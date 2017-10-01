Отобрать у Николая II партбилет святого великомученика!

Как-то до появления на святой Руси гражданки Н. Поклонской мы особо не задумывались о «святости» последнего российского менеджера-самодержца.
Для нас он со школьной скамьи «Николай Кровавый» - самый бездарный из всех российских правителей. Ходынка, жестокое подавление первой русской революции, расстрелы рабочих, столыпинские «галстуки»...
Бездарно проигранная русско-японская война привела к тому, что самураи захапали русские (с 1783 г.) Южные Курилы и половину о.Сахалин.
Так что пришлось Красной Армии возвращать их в 1945 году ценой тысяч жизней своих солдат и офицеров.
А еще втянул страну в Первую мировую войну, в ходе которой она потеряла убитыми, ранеными, покалеченными и пленными за 3 млн. человек. Никто же точно-то не считал.
Да и русским-то, по свидетельствам современников, «наследничек престола» был на 1/127-ю. Женился на немецкой принцессе лютеранке Алисе Гессенской.
Это при крещении и принятии православия ее нарекли Александрой Федоровной. Это была немецкая семья на русском троне, если что.
Но в марте 2014 г. в Крыму появилась 34-летняя разведенная и незамужняя сотрудница генпрокуратуры «незалэжной нэньки Украйны» пани Поклонская, и пошло-поехало...
До того после окончания филиала харьковской «ментовки» она 12 лет укрепляла бандеровскую законность. При пане Кучме укрепляла, при пане Ющенке, при пане Януковиче. И ни о каком монархизме не помышляла. Там бы ее быстро вразумили.
А тут с утра до ночи как заведенная: «Наш государь… Последний русский император... Наши святые, наша вера…».
А крещенная ли вы сама-то, голубушка? А православная ли? Что-то не похожа она на «русую девушку в кофточке белой…».
Или как там у Есенина? «Со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда…». Овсяных – понимаете? Но брюнеточных.
Русская православная женщина не пойдет в Великий пост 11 марта на развлекательное ТВ-шоу к Урганту. И тем более не будет там бацать на рояле и распевать блатную «Мурку».
Русская православная не будет врать по телевидению на всю страну: «Ой, в Симферополе замироточил бюст царя-батюшки, который я лично помогала устанавливать».
Лишить ее за вранье партбилета члена «Едимой России»!
Так что не надо петь военных песен... Ленин находился в Швейцарии, когда случилась Февральская буржуазно-демократическая революция.
Это же не большевики, а тогдашние демократы-собчаки потребовали от слабого и безвольного «истребителя кошек и ворон» отречься от престола.
Вы только вдумайтесь: в разгар войны с Германией Верховный главнокомандующий отрекается от трона, своего народа, собственной армии и церкви, главой которой был.
А проявить характер? А приказать арестовать заговорщиков? А достать револьвер и – бах? Вон ведь как с кошками, да воронами, да собаками лихо получалось.
Кому не понятно, что именно он сам собственной трусостью подвел свою семью к трагедии? И почему тогда Ленин «изверг»?
Не Ленин и не большевики, а Временное правительство распорядилось об аресте бывшего царя и создании Специальной следственной комиссии по расследованию преступлений и его личных, и его министров.
Одно дело, когда кто-то из реально живших в прошлые века персонажей был канонизирован. Еще до крещения Руси, принятия ею христианства. И она получила этих святых, что называется, по умолчанию, в наследство. Николай Чудотворец, например, или целитель Пантелеймон…
А на каком основании Архиерейский собор, состоящий из обычных смертных старичков, в 2000-м году объявляет «Николая Кровавого» святым и велит верующим и его чтить?
Да нет у него таких моральных прав! А с населением страны они советовались? Не советовались.
А господу богу угодна была такая канонизация? Неизвестно. Стало быть, ему наши архиереи вписали в свиту нового «святого» явочным порядком. Держитесь, мол.
Ясно же, что это было что политическое решение. Легко представить, с чьего согласия оно случилось именно в 2000-м.
Когда же на российский престол взошел тот, кого авантюристка «великая княгиня Мария» - самозваная ключница «Дома Романовых» обрабатывает с момента личного знакомства в Питере в 1993 году. Случилось на похоронах ее папеньки Вл. Кирилловича, верой правдой служившего Гитлеру.
Так, что думаю, если провести референдум, то 90% наших сограждан высказались бы за лишение «Николая Кровавого» имиджа святого.
Ибо недостоин есмь. И если бы каждый посетитель ФОРУМа.мск написал о том Патриарху Кириллу…
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А. Головенко, автор статьи написал 01.10.2017 01:40
Можно считать ее и проектом СБУ. Вон какой раздрай она в наше общество внесла
А. Головенко, автор статьи написал 01.10.2017 01:32
- кто такой верующий? Как он может доказать на суде свою веру?
- что такое "чувства верующих", которые она защищает и т.д.
Письмо было зарегистрировано в ГД, и мне прислали его номер
Но ни Няша Крымская, ни ее секретари и помощники нам не ответили
А. Головенко, автор статьи написал 01.10.2017 01:25
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Лучше сказать, чего эта хохлушечка привязалась к нам, к нашей истории и нашему бывшему царю, хотя он и не наш? Не задумывались?
Вот доктор наук, профессор, директор Института правоприменения Ел.Лукьянова публично заявляет что панночка Поклонская получила пост прокурора Крыма незаконно
http://echo.msk.ru/blog/elukyanova/2055000-echo/
Это пошло уже по Сети.
Она не получила высшего российского юридического образования по лицензированной программе подготовки прокуроров
Так требует "Закон о Прокуратуре РФ"
Эта "шпионка кардинала" разве не понимала, что незаконно садится в кресло прокурора субъекта Федерации?
Правдолюбченко написал 01.10.2017 01:24
!!!!TOBOG-TOT-TAKIJAQQ!!!&& написал 01.10.2017 01:07
Это же не большевики, а тогдашние демократы-собчаки потребовали от слабого и безвольного «истребителя кошек и ворон» отречься от престола."
- Таки ебаныевротлибералыиправозащитники об этом таки не знают... То таки да...
Дмитрий г..Запорожье... написал 01.10.2017 01:06
Да чего вы к девочке привязались?Она с Жириновского пример берет.Клоун,клоуном,а 20 лет в думе на разных должностях сидит и живет нормально.Чем не пример для подражания?
Ларсон написал 01.10.2017 00:59
1. Няше Крымской.
2. Семье Романовых в изгнании.
3. В Римскую Курию.
4. Спортлото.
5. Напиши уже хоть кому нибудь а то день зря прошел.
Пуританин написал 01.10.2017 00:56