёл работать в колхоз, чтобы увеличить количество этого мяса? Что тебе в государстве трудящихся мешало производить мясо, кроме твоей лени и тупости?