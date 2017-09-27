Это владения маркиза Карабаса

С ларьками мэрия Москвы успешно расправилась. Они более не уродуют божественно-прекрасный облик города.

А вот до офисов и торговых точек, расплодившихся на пространствах «нежилых помещений домов», у героических бойцов руки пока не дошли.

И в результате добропорядочные граждане с мусорными ведрами в руках опорожняют свои «сосуды» в мусорные контейнеры, словно забыв, что в доме вообще-то есть мусоропровод.

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Если в Москве давно никто не удивляется магазину или частной клинике в помещении бывшего общественного туалета – почему какому-нибудь бизнесмену не разместить свой офис в мусоросборнике жилого дома «сталинской постройки»?!

При «прежнем режиме» строили дома так, что кроме квартир в них ещё много чего можно втиснуть.

А то, что в элегантный офис из бывшей помойки просачивается неистребимый запах – не беда. В Москве во многих местах «дурно пахнет», и мы принюхались.

Но вот в доме 24/1 по улице Дмитрия Ульянова обнаружился нескромный молодой председатель Совета Дома, позволивший себе полюбопытствовать, на каком основании многоуважаемый Сильнов А.С., переоборудовал под офисы мусоросборники четырех подъездов и даже лифтовую шахту.

И тянется вся эта сказка уже не первый год.

А дом на свои нужды (в частности – на капремонт!) не получил с бизнесменов ни копейки.

Более того, в хоромы дворцового типа, надстроенные над квартирой, где обитает «народный избранник», с малых лет увлеченный созданием все новых и новых фирм (где он непременный гендиректор!) членов совета дома, желавших узнать, не приведет ли перестройка к обрушению крыши – просто не пускают.

Юноша навестил г-на Сильнова в его офисе и попросил ознакомить его хотя бы с одним правоустанавливающим документом, разрешающим подобное «бизнес-творчество». В противном случае он будет вынужден обеспокоить управляющую компанию «Жилищник» просьбой обеспечить жильцам доступ туда, куда их не пускают даже ради проведения остро-актуального капремонта.

Ну, как прикажете реагировать на подобный «наезд» неутомимому труженику, непосильным трудом благоустроившему кусочки бывшего «дворца», пришедшего за годы «реформ» в совершенно непотребное состояние?!

В УВД УЗАО немедленно полетело заявление о чудовищном вымогательстве.

Безукоризненно воспитанные полицейские дознаватели может быть и рады послать заявителя куда подальше. Ну, хотя бы в Ленинский, Заокский и Дубенский районы Тульской области, где летом 2013 года г-н Сильнов исключительно «по воле Небес и друга-губернатора» выиграл сразу аж 40 аукционов по покупке земельных участков для фермерства, строительства коттеджей и для поддержания на высоте лесного хозяйства! (Многогранный же он Творец!) Но любой опер прежде, чем задавать гражданам нескромные вопросы, нынче непременно лезет в Интернет.

А на сайте Госинспекции по недвижимости города Москвы он обнаруживает заметку «Депутат-предприниматель», повествующую, как г-н Сильнов, пребывая в статусе всего лишь депутата муниципального образования Академическое, защитил ООО «Троя», лихо сдающее в аренду нежилые помещения в домах на Севастопольском бульваре всем способным платить. И что особенно пикантно - без всякого согласия собственников дома. Это согласие даже не пытались получить!

Как утверждает автор сочинения, не имеющего подписи (и потому являющегося как бы официальным заявлением Госинспекции!) в ходе проверки обращения депутата Сильнова обнаружилось, что фирму «Троя» он сам не только учредил, но и является её генеральным директором. Что, вообще-то, грубо нарушает Закон Москвы о местном самоуправлении и Федеральный Закон "О «противодействии коррупции».

На «Трою» и «троянца» Сильнова, плюющих на законы, робкая Госинспекция возбудила административное дело с требованием устранить выявленные правонарушения.

А дальше – тишина!

О том, что кто-либо хотя бы пытался устранить правонарушения – ни слова!

Может быть, всё дело в том, что таких вот «Сильновых» по Москве пруд пруди?! Вы бы на его месте разве вели бы себя иначе?!

Как написал в Интернете один из страдальцев, живущих на территории, развивать которую до недавнего времени призвана комиссия мундепов во главе с г-ном Сильновым, его обывательскую душу просто сразило нежданно-негаданно обнаруженное в почтовом ящике письмо г-на депутата, с просьбой предоставить 10 ( и никак не меньше!) предложений по улучшению двора и три предложения по размещению возле дома магазинов, необходимых гражданам.

Обладателю «красного» диплома Академии народного хозяйства и госслужбы при Правительстве РФ вроде бы должно быть известно, что магазины не возникают лишь по депутатскому запросу в ДЭЗ. Но упоенный собственным всесилием, наш герой, видимо, уже перестал ощущать грань, за которой «словесный шум» типа «Нет обвесу покупателей! Только свежие фрукты для жителей района!» переходит в правонарушение.

И напрашивается вполне правомерный вопрос: «Почему этого фрукта никто не останавливает?!»

Информация к размышлению – он больше не депутат!

Может быть, мэрия не в курсе, но только что прошли выборы в муниципальные собрания. И наш бесподобнейший Алексей Сергеевич, в 2008 году получивший на выборах 43,69 процента голосов, а в 2012-м 49,38 процентов, увы, проиграл людям менее самоуверенным.

Дивно, что экс-депутата выручает страсть к моржеванию (а шкура у моржа почти столь же мощна, как и его клыки), но на фото в Интернете у Алексея Сергеевича почему-то ужасно встревоженный взгляд.

Между прочим, и Владимир Груздев, вместе с которым г-н Сильнов когда-то красовался на предвыборных плакатах, уже давно не губернатор Тульской области, а его сеть гипермаркетов «Седьмой Континент» вроде бы сворачивает в Москве свой бизнес.

Между прочим, даже г-н Медведев в период выборов не рассылал агитки, где он запечатлен вместе с Путиным!

А по логике г-на Сильнова появление на его «теплом» месте нового мундепа не иначе, как «рейдерский захват». Раз уж напоминание, что надо платить аренду – якобы «вымогательство»!

В ходе недавних выборов на территории муниципального образования Академическое распространялись листовки, на которых кандидат в депутаты А.С.Сильнов изображен в белом халате и с врачебным стетоскопом на шее. Рядом с его ликом текст благодарности министров здравоохранения «врачу-терапевту» помогавшему на Донбассе пострадавшим от авиаударов Национальной Гвардии.

Первый порыв по прочтении этого - восхититься!

Но вот беда - на собственном сайте г-на Сильнова, два срока несшего на себе тяжкий крест депутатских обязанностей, о наличии у него высшего медицинского образования – ни слова. Про дипломы финансиста, управленца и пиарщика сказано, а вот про принадлежность к «гиппократам» - ни слова.

А тогда кого и где он мог лечить?!

И как себя чувствуют вылеченные?!