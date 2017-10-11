Кадры ничего не решают

Одна из неразрешимых проблем современной России в нынешнем ее виде заключается в том, что властная элита, приватизировав не только материальные ценности и денежные потоки, произвела феодализацию и всех карьерных каналов. В результате не только на самых значимых постах, но на среднем, а порой и на низшем уровне все руководящие высоты занимают люди, имеющие в основном родственные вертикальные или горизонтальные связи. Таким образом, за четверть века после распада СССР, в стране сформировалась сословная система и кастовая иерархия, снабженная надежными классовыми шлюзами между «элитой» и «чернью», предохраняющими не только от "перекрестного опыления", но, и вообще от какого бы то ни было взаимного проникновения.

Основные инициаторы и бенефициары перестройки, которым на тот момент было 30-50 лет, в большинстве своем уже сошли со сцены по естественным и не очень причинам, передав бразды правления своим детям, которым сейчас уже за 50 и наступает пора выхода в свет третьего поколения. Таким образом, на освобождающиеся места капитанов бизнеса и государственного управления приходят их внуки.

Профессиональные династии, сами по себе, не несут ничего плохого. Более того, когда сын идет по стопам отца, то он перенимает весь положительный опыт отцовского ремесла, минимизирует неизбежные ошибки профессионального роста, выходит на более высокий квалификационный уровень. Т.е. это вполне полезная для общества практика.

Но, в случае с нашей «элитой» ситуация диалектически противоположна. Застрельщики перестройки, желая получить в собственность те государственные материальные объекты экономики, которые находились в их управлении, отдали в качестве платы за это свою собственную страну под внешнее управление. Очевидно, что обладая первоклассным советским образованием, богатым производственным опытом и профессиональной подготовкой, эти представители советской хозяйственной и партийной «элиты» не отличались высоким морально-нравственным содержанием. Скорее наоборот. Поскольку иначе, как предательство элит, перестройку назвать нельзя. Отсюда вопрос: какие знания, опыт и человеческие качества передадут патриархи советской перестройки своим детям и внукам? Вопрос совершенно риторический. Интернет наводнен откровенными фотографиями, больше напоминающими фото из журналов знакомств, на которых изображены все эти вельможные отпрыски, а их доблестные покатушки на шикарных машинах напрочь отбили охоту у московских старушек переходить улицу даже на зеленый свет. Вглядитесь в их лица – это будущие хозяева нашей страны. Но у жуликов первого призыва хотя бы образование было хорошее и высокий профессиональный уровень. Качество же сегодняшнего высшего образования не дотягивает и до советского ПТУ. И это вполне объяснимо. Стране, в которой отсутствует сверхзадача, великая общественная идея - ни к чему высокообразованные специалисты. Их просто негде применять. Воровать и прятать награбленное за рубежом можно и без хорошего образования, нужны лишь начальные знания банковских международных расчетов и английский язык.

Таким образом, в стране объективным образом сформировалась ситуация при которой «элита» страны справляется с задачей государственного и экономического управления собственными силами, пусть и с весьма скромными общественными результатами, что с лихвой компенсируется ростом их личного благосостояния.

Подобное положение вещей ставит крест на карьере грамотных, толковых и образованных молодых людей из низших слоев, имеющих амбиции выше менеджера торгового зала.

Изменить ситуацию в корне может только та политическая сила, которая будет в состоянии сформулировать совершенно новый вектор развития, предложить смену парадигмы, вовлечь население страны и, в первую очередь, молодежь, в решение задач не местного или регионального, но глобального уровня. В начале 30-х годов прошлого века такой задачей была индустриализация. Очевидно, что и сейчас нам не обойтись без подобной задачи, вот только имеющейся "элите" она явно не по силам. Стало быть проект под названием "Новая Россия" должен родиться снизу, как запрос всего общества.

В этом случае мы объективно создаем предпосылки и к новой кадровой политике, где лозунг: «Кадры решают все», превращается из меткой фразы - в основной закон развития общества. Таким образом, термин «элита» приобретает истинный смысл – это не просто люди, занимающие высшие посты в обществе, но достигшие их в результате народного признания и вклада в общее дело.