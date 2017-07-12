Бандитизм как высшая форма патриотизма

Бандитизм в России есть высшая форма патриотизма.

Это мое стойкое убеждение, основанное на богатом опыте.

Волею судеб, в 1993 году жизнь меня впервые столкнула с чеченской мафией, проводящей операции с фальшивыми авизо.

Я был начальником кредитного отдела банка, контролируемого (потом узнал) мазуткинской ОПГ. Времена были жестокими и мазуткинские меня в одиночку выпихнули на "переговорами" с толпой чеченов. Которые вдесятером против меня одного рассказывали как они оскорбляли мою мать.

Я выстоял и нашел нужные слова, после которых смелые чечены больше не объявлялись.

В эти допутинские времена синие были синими, красные красными и можно было выбирать.

Опущу годы и конфликты.

Сегодня нет бандитов, ментов и кгбэшников.

Они все переженились.

В инете появились весьма убедительные материалы, говорящие о том, что Россия сегодня во власти криминала.

Отчасти соглашусь, основываясь на личном опыте работы помощником Заместителя Председателя Правительства, работы в АП и личными контактами с помощниками Сечина, Якунина и руководителем ГРУ Генштаба Михаилом Алексеевичем Моисеевым.

Может ли бандит быть патриотом?

В начале 90-х мог. Я даже встречал сибирских бандитов, которые захватили производство спиртного в Тюменской области и искренне противодействовали Собянину по части крышевания наркоторговли.

Кстати всех моих старых бандитов убили. По странному стечению обстоятельств, все они были русские или славяне.

Так вопрос: может ли быть патриотом бандит, торгующий наркотиками, испепеляющий заводы, включая космос и оборонку?

Мягко скажу: сегодня все ОПГ, включая лидеров, очень хорошо себя чувствуют при Путине.

Михась, Трабер, Петров.

У ФСБ были вопросы к Мише Фридману по поводу колоссального трафика кокаина. Теперь вопросов нет.

Кандидатуру министра МВД согласовывают с ворами в законе. Это инфа из прослушиваемого кабинета Премьер-министра России.

Так может ли бандит быть патриотом?

Судя по сегодняшнему, может.

Только это чики-пуки в натуре ХПП.

А 130 миллионов непричастных к патриотизму россиянцев должны мирно тихо сдохнуть.

Вопрос:

Путин контролирует высокий криминал?

Или он патриот на время пососать должность?