Бог и Царь наш...

Когда в 332 г. до н.э. царь Александр Филиппович Аргеев вошёл в оазис Сива на границе с Ливийской пустыней, египетские жрицы, объявив его фараоном, заодно объявили и сыном бога Амона-Ра...

Свежеиспеченному фараону Восточного Средиземноморья это так понравилось, что он, добавив к титулу ещё имя сына Зевса (ненавидящая его отца мамаша Олимпиада ведь всё время твердила ему что, если по честному, то в метрике он должен быть записан Зевсовичем), стал искренне полагать себя живым божеством...

Так в западную культурную традицию вошло прижизненное обожествление царя. Рим этому некоторое время сопротивлялся, и до полной эллинизации империи императоры становились божественными только представ перед Юпитером, да и то особым постановлением Сената...

Прошли века... В лоне европейской цивилизации появился тоталитаризм, который я считаю секулярной формой (реинкаранцией) сотерологической церкви... Поэтому тоталитаризм требует либо культа вождя как живого бога (в духе эллинизма), либо культа правителя как врио почившего вождя-бога (в духе византизма).

Чем больше путинизм сближался в своих социальных практиках с тоталитаризмом (частично со сталинским, частично с гитлеровским и частично с муссолиниевским), тем больше гальванизация цивилизационной архаики требовала культа царебога...

Но Сталин постепенно стал просто «императором - создателем империи», вызывающим ностальгические, а не мобилизующие порывы (подобно образу Бонапарта во Франции вековой давности), сам же Путин постепенно превратился в рутинную фигуру средневекового короля-чудотворца. Из тех, что лично судил подданных, восседая под священным дубом, и прикосновением рук лечил золотуху (или, по нынешнему времени, неработающий водопровод)...

Поэтому нарастающая архаизация массового сознания потребовала иной - уже совсем мистическо-сакральной фигуры, позволяющей переживать экстаз слияния с властью. Так после уже очевидного краха «Русского мира» и «Святой Руси» появилась Поклонская, проповедующая «Святого Государя»...

Это уже не только характерное для средневековья принятие социальным протестом форм религиозной ереси (а Санкт-Петербургская епархия РПЦ уже почти открыто объявила участников «Матильда-джихада», влившихся в крестный ход на Невском проспекте еретиками), но проявление эволюции путинизма в направлении экстатической иррационализации...

Общий кризис режима и более того, общий кризис русской имперской цивилизации уже не позволяет правителю быть немного Столыпиным, а немного Андроповым. Востребован правитель как верховный жрец именно культа гвардии полковника Николая Романова, и уже не просто мученика или даже святого, но сотера...

Эпоха «теплохладного» «гламурного тоталитаризма» быстро завершается... Строить государственную идеологию на «28 панфиловцах» и «можем повторить» уже нельзя - после Сирии стало оглушительно ясно что не повторим. И притворно запугивать Трампом не получится, потому что его - в отличие от его предшественника - действительно боятся...

И насколько Саакашвили сейчас пародирует Наполеона, бежавшего с Корсики, или Цезаря, перешедшего Рубикон, настолько и Поклонская пародирует Деву Жанну из Домреми... Что же касается Навального, то это уже просто какая-то инсценировка силами любительской труппы Jesus Christ Superstar...