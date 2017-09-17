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Московский листок

Бог и Царь наш...

Опубликовано 17.09.2017 автором в разделе комментариев 4

царь бог герой
Бог и Царь наш...

Когда в 332 г. до н.э. царь Александр Филиппович Аргеев вошёл в оазис Сива на границе с Ливийской пустыней, египетские жрицы, объявив его фараоном, заодно объявили и сыном бога Амона-Ра...

Свежеиспеченному фараону Восточного Средиземноморья это так понравилось, что он, добавив к титулу ещё имя сына Зевса (ненавидящая его отца мамаша Олимпиада ведь всё время твердила ему что, если по честному, то в метрике он должен быть записан Зевсовичем), стал искренне полагать себя живым божеством...

Так в западную культурную традицию вошло прижизненное обожествление царя. Рим этому некоторое время сопротивлялся, и до полной эллинизации империи императоры становились божественными только представ перед Юпитером, да и то особым постановлением Сената...

Прошли века... В лоне европейской цивилизации появился тоталитаризм, который я считаю секулярной формой (реинкаранцией) сотерологической церкви... Поэтому тоталитаризм требует либо культа вождя как живого бога (в духе эллинизма), либо культа правителя как врио почившего вождя-бога (в духе византизма).

Чем больше путинизм сближался в своих социальных практиках с тоталитаризмом (частично со сталинским, частично с гитлеровским и частично с муссолиниевским), тем больше гальванизация цивилизационной архаики требовала культа царебога...

Но Сталин постепенно стал просто «императором - создателем империи», вызывающим ностальгические, а не мобилизующие порывы (подобно образу Бонапарта во Франции вековой давности), сам же Путин постепенно превратился в рутинную фигуру средневекового короля-чудотворца. Из тех, что лично судил подданных, восседая под священным дубом, и прикосновением рук лечил золотуху (или, по нынешнему времени, неработающий водопровод)...

Поэтому нарастающая архаизация массового сознания потребовала иной - уже совсем мистическо-сакральной фигуры, позволяющей переживать экстаз слияния с властью. Так после уже очевидного краха «Русского мира» и «Святой Руси» появилась Поклонская, проповедующая «Святого Государя»...

Это уже не только характерное для средневековья принятие социальным протестом форм религиозной ереси (а Санкт-Петербургская епархия РПЦ уже почти открыто объявила участников «Матильда-джихада», влившихся в крестный ход на Невском проспекте еретиками), но проявление эволюции путинизма в направлении экстатической иррационализации...

Общий кризис режима и более того, общий кризис русской имперской цивилизации уже не позволяет правителю быть немного Столыпиным, а немного Андроповым. Востребован правитель как верховный жрец именно культа гвардии полковника Николая Романова, и уже не просто мученика или даже святого, но сотера...

Эпоха «теплохладного» «гламурного тоталитаризма» быстро завершается... Строить государственную идеологию на «28 панфиловцах» и «можем повторить» уже нельзя - после Сирии стало оглушительно ясно что не повторим. И притворно запугивать Трампом не получится, потому что его - в отличие от его предшественника - действительно боятся...

И насколько Саакашвили сейчас пародирует Наполеона, бежавшего с Корсики, или Цезаря, перешедшего Рубикон, настолько и Поклонская пародирует Деву Жанну из Домреми... Что же касается Навального, то это уже просто какая-то инсценировка силами любительской труппы Jesus Christ Superstar...



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Всего комментариев к статье: 4
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НАПОМИНАЕТ
НАПОМИНАТЕЛЬ написал 17.09.2017 02:00
ПУТИН НЕ БОГ И НЕ ЦАРЬ А ЖИДОВСКАЯ КУКЛА СУКА И БЫДЛОКУСОК!И ДА ИЕГОВА ВАШ СУКИ КУСОК!
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JamesGlida
JamesGlida написал 17.09.2017 01:42
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(без названия)
Игнатьев написал 17.09.2017 01:36
Я поражаюсь над "правоверным" иудеем Ихловым.
И не то что как-то обособленно и именно к нему меня тянет живдотворящей амнезией или постулатами более прогрессивного будущего...
О нет.Меня привлекает в нем институциональная непокорность каббалистического пса.
Попадают ли все псы в рай как утверждает одноименный голливудский мультблокбастер-не смею утверждать однозначно утвердительно.
Патология cafe Putin из другого киноблокбастера "Падший"от Дензела(который Вашингтон)указывает не менее, чем бренд Путинка,на повальное опьянение массами от инфлюсцентного неона вопреки законам квантовой физики явившегося свет всему миру.
И даже другой феномен Trump, появившийся на сцене в роли главного конферансье изумительного концерта двуногих мартышек не потрясает так основательно и потрясающе сомнительно.
Дидл Ихлов...Дидл...
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JeremyKen
JeremyKen написал 17.09.2017 01:12
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