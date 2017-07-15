Патриотизм не входит в общекультурные компетенции

Ситуация в системе образования, по общему мнению рядовых работников образования, сложилась просто аховая. Особенно понятно это тем, кто застал советские времена. Мы живём в постсоветское время, а прилагательное «постсоветское» так и транскрибируется – [пассав᾿éцк᾿аjе] (для наглядности специальные значки используются по минимуму), и само звучание этого слова – 'постсоветское' – приносит ценителю звучания слова неизъяснимое наслаждение, поскольку удивительным образом точно передаёт суть протекающих перемен.

Особенно плохо дело обстоит в сфере существующих стандартов образования. Здесь не хочется критиковать «компетентностный» подход, а также ЕГЭ-угадайку, по сути своей исключающий возможность появления в стране – в рамках существующей системы образования – новых Ломоносовых и Пушкиных. Пока что нас направляют на «инклюзию». Вполне официальные люди утверждают, что учитель, не умеющий учить ребёнка с психическими или иными отклонениями, с первого января следующего (2017!) года должен быть дисквалифицирован. Пока обучение и воспитание здоровых детей нас интересовать, по мнению руководящих лиц, не должно. Ну что ж! Мы, люди подчинённые, будем исполнять то, что спустят сверху.

Но один момент отметить хочется чрезвычайно. Практически ни в одном государственном образовательном стандарте вы не найдёте такую – объявленную ценной – общекультурную компетенцию, как патриотизм. Везде, во всех стандартах, требуется «толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)» (конкретный стандарт взят наугад), но нигде вы не найдёте формулировки типа «отстаивать государственные интересы, следовать патриотическим установкам».

По этим формулировкам немцы, «толерантно» позволяющие в Кёльне иммигрантам насиловать своих соотечественниц, – молодцы, поскольку «толерантно воспринимают социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)». По этим же формулировкам, наши мурманчане, доходчиво объяснившие заезжим молодцам недопустимость попыток вести себя в России так же, как в Кёльне, – не соответствуют требованиям общекультурной компетенции под номером шесть. Почему же культурная европейская общественность по этому поводу нам рукоплещет (см.: https://www.ridus.ru/news/211792)?

Получается так, что наши государственные стандарты (правда, мною просмотрены образовательные стандарты только высшего образования), в том числе новейшие ФГОСы-3, составлены людьми, исповедующим антипатриотические, антигосударственные, антироссийские взгляды. Говорю об этом потому, что достоверно известен случай, когда конкретному (вполне квалифицированному) преподавателю поставили на вид (как недостаток) то, что он напоминает студентам, будущим педагогам, о необходимости формирования патриотических установок, тогда как «следует формировать указанные компетенции». Патриотизм же, как уже было только что сказано, не входит в общекультурные компетенции, формулируемые существующими ФГОСами. Но государство, не обеспечивающее своих государственных интересов в области образования, – что с ним будет? Ответить на этот вопрос доверяем своим читателям.

Но хватит о грустном. Пора о светлых (пока довольно робких) надеждах работников образования. Они связаны с назначением нового министра образования – О.Ю.Васильевой. В Интернете проскользнуло известие о том, что Ольга Юрьевна – ещё до назначения её министром – в одном из интервью говорила буквально следующее: «Я считаю, что мы допустили почти непоправимые ошибки, когда в 1990-е годы выкорчевывали такие понятия, как патриотизм, любовь к Отечеству, героизм. Сейчас мы уже пожинаем горькие плоды: молодые люди с большим трудом понимают, что каждый трагический эпизод в жизни страны должен вызывать отклик».

Будем надеяться, что это не просто благие пожелания. Будем надеяться, что формирование патриотизма, любви к Отечеству, героизма войдёт в Федеральные образовательные стандарты в качестве общекультурной компетенции. Будем надеяться, что государство наконец-то озаботится своими государственными интересами в сфере образования. Пока мы можем на это только надеяться.