Отобрать у Николая II партбилет святого великомученика!

Как-то до появления на святой Руси гражданки Н. Поклонской мы особо не задумывались о «святости» последнего российского менеджера-самодержца.

Для нас он со школьной скамьи «Николай Кровавый» - самый бездарный из всех российских правителей. Ходынка, жестокое подавление первой русской революции, расстрелы рабочих, столыпинские «галстуки»...

Бездарно проигранная русско-японская война привела к тому, что самураи захапали русские (с 1783 г.) Южные Курилы и половину о.Сахалин.

Так что пришлось Красной Армии возвращать их в 1945 году ценой тысяч жизней своих солдат и офицеров.

А еще втянул страну в Первую мировую войну, в ходе которой она потеряла убитыми, ранеными, покалеченными и пленными за 3 млн. человек. Никто же точно-то не считал.

Да и русским-то, по свидетельствам современников, «наследничек престола» был на 1/127-ю. Женился на немецкой принцессе лютеранке Алисе Гессенской.

Это при крещении и принятии православия ее нарекли Александрой Федоровной. Это была немецкая семья на русском троне, если что.

Но в марте 2014 г. в Крыму появилась 34-летняя разведенная и незамужняя сотрудница генпрокуратуры «незалэжной нэньки Украйны» пани Поклонская, и пошло-поехало...

До того после окончания филиала харьковской «ментовки» она 12 лет укрепляла бандеровскую законность. При пане Кучме укрепляла, при пане Ющенке, при пане Януковиче. И ни о каком монархизме не помышляла. Там бы ее быстро вразумили.

А тут с утра до ночи как заведенная: «Наш государь… Последний русский император... Наши святые, наша вера…».

А крещенная ли вы сама-то, голубушка? А православная ли? Что-то не похожа она на «русую девушку в кофточке белой…».

Или как там у Есенина? «Со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда…». Овсяных – понимаете? Но брюнеточных.

Русская православная женщина не пойдет в Великий пост 11 марта на развлекательное ТВ-шоу к Урганту. И тем более не будет там бацать на рояле и распевать блатную «Мурку».

Русская православная не будет врать по телевидению на всю страну: «Ой, в Симферополе замироточил бюст царя-батюшки, который я лично помогала устанавливать».

Лишить ее за вранье партбилета члена «Едимой России»!

Так что не надо петь военных песен... Ленин находился в Швейцарии, когда случилась Февральская буржуазно-демократическая революция.

Это же не большевики, а тогдашние демократы-собчаки потребовали от слабого и безвольного «истребителя кошек и ворон» отречься от престола.

Вы только вдумайтесь: в разгар войны с Германией Верховный главнокомандующий отрекается от трона, своего народа, собственной армии и церкви, главой которой был.

А проявить характер? А приказать арестовать заговорщиков? А достать револьвер и – бах? Вон ведь как с кошками, да воронами, да собаками лихо получалось.

Кому не понятно, что именно он сам собственной трусостью подвел свою семью к трагедии? И почему тогда Ленин «изверг»?

Не Ленин и не большевики, а Временное правительство распорядилось об аресте бывшего царя и создании Специальной следственной комиссии по расследованию преступлений и его личных, и его министров.

Одно дело, когда кто-то из реально живших в прошлые века персонажей был канонизирован. Еще до крещения Руси, принятия ею христианства. И она получила этих святых, что называется, по умолчанию, в наследство. Николай Чудотворец, например, или целитель Пантелеймон…

А на каком основании Архиерейский собор, состоящий из обычных смертных старичков, в 2000-м году объявляет «Николая Кровавого» святым и велит верующим и его чтить?

Да нет у него таких моральных прав! А с населением страны они советовались? Не советовались.

А господу богу угодна была такая канонизация? Неизвестно. Стало быть, ему наши архиереи вписали в свиту нового «святого» явочным порядком. Держитесь, мол.

Ясно же, что это было что политическое решение. Легко представить, с чьего согласия оно случилось именно в 2000-м.

Когда же на российский престол взошел тот, кого авантюристка «великая княгиня Мария» - самозваная ключница «Дома Романовых» обрабатывает с момента личного знакомства в Питере в 1993 году. Случилось на похоронах ее папеньки Вл. Кирилловича, верой правдой служившего Гитлеру.

Так, что думаю, если провести референдум, то 90% наших сограждан высказались бы за лишение «Николая Кровавого» имиджа святого.

Ибо недостоин есмь. И если бы каждый посетитель ФОРУМа.мск написал о том Патриарху Кириллу…