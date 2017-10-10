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Московский листок

Сказ о Немцове. А в Кремль он совсем не рвался...

Опубликовано 10.10.2017 автором Александр Головенко в разделе комментариев 2

убийство немцов мотивы
Сказ о Немцове. А в Кремль он совсем не рвался...

9 октября день рождения моей мамы. Еще университетского товарища Шурика. И Бориса Немцова. Вот такое сакральное совпадение.

Как и то, что моя благоверная родилась в день рождения Аллы Пугачевой и вождя корейского народа товарища Ким Ир Сена.

А потому поставив вчера свечки за упокой душ одних и благоденствие других, решил черкнуть несколько слов о «неистовом Борисе».

Не сел бы писать, но многовато, по-моему, выплескивается в эти в адрес убитого дни бездоказательных обвинений в воровстве. Есть факты – гони на стол.

При этом мне трудно сохранять беспристрастность, поскольку были мы с ним в разных политических лагерях.

«Всенародно пьющий» объявил его своим преемником, когда со страниц «Правды» мы поливали Ельцина изо всех стволов. Доставалось и фавориту, с которым они играли в теннис на публику.

Это как сегодня один товарищ с партбилетом в кармане неистово целуется под телекамеры с мощами, батюшками, иконами... И заказывает себе на Пасху благодатный огонь от Гроба Господня.

Познакомился я с ним совершенно случайно в 2003 г. накануне декабрьских выборов в Госдуму. Длилось наше знакомство… целых пять минут.

Тогда недоучившийся студент двух вузов по кличке «серый кардинал Кремля» увлеченно громил «красный губернаторский пояс». И еще только начинал отрабатывать приемы массовых фальсификаций пользу «ЕдРа». Да еще с тотальным использованием административного ресурса.

Это когда губернаторов, вопреки Конституции и законам о госслужбе и партиях, беспардонно ставят во главе избирательных списков «партии сласти», требуя от них ее «сокрушительной победы» в регионе. Иначе «секир башка».

А для журналистов устроили в Манеже показушную презентацию партий – участниц избирательного марафона. Редакция поручила мне взять блиц-интервью у их партбоссов насчет перспектив их проникновения в четвертую Думу.

- Мы - люди небедные, - с ходу просветил меня Борис Ефимович, который вел за собой СПС. – Богатых в России 10 млн. человек. Так что 5%-ный барьер мы преодолеем. Это знают даже наши противники.

Но правых и «яблочников» в Думу не пустили. Это был еще не осознанный и сегодня триумф технологии перехода от выборов к назначению, а точнее к найму депутатов.

Это когда сначала все-все партийные списки просматриваются в Администрации президента. «Ненужные» кандидаты вычёркиваются, а вчерчиваются «нужные». Потом они оказывались победителями в своих округах.

При этом постоянно называется и стоимость мандата - от 5 до 8 млн. долларов.

Конечно, если вы олимпийская чемпионка Алина Кабаева, Светлана Хоркина или теледива Маша-пипец (Кожевникова), вам, наверно, ничего платить не надо. Достаточно сняться в полуобнаженном виде в эротическом журнале для импотентов типа «Плейбой» или «Максим».

На что же жил Борис Ефимович, оставшись не у дел? Претендуя в 2009-м году на кресло мэра родного Сочи, раскрыл в декларации источники своих доходов. Она открыто висела на сайте горизбиркома.

Это были, кроме прочего, сотни тысяч всевозможных, порой копеечных акций, костяк которых составляли ценные бумаги прибыльных ТЭК. А те приносили прибыли во все времена.

Он был рантье, как я понимаю. Что для капитализма явление естественное, а для «бандитского» – тем более.

Так ведь и несгибаемый Леша Навальный рассказывал, что купил акции ведущих сырьевых монополий. Чтобы, значит, в качестве миноритария иметь возможность проникать в их секреты.

Неплохо, знать, проникает, если только в этом году с двумя обвинительными приговорами в кармане смог трижды побывать и отдохнуть за границей.

Про то, как мне предлагали писать хвалебные очерки про НДР, обещая акции «Газпрома», как-нибудь в другой раз. Виктор Степаныч, царствие ему небесное, был для меня и остается одним из организаторов расстрела Верховного Совета 4 октября 93-го…

Вопрос сегодня не в прошлом «неистового БЕНа». А в том, что его сторонники клянутся в верности убитому и третий год несут вахту по охране цветов и свечей на Большом Москворецком мосту. На том самом месте…

Занятие это, наверно, почтенное, но, на мой взгляд, совершенно бесцельное. И уже обернулось убийством одного из охранников.

«Продолжать дело Немцова», по моему разумению, это продолжать разоблачения высокопоставленных хапуг, чем он занимался. И за что, я думаю, и поплатился.

Его независимые доклады на сайте «Путин. Итоги.ру». Они не признаны клеветническими или экстремистскими и судом не запрещены.

Казалось бы, бери любой и раскручивай. Тем более что никаких опровержений и исков о защите чести и достоинства от фигурантов не было.

Там, к примеру, расследования об огромных хищениях бюджетных средств конторами РЖД при строительстве объектов сочинской Олимпиады. Мог кто-то из окружения Якунина «заказать» БЕНа?! Да запросто! Речь-то о сумасшедших суммах!

Разоблачал Борис Ефимович и грабительские поборы «Газпрома» с населения. Процитирую кусочек:

«Газпром» - личный бизнес Путина. Всё управление компании близкие ему люди. Его правительство постоянно повышает тарифы на газ. Так что в высокой степени ежегодно растущие платежи - это результат целенаправленной политики Путина по увеличению доходов «Газпрома» и его руководителей… За 14 лет тарифы на коммунальные услуги для населения выросли в 20 раз».

Я же писал о том, что за последние 18 «брежневских лет» нашу квартплату взвинтили в… 30 с лишним раз! При «расстрельщике Ельцине» мы отдавали за квартиру 300 руб. в месяц. При гаранте с рейтингом под 90% из нас ежемесячно вытряхивают свыше 9 тысяч! Без света.

И самое главное. Суд присяжных признал виновными всех пятерых подсудимых чеченцев, приговорив их к самым суровым срокам.

Но он и не попытался вникнуть в причины покушения на жесткого критика президента. «Дали денег», - это не мотив.

И если даже по нашим гуттаперчевым законам не установлены мотивы преступления и чей-то злой умысел, то нет и его состава.

Не знаю, как господа Касьянов, Явлинский, Яшин и другие выдающиеся «несистемщики» могут остановить газпромовский грабеж. Пока даже попыток не видно.

А для меня господин Миллер был и остается одним из подозреваемых. Ну, если не подозреваемым, то очень заинтересованным лицом…



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Всего комментариев к статье: 2
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док-кар
Юрисмент написал 10.10.2017 00:55
Если взять за яйца чеченского козла, он тут расколется. По его приказу
Но пока Вофка у власти, он будет его беречь
Потому что у козла 300 тыс. головорезов, которые за одну ночь без всяких телефонных угроз могут взять всю Москву
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ЗАЧЕМ УБИЛИ НЕМЦОВА?
док-кар написал 10.10.2017 00:45
ГАМБИТ НЕМЦОВА или ЦУГЦВАНГ ДЛЯ ПУТИНА
Для следствия важно кто убил, нам важнее &#8211; ЗАЧЕМ?
Представляю, как тот, кто спланировал этот сюжет, сидел над шахматной доской, думал. Примерно так : &#171;Пуделя завалить- само по себе того не стоит. А вот если Рамзан организует это дело, интересная позиция возникает. Шефу кладем на стол доказательства и что ему делать? Сдавать Рамзана как киллера &#8211; невозможно. Не выдавать &#8211; стать соучастником. Не сейчас, так потом всплывет. Хорошо. Шеф будет знать, что мы знаем, что он знает и т.д. Шеф тих и управляем. Значит так: Рамзану даем намек, со спецслужбами договоримся, исполнителей сдадим. А Борис, что он есть, что его нет&#8230; И толк от него какой-никакой будет, шерсти клок, так сказать.
Позиция сложная, но с потенциалом.
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